DHA YURT BÜLTENİ - 4

Eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

155 Polis İhbar hattına gelen bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 41 plakalı otomobili takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından otomobil, Çarşamba günü Demirci Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilde PKK/KCK üyesi H.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan iki teröristin sorgularında elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 5,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Polis PKK'lılara yardım ettikleri saptanan N.E.'yi Antalya'da, B.K.'yi de Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarla yakalayarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Ormanlık alanda yapılan aramalardan detaylar

-Bulunan patlayıcılardan detaylar

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, E-91 yolunun karşısına geçmeye çalışırken, yolcu minibüsünün çarptığı Gülcan Türkmen (62), yaşamını yitirdi. Kaza anı, minibüs kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, E-91 yolu üzerinde bulunan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Belen- İskenderun hattında çalışan, ismi açıklanmayan sürücünün kullandığı 31 BB 8505 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Gülcan Türkmen'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yol ortasında hareketsiz yatan Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de kaza yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülcan Türkmen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüsün seyir halinde görüntüsü

-Minibüsten inen kadın

-Minibüsün önünden hareket halindeki aracın önüne çıkması

-Kaza anı

-Kaza yerindeki polisler

-Sinir krizi geçiren başka bir kadın

-Ölen kadının üzerinin kapatılması

-Çevreden görüntü

HABER: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

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4 ev ve 3 ahırın yandığı mahallenin muhtarı: Cehennemi yaşadık

ERZURUM'un Oltu ilçesinin Yaylaçayır Mahallesinde dün akşam çıkan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk zarar gördü. Mahalle Muhtarı Ergun Yıldırım, cehennemi yaşadıklarını söyledi.

Oltu'ya 26 kilometre uzaklıktaki 25 hane 90 nüfuslu Yaylaçayır Mahallesi'nde oturan Aslan Yıldırım'ın evinde dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi, ellerindeki su kovalarıyla mahalleli yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında görevlilere mahalleli tarafından ayran dağıtıldı. Yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınan yangında 4 ev, 3 ahır, 4 samanlık ve 2 odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangında tonlarca ot da kül oldu.

Sabah saatlerinde yangının yarattığı tahribat gözler önüne serilirken, muhalle muhtarı Murat Ergün dün gece cehennemi yaşadıklarını söyledi. Yıldırım, "Allah böyle bir afeti kimzseye göstermesin. Maddi hasarımız çok ama tek tesellimiz can kaybanın olmaması. Mahallede 4 ev, 3 ahır, 4 samanlık, 2 odunluk birçok kiler ve merek ile tonlarca ot yandı" dedi.

Sabah saatlerinde mahallede başlayan kar yağışı nedeniyle evleri yananlar komşularının evine sığındı.

Yangının çıkış nedeni ve yarattığı zararın tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mutar ve mahalle halkı ile röp

-Yanan evler genelve detay görüntüler

-Kar yağışı

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

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Denizli'de eğitime kar engeli (2)

KAR VE SİS ULAŞIMI DA ETKİLEDİ

Denizli'de kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Denizli-Antalya Karayolu'nda kar yağışı ve sis etkili oldu. Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasındaki bölümde, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, yol boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı bölgede kontrollerini sıklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizli - Antalya Karayolu görüntü

-Karlı yolda araçların ilerlemesinden görüntü

-Kar küreme çalışmasından görüntü

-Kaza yapan bir otomobilden görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Feke'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı

ADANA'nın Feke ilçesinde dün etkisini göstermeye başlayan yağışla birlikte oluşan sel ve heyelan nedeniyle birçok mahalle yolu trafiğe kapandı.

Yağışın etkili olduğu Feke-Kazancı-Köleli yolu ile Feke-Tapan-Kozan yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Feke-Değirmendere yolunda ise dün gece saatlerinde bir araç sele kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Feke Belediyesi'ne ait iş makinesi aracı bulunduğu yerden kurtardı. Feke-Çondu yolu ile Şahmuratlı Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yol da sel nedeniyle trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, yaşanan afetlerle ilgili yaptığı açıklamada "Çondu, Köleli ,Süphandere, Oruçlu, Gafaruşağı, Ormancık olmak üzere ilçe genelindeki mahallelerde şiddetli yağış ve toprak kaymaları devam ediyor. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar. Yolculuklarına hazırlıksız çıkmasınlar. Ekiplerimiz 24 saat boyunca çalışıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sel sularından görüntüler

İş makinesinin yol açma çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),

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Erzurum ve Ardahanlılar kar yağışıyla uyandı

ERZURUM ve Ardahan'da sabaha karşı yağmaya başlayan kar, birçok noktada etkili oldu. Erzurum ve Ardahanlılar güne kar yağışıyla uyandı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı gün doğumuna yakın hızını arttırdı. Daha önce çevre ilçelere yağan kar, bu kez şehir merkezinde de kendini gösterdi.

Ardahan Çıldır karayolunun Meryem geçidinde dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı. Bölgede kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesi sonucu sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanmanın da yaşandığı yolda sürücüler bir süre mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Erzurum'da da sabah saatlerinde tipi şeklinde yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü. Yolların kaygan olması nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Sokakta yürüyenler kardan adama döndü. Büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Saat 10.00 sıralarında ise kar yağışı yerini günelbi bir havaya bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARDAHAN)

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-Şiddetli tipiden genel detaylar

-Yolda mahsur kalan otomobilden

-Otomobil etrafında koşan vatandaşlardan

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ERZURUM)

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-Kar yağışı

-Yaşanan maddi hasarlı trafak kazası

-Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

-Karda yürüyen çocuk ve kuşlar

Haber-Kamera: Turgay İPEKK/ ERZURUM,

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Erdemli'de 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı.

Güzeloluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir evden çalınan televizyonun ikinci el eşya dükkanında satışının yapıldığı tespit etti. Yapılan çalışmada ekipler, televizyonu dükkana satan kişilerin ilçede 17 hırsızlık olayına karıştıklarını belirledi. İsmi açıklanmayan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken kısa süre sonra firari şüpheli de yakalandı. Sorgusu tamamlanan firari şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheliler jandarma binasından çıkartılırken

-Şüpheliler jandarma aracına bindirilirken

-Adliyeye götürülürken

Haber: Mehmet DOĞANER-Kamera: ERDEMLİ, (Mersin),

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Çığ bölgesinde, kayıp itfaiyeci için arama kurtarma çalışması yeniden başladı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ faciasında dün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükselirken, bu sabah teknik heyetin yeni bir çığ tehlikesine karşı bölgede yaptığı incelemenin ardından kayıp olduğu belirtilen itfaiyeci için, az sayıda personel ile yeniden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgedeki kar yağışı ve fırtına ise etkisini sürdürüyor.

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında, 3 gün önce saat 17.00 sıralarında, çığ düşmesi sonucu bir minibüs çığ altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Minibüste 5 kişinin cansız bedeni bulundu, 7 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin kurtarılması için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında ikinci çığ faciası yaşandı. Yaşanan ikinci çığda ise 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu, 2'si itfaiye personeli olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetti. Her iki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41'e yükseldi.

1 İTFAİYECİ ARANIYOR

Teknik heyet, yeni bir çığ tehlikesine karşı bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bölgeye az sayıda personelin gönderilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine bölgeye giden küçük bir ekip, saat 10.00 sıralarında çığ altında olduğu belirtilen itfaiye personeli için yeniden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BÖLGEDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bölgedeki kar yağışı ise etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, tipi ve sis özellikle Bahçesaray ve Çatak bölgelerinde etkili oluyor. Van-Bahçesaray karayolunda tedbir alan ekipler, zorunlu olmadıkça araçların geçişine izin vermiyor.

BÖLGEYE GİRİŞLER KAYIT ALTINA ALINIYOR

Bu arada, yeni bir çığ tehlikesine karşı da jandarma bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Van-Bahçesaray karayolu Çatak yol ayrımından itibaren tedbir alan jandarma ekipleri, bölgeye giden araçları durdurarak içindekileri ve araçları kayıt altına alırken, çığ bölgesine en yakın olan Yukarınarlıca Mahallesi'nden sonra ise araçların Bahçesaray ilçesi yönüne gitmesine izin verilmiyor.

HARUN AYHAN'IN KULLANDIĞI KEPÇE GÖREV BAŞINDA

Bu arada ilk çığ felaketinde Bahçesaray Belediyesi ekipleri ile birlikte bölgeye gönüllü olarak giden ve kepçe kullanmayı bildiği için risk alarak 7 kişinin sağ olarak kurtarılmasında aktif görev alan Harun Ayan'ın kulandığı kepçe de ikinci çığ feletinde kısmen çığ altında kaldı. Önemli görev yapan kepçe, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

DÜN ZORLU BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün henüz çalışmaların başlatılmadığı bölgede dün ise yoğun bir çalışma yürütüldü. JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan 180 kişilik ekibin dünkü çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bu arada, dün çığ altından çıkarılan 3 vatandaşın cenazeleri de Adli Tıp Kurum'ndaki incelemenin ardından ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Çığ bölgesi

-Çığ altından çıkartılan cenazenin taşınması

-Çığ bölgesindeki kepçenin görüntüsü

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BÖLGEDEN ATILAN GÖRÜNTÜLER

-Bölgedeki yoğun kar yağışı

-Yolda tedbir alan jandarma ekipleri

-Yapılan kontroller

-Kar ve tipide ilerleyen araçlar

-Bölgeden detaylar

-Yoğun kar yağışı, jandarma ekiplerini yoldaki tedbirleri

-Araçların durdurulması ve bölgeden detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Hz. İbrahim'in mağarasında bulunan 13 sancak korumaya alındı

ŞANLIURFA'da, Hazreti İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağarada, 17-18 ve 19'uncu yüzyıllara ait olduğu öğrenilen ve hacı uğurlamasında kullanılan parçalanmış 13 sancak bulundu. Sancaklar, özel bir teknikle onarılarak, önümüzdeki günlerde sergiye açılacak.

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camii'ndeki Hz. İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağarada, Osmanlı dönemine ait 17-18 ve 19'uncu yüzyıllara ait yıpranmış ve parçalanmış 13 sancak bulundu. Sancaklar, yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından onarılarak, koruma altına alındı. Osmanlı döneminde hacı uğurlama törenlerinde kullanıldığı öğrenilen 13 sancak, altın ve gümüş iplik dokumasıyla konservasyon yapılarak, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görevli Arkeolog Selman Kardeşlik, Şanlıurfa'nın, 13 çeşit sancağın onarılmasıyla birlikte Türkiye'nin en zengin sancak koleksiyonuna sahip olduğunu söyledi. 13 sancağın 2012 yılında yıpranmış ve parçalanmış olarak bulunduğunu hatırlatan Kardeşlik, şöyle dedi:

"Bulduğumuz sancakların çok önemli dönemlere ait olduğunu tespit etmemizin ardından hemen envanterleri düzenlenen eserlerin, bulundukları ortamın iklim koşulları nedeniyle tahribat boyutunu değerlendirmek üzere hasar tespit çalışması yapıldı. Konya Mevlana Müzesi ile İstanbul Deniz Müzesi'nden sonra belki de Türkiye'nin en zengin koleksiyonlarından birine sahip olabilecek sancak eserlerin hasar boyutu göz önünde bulundurularak acil bir eylem planı hazırlandı. Eserlerin konservasyonunun ilk aşamasında, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle bir nevi ağır hasta durumuna düşen eserlere müdahalenin bilimsel teknik ve metotları belirlendi. İkinci aşamada eserler, mikroorganizmalardan arındırıldı ve doğal bitkisel özlü temizleyicilerle temizlendi. Üçüncü aşamada ise, eserlerde kullanılacak destek kumaşları ile ipliklerin seçimi yapıldı. Kullanılan yeni tüm öğelerin geri dönüştürülebilir ve eser hasarının minimum seviyeye indirgenmesine yardımcı olacak malzemeler kullanıldı. Eserlerin hassasiyeti nedeniyle konservasyon işi, uluslararası çapta çalışmalar yapmış, daha önce bu alanda iş deneyimleri olan duayen bir firmaya ihale edildi. Her türlü risklere karşı sigortalanan eserler, İstanbul'da 12 ay içerisinde konservasyonları sağlıklı bir şekilde tamamlanarak yuvasına getirildi. Şimdi aynı külliye içerisinde modern bir teşhir tanzim ile sergilenmesi planlanmaktayız.ö

GÜMÜŞ VE ALTIN İŞLEMELİ SANCAKLAR

Sancakların çoğunluğunun gümüş ve altın ipliklerle işlendiğini de dile getiren arkeolog Selman Kardeşlik, "Bu sancakların çoğu ipek kumaştan yapılmış sancakların üzerinde ağırlıklı olarak gümüş ve altın tela veya sim ipliklerle 'Fetih' suresindeki ayetler işlenmiştir. Eserler üzerine işlenen Fetih ile ilgili ayetler, sancakların hacıları uğurlamak için düzenlenen Surre alaylarında kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca Türk-İslam dünyasında fetih ve gaza ülküsünün önemini vurgulamaktadır. İki adet sancak eserde 'Padişahım çok yaşa' yazısı işlenmiştir. Bu nedenle, Osmanlı sultan veya paşalarının da Surre alayı törenlerine katılmış olabileceği söylenebilir. Ay-yıldız motifleri, sancaklara işlenen en yoğun desenlerdir. Bu da, Sultan Abdulmecid zamanında tipolojisi belirginleşen ay-yıldızlı bayrağımızın ortaya çıkış aşaması hususunda belirleyici bir fikir vermektedir. Sancakların tanıtım katalogu ve eserlerin teşhir-tanzimi için Şanlıurfa Valiliği tarafından bilimsel bir heyet kurularak çalışmalarımız devam etmektedirö şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Anadolu'nun Hicaz Kapısı'na açılan bir kavşak yolu olduğunu kaydeden Çevre Koruma Vakıf Müdürü Siracettin İlhan, "Bu kavşak yolunda süvariler olsun, hacılar olsun Şanlıurfa'da düzenlenen törenlerle kutsal topraklara uğurlanıyordu. Bilindiği gibi Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın bulunduğu Dergah'ta bu törenlerde yapılıyordu. Bu kapsamda 2012 yılında fark ettiğimiz, yıpranmış sancaklarımızı canlandırmak için Valilik koordinasyonunda bir toplantı yaptık. Bir protokol çerçevesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne kayıtlı olan sancaklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından finansa edilerek, 12 aylık süren bir çalışmanın ardından konservasyon yapılarak günümüz nesillerine aktarmaya çalıştıkö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dergah Caminden genel görüntü

Hz. Ibrahim Peygamberin magarasını ziyaret edenler

Yıpranmış ve parçalanmış sancaklar

Onarılan sancakları inceleyen görevliler

Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görevli Arkeoloğ Selman Kardeşlik ile röp

Çevre Koruma Vakıf Müdürü Siracettin İlhan röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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