DHA YURT BÜLTENİ - 4

Komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava

KONYA'da, komşusu Büşra Ç.'yi (24) apartman girişinde tekme tokat döven bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E. (41) hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli öğretmenin, genç kıza elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, ayrıca darp ettiği, 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ederek, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğine yer verildi.

Olay, geçen sene 15 Ağustos'ta, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. İlkokulda rehber öğretmenlik yapan Deniz E., iddiaya göre, daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, aynı binada oturduğu komşusunun kızı Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı. Deniz E., kapıdan çıkarken, Büşra Ç.'ye omuz attı. Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine sinirlenen Deniz E., Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp, vurmaya devam eden Deniz E., daha sonra binadan çıkıp, 'İmdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek, Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

'BU KADIN NASIL ÖĞRETMENLİK YAPAR?'

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ç., Deniz E.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Deniz E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anını anlatan Büşra Ç., "Babam bana bir şey verdi ve eve çıkmak için binaya giriyordum. Tam bu sırada üst katta oturan öğretmen Deniz E. çıktı ve bana omuz attı. Ben de 'Ne yapıyorsun?' dedim sonra bana saldırmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Beni yere düşürdü ve vurmaya devam etti. Sonra 'İmdat' diye bağırdı ve kısa süre sonra elinde sopayla eşi geldi. O da bize saldırmaya başladı. Biz, gürültü yapıyor, diye daha önce ondan şikayetçi olmuştuk. Böyle bir insan nasıl öğretmenlik yapabilir? Böyle bir insana çocuklar emanet edilir mi?" diye konuştu.

'O BANA SALDIRDI'

Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz E., şunları söyledi:

"12.30 sıralarında ikametimin bulunduğu apartman kapısının girişinde daha önce hakkında tehdit-hakaret konusunda şikayetçi olduğum Büşra isimli şahısla karşılaştım. Büşra yanımdan geçerken bana omuz atıp, hakaret etti. Akabinde ben napıyorsun diyerek Büşra'yı kendimden uzaklaştırmak için itekledim. Bu sırada Büşra yere düştü. Sonrasında Büşra benim saçımı ve kollarımı yolmaya başladı. Ben kendisini engellemeye çalıştım. Bu sırada sürekli bana hakaretlerde bulunuyordu. Bağırarak annesini çağırdı. Ben de bunun üzerine oradan kaçıp, site içerisinde bulunan güvenlik kulübesine sığındım. Sonrasında polisi, eşimi ve ağabeyimi arayarak yardım istedim. Eşim yanıma geldi. Büşra, annesi ve babasıyla bizim yanımıza geldi. Küfür ve hakaretlerle eşimi tahrik etmeye çalıştılar. Eşim o esnada civarda bulduğu sopayı korkutmak amaçlı onlara gösterdi. Eşim sopayla kimseye vurmadı. Büşra'dan, anne ve babasından şikayetçiyim" dedi.

2 YILADA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma işlemi tamamlanırken, Deniz E. hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlendi. Deniz E. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, şüpheli Deniz E.'nin Büşra Ç.'ye elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, ayrıca darp ettiği, Büşra Ç.'ye 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ederek kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğine yer verildi. Ayrıca dosya kapsamında şüpheli olan Deniz E.'nin eşi Kurtuluş E.'nin de (43), elinde bulunan sopa ile müştekiler Büşra Ç. Ayşe Ç. ve Recep Ç.'nin üzerine doğru yürüdüğü sırada etraftakiler tarafından sopanın elinden alınarak engellendiği ve eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu sırada müştekilere karşı, 'Sizin kanınızı içeceğim' sözleriyle tehdit ve haraket ettiği, şüpheli Kurtuluş E.'nin müştekilere karşı 'kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe şartı oluştuğu belirtilerek cezalandırılması istendi.

Kurtuluş E., emniyetteki ifadesinde ise, olay günü eşinin kendisini arayıp darp edildiğini söylediğini, olay yerine geldiğinde eşinin müştekiler tarafından sıkıştırıldığını gördüğünü, bu sırada yolda bulduğu tahta parçasını korkutmak amaçlı eline alıp, yanlarına gittiğini ancak müştekilere karşı elindeki sopayı kullanmadığını ileri sürdü.

Olay anı güvenlik kamerası

Haber: Tolga YANIK KONYA

İnşası devam eden siteden daire alan 100 kişiden 'dolandırıldık' iddiası

DİYARBAKIR'da inşası devam eden siteden daire alan yaklaşık 100 kişi, firma tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Aldıkları dairelerin başkasının üzerine olduğunu gördüklerini belirten mağdurlar, ortadan kaybolan firma yetkilileri hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir inşaat firması, 2016 yılında 330 daireden oluşan sitenin inşaatına başladı. Sitenin yapımı sırasında firma, fiyatları ortalama 250 bin lira olan dairelerin satışını yaptı. Daire alan yaklaşık 100 kişi, yapımı devam eden siteye evlerinin son halini görmek için gittiklerinde, büyük şok yaşadı. Satışı yapılan konutlarda isimlerini göremeyen bu kişiler, firmanın yetkilisi M.İ.'ye da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar, dün sitenin önünde bir araya gelerek, sorunlarının çözülmediği taktirde hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Tamamlanmamış binalara dolandırıldıklarını anlatan afiş de asan grup, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

'DAİREMİ ÇALIŞANINA VERMİŞ'

Firma sahibi M.İ.'nin yaptığı sitedeki örnek daireyi gördükten satın almaya karar verdiğini anlatan Ferhat Yavuz, aldığı dairenin M.İ.'nin çalışanının adına kayıtlı olduğunu öğrendiğini söyledi. Yavuz, "Bundan iki ay önce de geldim, hiçbir sıkıntı olmadığını tapu işlemlerine başlayacaklarını söylediler. Tapular bir ay sonra çıkacak denildi. Geldim, baktım, ondan sonra isim listeleri açıklanmış. 250 bin TL vermiştim. Geldik, baktık tapu kesinlikle yok. Ondan sonra dediler ki, M.İ iflas etmiş, ortalıklarda yok. Daha sonra öğrendik, site, S.İ.'ye devredilmiş. Onun yanına gittik. M.İ. liste vermiş oraya. O listenin içerisinde eğer ismin varsa kesinlikle senin hakkın var demektir. Ondan sonra gittim, kendisiyle görüştüm. Görüştükten sonra ismimin olmadığını öğrendim. Dolandırılmışız, dairemiz başkasına verilmiş. Duyduğum kadarıyla benim dairemi çaycısına vermiş. Ondan para alıp almadığını bilmiyorum. Onlarla uzlaşmaya çalışıyoruz. Hakkımızı talep ediyoruz. Uzlaşma olmazsa pazartesi hukuki süreci başlatacağız" dedi.

'SİZE ÖYLE BİR DAİRE SATMAMIŞIZ DENİLDİ'

Kendi ailesinden 8 kişiye 2017'de daire aldıklarını ifade eden Enver Vural da, "Bugün bitecek, yarın bitecek denilerek olay bugüne kadar geldi. Olaylardan bir hafta önce gittik. Dairelerimizin numaraları nedir, öğrenmek istedik. Listeden bizim 8 tane dairemizin numaraları söylendi. Bunlar sizin denildi. 3 gün sonra bir toplantı yapıldı. Sizin daireleriniz yok ortada, size öyle bir daire satmamışız denildi. Sözleşmeler elimizde. Bir günde daireler gitti. Para bir kısım emlakçıya verilmiş. Emlakçının da imzası vardır. Kendisinin de imzası vardır. Bir kısım da banka yoluyla verilmiş. Bütün dairelerin belgeleri var. Hem emlakçının imzası var, hem de M.İ.'nin kendisinin imzası var. Toplamda 2 milyona yakın para verdik 8 daireye" diye konuştu.

İnşaat halinden siteden detay

Mağdurların yetkililerle konuşması

Ferhat Yavuz'un konuşması

Belgelerini göstermesi

Enver Vural'ın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde (2)

ALANYA VE FİNİKE'DE YOĞUN MESAİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden cumartesi ve pazar gecesi için zirai don uyarısı yapıldı. Türkiye'nin gözde tatil yeri Alanya'da, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle üreticiler, seralarda 'don' nöbeti tutmaya başladı. Çiftçiler, seralarda sıcaklığın düşmemesi ve ürünlerin zarar görmemesi için soba yakıp, kazanlarla su kaynatarak ve ürünlere fıskiyelerle sıcak su püskürterek veya özel birleşeni tütsüleyerek, dumanlama tekniğiyle sabaha kadar ısıyı sabit tutmaya çalıştı.

ODUN SOBALARI KURULDU

Örtü altı muz üreticisi Murat Zeybek (44), 5,5 dönüm alana kurulu serasındaki 800 muz fidanını, sera içine yerleştirdiği 10 odun sobasıyla dona karşı korumaya çalıştı. Don nöbetlerinin 2 gece boyunca devam edeceğini belirten Zeybek, "Bugün zirai don uyarısı nedeniyle ve derecemiz eksi 2 ile eksi 3 derece olduğu için sobamızı yaktık. İlerleyen saatlerde derecemizi kontrol edip, gerekirse takviye yaparak ısıyı artıracağız. Meteoroloji yetkililerinin uyarısına göre don olayı saat 08.00'e kadar sürecek. Biz de sabaha kadar nöbet tutacağız" dedi.

2 GECE NÖBET

Serasının sıcaklığını özel karışımı tutuşturarak, tütsüleme yöntemiyle ısıyı artırmaya çalışan Mehmet Sar ise 2 gecelik don uyarısının çok önemli olduğunu belirtip, gözlerini kırpmadan 2 gece nöbet tutacaklarını söyledi. Sar, "Demirtaş Mahallesi'ndeyiz. Hava sıcaklığı eksiye düştüğünde çiftçiler arasında 'bomba' ismi verilen maddeyi yakıyoruz. Seramızın içinde bir sis sağlıyoruz. Çıkan sisle ürünlerimizin donmasını önlüyoruz. Sabaha kadar nöbete devam edeceğiz" diye konuştu.

SICAK SUYLA 'DON' ÖNLEMİ

İlçenin Yeşilöz Mahallesi'nde serasına yerleştirdiği özel düzenekle fıskiyeler aracılığıyla ürünlerin üzerine 15 derece sıcaklıkta su püskürterek, donla mücadele eden Ahmet Yüksel ise sabaha kadar sıcaklığı 5 derecede tutmaya çalışacaklarını anlattı. 10 dönüm serası olduğunu kaydeden Yüksel, "Derin sondajla çıkardığımız 15 derece sıcaklığındaki suyu seraya verdiğimizde içeriyi 5 derece ısıtıyor. Dondan bu şekilde korunmaya çalışıyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, zirai don uyarısını bugün de yenileyerek, saat 02.00'den itibaren sıcaklığın eksi derecelere düşeceğini ve bölgede don oluşacağını belirtti.

FİNİKELİ ÇİFTÇİ, BÜTÜN GECE NÖBET TUTTU

Antalya'nın Finike ilçesinde de örtü altı üretim yapan çiftçiler, meteorolojinin zirai don uyarısı üzerine bütün gece seralarda soba yakarak tedbir aldı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, özellikle Sahilkent ve Hasyurt mahallelerinde üreticinin soba yakarak tedbir aldığını, bazı üreticilerin de don kırıcı rüzgar pervaneleri kullanarak narenciye bahçelerini koruduğunu kaydetti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Meclis üyesi İsmail Şentürk ile birlikte saat 22.30 itibarıyla seralarda sobalarını yakmaya başlayan üreticileri ziyaret etti. Üreticilere ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Geyikçi, "Zirai don karşısında sabaha kadar soba yakan, nöbet tutan çiftçi hemşehrilerime kolaylık diliyorum" dedi.

Seralardan görüntü

Dereceden görüntü

Sera içinden görüntü

Isıtma çalışmalarından görüntüler

Murat Zeybek röportaj

Mehmet Sar röportaj

Ahmet Yüksel röportaj

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Akşehir'de 14 okulun yıkılması kararı alındı

KONYA'nın Akşehir ilçesindeki 14 okul için deprem güvenliği çalışması kapsamında riskli bulunması üzerine yıkım kararı alındı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler, başka okullara taşınacak.

Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçen yıl okullarda deprem güvenliği çalışması yapılarak, okul binalarının beton kesit kolonlarından numune alınıp, inceleme gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucu 14 okulun riskli bulunması nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Yıkım kararı alınan okulların velilerine de durumu anlatan mesajlar gönderildi. Birden fazla binada eğitim verilen ve blokların tamamının sakıncalı bulunmadığı okullarda, yıkımı yapılacak bloktaki öğrencilerin, diğer bloklarda eğitime devam etmeleri sağlandı. Binaların tamamının yıkılacağı okullardaki öğrencilerin ise başka okullara taşınmasına karar verildi.

TAŞIMALI EĞİTİM GEREKTİREN OKULLARDA EĞİTİME ARA

Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çocukların risk altında kalmamaları için zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini, yıkımların gerçekleştirilip, yeni okul binaları yapılıncaya kadar bazı okullarda ikili eğitim yapılacağını, velilerin ve öğrencilerin yeni sürece alışmalarında gereken desteğin verileceğini belirtti.

Yıkımı planlanan okullarda taşınma işlemleri tamamlanıp, 10 Şubat Pazartesi günü eğitime başlanacak. Atakent, Çakıllar ve Ortaköy mahallelerinde bulunan ve taşımalı eğitim gerektiren okullarda eğitime birkaç gün ara verileceği, taşıma ihalesinin süratle yapılarak, velilerin bilgilendirileceği belirtildi.

Velilerinden Kadir Oluktaş, "Türkiye'de meydana gelen depremlerden dolayı üzülüyoruz. Gereken buysa önlem alınması iyi bir karar. Felaket yaşandıktan sonra önlem alınmasının hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.

Öğrenci velisi Ahmet Tosun ise "Yıkım kararı planlamasında hata olduğunu düşünüyorum. Zamansız oldu. Biz öğrenci velileri olarak bu kararın daha profesyonelce verilmesini beklerdik. Bu taşınma olayı öğrencilerde eğitimlerine odaklanma noktasında mağduriyet yaratacaktır. Ama devletimiz gereğini yapacaktır. Bu mağduriyeti gidermek için gerekli çalışmaları yapacaktır. Deprem felaketi olduğunda can ve mal kayıplarıyla mağduriyet yaşanacağına şimdi bu şekilde önlem alınması daha iyidir, diye düşünüyorum" dedi.

Akşehir'de yıkılması kararı verilen okullar şöyle:

Adsız Şehit Metin Çoban İlkokulu, öğlenci olmak üzere Adsız Sedat Sezgin Ortaokulu'na, Çakıllar Hürriyet İlkokulu, öğlenci olmak üzere Çakıllar İlkokulu'na, Doğrugöz Şehit Turgut Makasçı İlkokulu, öğlenci olmak üzere Nihat Dayanık İlkokulu'na, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere Şehit Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu'na, Mehmet Türkmen İlkokulu, öğlenci olmak üzere Haydar Tuna İlkokulu'na, Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, öğlenci olmak üzere Atatürk Ortaokulu'na, Doğrugöz Namık Kemal Ortaokulu ve Doğrugöz İmam Hatip Ortaokulu, her 3 okulda normal eğitime devam edilmek üzere 24 Ağustos Ortaokulu'na, Nasreddin Hoca İlkokulu, normal eğitime devam edilmek üzere okulun ana binasına, Ortaköy Cumhuriyet İlkokulu, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere Süleyman Şah İlkokulu'na, Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere Hacı İbrahim Veli Ortaokulu'na, Yıldırım İlkokulu'nun B bloğu; 3 ve 4. sınıflar sabahçı, 1 ve 2. sınıflar öğlenci olmak üzere A bloğuna, Atakent İlkokulu, Yıldırım İlkokulu'nun 3 ve 4. sınıfları ile beraber sabahçı olmak üzere Yıldırım İlkokulu'na, Atakent Ortaokulu, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere 75. Yıl Ortaokulu'na, Kız İmam Hatip Lisesi, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere Şehit Coşkun Karabulut Ortaokulu'na."

Okul ve öğrencilerden detay

Veliler röp.

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR, KONYA

Kar yağışı altında yolda kalan aracı, trafik polisleri itti

RİZE'de trafik polislerinin, kar yağışı sırasında yolda kalan aracı iterek yardım ettiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler, övgü topluyor.

Kentte dün etkisini artıran kar yağışı sonrası Çayeli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, arzılanınca yolda kaldı. Yoğun kar yağışı altında aracıyla yolda kalan sürücüsünün yardımına bu sırada devriye görevi yapan Rize Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. Polis Memurları Ahmet Arslan, Eren Kahyaoğlu ve Rıdvan Ünal'ın bulunduğu ekip, 4 kişinin bulunduğu aracı kar yağışı altında dakikalarca iterek güvenli bölgeye çekti. Yakındaki bir apartmandaki vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, takipçiler, polislere övgü dolu yorumlarda bulunup, teşekkür etti.

'BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Polis memurlarından Ahmet Arslan, havanın çok karlı ve yağışlı olması nedeniyle güzergahlarında kontrollerine devam ettiklerini belirterek, "Çayeli mevkiinde viyadük üstünde bir aracın yolda kaldığını gördük. Araçtan inip yanına gittim. Araç karla kaplanmıştı plakaları dahi görünmüyordu. Yanına geldiğimizi bile fark etmediler o kadar karla kaplıydı. Camı tıklayıp ne olduğunu sordum. Araçlarının bozulduğunu ve yolda kaldıklarını ifade ettiler. Araçta kendisi, eşi, bir çocuk ve annesi vardı. Rampayı iteleyerek çıkarmayı oradan aşağıya da vurdurarak çalıştırmayı denemeyi teklif ettim. Hep beraber aracı itelemeye başladık, rampanın tepesine çıkarttık. Aracı vurdurmayı beceremeyeceğini söyleyince de şoför koltuğuna geçtim, 1-2 denedik, çalışmayınca aracı tehlike oluşturmayacak bir yere aldık. Sürücü, kardeşini çağırdı araçtakileri almak için. Biz de tekrar güzergahımızı kontrol etmek için yola çıkarken, yardımcı olduğumuz sürücü bize teşekkür ederek sarılıp kucaklayarak vedalaştı. Bizim amacımız her türlü koşulda vatandaşımıza yardımcı olmak. Bizim de başımıza gelebilir böyle bir durum, biz de yolda kalmış olabiliriz. Biz görevimizi yaptıkö dedi.

'ARACI İTEREK GÜVENLİ BÖLGEYE ALDIK'

Polis Memuru Eren Kahyaoğlu da, vatandaşın her türlü yardımına koşacaklarını anlatrak "Güzergah kontrolüne çıktık. O esnada Çayeli hattında yolda kalmış bir araca rastladık. Aracın yanına giderek sürücüsünden aracın arızasını öğrenmeye çalıştık. Aracın bulunduğu nokta tehlike oluşturuyordu. Can ve mal güvenliği için aracı iterek güvenli bölgeye aldık. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışıyoruz. Onlar için her türlü yardıma koşarızö diye konuştu.

'TEŞKİLATIMIZIN HER ÜYESİ AYNI ŞEYİ YAPAR'

Polis memuru Rıdvan Ünal ise görevlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu kaydederek, "Burada yolda kalan vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için onları güvenli bölgeye aktarmamız gerekiyordu. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık. Arabayı çalıştırmayı denedik olmayınca, iterek güvenli alana getirdik. O an yapabileceğimiz başka bir şey yoktu, o yüzden de aracı iterek vatandaşımıza yardımcı olduk. Burada teşkilatımızın başka üyeleri olsaydı onlar da aynı şeyi yaparlardıö diye konuştu.

-Vatandaşın çektiği polislerin aracı ittikleri video

-Polis memurlarından detaylar

-Polis memurları ile röportaj

HABER-KAMERA: ARZU ERBAŞ

Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanlığı'na yeniden seçildi

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 37'inci Olağan Kongresi, yapıldı. Çarşaf liste ile yapılan ve mevcut Başkan Deniz Yücel'in tek aday olarak girdiği seçimde, 655 delegeden 611'i oy kullandı. Sandıktan Yücel'e 253 oy çıktı.

Yeniden CHP İzmir İl Başkanlığı'na seçilen Deniz Yücel, sonuçların açıklanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kongre salonunda konuşan Yücel, İzmir'de yeni kadroları belirlediklerini, gelecek ay kurultayın olduğunu söyledi. CHP'de kongre süreçlerinin her zaman büyük bir heyecan ve beklentiyle geçtiğini kaydeden Yücel, "CHP'de her zaman demokrasiye yakışır bir şekilde kongrelerimiz yapılıyor. Bugün yine aynı şekilde kongre gerçekleştirdik. Bu dönem görev alan arkadaşlarımızın CHP'yi iktidara taşıyacak kadrolar olduğuna inanıyorum. İlçe kongrelerimizden beri bu şekilde gerçekleşiyor. Kurultayda da bunu aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Kongremizin İzmir'e, partimize, ülkemize ve mücadelemize hayırlı olmasını diliyorum. CHP 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iktidara çok yakın. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ve liderliğinde CHP tüm kadrolarıyla Türkiye'yi yönetmeye hazır bir partidir. Bunun bize yüklediği bir sorumluluk, tarihi bir misyon var. Bunun bilinciyle partimizi ilk genel seçimlerde iktidara taşımak için gayret edeceğiz" dedi.

"BU GÖREVLER TALEP EDİLMEZ, VERİLİR'

Delegeden yalnızca 253 oy çıkmasını da değerlendiren Deniz Yücel, aday olma yeterliliğine sahip, parti örgütünün, delegenin desteğini alan herkesin aday olabileceğini, birden fazla adayın da tek adayın da olabileceğini kaydedip, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta içinde 30 ilçe başkanımızın adaylığım konusunda ortak bir destek açıklaması olmuştu. Bu beni çok mutlu etti. Çok anlamlı ve önemli bir açıklamaydı. Hiç aday olacağımı söylemedim. Çünkü bu görevlere aday olunacağını düşünen bir kişi değilim. Bu görevler talep edilmez, verilir. Özellikle de ilçe başkanlarımızın açıklamasıyla görevin tarafıma tevdi edildiğini söyledi. Sorumluluktan kaçamayacağımı ifade ettim."

'İL BAŞKAN ADAYLIĞI KISMINA İŞARETLEME YAPMAYI UNUTMUŞLAR'

Tek adaylı bir yarış olduğu için birçok delegenin il başkan adaylığı kısmına işaretleme yapmayı unuttuğunu ifade eden Yücel, "Onun dışında İzmir gibi bir kentte 30 ilçede mutabakat ve uzlaşı sağlamak kolay değil. Kendilerini listede görmemiş olan arkadaşlarımız tepki koymuş olabilirler. Bunları da anlayışla karşılıyoruz. Ama bu listeler oluşurken, 30 ilçe başkanımız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in görüşlerini aldık ve mümkün olduğunda listeye yansıttık. Daha sayımlar devam ediyor. Çıkacak sonucun partimize güç katacağına inanıyorum. 30 ilçede uzlaşıyı sağlamak kolay değil. Listede kendini göremeyen arkadaşlarımız tepki koymuş olabilir. Bunu doğal karşılarız. Bu konuda hiçbir kırgınlığımız olamaz biz herkesi kucaklayarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SANDIK SANDIK SEÇİM SONUCU

CHP İzmir İl Kongresi'nde delegeler 8 sandıkta oy kullandı. Urla, Kemalpaşa ve Bornova'nın yer aldığı birinci sandıkta 72 oy kullanılırken, burada Yücel'e 37 oy çıktı. Foça, Kınık ve Karşıyaka'nın yer aldığı ikinci sandıkta ise 75 oy kullanıldı. Bu sandıktan da Deniz Yücel, 26 oy alabildi. Karaburun, Ödemiş, Karabağlar'daki delegelerden 74'ünün oy kullanıldığı üçüncü sandıktan CHP'li Yücel 21 oy aldı. Beydağ, Buca, Gaziemir'deki delegelerin oy kullandığı dördüncü sandıkta 78 oy geçerli sayıldı. Bu sandıktan da Yücel'e 39 oy çıktı. Bayındır, Tire, Balçova, Konak'ın yer aldığı beşinci sandıkta 76 oyun 45'i, Selçuk, Çeşme, Seferihisar, Güzelbahçe ve doğal delegelerin yer aldığı altıncı sandıkta kullanılan 81 oyun 35'i, Dikili, Kiraz, Çiğli ve Bayraklı'nın yer aldığı yedinci sandıkta 77 oyun 15'i ve Menemen, Menderes, Narlıdere, Torbalı, Bergama, Aliağa'nın yer aldığı sekizinci sandıkta kullanılan 78 oyun 35'i, Deniz Yücel'e çıktı.

-Kongre salonundan görüntü

-CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,