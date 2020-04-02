DHA YURT BÜLTENİ- 4

İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu

KOCAELİ'de elektrolitik bakır üretimi yapan firmaya ait yaklaşık 600 kişinin çalıştığı iki fabrikada, bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıkınca üretim durduruldu.

Bakır üretimi yapan firmanın Darıca Osmangazi ve Gebze Beylikbağı mahallelerindeki fabrikalarından birinde çalışan M.A. isimli işçi rahatsızlandı. İşçinin koronavirüs testinin pozitif çıkınca, birlikte çalıştığı 3 işçi de gözlem altına alındı.

Dün mesai bitiminin ardından toplanan işçiler, aynı ortamda çalışmaları nedeniyle virüsten etkilenme durumlarının olduğunu belirterek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesince belirtilen ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumunun ortaya çıktığını, 14 gün boyunca kendilerini karantina altına almak istediklerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını kullanacaklarını belirtti.

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi yaptığı açıklamada, "Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vaka ile birlikte maalesef şüphe oluşturan birkaç vaka daha var. Biz onları da takip edeceğiz. Yaptığımız şey yasa dışı bir şey değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Fabrika yöneticileri üretimi durdurduklarını, bu konuda alınacak önlemleri İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşçilerin fabrika önünde toplanmaları

Fabrikanın önünde açıklama yapılması

HABER: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

==========================

Karakoçan'da yağmur sele neden oldu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Bazı köylerde su baskınları yaşanırken, seralar da zarar gördü.

Karakoçan ilçesinde dün etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyu süren yağış, sele neden oldu. İlçeye bağlı Tekardıç köyündeki köprü sel suları altında kaldı. Mahmutlu köyünde ise derenin taşması sonucu 2 ahır ile ekili alanlar ve seralar zarar gördü.

Belediye ekipleri, sel sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

Selin oluştuğu bölge

Derenin taşması

Ekili alanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,

=======================

Fırıncıdan ekmekle 'evde kal' çağrısı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, fırıncı Ahmet Arslan (55), koronavirüs tedbirleri kapsamında; 'evde kal' ve 'hayat eve sığar' yazılı ekmek çıkartarak uygulamaya destek verdi.

Atatürk Mahallesi'ndeki fırının vitrinine 'Siz evde kalın biz ekmeğinizi eve getirelim' yazısı asan ve pişirdiği ekmeklerin üzerine çörek otuyla 'evde kal' ve 'hayat eve sığar' yazan Arslan, müşterilerinden güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu uygulamayı başlattığını belirten Ahmet Arslan, "İnsanlarımızın evde kalmasını sağlamak amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Vatandaşlarımız telefonla bizi aradığında ekmeklerini evlerine gönderiyoruz. Farkındalık oluşturmak için başlattığımız uygulama herkesten olumlu tepki aldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Atatürk Mahallesi

- Pide fırını

- Fitrine asılan yazı

- Üstüne yazı yazılan ekmekler

- Fırıncı Ahmet Arslan ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 246MB

============

Karantinadaki Kuşadalı 31 işçi, ailelerine kavuştu

FRANSA'da çalıştıkları tatil köyünün kapanması üzerine Türkiye'ye dönen ve Kocaeli'nde karantinaya alınan 31 işçi, 14 günlük izolasyon süresinin dolmasının ardından memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine döndü.

Kuşadası'nın Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşayan 31 işçi, tatil köyünde çalışmak için yaklaşık 4 ay önce Fransa'ya gitti. Koronavirüs salgını sonrası işçilerin çalıştığı şirket, geçen 15 Mart'ta, ülkedeki tüm şubelerini geçici süreyle kapatma kararı aldı. Bunun üzerine işçiler, 18 Mart'ta Lyon'dan bindikleri uçakla Türkiye'ye döndü. İstanbul Havaalanı'nda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yetkilileri tarafından karşılanan 31 işçiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık taraması yapıldı. Yapılan tarama sonrası herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmayan işçiler, tedbir amaçlı Kocaeli'ndeki öğrenci yurtlarına yerleştirilerek gözlem altına alındı. Yurt dışından gelenlerle ilgili başlatılan tedbirler uygulanarak, öğrenci yurtlarında karantinaya alınan 31 işçinin, 14 gün boyunca ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapıldı. Karantina süresinin dolmasının ardından seyahat belgeleri düzenlenen işçileri, Kuşadası Belediyesi yalnız bırakmadı. İşçiler, Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla yola çıkan 2 özel otobüsle, dün gece Kocaeli'nden Kuşadası'na getirilip, ailelerine teslim edildi. İşçilerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar da yaşandı.

'EVDE KAL ÇAĞRISINA UYUN'

Tatil köyünde garson olarak çalıştığını belirten 27 yaşındaki Mustafa Cem Çiftçi, "Bizi bu süreçte yalnız bırakmayarak Kocaeli'nden güvenli bir şekilde Kuşadası'na gelmemizi sağlayan Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyoruz. Ailelerimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Salgın dünya çapında hızla yayılıyor. Bu nedenle yetkililerin yaptığı 'Evde Kal' çağrısına kesinlikle uymamız gerekli" dedi.

Başkan Günel ise, "Karantina sürelerinin dolması ve test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından hemen işlemleri yapılarak seyahat belgeleri hazırlandı. Belediyemize ait iki özel otobüs ile işçilerimizi sağ salim ailelerine kavuşturduk. Hepsine geçmiş olsun diyorum. Bu zorlu sürecin atlatılmasında en önemli unsur olan 'Evde Kal' çağrımızı bir kez daha yapıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşçileri taşıyan otobüsün Kuşadası'na geliş görüntüsü.

Mustafa Cem Çiftçi ve annesi Özay Çiftçi ile röp.

Enes Alkan'ın babası Müjdat Alkan ile röp.

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

======================

Adana'da otoyolda koronavirüs denetimleri artırıldı

ADANA'da polis ve sağlık ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken önlemleri anlattı.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleştirilen uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçları kontrol noktalarında durduruldu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunup, hazırlanan broşürleri verildi. Özel maske ve koruyucu elbise giyen sağlık görevlileri ise vatandaşların ateşlerini ölçüp kontrol etti. Alınan tedbirler kapsamında fazla yolcu taşıyan sürücülere de 'emre uymama' suçundan 392 lira, 'fazla yolcu taşıma' suçundan ise 104 lira olmak üzere 2 ayrı ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Uygulama noktasından genel görüntü

Sürücü ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesi

Sürücü ve yolcular ile röp.

Sağlık memuru ile röp.

Fazla yolcu nedeniyle durdurulan araç

Trafik polisinin şoförü uyarması

Aracın içindeki yolcular

Bir vatandaşın yol izin belgesini göstermesi

Uygulama nıktasında bekleyen araçlardan genel ve edtaylar

SÜRE: 03'31" BOYUT: 390 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

===========================

Antik kentte kaçak yapılaşmaya suç duyurusu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 bin yıllık Myndos Antik Kenti'nin kıyısı taş ve betonla doldurulup, kaçak yapı inşaatına başlandı. Belediye tarafından arazi sahibi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

?Gümüşlük Mahallesi'nde 1'inci Derece Arkeolojik SİT alanı içinde kalan sahil kıyısında, iddiaya göre, bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taş ve beton dökülerek inşaat çalışması başlatıldı. Olaya tepki gösteren mahalle halkı, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi. Sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri, inşaatı mühürledi. Süreçle ilgili bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Gümüşlük'te deniz kıyısında 60 dönümlük bir arazi var. Bu arazi bir vatandaş tarafından satın alındı. Arazinin içerisinde Tavşan Adası'nda kazılar yapılırken, kullanılan 2 bina vardı. Binalar yapı kayıt belgesi alınarak yasallaştırılmış. Araziyi satın alan kişiye bizi ziyarete geldiğinde, insan gücüyle budama ve temizlik çalışması yapılacağını, orasının SİT alanı olduğu için herhangi bir inşaat yapılamayacağını söyledim. Arkadaşlarımız kıyıda ve parsel içinde müdahaleler yapmışlar. Şu anda orada, inşaat, kazı ve beton çalışması yok. Ancak yine de kanunlara muhalefet var. Tutanaklarımızı tuttuk, tespitlerimizi yaptık. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlenmesi nedeniyle, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'O ALAN ARKEOLOJİK SİT ALANI'

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşlük Çevre Koruma Derneği eski başkanı İbrahim Hakkı Zırh, "İnşaat çalışmasının başladığı yer restoranların bittiği nokta. Bu bölge 1'inci derece arkeolojik SİT alanı. Geçen hafta başlayan çalışmalarda ilk önce taşları koydular, daha sonra kalıp çaktılar. Belediye ekipleri gelerek, incelemelerde bulundu ve mühürledi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kıyıdaki taş ve betonla doldurulan alandan görüntü

Arazi içerisindeki 2 binadan görüntü

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile röp.

Haber - kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM, (Muğla)

=======================

Kaynak: DHA