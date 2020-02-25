DHA YURT BÜLTENİ - 4

Alkollü yakalanan servis şoförüne velilerden tepki

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, trafik uygulamasında durdurulan içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsünün şoförü Ü.A.'nın alkollü çıkmasına, çocukların velileri tepki gösterdi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Yeni Mahalle'de içerisinde Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 17 öğrencinin bulunduğu Ü.A. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde servis şoförü Ü.A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.A.'nın ehliyetine 6 süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ile 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' suçlarından 1513 lira para cezası uygulandı.

Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgesi bulunan bir polis memurunun kullandığı servis minibüsüyle okula bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu idaresi, servis şoförü Ü.A. ile olan sözleşmesini feshetti.

'HİÇBİRİNİN İÇKİ İÇMEMESİ LAZIM'

Öğrenci velisi Şirin Orakçı, olmaması gereken bir olayın yaşandığını belirterek, "Sonuçta çocuklarımızı taşıyorlar. Olmaması gereken bir şeydi. Ama onun da cezası verildi. Kurallara uymaları gerekli. Temiz ve düzenli olmalılar. Bizimle konuşmaları şart değil. Hiçbirisinin içki içmemesi lazım. Çünkü can taşıyorlar. Bizim evlatlarımız özel çocuklar. 2 misli daha çok dikkat etmeleri lazım" dedi.

'DAHA FAZLA SORUMLULUK SAHİBİ OLMALARI GEREKİYOR'

Rahne Çavdar ise servis sürücülerinin özel çocukları taşıdıkları için daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, "İnsan taşıyorlar. Daha fazla sorumluluk sahibi olmaları gerekiyor. Kurallara uymaları gerekiyor. Zaten bunu biliyor, olmalılar. Can taşıyorlar. Özel hayat kimse karışamaz. Ama sabahları şoförlük yapıyorsun. Bunu iyi bilmeliler. Biz onlara canlarımızı, çocuklarımızı teslim ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul tabelası ve girişi

-Servis araçlarının okula gelişi

-Öğrencilerin servis araçlarından inmesi

-Aileleriyle okula girmeleri

-Öğrenci velisi Şirin Orakçı röp.

-Rahne Çavdar röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN, Edirne

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Kayseri 'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 Suriye uyruklu, gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 3 Suriyeli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el koyulurken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yakalanan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi

HABER-KAMERA: KAYSERİ,

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Tartıştığı husumetlisini tüfekle vurup, polise teslim oldu

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde T.K. (37), aralarında husumet olduğu belirtilen H.A.T.'yi (24) tartışma sırasında göğsünden tüfekle vurarak, ağır yaraladı. H.A.T., hastaneye kaldırılırken, T.K. ise eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Osmangazi'ye bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. H.A.T. ile evine gittiği, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.K., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken T.K., evinde bulunan tüfekle H.A.T.'yi göğsünden vurdu. H.A.T., kanlar içinde yere yığılırken, T.K. ise sağlık ekibi çağırdı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği H.A.T.'yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evinden çıkmayan T.K. de gelen polis ekiplerine tüfeğini vererek, teslim oldu. Tedaviye alınan H.A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı ambulansa götürülürken

-Şüpheli gözaltına alınışı

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Sakarya'da bin 200 rakımlı yayladaki göl dondu

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bulunan Sultan Pınarı Yaylasında etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yayla içerisinde bulunan göl dondu.

Akyazı ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Sultan Pınarı Yaylasında yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yayla içerisinde bulunan göl tamamen dondu. Akyazı'dan yayla evlerini kontrol etmek için yaylaya çıkan bazı vatandaşlar, gölün donduğunu fark edince o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gölün üzerine çıkarak yürüyüş yapan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekilerek kar manzarasının keyfini çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaşların traktörle yolculuğu

-Donan gölün üzerine geçip anlatması

HABER: Nuri KURU/ AKYAZI (Sakarya),