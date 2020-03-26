DHA YURT BÜLTENİ - 4

AİLELERİNİN EVLERİNDE SAKLANAN PKK'LI 2 TERÖRİST YAKALANDI

MARDİN ve Batman'da, ailelerinin evlerinde saklandıkları tespit edilen Suriye uyruklu PKK'lı teröristler 'Şiyar' kod adlı Salah Hüseyin ile 'Agit' kod adlı Halef Halef, jandarma tarafında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu, PKK'lı 'Şiyar' kod adlı Salah Hüseyin'in Mardin'de, 'Agit' kod adlı Halef Halef'in ise Batman'da oldukları belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Salah Hüseyin, ailesinin Midyat ilçesindeki evinde, Halef Halef de ailesinin Batman merkeze bağlı Atatürk mahallesindeki evinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, sim kartı ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

Jandarmada tarafından adliyeye sevk edilen 2 terörist nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Teröristlerin cezaevine götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

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Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi; 5 gözaltı

Bursa'da, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1300 yıllık kadın figürlü mozaik tablo ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.A.'nın, yaklaşık 1300 yıllık olduğu değerlendirilen kadın figürlü mozaik tabloyu, Bursa'nın Gemlik ilçesine getirerek, burada satacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Gemlik'in Narlı Mahallesi'ndeki bir eve, dün akşam düzenledikleri operasyonla E.A. ile H.M., A.T., İ.U. ve İ.A'yı gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş kadın figürlü tabloya el koydu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarihi eserden görüntü

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/GEMLİK(Bursa),

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Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve piknik yapılmasını yasaklamasının ardından belediye ekipleri park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak kapattı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin 'evde kalın' çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş, park ve mesire alanlarına akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı bunun üzerine bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı. Keşan Belediyesi ekipleri, bakanlığın kararına rağmen bölgeye mangal ve piknik yapılmasını engellemek için mesire alanlarının bulunduğu Kocadere Göleti mevkiine giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak kapattı. Zabıta ve polis ekipleri de, park ile mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına karşı denetimlerini arttırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Piknik ve mesire alanı

-Yola dökülen toprak yığınları

-Kapalı yollar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),

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Niğde Valisi, evdeki 71 yaşındaki kadınla görüntülü görüştü

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Muazzez Avcı (71) ile görüntülü telefon görüşmesi yapıp, moral verdi.

İçişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların sokağa çıkmasını yasakladı. Bu kapsamda olanların ihtiyaçları da kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanmaya başladı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan 71 yaşındaki Muazzez Avcı'yla görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Vali Şimşek, Avcı'ya, "Evden çıkmayalım. Bu sizin sağlığınız için evde kalmanız çok önemli. Bir ihtiyacınız olursa Vefa Destek Grubu her türlü ihtiyaçlarınız karşılayacak. Siz yeter ki 112'yi arayıp, ihtiyacınızı bildirin" dedi.

Muazzez Avcı da, "Evdeyim dışarı çıkmıyorum. Yalnız oturuyorum. Bugün görevliler eksiklerimi getirdiler. Devletimizden Allah razı olsunö diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Şimşek'in konuşurken görüntüsü

Muazzez Avcı'nın konuşurken görüntüsü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE

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Süt kutusundan uyuşturucu çıktı

KOCAELİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, süt kutusu içerisine saklanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktarı süt kutusu içerisine saklanmış halde 2 bin 302 adet uyuşturucu hap, 547 gram esrar, 350 adet hap, 127 gram metamfetamin, 22 gram bonzai, 7 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 200 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk ediliken, koronavirüse karşı önlem alınarak zanlılara maske ve eldiven takıldı.Polisler de aynı şekilde önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ele geçirilen maddeler (polis kamerası)

Şüphelilerin adliyeye çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli)

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Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk eğitim merkezinin 40 öğretmeni, sağlıkçılar için evlerinde günde ortalama 8 bin adet maske dikiyor.

Türkiye'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından artan maske ihtiyacı nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'nin talebi doğrultusunda kendi aralarında organize olan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 40 öğretmen ve usta öğreticileri, gönüllü olarak maske dikimine başladı. Hem Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyelerde hem de evlerinde 40 öğretmen, günde ortalama 8 bin civarında maske dikiyor. Gönüllüler tarafından bugüne kadar İnegöl Devlet Hastanesi'ne 10 bin maske teslim edildi. Gönüllü öğretmenler, burada amaçlarının koronavirüs salgını ile ilgili olarak sağlık personeline destek vermek olduğunu belirtirken, "Aynı zamanda milli mücadele sırasında cephedeki askerine her zaman destek veren Türk kadını, bu zorlu zamanlarda da tarihi misyonunu yüklenerek, ülkesine ve devletine de gerekli desteği vermiştir" dedi.

Evinde maske dikimi yapan Halk Eğitim Merkezi Giyim öğretmeni Zeliha Kaplan ise, "Biz İnegöl Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri olarak, İnegöl Devlet Hastanemize faydamız olsun diye maske dikimine el attık. Halk Eğitim Müdürümüz Ömer Göktürk ile Meliha Hanım bizlere aracı oldular. Hastanenin bize getirdiği malzemeyle evlerimizde maskelerimizi üretiyoruz. Hayır için ve seve seve yapıyoruz. Dikimi de çok kolay zaten. Ben bine yakın maske getirdim. Hastaneden gelip kapıdan teslim alıyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Eğer yapmak isteyen arkadaşlar olursa da hastanemize katkısı olur. Çok da sevaba girerler. Çünkü bunlar bir sefer kullanılıp atılıyor ve bizim diktiğimiz gibi de kullanılmıyor. Akla gelen ilk soru bunlar dezenfekte ediliyor mu? Elde dikildiği için mikrop üretmiyor mu? Hastane bunları bizden alıyor ve enfeksiyon bölümünde dezenfekte edip, daha sonra kullanmalarını sağlıyor. Hemşirelerimiz ve doktorlarımız bunları hijyenik bir şekilde kullanıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maske dikiminden detaylar

-Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, Bursa

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Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ece Deniz Şen'in konuşması

Haber: Mustafa Suiçmez/ ÇANAKKALE

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IĞDIR BELEDİYESİ YOLLARI SABUNLU SUYLA DEZENFEKTE EDİYOR

IĞDIR'da, koranavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler devam ederken, Iğdır'da da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri, kentte yoğun olan cadde ve sokakları önce sabunlu daha sonra antibakteriyel suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Iğdır'ı baştan sona dezenfekte ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, "Koronavirüs tehdidine karşı ilimizin temizliğine önem veriyoruz ve çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Hiçbir virüs, aldığımız önlemlerden daha güçlü değildir. Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğunu düşünerek mesai gözetmeksizin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle çöp bırakma noktalarında yoğunlaşan kirliliğe hemen müdahale ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, camilerimizi ve toplu yaşam alanlarımızın hepsini dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye personeli ve başkan kaldırım yıkaması

İtfaiye araçlarının yol yıkaması

-Genel, detay

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Kaynak: DHA