DHA YURT BÜLTENİ - 4

9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

İRAN'ın batısındaki Hoy kentinde dün saat 8.53'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van 'ın Başkale ilçesinde yıkıma yol açtı. Sınır mahalleler olan Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de çok sayıda ev yıkılırken 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı. Hoy kenti saat 19.00'da, 5.9'luk depremle ikinci kez sarsıldı. Büyük korku ve endişeye neden olan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün akşam saatlerinde yaralıları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta ise ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü İran 'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki iki deprem, sınır kenti olan Van'da yıkıma neden olurken, Hakkari, Iğdır, Kars ve Ağrı'da da hissedildi. İlk depremde, Başkale'nin Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile yine aynı köyde yaşayan akrabalar Ekrem, Aydın, ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde Ferhat Turca yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. Yaralılar Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Yaralılardan 12'si taburcu edilirken, dün akşam saatlerinde Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altında bulunan yaralıları ziyaret eden içişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda da bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada yarılılardan 2'sinin yoğun bakımda olduğunu, diğer yaralıların durumunun ise orta ve iyi seviyede olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, dünkü açıklamasaında, Başkale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki ikinci depremde, yaptıkları tespit ve tetkiklerde ise herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığını belirtirken, yaşanan depremde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta ise ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Meydana gelen ilk depremin ardından yaraların sarılması için de yoğun bir çalışma başlatıldı. Bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da AFAD ve Kızılay tarafından çadırlar kurulup, dün akşam saatlerinden itibaren depremzedelere sıcak yemek verilmeye çalışılıyor. Yetkililer, bölgeye yardım malzemelerinin gönderilmesine devam edildiğini ve bu çalışmaların süreceğini belirtti.

HAYATINI KAYBEDEN 9 KİŞİNİN CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Bu arada depremde hayatını kaybeden 9 kişi için de Başkale Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Abdulahad Arvas, İrfan Kartal, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, askeri ve polis yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını ardından Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ferhat Turca'nın cenazaleri toprağa verilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN-Yaşar KAPLAN-Barbaros KUL-Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van),

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HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu (2)

5 YIL SONRA OĞLUYLA BULUŞTU

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Muhteber Birlik, jandarmanın iknasıyla terör örgütünün Suriye'deki barınaklarından kaçıp, Mardin Nusaybin'e gelerek, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Veysi (20) ile 5 yıl sonra buluştu. Veysi Birlik ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda ilk sorgusunun ardından bir araya gelen annesi Muhteber ve ağabeyi Behçet Birlik, duygusal anlar yaşadı. Muhteber Birlik, oğluna sarılırken, sevinç gözyaşları döktü.

HDP binası önünde 175 gündür sürdürülen oturma eyleminde terör örgütü PKK'dan kaçan çocuklarıyla buluşan aile sayısı, 9 oldu.

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HABER: DİYARBAKIR

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Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli kaçma planı yapmış

ISPARTA'da kayıp lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16), ortadan kaybolmadan önce kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubundan kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.

Kayıp kızların anneleri bu sabah ulusal televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

DENİZLİ'DE TESPİT EDİLDİLER

Diğer yandan 3 liseli kızın Denizli'ye gittikleri tespit edildi. Canlı yayın programında kayıp kızların dün saat 15.00-16.00 sıralarında Denizli'de görüldüğü ve otostopla bir minibüse binerek Sarayköy'e gittikleri ihbarında bulunulduğu da dile getirildi.

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Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30) oyununu jandarma bozdu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan Gülhan, tutuklandı.

Üç gün önce jandarmayı arayan Osman Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, soruşturma başlattı. JASAT ekibi, yaklaşık 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Osman Gülhan, olduğunu tespit etti. Gülhan, gözaltına alındı.

Kamera görüntülerinde, Gülhan'ın kasadan aldığı parayı montunun altına saklayıp ihbarda bulunduğu yer aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan'ın göstermesi üzerine para, evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Marketin dışardan görüntüsü

-Güvenlik kamerası kaydından hırsızlık anı görüntüsü

-Osman Gülhan'ın çaldığı parayı sakladığı yeri göstermesi

-Paranın bulunmasından görüntü

-Osman Gülhan'ın adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüşler

KONYA'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet G. (21) ve Alparslan Ç. (22) yakalandı. Zanlıların çaldıkları bilezikleri bir araziye gömdükleri, silahları da su kuyusuna attıkları ortaya çıktı.

Soygun, geçen Cumartesi günü saat 11.10'da Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası izlenimi verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 kişi, kuyumcuya girdi. Çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı (17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, 82 bilezik ile 20 bin lirayı alıp, kaçtı. Soygun anı ise iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

'ALPARSLAN' İSMİNE YOĞUNLAŞILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunculardan birinin diğerine, "Hadi Alparslan, aldıysan gidelim" dediğini tespit etti. Polis ayrıca şüphelilerin kaçtıkları otomobilin marka ve modelini de belirledi. Otomobilin, 20-22 Şubat tarihleri arasında Servet G. ve Alparslan Ç. tarafından kiralandığı tespit edildi.

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDILAR

Şüphelilerin Meram ilçesinde olduklarını belirleyen polis, en son görüldükleri bölgede devriyelerini sıklaştırdı. İkili, yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

PARAYI GÖMÜP, CAMİDE YATMIŞLAR

Şüpheliler sorgularında, paraya ihtiyaçları olduğu için soygunu gerçekleştirdiklerini, para ve altınları bir çuval içerisine koyup, Dere Mahallesi'ndeki bir arazide gömdüklerini, tüfekleri de aynı bölgede bulunan bir su kuyusuna attıklarını anlattı. İkili, parayı gömdükten sonra kiralık otomobili teslim edip, kalacak yerleri olmadığı için bir camide yattıklarını da itiraf etti.

Soyguncuların gösterdikleri yeri kazan polis, çuval içerisinde 1 kilo 700 gram değerinde olan 82 bilezik ile 20 bin lirayı buldu. Araca gelin arabası süsü verme fikrinin ise Servet G.'den çıktığı ve bir çiçekçide aracı süslettiği belirtildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Soygundan sonra polisin iş yerinde inceleme yapması

Bir kişinin cep telefonuyla soygun anını göstermesi

Soyguna ait güvenlik kamerası

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin bagajındaki 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyyübiye Mahallesi'nde seyir halindeki 63 ABE 224 plakalı otomobil, bagajında biri erkek 3 çocuk ile trafikte ilerledi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yolculuk yapan çocuklardan birinin eliyle bagaj kapağını tuttuğu görüldü. Çocukların korkarak yaptığı yolculuk sürücülerin de hayatını tehlikeye atarken, otomobil sürücüsünün tepkilere aldırış etmeden ilerlemesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobil bagajında yolculuk yapan çocuklar

Bagaj kapısını tutan kız çocuğu

Yolculuk sırasında korkan çocuklar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA

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İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı. Yunusların İzmit Körfezi'ndeki dansı ilgiyle izlenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kirlilikten arınan, balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi'nde Karamürsel açıklarında görünen yunus sürüsünün denizdeki dansı ilgiyle izlenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yunusların İzmit Körfezi'nde yüzerken çekilen görüntüleri

Dosa kclyunus

HABER: KOCAELİ,