DHA YURT BÜLTENİ - 4

Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, fabrikada çalışan işçileri taşıyan midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. İşçiler midibüsten dışarı savrulurken, elektrik direğinin altında kalan 1 işçi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Karapürçek Cumhuriyet Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Recep Serin idaresindeki 54 S 1304 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada midibüste bulunan işçiler yola savruldu. Kazada araç sürücüsü Recep Serin, midibüste bulunan işçiler Sedat Kaya, Cengiz Gedik, Fatih Yağcı, Ethem Temel, Fethi Keskin, Barış Kırıcı ve Fatih Barbaros Özcan yaralandı. Yola savrulan Sedat Kaya'nın üzerine elektrik direği devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, Sedat Kaya'yı sıkıştığı direğin altından çıkardı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Sedat Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yeri detay

Hastane detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/SAKARYA,

=========================

İranlı çift, korona yasağı yüzünden ayrı aldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu

GAYRİMENKULLERİNİ satmak için ülkelerine giden, ancak karantina tedbirleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya'nın Alanya ilçesinde piyano hocasına bıraktıkları kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'ya kavuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesi sonucu Soruşa, dün Alanya'dan alınıp Hakkari'deki Esendere Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptırıldıktan sonra sınırda bekleyen ailesine teslim edildi.

İnşaat malzemeleri üreticisi İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1,5 yıl önce Alanya'ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince çift, ülkelerindeki mülklerini satıp, Alanya'dan ev almaya karar verdi. Karı-koca, İran'daki gayrimenkullerine alıcı çıkınca da 9 Şubat günü, kan hastalığı olan kızları Soruşa'yı, piyano hocası İranlı müzisyen Siyaveş Shahani ile eşi Esin İpekoğlu Shahani'ye emanet edip, 3 günlüğüne ülkelerine gitti.

TÜRKİYE'YE GİREMEDİLER

Ancak 12 Şubat günü geri dönmeyi planlayan çift, İran'da, 'yurt dışından geldikleri' gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, 2 ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Çiftin Türkiye'ye girişlerine izin verilmedi.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Soruşa Koştinetikhoşa'nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük kızın tedavisi için tüm kapıları çalan Shahani çifti, Soruşa'nın ya ailesinin yanına gönderilmesini ya da anne-babanın yurda alınması için yetkililerden yardım istedi. Cep telefonu aracılığıyla kızlarıyla görüntülü konuşabilen ailenin yardım çağrısı Demirören Haber Ajansı'nın haberinde gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA SESLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan anne ve babasına kavuşmak için yardım isteyen Soruşa Koştinetikhoşa, "Tayyip amca, Mevlüt amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim. Akşamları onlar için ağlıyorum. Ailem çok üzgün. Benim daha önce ağabeyim öldü, benim de rahatsızlığım var. Lütfen ailemi bana getirin ya da beni oraya gönderin" diye yardım istemişti.

ÇAVUŞOĞLU DEVREYE GİRDİ

Küçük Soruşa'nın yardım çağrısı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi. Yapılan resmi işlemlerin ardından dün Göç İdaresi yetkilileri, Soruşa'yı müzik eğitmeni Sahaha'ni ailesinden teslim alarak Hakkari'deki Esendere Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptırdı ve 40 gündür sınırda bekleyen ailesine teslim etti. Uzun bir aranın ardından kızlarına kavuşan aile seslerini duyuran DHA'ya ve çağrılarına kulak veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Sesimizi duyurdunuz ve bu sayede yardım çağrımız yerine ulaştı. Sizlere ve Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve tüm yetkililere teşekkür ederiz. Kızımıza kavuştuk. Artık onun tedavisine devam edebileceğiz. Bu kötü günler geçtiğinde ise Alanya'ya tekrar gelerek yaşantımıza devam etmek istiyoruz" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

==========================

Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediyesi tarafından 3 dönüm arazi üzerine kurulan serada üretilen çilekler, belde halkına ücretsiz dağıtılacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti'den Başverimli Belde Belediye Başkanı seçilen Medeni Tatar, istihdam ve üretime dair projelerini hayata geçiriyor. Geçen ay 3 dönüm araziye sera kuran Başkan Tatar, burada çilek yetiştiriciliğine başladı. Seracılığının beldede yaygınlaştırılması ve iş istihdamına yönelik yapılan proje beğeni gördü. Serada çilekler yetişirken, hasat edilecek ilk ürün belde halkına ücretsiz dağıtılacak.

Çilek serasını günlük denetleyen Başkan Tatar, serada yetişecek olan çileklerin önce halka ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Hedeflerinin ileriki aşamada serayı 15 dönüme kadar genişletmeyi ve 25 kişiyi istihdam etmek olduğunu belirten Başkan Tatar, üretilen çilekleri belde halkına hizmet etmek amaçlı satmayı düşündüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Çilek serası

Olgunlaşan çilekler

Belediye başkanının serayı incelemesi

Başkan Medeni Tatar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

==========================

Tokat'ta 'Evde kal, kitap oku' çağrısı karşılık buldu

TOKAT'ta Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Tokat evde kalıyor, kitap okuyor" çağrısı karşılık buldu.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Günlerini evlerinde geçirenler için Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya üzerinden "Tokat evde kalıyor, kitap okuyor" etiketiyle çağrıda bulundu. Başkan Eroğlu sosyal medya hesabından "İçinde bulunduğumuz zor süreci evimizde daha verimli hale getirmek amacıyla sosyal mesafeyi koruyarak sosyal medyada buluşuyoruz. Bu kapsamda evde hep birlikte kitap okuyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan kitap okuma fotoğraflarınızı #tokatevdekalıyorkitapokuyor etiketi ile paylaşarak kampanyamıza destek olur musunuz?" paylaşımı yaptı. Başkan Eroğlu'nun paylaşımına kent halkı destek verdi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun çağrısına evinde ailesi ile birlikte kitap okuyan Feyyaz Yılmaz (30), "Başkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya bizde evimizden kitap okuyarak katkıda bulunuyoruz. Oğlumuza da örnek oluyor. Evimizden çıkmıyoruz. Akşamları, misafirliğe gitmiyoruz. Şu anda Türkiye'de koronavirüs var. Evimizde oturuyoruz. Kitap okuyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz" dedi.

"DIŞARIYA ÇIKMASIN, KİTAP OKUSUNLAR"

Başkan Eroğlu'nun başlattığı akıma destek veren Şeyma (26) ve Çınar Aluçoğlu (31) çifti ise evde kalmaktan memnun olduklarını ifade ederek sevdikleri için dışarıya çıkmadıklarını söyledi. Çınar Aluçoğlu "Evde kalıyoruz, kitap okuyoruz. Çocuğumuza daha çok zaman ayırmaya başladık. Dedeler, nineler herkes evde kalsın. Dışarıya çıkmasınlar. Onlar da kitap okusun. Kampanya çok güzel, bunu devam ettirelim. Serbest meslekle uğraşıyordum. Şu an evdeyiz. Sabah, akşam artık evdeyiz" diye konuştu. Şeyma Aluçoğlu ise, "Sayın Başkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya biz de destek oluyoruz. Evimizde kalıyoruz, kitap okuyoruz. Sizlerden ricamız evinizde kalmanız ve kitap okumanız" diye konuştu.

Çocuklar ise aileleri ile birlikte kitap okumanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Evlerden görünüler

-Aileleriyle birlikte kitap okuyanlar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

==========================

Hatay'da marketlerde koronavirüs önlemi

HATAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri yeniden düzenlenen marketler, kapılarına uyarı yazıları astı. Alışveriş yoğunluğu azalırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelge gönderdi. Genelgeye göre marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki müşteri sayısı ise müşteri sunulan alanın onda biri kadar olacak. Düzenlemenin ardından Hatay'daki bazı market görevlileri marketlerin giriş kapılarına uyarı yazıları astı. Alışveriş için gelenlere ise konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor.

'ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Hatay'da market işletmeciliği yapan Şerife Yalçın "Genelge yayınlamandan öncede önlemlerimizi almıştık, müşterilerimizi sık sık uyarıyorduk; gerek kendi sağlımızı gerekse müşterilerimizin sağlığını güvence altına almak için uğraştık. Şu an da genelge ile birlikte önlemlerimizi arttırdık. Marketimizin metrekaresi küçük olduğu için şu an için sadece 35 müşteri alabiliyoruz. Müşterilerimizi de kasada 1 metre aralıkla beklemelerini sağlıyoruz. Manav reyonunda personel bekletiyoruz, müşterilerimizin ürünlere dokunmasına izin vermiyoruz. Biz kendi elimizle paketliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Market işletmeciliği yapan Şerife Yalçın ile röp

Cama asılı uyarılar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

===========================

Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Türkiye'de koronavirüsün görülmesi üzerine, tedbir ve mücadele amacıyla birçok kurum ve kuruluş 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Kuşadası ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in talimatıyla, 'Güvercin Masa' gezici ekibi personeli, kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Hafta içi her gün 09.00- 17.00 saatleri arasında '444 71 14' numaralı çağrı merkezi üzerinden hizmet veren ekipler, salgından korunma amacıyla evlerinden çıkmayan 168 vatandaşın market, pazar ve ilaç gibi ihtiyaçlarını fatura karşılığında satın alarak evlerine götürdü.

Kuşadası Belediyesi'nin verdiği hizmetin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirten Camiatik Mahallesi sakini 65 yaşındaki Nuriye Tüver, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evimden çıkamıyorum. İhtiyacım olan ekmek çok kısa sürede 'Güvercin Masa' gezici ekibi tarafından kapıma kadar getirildi. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Güvercin Masa ekiplerinden ilaç talebinde bulunan tansiyon hastası Mehmet Ümit Şenkök (71) ise "Ben biten tansiyon ilaçlarımı istedim. Güvercin Masa çalışanları yardımıma koşup, ilaçları eczaneden alarak bana teslim ettiler. Bu salgından kurtulana kadar belediyenin böyle bir hizmet vermesi beni çok mutlu etti" diye konuştu.

'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'

Başkan Günel ise, ilçede koronavirüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Güvercin Masa birimimize bağlı gezici ekipler risk grubunda olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını temin edip, işletmelerden alınan faturalarla birlikte kapılarına kadar götürmeye devam edecekler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvercin Masa ekiplerinin talepleri alması ve evlere bırakmasından görüntüler.

- Nuriye Tüver, Mehmet Ümit Şenkök ve Musa Sarı ile röp.

Genel ve detay görüntüler.

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

==========================

Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ekmek fırını işleten Yener Aydın (51), koronavirüs salgınında dayanışma içinde olmak için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verme kararı aldı. Yener Aydın, "Bugün yardımlaşma günüdür. Hep beraber yardımcı olalım, bu hastalığı yenelim" dedi.

Akyazı Ömercikler Mahallesi'nde ekmek fırını işleten Yener Aydın, koronavirüs nedeniyle zor durumda kalanlara ücretsiz ekmek verme kararı aldı. Yener, günde 100 kişiye ücretsiz ekmek verileceğini söyledi. Yaklaşık 20 yıldır fırın işletmeciliği yaptığını belirten Yener Aydın, "Bugün yardımlaşma günüdür, herkes zor durumda. Bir ekmek alamayacak insanlar var. Hep beraber yardımcı olalım, bu hastalığı yenelim. İnsan aç kalınca, hastalık daha çok bulaşır. Önemli olan karnın tok olması ve cesareti olması hastalığı yenmesidir" dedi.

Babasıyla birlikte fırını işleten Uğur Aydın (27), "Salgın sebebiyle milletimiz sıkıntılı bir dönemde. Millet zor durumda insanlar paralarının olmadığını belirterek ekmek rica ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu kampanyayı başlattık. İnşallah bu kampanya hayırlı olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fırın sahibi Yener Aydın röp

Fırıncının oğlu Uğur Aydın ile röp

Ekmek alma anı

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya),

=============================

'Alo 155, tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?'

ÇORUM'da koronavirüse karşı sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzerindekiler, 155 polis hattını arayarak, isteklerde bulunuyor. Bu istekler arasında 'Tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?' diyenler oluyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Çorum'da polis ekipleri açık alanlarda kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, evde tek başına yaşayıp, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların isteklerini de yerine getiriyor. 155 polis hattına gelen çağrılarla harekete geçen ekipler, talep edilen erzak ve gıda ürünlerini marketten alıp, evdeki vatandaşlara teslim ediyor. 155 polis hattını arayan 65 yaş ve üstü kişiler, genellikle gıda ve erzek ihtiyacı için talepte bulunuyor. Gelen taleper arasında ilginç isteklerde yer alıyor. Bu isteklerden bazılar ise şöyle:

-Tıraş olmam lazım benim eve bir berber getirebilir misiniz?

-Balkonumda güvercin ölüsü var onu aldırabilir misiniz?

-Kombim arızalandı usta gönderebilir misiniz?

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis memurlarının çalışması

-Ekiplerin adreslere gitmeleri

-Polis ekiplerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları

-Polis memurunun gelen ilginç istekleri anlatması röp.

-Detaylar

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM

Kaynak: DHA