DHA YURT BÜLTENİ - 4

Şanlıurfa 'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Soruşturma başlatan ekipler, savcılık kararıyla kimliği belirlenen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda H.T., İ.T. ve S.K. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tüfek, 15 şarjör, 405 mermi, 2 tabanca, 1 dürbün, 2 hücum yeleği, 3 av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan jandarma, 3 şüphelinin sorgusuna başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyonda ele geçen silah ve mühimmatlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Fenomen 'Ares'in annesi: Sadece oğlum değil hepimiz ölüyoruz

ANTALYA'da, beyin ölümü gerçekleşen, 'Ares' ismiyle sosyal medyada fenomen olan Şehmuz Özdemir'in annesi Sultan Kızılay, "Başka hastaneye sevk olsun istedik, buradan çıkamayacağını söylediler. Oğlum sadece ölmüyor, hepimiz ölüyoruz. Ailemiz yok oldu" diyerek, gözyaşı döktü.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

DÜN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hastanenin yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan Özdemir'in ailesi ve yakınları, fenalık geçirdi. Oğlunun başka hastanede tedavisinin mümkün olabileceğini savunan anne Sultan Kızılay, hastane yetkilileri ile işletişime geçerek, başka hastaneye sevk istedi. Kentteki özel dahil birçok hastane ile iletişime geçen aileye, beyin ölümü gerçekleştiği gerekçesiyle olumlu yanıt verilmedi.

'TEK UMUDUM OLSA O UMUDA KOŞARIM'

Hastane kapısında gözyaşı dökerek, bekleyen Sultan Kızılay, "Fransa'da beyin ölümü gerçekleşen çoğu hastanın iyileştirildiğini biliyorum. Başka hastaneye sevk olsun, istedik. 'Olmaz' dediler. Buradan çıkamayacağını söylediler. Tek bir umudum olsa o umuda koşarım. Ben bir anneyim, ciğerim yanıyor. Birileri yardım etsin. Oğlum sadece ölmüyor, hepimiz ölüyoruz. Ailemiz yok oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne Sultan Özdemir ağlarken detay

RÖP: Anne Sultan Özdemir röp

HABER -KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren tiyatro oyuncusuna ilginç 'uzlaşma' önerisi

İmamoğlu'nu eleştiren tiyatrocuya, pişmanlık videosu şartıyla 'uzlaşma' önerisi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Recep Terzi hakkında, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirince açılan soruşturma kapsamında ara bulucu devreye girdi. Uzlaşma için Terzi'den paylaşımlarını silmesi, hazırlanan metni kamera karşısında okuyarak, İmamoğlu hakkında hiçbir paylaşımda bulunmayacağını, 'Bundan sonra bu kutuplaşmanın bir parçası olmak istemiyorum ve yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım' sözlerini söylemesi istendi. Kendisinden istenen uzlaşma şartlarına tepki gösteren Terzi, "Videoyu tabi ki çekmedim. Ben bunu, bu metinle beraber sosyal medya hesaplarımdan paylaştım, 'Bu bir oyundur' dedim" açıklamasında bulundu.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda görevli Recep Terzi, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine Terzi hakkında, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu ardından ara bulucu devreye girdi. Uzlaşma için Terzi'ye gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yaptığı İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili tüm paylaşımlarını silecek. Bundan sonra İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir şekilde paylaşım yapmayacak. Bizim hazırladığımız metni bir video ile saat 20.00'da okuyacak ve hiçbir zaman kaldırmayacak. Videoda okunmasını istediğimiz metin aşağıdaki gibidir:

'Bugüne kadar ülkenin sürüklendiği kutuplaşma ortamına ne yazık ki ben de bir ölçüde katkı sağladım. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve başkanı sayın Ekrem İmamoğlu hakkında birçok kez haddini aşan hakaret içeren paylaşımlarım oldu. Ancak bundan sonra bu kutuplaşmanın bir parçası olmak istemiyorum ve yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. Bu nedenle sayın Ekrem İmamoğlu'ndan içtenlikle özür dilerim. Pişmanlığımın bir göstergesi olarak İBB ve kendisi hakkındaki paylaşımı siliyorum. Bundan sonra bu konularda kutuplaşmayı sürdürecek paylaşımlar yapmayacağım. Eğer bundan sonra bu tür bir paylaşımımı görürseniz lütfen bu söylediklerimi bana hatırlatın. Ülkemizde birbirinden farklı düşünen insanların, birbirlerini düşmanlaştırıcı söylemde bulunan kişilere de bu yaptığımın aynısını yapmalarını samimiyetle öneriyorum. Karmaşanın içerisinde bu tavrın ülkemize verdiği zararı görmek zor olsa da bu davranışımın bir toplumda bir başlangıç olmasını dilerim. Kamuoyunun bilgilerine ve sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsına saygılarımla sunarım.'

Bu metni okurken çekilen videoyu öncelikle bize göndermesini talep ediyoruz. Bizden onay alması durumunda sosyal medya hesaplarından bu videoyu yayınlaması gerekmektedir. Şartlara aykırı davranırsa her bir tweeti için ayrı ayrı 50.000'er liralık tazminat davaları açacağız. Bunun da kendisine bildirilmesini rica ederiz. Videodan sonra tweetlerin de tamamını silmesiyle uzlaşma metnini imzalayacağız."

'SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNUYORDUM'

Yaklaşık 1 yıldır sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Recep Terzi, "31 Mart'tan bu yana yaklaşık 1 yıldır Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunuyordum. Ama tabi ki bu sert bir eleştiri herkesin yaptığı gibi kendisinin de yaptığı gibi. Bu, onlarda farklı bir algı yaratmış demek ki bana farklı hesaplardan, sosyal medya hesabıma spamlar atarak, hakaretler 'Sen figüransın, oyuncu değilsin. Şöylesin, böylesin. İşsiz kalmışsın, hükümete yalakalık yapıyorsun' gibi ağır ithamlar ve küfürlere dahil her şeyi duydum" dedi.

'SORUŞTURMA BAŞLATTILAR'

Hakkında soruşturma başlatıldığını dile getiren Terzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptıkları yetersiz kalınca Recep Terzi susmayınca devam ettiği için bu sefer soruşturma başlattılar. Soruşturma neticesinde de 2 gün önce bir ara bulucu beni aradı, Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir ara bulucuymuş. Kendisi 'Recep Bey biz ara bulucuyuz. Ekrem İmamoğlu ile sizin aranızı uzlaştırmak için bir şart var mı?' dedi. 'Benim bir şartım yok' dedim, 'Zaten şikayetçi olan da o. Eğer uzlaşacaksa kendisi söylesin'. Daha sonra avukatlık bürosundan bir mail geldi. Mailde, bize bir video çekecek, o videoda 'Ülkenin ne yazık ki bugüne kadar kutuplaşmasına, sürüklenmesine ben de katkı sağladım' dememi istiyorlarmış. Sonra bu videoyu ona yollayacakmışım 'Ekrem İmamoğlu'ndan çok özür diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Bir daha kendisine hakaret etmeyeceğim, küfretmeyeceğim' gibilerinden bir metin var. Zaten ben kendisine küfretmedim, hakaret de etmedim, sadece sert eleştiriler yaptım. Bu çektiğim videoyu hukuk bürosuna göndereceğim, hukuk bürosu da alacak bunu kendisi yayınlayacak daha sonra bana vereceği onaydan sonra bende yayınlayacakmışım."

'VİDEOYU TABİ Kİ ÇEKMEDİM'

Kendisinden istenilen videoyu çekmediğini belirten Terzi, "Çok acayip bir oyun kurmuşlar yani ben bunu çekmeyip o videoyu küfrederek de yollasam demek ki 'Küfür üzerinden video var elimizde' diye Recep Terzi'yi daha büyük bir oyunun içine atacaklar. İstediklerini çeksem bu sefer ülkede kutuplaşma yok, olmayan bir şeyle yalanlarına alet olmuş olacağım. Bu insanlara, bu halka farklı kötü bir algı oluşacak ve buna da sebep olan kendisi. Tabi ki çekmedim. Ben bunu, bu metinle beraber sosyal medya hesaplarımdan paylaştım, 'Bu bir oyundur' dedim. O paylaşımım da tabi etkileşim aldı yürüdü" diye konuştu.

'HATALARINI, KUSURLARINI ELEŞTİRMEK HAKKIMIZ'

Recep Terzi, bütün siyasetçilerin eleştirileri kaldırması gerektiğini savunarak, "Kendisi 'Ben seçilmişim' diyor, 'Ben İstanbul için geldim' diyor, 'İstanbul halkına hizmet için geldim' diyor. İstanbul halkına hizmet için geldiysen neden Recep Terzi ile uğraşıyorsun? Neden İstanbul ile uğraşmıyorsun? 'Bakanlar seçilmemiş' diyor, 'Ben seçilmişim' diyor. Seçildiysen bakanlar Elazığ'da hala çalışıyorlar, sen ne yaptın? 'Elazığ'a gidiyorum' diye Erzurum'a gittin, kaydın. Meclis kürsüsünden üyelere küfretmek de bir kutuplaşma değil mi? Bir hakaret değil mi? Yani kılıcı ilk önce bana değil de kendisine vuracak. Burada ben kendisini sadece sert bir şekilde eleştirdim, bundan sonra da kendi çapımda yine eleştirilerimi yaparım. Bütün siyasetçiler bunu kaldırmak zorunda. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, bütün siyasetçiler bunu kaldırmak zorunda. Seçtiysek hatalarını, kusurlarını eleştirmek bizim de hakkımız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Recep Terzi ile röp.

-Yürürken detaylar

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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HDP önündeki eylemde 168'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 86 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 168'inci günde de sürdürdü. Usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (24) için eylem yapan Cenet Kabaklı, Gevriye Ayhan'ın kızına kavuşmasının kendilerini ümitlendirdiğini belirterek, aynı mutluluğu yaşamak istediklerini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

7 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 6'sı evlatlarına kavuşmuştu. Bugün de Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ile buluşmasıyla evladına kavuşan aile sayısı, 7 oldu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri ve Gevriye Ayhan diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. 86 aile, eylemini 168'inci günde de sürdürdü.

'AYNI SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Asta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil için Gaziantep'ten gelerek, oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, bir anne daha evladına kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu söyledi. Oğluna kavuşup, aynı sevinci yaşamak istediğini belirten Kabaklı, "Bir anne daha evladına kavuştu, biz de çok sevindik, bizim evladımız gibi geliyor. Biz mutlu oluyoruz, bu bize bir ümit ışığı veriyor. İnşallah bizim evlatlarımız da gelir. Ne mutlu o anneye. İnşallah o mutluluğu biz de yaşarız. Benim Adil'imi geri versinler, ellerinde tuttukları yeter artık. Birazcık vicdanları, merhametleri varsa benim evladımı versinler. Ben hasta bir kadınım, dayanamıyorum artık versinler benim evladımı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Cennet Kabaklı'nın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kişi, köprüye çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polis, köprünün altındaki yolu trafiğe kapatarak, ikna konuşması yaptı. Yaklaşık 1 saat konuşulan kişi, eyleminden vazgeçirilerek, köprüden indirildi. Yol ise ulaşıma yeniden açıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, İzmir çevre yolu Limontepe kavşağında bulunan köprüde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve bunalıma girdiği ileri sürülen kişi, köprüye çıkarak, atlayacağını söyledi. Bunun üzerine çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, köprünün altındaki yolu trafiğe kapatırken, itfaiye erleri ise köprüdeki kişinin atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Köprüye çıkan polis ekipleri, atlayacağını söyleyen kişiyi eyleminden vazgeçirmek için ikna konuşmasına başladı. Yaklaşık 1 saat konuşulan kişi, köprüden inmeye ikna edildi. Önlem amaçlı kapatılan yol ise ulaşıma yeniden açıldı. Sağlık görevlileri, intihar girişiminde bulunan kişiyi kontrol amaçlı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kişinin kurtarılmasından görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada yaralanmayan sürücü Burak K.'nin (26) alkollü olduğu belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Yıldırım'ın Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Burak K. yönetimindeki 16 SAJ 23 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada Burak K., yaralanmazken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine götürülen Burak K.'nin alkollü olduğu belirtildi. Ters dönen aracın içinde ise alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Duhan DUMAN/BURSA,

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Cezaevinde, jandarma özel harekatın da katıldığı tatbikat

SİİRT'te, jandarma özel harekat timlerinin katımıyla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum'unda, meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmadı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla tatbikat düzenlendi. Jandarma özel harekat timlerinin de yer aldığı tatbikata 220 personel ve 2 arama köpeği de katıldı. Tatbikatı izleyen Cumhuriyet Savcısı Ünal Üstünsoy, bu tür tatbikatların devam edeceğini belirterek, tatbikatta amacın meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek için hazırlıklı olmak olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyon personeller

Jandarma tarafından ceza evinin etrafının sarılması

İsyan eden mahkümların gözaltına alınması

Mahkümların araçlara bindirilmesi

Ceza evinde firar eden mahkümum yakalanması

Yaralı mahkümların çıkarılması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,