DHA YURT BÜLTENİ - 4

Börek almaya gelen gence otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AKSARAY'da börek almak için aracından inen Mevlit Han Ergün (16), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ergün'ün çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlayıp yere düşüp sürüklenme anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza saat 08.10 sıralarında sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz Mevlit Han Ergün, yönetimindeki 68 ER 433 plakalı hafif ticari aracı yolun sağına park etti. Ardından da börek almak için aracından indiği sırada Mustafa Altınsoy (20) yönetimindeki 68 BJ 480 plakalı otomobil, Ergün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlayan Ergün, yere düşüp sürüklendi. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Ergün, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ergün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü Mustafa Altınsoy, "Sağ şeritten geliyordum, solumdan gelen bir araç beni sıkıştırdı. O sırada çarptığım kişi arabadan indi, çarptım."dedi.

Kazadan sonra oğlunun yaralandığını öğrenip hastaneye gelen Fadime Ergün, oğlunu sedye üzerinde görünce "Oğlumun bir şeyi var mı?" diyerek ağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Polisin kazadan yaralanan geçin ailesine telefonla bildirmesi

-Polis ekiplerinin araçları incelemesi

-Acil serviste yaralının görüntüsü

-Annesinin oğlu için gözyaşı dökmesi

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Araç geçişleri

-Kar küreme araçları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü

İZMİT'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sabah saatlerinde, İzmit Veliahmet Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerindeki 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Feridun A.'ya ait olduğu öğrenilen metruk binada çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Çevredeki vatandaşlar korku yaşarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Burdur'daki cadde ve konteynerler dezenfekte edildi

BURDUR'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kentteki kaldırımlar ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Ekipler özel kıyafetler giyerek kentteki kaldırımları ve çöp konteynerlerini ilaçladı. Çalışmaları Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de takip etti.

Başkan Ali Orkun Ercengiz halk sağlığının öncelik olduğunu belirterek, "Kovid-19 koronavirüsün ülkemizde görülmesinden itibaren ülke genelinde bazı önlemler alındı. Biz de Burdur Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ve önlemleri alarak halkımızın halk sağlığı açısından en iyi şekilde hizmete ulaşması için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz gün Sayın Valimizin başkanlığında yaptığımız toplantıda kurum, kuruluşların görevleri ve ilimizde yapılması gereken işlemler, alınması gereken önlemler ve tedbirler kapsamında her kurum kendine ait görev ve sorumluluk içerisinde hareket etmeye başladı. Zaten öncesinde hazırlıkları yapılmıştık. Biz de Burdur Belediyesi olarak geçtiğimiz haftadan itibaren özellikle kent hijyeni, toplumsal alanların kullanımıyla ilgili bazı çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmamızı hem yaygın, hem rutin hale dönüştürmeyle ilgili kurumsal çalışmamızı daha da geliştirdik" dedi.

Belediye bünyesinde koronavirüsle etkin mücadele için bir ekip oluşturduklarını aktaran Başkan Ercengiz, "Farklı müdürlüklerimizin içinde bulunduğu bu ekiple bir görev paylaşımı yaparak, arkadaşlarımızın görev ve sorumluluğu içerisinde rutindeki görevlerine devam ediyoruz. Bu akşam da Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tedbirler çerçevesi kapsamında yurttaşın en çok temas ettiği yerlerden birisi olan çöp konteynerlerinin ilaçlanması, hem de kullanılan kaldırım ve caddelerin ilaçlanması işlemlerini gerçekleştirecek. Öncelikle halk sağlığı. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sonuçta salgının yayılmasının en önemli önlem ayağı yurttaşımızın bireysel katkılarıdır. Teması azaltacağız. Mümkün olduğu kadar uyarıları dikkate alıp, evinden çıkmak zorunda olmayan yurttaşımızın evinden çıkmamasını rica ediyoruz. Çünkü salgın başlarsa bu artış hızı gerçekten katlanarak gidiyor. Şu ana kadar süreç Türkiye'deki tüm kurum kuruluşlarımız tarafından iyi yönetildi. İnşallah en kısa sürede koronavirüsü en az zararla atlatıp ülkemizin güzel aydınlık günlerine kavuşacağız" diye konuştu.

Ercengiz'in konuşmasından sonra Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması ile çöp konteynerlerini ilaçlama çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çöp arabaları

Yapılan çalışmalardan detay

Ercengiz'in açıklamaları

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kemer 'de koronavirüs önlemleri

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde koronavirüse karşı önlemler için kaymakamlık ve belediyenin aldığı kararlar doğrultusunda Kemer Belediyesi ekipleri bir yandan ilaçlama yaparken diğer yandan da dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer'de, Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatları doğrultusunda ilçe genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla geçen günlerde birçok işletme kapılarını kapatırken, kamu kurumları, camiler, okullar, jandarma, emniyet müdürlüğü gibi 38 noktada Kemer Belediyesi ekipleri ilaçlama yaptı, bir yandan da dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

Geçen günlerde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun açıklamalarında yer alan 2 ton dezenfektan gün boyunca insanların çok fazla ziyaret ettiği resmi kurum ve kuruluşlar ile okul, cami, banka, güvenlik güçlerinin bulunduğu binalara, muhtarlıklar ve belediyeye ait tüm binalarda dağıtımlara başladı.

Kemer Belediye Başkan vekili Hasan Ali Acar, "Kemer Belediyesi olarak koronavirüs çıkar çıkmaz hemen tedbirlerimizi aldık. Hemen hemen ilk günden itibaren elimizde olan dezenfekte ilaçlarımızla resmi kurumlarımızı, camilerimizi, okullarımızı ilaçlamaya başladık. Arkasından tabii dezenfekte ilacının eksikliği çıktı bununla ilgili birimlerimiz irtibata geçti, 2 ton kadar yani 2 bin litre kadar sipariş verdik. İlk etapta 650 litre geldi. Bu 650 litreyi de öncelik tabii ki Devlet Hastanemiz çok önemliydi 100 litresini buraya, diğerlerini de bütün resmi kurumlara peyderpey dağıtıyoruz. Ciddi bir şekilde buna hem başkanımız hem de yetkili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok önem gösteriyorlar. Vatandaşımızdan ricamız şu bu virüsü dikkate alalım, evimizde kalalım. Ülkemize geçmiş olsun biz bu virüsü atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devlet hastanesine dezenfektan teslimatı

Hastane yazısı

Teslimat detayı

Kemer Belediyesi yazısı

Başkan Vekili Hasan Ali Acar röportaj

Müftülük dezenfektan teslimatı

Müftülük yazısı

Dezenfektan aparatının takılması

Aparat detayı

Vergi dairesi dezenfektan dağıtımı

Vergi dairesi yazısı

Vergi dairesine giriş

Aparatın takılması

Aparat detay

Vergi dairesi güvenliğinin elini dezenfekte etmesi

İlaçlama detayları

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER,

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Kaynak: DHA