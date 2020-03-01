DHA YURT BÜLTENİ-4

Burdur 'da göçmenler otogara akın ediyor

TÜRKİYE'nin göçmenlerin Avrupa 'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki kararının ardından Burdur'da yaşayan çok sayıda göçmen, aileleriyle sınır kentlerine gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline geldi.

Burdur'da ağırlıkla Afganistan uyruklu göçmenler yurt dışına gidebilmek için eşyaları ile Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Burdur'dan Edirne'ye otobüs seferi olmayınca göçmenler önce İstanbul'a oradan da Edirne üzerinden Yunanistan'a ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Göçmenlerin sabah erken saatlerde başlayan umuda yolculuğu gece de devam etti. Burdur'dan iki günde 100'e yakın göçmenin İstanbul'a gittiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otogar dış görüntü

Otogarda bekleyen göçmenler

Otobüse binişleri

Otobüsün gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sınırda tekerlekli sandalyede bekleyen göçmen çocuk, Almanya'da tedavi olmak istiyor

YUNANİSTAN'a Meriç Nehri üzerinden geçmek için Edirne'ye gelen binlerce göçmen arasında bulunan, bacaklarındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan İranlı Zekeriya Tacik (10), Almanya'da tedavi olmak istiyor. Tacik, "Önce Yunanistan'a oradan da Almanya'ya gideceğim. Ameliyat olmak için gidiyorum. Almanya'da bir arkadaşım var. O da İran'dan Almanya'ya gitti" dedi.

Göçmenlerin sınıra gelişi devam ederken, Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda kişi, sınır köylerinde ve sınır kapılarında bekliyor. Bacaklarındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye kullanan İran uyruklu Zekeriya Tacik, ailesiyle geldiği Türkiye 'de bir süre Isparta'da yaşadıktan sonra sınır kapılarının açıldığı haberi üzerine Edirne'ye geçti. Tekerlekli sandalyesinde oturan ve Doyran köyünde Yunanistan'a geçmek için bekleyen Tacik'in tek isteği, Almanya'ya giderek, tedavi olmak. Almanya'da İranlı yakın arkadaşının olduğunu anlatan Zekeriya Tacik, "İran'dan Isparta'ya geldik. Önce Yunanistan'a oradan da Almanya'ya gideceğim. Ameliyat olmak için gidiyorum. Almanya'da bir arkadaşım var. O da İran'dan Almanya'ya gitti" dedi.

'İRAN'DA, ÇOK PARA VER AMELİYAT YAPARIM, DİYORLAR'

Doyran köyünden Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için Zekeriya Tacik'in de aralarında olduğu 3 kardeşiyle bekleyen Muhammed Tacik ise "İran'da 'Çok para ver, ben ameliyat yaparım' diyorlar. O zaman yaptıramadık. Çok para lazım. Almanya gidince ameliyat yaptıracağız. Bizi orada bekleyen yok" diye konuştu.

Tacik ailesi önce Yunanistan'a ardından Almanya'ya gitmek için bekliyor.

Görüntü Dökümü

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-Zekeriya'dan detaylar

-Zekeriya Tacik ile röportaj

-Muhammed Tacik ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN- Mehmet YİRUN- Can EROK-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Kamyon, otomobille çarpıştı: 5 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Adana karayolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Latif Yüksel'in kullandığı 42 L 6724 plakalı kamyon, kavşakta Mahmut Uysal yönetimindeki 31 FC 995 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut Uysal ve yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Kamyon şoförü Latif Yüksel de kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)

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Muş'ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Muş Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Kentin birçok noktasında doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 2 dereceyi gösterdiği kentte İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Ayrıca güne karla uyanan araç sürücüleri, trafikte hızlarını düşürüp takip mesafelerini korumak zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehrin caddesinden detay

-Kar yağışından detay

-Araçlardan detay

-Vatandaşlardan detay

-Kaldırım temizleme çalışmasından detay

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Sivas'ta mart karı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde mart ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye düştüğü İmranlı'da vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Mart ayının ilk gününde yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağan karın şaşkınlığını yaşadı. İlçede yağan kar sonrası güzel görüntüler oluştu. Sivas'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.

Görüntü Dökümü:

-İlçe merkezinden görüntüler

-Kar görüntüleri

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas),

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HDP önündeki eylemde 181'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 107 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 181'inci günde de sürdürdü. Oğlu Tuncay (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "181 gün değil 181 sene de geçse burada olacağım. PKK'ya ve HDP'ye inanmasınlar; güvenmesinler. Kaçsınlar, güvenlik güçlerine teslim olsunlar" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'181 SENE DE GEÇSE BURADA OLACAĞIM'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, evladına teslim olması için çağrıda bulundu. Oğlu Tuncay'a kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini anlatan Bingöl, "Tam 181 gündür buradayım. 181 gün değil 181 sene de geçse burada olacağım. Çocuğum HDP tarafından götürüldü. Biz buradan, çocuklarımızı HDP'den almadan gitmek istemiyoruz. Gitmiyoruz da. Benim çocuklara çağrım var. Eğer bizi duyuyorlarsa bizi seyrediyorlarsa sakın PKK'ya ve HDP'ye inanmasınlar, güvenmesinler; kaçsınlar, güvenlik güçlerine teslim olsunlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Şevket BİNGÖL'ün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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