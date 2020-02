DHA YURT BÜLTENİ - 4

Ağrı 'da yola çığ düştü

AĞRI'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Sürücüler, bölgede mahsur kalırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok sürücü, yolda kaldı. Ulaşımın yeniden sağlanması için bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

AĞRI,

İzmir'in ortasında, pompalı tüfekli kavga

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekleri çıkarıp havaya ateş eden iki grup, paniğe sebep oldu.

Olay, dün (pazartesi) Zeytinlik Mahallesi 1133 sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında tartışma çıktı. Sokağın ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Her iki gruptan bazı kişiler, pompalı tüfek çekip, havaya ateş etmeye başladı. Kavganın sona ermesi üzerine grup üyeleri olay yerinden ayrıldı. Silah seslerini duyup paniğe kapılan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Çıkan kavgada ölen ya da yaralanan kimse olmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, yaşanan olay bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin elinde pompalı tüfek olduğu ve birisinin havaya ateş ettiği, bazı kişilerin de havaya ateş eden şahsı engellemeye çalıştığı görülüyor.

Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı

GAZİANTEP'te, Sanayi Sitesinde bulunan bir oto tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Mavikent Sanayi Sitesi'ndeki Mücahit Katırcıoğlu'na ait tamir atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tamir için atölyede bulunan araçlara sıçradı. Araçlarda meydana gelen patlamalar paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye erlerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanan iş yeri sahibinin oğlu Selim Katırcıoğlu (20) ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tamirhanede bulunan 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Uşak'ta çöplükte 20 ölü sokak köpeği bulundu

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış halde 20 ölü köpek bulundu.

Banaz Belediyesi'ne ait çöplükte, hayvanseverler tarafından, dün (pazartesi) akşam saatlerinde parçalanmış halde 20 sokak köpeği bulundu. Gördükleri karşısında dehşete düşen hayvanseverler, bazı köpeklerin ateşli silahla vurulmuş ve bir kısmının yakılmış olduğunu söyledi. Ölü bulunan köpekler arasında kendisinin de baktığı köpekler olduğunu söyleyen Safiye Acar, sorumluların bir an önce bulunarak gerekli cezai işlem yapılmasını istediklerini kaydetti. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölü bulunan köpeklerden parça alınıp incelenmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Ardından toplanan köpek leşleri belediye ekipleri tarafından gömüldü. Köpeklerin uzun süre önce telef olduğu ve bu nedenle çürümeye başlayıp, bazı uzuvlarının parçalandığı anlaşıldı.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Atına şiddet gösteren sahibe ceza geliyor

İZMİR Şirinyer Hipodromu'nda geçen pazar günü gerçekleşen 9 Eylül Koşusu öncesi yarışa katılmak istemeyen Can Dadaş isimli safkana uyguladığı şiddetin kameralara yansıması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören kişiye, bir tepki de Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre ata şiddet uygulayan kişinin atın sahibi Mahmut Baguç olduğu iddia edilirken, Can Dadaş isimli safkanın Mahmut Baguç'un eşi Selma Baguç üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

TJK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Kulübümüz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş'ın ilgilisine Yarış Yönetmeliği'ne uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir."

SUÇ DUYURUSU SÜRECİ

"Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır. Ek olarak kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmak için gerekli sürecin başlatıldığını da kamuoyunun bilgisine önemle sunarız. 'Şiddete karşı ayağa kalk' sloganı ile her türlü şiddete karşı seferberlik ilan etmiş bir kurum olarak, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmaması için şiddetin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ayrıca belirtiriz."

DAVETE İCABET ETMEDİ

Şirinyer Hipodromu Komiserler Kurulu Başkanı Ali Erkul'un hazırladığı yarış raporunda şu ifadelere yer verildi: "1 numarada kayıtlı Can Dadaş isimli atın eyerleme mahallinde çökmesi ve ring mahalline gitmeyi reddetmesi üzerine at ilgililerince ata müdahale yapılması nedeniyle, konu hakkında at ilgilileri kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemişlerdir. Konu hakkında iş ve işlemler ilgililerin ifadelerini müteakip yapılacaktır."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Yarış severler Can Dadaş isimli safkana yapılan muamele sonrası sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu. At sahibinin lisansının iptal edilmesi istenirken, olayı kınayan hayvanseverler de konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bazı yarış otoriteleri ise atın kaba etine uygulanan şiddetin yarış sırasında ata vurulan kamçıyla eşdeğer olduğunu savundu. Atın kendisine zarar vermemesi için gözlerinin havluyla kapatıldığı belirtildi. Can Dadaş'ın bugüne kadar sahibine 1 milyon 645 bin TL kazandırdığı kaydedildi. At sahibinden henüz bir açıklama gelmedi.

Zincire bağladığı köpeği otomobilinin peşinden koşturdu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobiline zincirle bağladığı köpeğini peşinden koşturan sürücü hakkında şikayet üzerine cezai işlem uygulandı.

Gölbaşı'na bağlı Ozan Köyü yakınlarında, hareket halindeki 07 LE 282 plakalı otomobilin arkasına zincirle bağlanmış köpeğin koştuğunu gören bir sürücü duruma tepki gösterdi. Cep telefonu ile görüntülediği köpeğe eziyet eden sürücüyü peşinden giderek durduran kamyon şoförü, daha sonra durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeği zincirle otomobilinin peşinden koşturan sürücüyü emniyete götürdü. Burada köpeğin kendisine ait olduğunu ve köye bu şekilde götürdüğünü söyleyerek kendisini savunan ismi açıklanmayan sürücüye, 5199 Hayvanları Koruma Kanuna uyarınca yasal işlem yapılarak para cezası uygulandı.

ADIYAMAN,

Kız kardeşler, kayıp babalarını arıyor

HAKKARİ'de Siti ve Elif Duman kardeşler, 2 yıl önce tarlasına gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan babaları Halil Duman'ı (75) arıyor. Kardeşler, fotoğraflarını bastırıp, cadde ve sokaklara astıkları babalarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaval köyünde yaşayan 9 çocuk babası Halil Duman, 10 Haziran 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Halil Duman akşam eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Duman bulunamayınca çocukları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Halil Duman'ın bulunması için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Duman, bulunamadı.

Duman'ın Hakkari kent merkezinde yaşayan evli kızı Siti Duman ile köyden yanına gelen kardeşi Emine Duman, babalarını bulmak için yeni bir çalışma başlattı. İki kardeş, babalarının fotoğrafını bastırıp, kentin cadde ve sokaklarına astı. Ellerindeki fotoğraflarla dolaşıp, kent sakinlerine babalarını görüp, görmediklerini sormaya başladı.

Babalarından bugüne kadar haber alamadıklarını anlatan Siti Duman, "Bulan ve gören kişilerin bize ulaşmalarını istiyorum. Babam tarla sulamaya gitmişti. Gittiği yerde iki kişinin izleri vardı. Orada sadece babamın küreği vardı. İki senedir babamdan haber alamıyoruz. O gece bir araç da köyümüzden çıkıp Feraşin taraflarına gitmişti. Babam yaşıyor mu öldü mü, hiçbir haber alamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediklerini belirten Siti Duman, "Babamızın bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ekipler, hamile kadın ve Azra bebek için seferber oldu

SİİRT'te, yolları kardan kapanan köylerde aniden rahatsızlanan hamile Gamze Nur Aktaş (20) ile 1 yaşındaki Azra Uslu için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Saatler süren çalışmaların ardından hastaneye kaldırılan Aktaş ile Uslu'nun, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyünde 2'nci çocuğuna hamile olan Gamze Nur Aktaş rahatsızlanınca, yakınları sağlık görevlilerine haber verdi. Köy yolunun kardan kapalı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması sonucu sağlık görevlileri, Gümüşören köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Aktaş, yaklaşık 3 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

1 YAŞINDAKİ AZRA BEBEK AMBULANSA ULAŞTIRILDI

Karla mücadele ekipleri bu kez yolu kardan kapalı olan Pervari ilçesindeki Karşıkaya köyünde yüksek ateş sonucu rahatsızlanan 1 yaşındaki Azra Uslu için seferber oldu. Karla mücadele ekiplerinin Karşıyaka köy yolunu ulaşıma açmasının ardından sağlık görevlileri, Azra bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi süren Azra bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kardan dolayı kapanan yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Canpolat, bu bölgelerde çığ düşmelerinin meydana geldiğini ve çığdan ötürü birden fazla köy yolunun kapandığını belirterek, "İlçelerimizde yoğun kar yağışları aralıklar ile devam etmektedir. Kardan açtığımız birçok yolumuz çığ düşmesinden dolayı tekrar kapandı. Çığın düşmesinin arından yolun boş olması sevindirici olurken çığ düşen yollarımızı tekrar açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerde canını dişine katan ekiplerimizi kutluyorum, ekiplerimiz büyük bir özveriyle yolların açılmasını sağlıyor" dedi.

MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karşıkaya köyünde park halindeki aracın üstüne çığ düştü. Köyün servisini sağlayan ve o sırada park halinde olan yolcu minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Can kaybının yaşanmadığı olayda İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak aracın bulunduğu yerden kurtarılmasını sağladı. 3 saatlik çalışma neticesinde araç çığ altından çıkarıldı.

Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar İslahiye'ye ulaştı

HATAY'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen 110 konteyner yüklü TIR'lar, sabah saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. TIR'larla taşınan konteynerlerin, günün ilerleyen saatlerinde Elazığ'a ulaşacağı ve yarından itibaren depremzedelerin barınması için belirlenen alana kurulumunun yapılacağı belirtildi.

Jandarma, enkazda bulduğu altınları sahibine teslim etti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin yıkıma neden olduğu Çevrimtaş köyünde jandarma tarafından enkaz altında bulunan 3 bilezik, 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın sahibine teslim edildi.

Geçen 24 Ocak'ta yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Çevrimtaş köyünde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, 3 bilezik ve 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın buldu. Jandarma yaptığı araştırmalar sonunda altınların Ersin Ertaş'a ait olduğunu belirledi. Ardından da Ertaş'a teslim etti.

Ersin Ertaş, deprem anından itibaren köylerinden ayrılmayan jandarmaya minnettar olduklarını söyleyerek, "Bugün komutanlarımız göçüğün altında kalan altınlarımızı buldular ve eksiksiz bana teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Biz Elazığ'dan geldiğimizde, Jandarma Özel Hareket ekipleri gelmişti. Jandarmamız tırnak ve elleriyle enkazı kazıyarak, bize her türlü yardımı yaptı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Karadeniz'de kar güzelliği

DOĞANIN eşsiz güzelliğini yansıtan Doğu Karadeniz'de, kar yağışıyla birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Rize'de Kaçkar Dağları'nın yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik yerlerini, beyaz örtüyle birlikte fotoğraflamak isteyenlerin objektiflerine de kartpostallık görüntüler yansıdı.

Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Vatandaşlar ve doğa tutkunları, karın keyfini sürüp fotoğrafladığı eşsiz manzaraları, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Karadeniz'de, kar yağışıyla birlikte seyri doyumsuz manzaralar da ortaya çıktı. Beyaz örtü altındaki Kaçkar Vadisi'ni fotoğraflamak üzere bölgeye giden doğa fotoğrafçısı Engin Tavlı, Fırtına Vadisi ve çevresi fotoğrafçılar için çok cazip bir mekan olduğunu belirterek, "Her noktasında güzel fotoğraflar çekmek mümkün. Zilkale, Şimşirlik, Çat Köyü ve tarihi Çat Köprüsü'nde kış manzaralarının yansıdığı güzellikleri görüntüledik. Her mevsim bizleri bekleyen bu vadiye gelerek ruhumuzu ve bedenimizi dinlendiriyoruz. Yoğun karla kaplı vadide Zilkale yolu ile Çat Yaylası'na doğru yol aldık. Çağlayan dereler, tarihi taş köprüler, yaprakları dökülmüş üzerinde karların şekillere dönüştüğü gürgen ağaçlarıyla dolu rengarenk ormanlar vadiye ayrı bir güzellik katıyor. Çat Yaylası ayrı bir güzelliğe sahip. Aslında burası muhtarı da olan bir köy. Kış aylarında herkes şehirlere göçse de yaz aylarında hareketlilik var" dedi.

'HER MEVSİM FARKLI RENKLERE SAHİP BİR SENFONİ GİBİ'

Yağan karla birlikte çam ormanları ile kaplı Kaçkar Dağları'nın eşsiz bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Tavlı, "Kartpostallık görüntüler oluşan bölgeye yerli ve yabancı turistlerde ilgi gösteriyor. Vadileri, yaylaları, buzul gölleri ve şelaleleri ile büyüleyen bir güzelliğe sahip sıra dağlarında yağan karla kart postallık görüntüler oluştu. Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı birde kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Bu anlamda bölgemizi sadece bir mevsimde ziyaret etmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ulaşım konusunda Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediyeler çok hassas, özellikle ana yollar üzerinde ulaşım her mevsim sorunsuz bir şekilde sağlanıyor" diye konuştu.

