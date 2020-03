DHA YURT BÜLTENİ - 4

Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmazsak, Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç 'te, İdlib 'de mücadele etmezsek; bugün vermediğimiz harekatı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü yazılan ve oynanan bu kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Medya Buluşmaları' programına katıldı. Daha önce programa katılacağı açıklanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise diğer programları nedeniyle yer almadı. Burada yaptığı konuşmada Suriye'deki operasyonlara değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadeleyle; topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıyoruz. Şunu hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki; biz Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmazsak, Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç'te, İdlib'de mücadele etmezsek; bugün vermediğimiz harekatı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü yazılan ve oynanan bu kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Bizleri hedeflerimizden uzaklaştırmak, millete olan hizmetlerimizi durdurmak, geleceğimizi ipotek altına almaya çalışanlara karşı her alanda, her anlamda güçlü bir duruş sergilemek zorundayız."

Bakan Kurum, 'Şehitler tepesinin ne demek olduğunu bilmeyen gafiller var. Şehitler tepesi için verdiğimiz mücadeleye anlatmamız gerekiyor' dedi.

'HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan arbedeye de değinen Bakan Kurum, "18 yıldır canını ortaya koymuş, ekibiyle birlikte her türlü fedakarlığı yapmış, canı pahasına çalışmış, liderimiz, Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak sözler söyleyen bir kişi ve zihniyet, mahşeri vicdanda yargılanacak, hukuk önünde de hesap verecek. Biz bu zihniyetinin ne düşündüğünü ne yapmak istediğini çok net biliyoruz. Milletimiz de biliyor. O yüzden Cumhurbaşkanımıza 18 yıldır destek oluyor. Destek olmaya devam edecek. Onların amaçları bu birliği, beraberliği bozmaktır ama; milletimiz buna izin vermeyecektir" diye konuştu.

Avukat Uluman: Bıçağı tespih gibi taşıyan Kadir Şeker'in psikolojik durumunun üzerine gidilmesi lazım

KONYA'da, sokak ortasında sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü sırada kendisini engellemek isteyen Kadir Şeker (20) tarafından bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner'in avukatı Metehan Uluman, şüphelinin kullandığı bıçağın av bıçağı olduğunu belirterek, "Kadir Şeker 'Ben bu bıçağı tespih gibi oynamayı sevdiğim için yanımda taşıyorum' şeklinde beyanda bulunuyor. Bıçağı tespih gibi taşıyan bir insandan söz ediyoruz, bu insanın psikolojik durumunun üzerine gidilmesi lazımö iddiasında bulundu.

Olay, 5 Şubat akşamı Konya'da meydana geldi. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, evine giderken Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. İddiaya göre engel olmak isterken yaşanan arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçağı Duran'ın kalbine sapladı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan bıçak da 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında incelemeye alındı.

'BIÇAĞI TESPİH GİBİ KULLANAN BİRİNDEN SÖZ EDİYORUZ'

Ölen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner'in avukatı Metehan Uluman, Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın meyve bıçağı olmadığını, av bıçağı olduğunu söyleyerek, "Medyada bir sürü farklı farklı haberler var. Kamuoyu da bu haberlere karşı yoğun bir tepki gösteriyor. Olayda geçen bıçak meyve bıçağı değil. Bu bıçak genelde av bıçağı olarak kullanılmakta. Son derece sivri ve hedefe yönelik olarak kullanılıyor, genellikle avcılar kullanıyorö dedi.

Şeker'in tutuklandığı hakimlikteki ifadesinde, bıçağı tespih gibi sallamak için yanında gezdirdiğini söylediğini öne süren avukat Uluman, şöyle konuştu:

"Mahkeme tutanaklarında da yer alıyor, Kadir Şeker'in 'Ben bu bıçağı tespih gibi oynamayı sevdiğim için yanımda taşıyorum' şeklinde beyanı bulunuyor. Bıçağı tespih gibi taşıyan bir insandan söz ediyoruz ve bu insanın psikolojik durumunun üzerine gidilmesi lazım. Bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplanıyor ve seyir mesafesi 8 santim. 8 santim bir seyir mesafesi demek canice bir şekilde bıçağın yöneltildiğini gösteriyor.ö

'SABIKASI OLMASI BİR İNSANI KÖTÜ YAPMAZ'

Özgür Duran'ın sabıka kaydı bulunduğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Uluman, "Özgür Duran'ın sabıkası olduğu medyada konuşuldu. Sabıkası olması bir insanı kötü biri yapmaz. Bu hayatta birçok kişi, birçok kötü hataya bulaşabiliyor ancak mahkemeye karşı bu hatalarından arındığı zaman, bu hataların yüzüne her seferinde vurulması doğru değil. Özgür Duran burada maktul ve ailesi de mağduriyet yaşıyor. Özgür Duran'ın sabıkalarından yola çıkarak, sanki suçluymuş gibi paylaşımlarda bulunulması doğru değil, ahlaki de bulmuyorumö diye konuştu.

'SOĞUKKANLI BİR KATİL OLARAK DEĞERLENDİRMEK LAZIM'

Yaşanan olayda Kadir Şeker'in, Özgür Duran'ı canice öldürdüğünü iddia eden Uluman, şunları kaydetti:

"Kadir Şeker, Özgür Duran'ı kalbinden bıçakladıktan sonra Özgür Duran'ı yerde tekmeliyor daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi sakinliğini ve sükunetini koruyarak, evine gidip günlük yaşantısına devam ediyor. Biz bunu beyanlardan görüyoruz. Bu noktada Kadir Şeker'in durumunu masum, öğrenci, tıp fakültesine hazırlanan biri olarak değil, soğukkanlı bir katil olarak değerlendirmemiz lazım.ö

BIÇAKLA İLGİLİ RAPOR

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Kadir Şeker'in kullandığı 9,8 santimetre uzunluğundaki sustalı benzeri bıçak ile ilgili hazırladığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bıçağın yapılan muayenesinde namlusunun kenarındaki çıkıntı marifeti ile namlusunun otomatik olarak açıldığı ve açılan namlusunu sapa sabitleyen sisteme haiz olduğu görülmüş ve tespit olunmuştur. Bu itibarla inceleme konusu sustalı benzeri bıçağın 6136 Sayılı Yasanın 4. Maddesi'ne göre yasak niteliği haiz bıçaklardan olduğu görüş ve kanaatindeyizö

Ucuz ekmek 'haksız' bulundu

ERZURUM Fırıncılar Odası'nın 200 gramlık ekmeği 1 TL'ye satması gerekirken 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, mahkeme 'haksız' buldu. Ticaret mahkemesi 'haksız rekabetin önlenmesi' yönünde karar verirken, avukat Özkan Erduman, "Karar Fırıncılar Odası tarafından tüm üyelerine duyurulacak. Karara rağmen, aykırı eylemlerde bulunanlar hakkında tazminat davaları açılacak" dedi.

Erzurum Fırıncılar Odası, Palandöken ilçesinde fırını bulunan Fatih Yıldız'ın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce onaylanan 200 gram ekmeğin 1 TL'ye satılacağı yönündeki tarifeye uymayarak, aynı gramajdaki ekmeği 75 kuruşa sattığını tespit etti. Oda, 'haksız rekabet teşkil ettiği' gerekçesiyle Yıldız'a ihtarname çekti. Fatih Yıldız, ihtarnameye rağmen ekmeği 75 kuruştan satmaya devam edince de Fırıncılar Odası, Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 'haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi' istemiyle dava açtı. Fırıncılar Odası tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Yıldız'ın satış tarifesinin ve maliyetinin altında ekmek satışı yapmasının diğer üyelerinin mağduriyetine yol açtığı vurgulandı. 1 çuval undan, 200 gram halinde 308 ekmek elde edildiği anlatılan dilekçede, 1 adet ekmek maliyetinin tüm giderler ile 1 lira 25 kuruş olduğu kaydedildi.

'BİR HAFTA 75 KURUŞTAN SATTIM'

Fatih Yıldız ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şehrin bir çok noktasında ekmeğin 75 kuruştan satıldığını savunarak, "Oda, büyük işletmelere yönelik aynı durumu gözardı etmekte, küçük esnaf olarak ve şahsi husumet yaşadıkları işletmelere böyle eylemlerde bulunmaktadır. İşletmem tamamıyla makine sistemi ile çalışan, kira ve işçi gideri olmayan bir işletme olması, maliyeti düşük olması nedeniyle ekmeği 1 haftalığına 75 kuruştan sattım" dedi.

Asliye Ticaret Mahkemesi, 4 Mart'ta görülen duruşmada, Fırıncılar Odası'nın davası kabul etti. Mahkeme, Fatih Yıldız'ın belirlenen fiyatın altında ekmek satmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespit edildiğini bildirerek, rekabetin önlenmesine karar verdi.

TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAK

Erzurum Fırıncılar Odası'nın avukatı Özkan Erduman, fırıncının ekmeği belirlenen bedelin altında satmasından dolayı yasal yollara başvurduklarını bildirdi. Erduman, "Emsal temsil etmesi açısından, haksız rekabetin önlenmesi için bu kararın ciddiye alınması, aksi takdirde karara aykırı davranılması halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bilinmelidir. Tazminat hakkımızı saklı tuttuk. Şimdilik haksız rekabetin önlenmesine yönelik bir karar verildi. Verilen karar Fırıncılar Odası tarafından tüm üyelerine duyurulacak. Karara rağmen, aykırı eylemlerde bulunanlar hakkında tazminat davaları açılacaktır" diye konuştu.

Öte yandan mahkeme kararına sevindiklerini söyleyen fırıncılar, 1 Mart itibariyle ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılması gerekirken halen maliyetin altında sattıklarını savundular.

Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak istediği gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Güneş Mahallesi'nde yaşayan T.K.'nın (51) evinde Helenistik döneme ait Zeus heykeli olduğunu, bunu satmaya çalıştığını öğrendi. Mahkemeden arama kararı alan ekipler, harekete geçti. Yapılan operasyonda, şüpheli T.K.'nın evinin garajında, Zeus heykeli bulundu. T.K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, operasyonda gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Babalar çocukları ile çini sanatıyla bir araya geldi

SAMSUN'da bir ilkokulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler babaları ile çini sanatı yaptı.

Canik ilçesindeki Canik Demirci İlkokulu'nda başlatılan 'Ailem Benim İçin Öğreniyor' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve babaları bir araya getirildi. Gün içerisinde çocukları ile vakit geçiremeyen ve onlara zaman ayıramayan babaları ile çocukları etkinlikte tabaklara Türk motifleri uygulayarak Çini sanatını uyguladı. Etkinliğe 25 baba ve çocuğu katıldı. Etkinlikte şehitler anısına çini sanatı ile Türk Bayrağı oluşturuldu.

Babaların çocukları ile kalite vakit geçirebilmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediğini ifade eden anasınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, "Biz bu etkinlikte gün içerisinde çocuklarına vakit ayıramayan babaların çocukları ile kaliteli vakit geçirip, çocuklarına zaman ayırabilmelerini sağlamak istedik" şeklinde konuştu.

Usta öğretici Handan Öztürk de "Hepimizin bildiği gibi sanat evrenseldir ama bizim meselemiz kendi kültürümüzden ve değerlerinizden ne kadarını çocuklarımıza aktarabiliyoruz? Geleneklere sahip çıkmak, kişilikli toplum olmanın en önemli göstergesidir. Çini sanatı dediğimizde sadece bir resmi renklendirmekten öte o felsefeyi bilmek, ruhu anlamak, bu sanatı uygularken çocuklarımızda tarihi yaşattırmak istiyoruz" dedi.

Öğrencilerin direksiyon başındaki 'Güler ablası'

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü yapan Güler Sevinç(53), azmiyle kadınlara örnek oluyor. Serviste hostes olarak işe başladığını, ancak ardından şoförlüğe geçtiğini söyleyen Sevinç, "Kadınlar asla yılmamalı. Ellerinden gelen her türlü işi yaparak ayakta kalmayı bilmeli" dedi.

Güler Sevinç, 22 yıl önce öğrenci servisi işi yapan eşi Hazım Sevinç'in yanında hostes olarak işe başladı. Öğrencilerin 'Güler ablası' olan ve velilerin çocuklarını emanet ettiği Güler Sevinç, zamanla şoförlüğe geçti. Güler Sevinç, 15 yıldır öğrenci servisinde şoförlük yaparak çalışma azmiyle kadınlara örnek oluyor. 2 çocuk ev 5 torunu bulunan Güler Sevinç, Fatma Girik'in oynadığı ünlü Yeşilçam filmi 'Şoför Nebahat'e benzetiliyor. Öğrencileri güvenli şekilde evlerinden alıp okullarına bırakan, okul çıkışı da evlerine bırakan Güler Sevinç, işini büyük bir mutlulukla yaptığını söyledi.

Çocuklara anne şefkatiyle yaklaştığını, velilerin de kendisine güvendiğini söyleyen Güler Sevinç, "Bu işe eşime yardım etmekle başladım. Hostes olarak başladım. Çocukların minibüsten inip binmesine yardımcı oluyordum. Zaten araç sürmesini biliyordum. Otobüs ve minibüslerimiz vardı. Onlarda araba kullanmasını öğrendim. Sonra tecrübe edine edinince servis kullanmaya başladım. Önceleri tepki alıyordum. Ama şimdi herkes alıştı. Artık herkes beni tanıyor. Ereğli'de öğrenci servisinde tek kadın sürücü benim" dedi.

'KADINLAR ÇALIŞIRSA DAHA GÜÇLÜ OLUR'

Güler Sevinç, gençliğinden beri çalışarak ve büyük mücadeleler vererek bugünlerine geldiğini söyledi. Kadınların bir iş yaparken yılmadan kararlılıkla üzerine gitmesi gerektiğini ifade eden Sevinç, şöyle dedi:

"Kadınların her şeyi zor. Yılmayacaklar, yılmamalıyız. Hep mücadele ve savaşarak geldik biz bu hale. Kendi adıma konuşuyorum. Ben hep savaşarak geldim. Çalışarak çabalayarak, kadınlar yılmamalı. Ne kadar zorluk yaşasalar da ayakta durmalılar bence. Ben işime çok mutluyum. Öğrenciler ve veliler mutlu. Çocuklara ayda bir kez dondurma veya çikolata gibi şeyler dağıtıyorum. Onlar mutlu olunca bende mutlu oluyorum. Çünkü onlar masum. Az büyükler haylaz. Ama onları da hallediyoruz. Onların da yoluna gitmeye çalışıyoruz. Ergenler zor biraz. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şeyden korkmasınlar. Belki araba süremeyebilirsin ama o zaman başka bir şey yap. Bildiğini bir şeyi yap. Dikiş dik, ev yemekleri yap, el işi yap. Kadın her zaman bir şeyler yaparak ayakta durabilir. Bunu ben her zaman söylerim. Ben araba kullanabiliyorum diye değil. Ben başka işler yaparak da ayakta durabilirim. Böyle hissediyorum kendimi. Kadınlar güçlü olmalı. Benim bir sürü çocuklarım var. Torunlarım gibi görüyorum onları. Hepsinin babaannesi, anneannesi yaşındayım. Hepsi gelirler hal hatır sorarlar."

-Güler Sevinç'im arabayı kullanması

-Öğrenci servisindeki öğrenciler

-Güler Sevinç'in aracıyla geri geri gitmesi

-Güler Sevinç'in yoldaki vatandaşlarla sohbet etmesi

-Güler Sevinç'in öğrenci indirmesi

-Güler Sevinç ile röportaj

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),