DHA YURT BÜLTENİ - 4

Elazığ 'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram esrarla yakalanan N.A. ile M.S.Ö., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalarla N.A. ile M.S.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu N.A. ile M.S.Ö.'nün bulunduğu aracı durdurdu. Narkotik köpeği de kullanılarak, araçta yapılan aramada, 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara ele koyulurken, N.A. ile M.S.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Narkotik köpeğin araca tepki vermesi

Ekiplerin uyuşturucuyu zulalanmış yerinden çıkarması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

====================

Mehterden emniyet personeline konser

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı hafta sonu Datköy kontrol noktasında görev başındaki emniyet görevlileri için konser verdi.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez koronavirüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan emniyet çalışanları için konser verdi. Mehter takımı, hafta sonu Korkuteli- Antalya karayolu Datköy kontrol noktasında çalışan emniyet personeline konser verdi. Mehter takımını ilçe merkezindeki 8 mahalle muhtarı da yalnız bırakmadı. Maske ve eldivenlerle konser veren mehtere, emniyet personeliyle yoldan geçen vatandaşlar da eşlik etti.

Diğer yandan Kargalık ve İmrahor mahallelerindeki konserin ardından mehter konserleri de son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Mehterin konseri

Alkışlayan sürücüler

Detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ, ANTALYA

====================

Silah kaçakçılığına 2 tutuklama

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilova ilçesine bağlı Harmanlı köyünde Z.C. ve H.C.'nin silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyum alındı. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelilerin kullandığı araç, ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Bunun sonucunda 7.65 mm çapında 6 tabanca, 6 av tüfeği, 3 yivli setli tabanca gövdesi, 48 kurusıkı tabanca, 39 dipçik, 31 kabza, 32 el kundağı, 24 tabanca namlusu, 23 kabza kapağı, 88 şarjör ve silah imalatında kullanılan parça, 2 taşlama makinesi, 2 matkap, 2 mengene, torna makinesi ve kumpas ele geçirildi.

Yeşilova cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler Z.C. ve H.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Evin bahçesinde yapılan arama (jandarma çekimi)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

====================

Boztaş: Bazı bankalar 'mış gibi' yapıyor

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, "Bazı özel bankalar 'mış gibi' yaparak yanımızda durmuyor. Bu sıkıntılı dönemde yanımızda duranları ve yanımızda durmayanları iş dünyası hiç unutmayacaktır" dedi.

Geçen yıl aralık ayında Çin'de başlayan ve bütün dünyaya yayılan Covid-19 salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Uluslar arası finans kurumları küresel ölçekte ekonomilerin salgın nedeniyle zarar göreceğini belirtirken, Türkiye'de hükümet zararların en az indirilmesi için çeşitli ekonomik paketler hazırladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan paketlerle hem işletmelerin zararlarının karşılanması hem de istihdamın devamı konusunda açıklanan ekonomik paketler ülke genelinde olumlu karşılandı.

'REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMESİ LAZIM'

Ekonomisi yüzde 80 oranından turizm sektörüne bağımlı olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde işverenler, hükümetin açıkladığı paketlerin kısa süreli bir rahatlık sağlayacağını belirtti. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, hükümetin ekonomideki zararı azaltmak ve istihdamı korumak konusundaki desteklerine özel bankaların uymadığını belirtti. Salgın nedeniyle bütün dünyada bir kriz yaşandığını ancak bu krizin bir süre sonra sona ereceğini ifade eden Boztaş, "Bu süreçte bankaların kolaylaştırıcı olması lazım, reel sektörü desteklemesi lazım. İstihdamın ve ekonominin bütün işlerliğiyle ilgili devam etmesi için krediye ve finansa kolay ulaşılmasına yardımcı olması lazım" dedi.

'İŞ DÜNYASININ HAFIZASI GÜÇLÜDÜR'

Salgın nedeniyle yaşanan krize rağmen bazı özel bankaların hiçbir şey yokmuş gibi normal zamanda bile yapmadıkları uygulamaları yapmaya başladığını anlatan Başkan Boztaş, şunları söyledi:

"Bazı özel bankalar 'mış gibi' yaparak yanımızda durmuyor. Bu sıkıntılı dönemde yanımızda duranları ve yanımızda durmayanları iş dünyası hiç unutmayacaktır. İş dünyasının hafızası güçlüdür. Bunu fırsata çevirmek isteyen, yanımızda durmayan, fiyat yükselten ertelemelerde hiçbir şey olmamış gibi ya da bir kredi verirken hiç bu süreçler yaşanmıyormuş gibi davranarak hem evrak noktasında hem teminat noktasında normal zamanlarda bile istenmeyen belgelerin istenildiği, fiyatların yükseltildiği, kredi vermekte zorlanıldığı duyumları alıyoruz. Onun için ben buradan bankalara bir rica ve de bir uyarıda bulunmak istiyorum; yağmur yağarken bize kullandırtmadığınız şemsiyeleri güneşli havada biz de kullanmayız. Aslında 'mış gibi' duran bankaları artık yanımızda görmek istiyoruz. Ekonominin ve istihdamın korunabilmesi için bu dönemde iş dünyası bankaları yanında görmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin almış olduğu kararlara uyulmasını talep ediyoruz."

İşletmelerin önemli gider kalemleri arasında enerji ve haberleşmenin olduğunu söyleyen Başkan Boztaş, enerji şirketleri ve telefon operatörlerine de çağrıda bulunarak, "Enerji sağlayıcı ve haberleşme sağlayıcı firmaların bu dönemde faturalarda indirim yapmasını, özellikle enerji ve haberleşmenin kesintiye uğramaması için, elektrik kesmelerinin ve haberleşme hatlarının kapatılmasının kaldırılmasını ve faturalandırma ve ödemelerinde kasım aralık ayına ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

MATSO binasından görüntü

Detay görüntüler

Ahmet Boztaş'ın açıklaması

Detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

====================

Alkollü sürücü, park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü

BURSA'da, Vedat D., oturduğu sitenin otoparkına park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü. Hastaneye kaldırılan Vedat D.'nin, yapılan kontrollerde 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde işten çıkan Vedat D., 16 DP 323 plakalı hafif ticari aracına binerek evine gitti. Site içerisinde aracını park etmeye çalışan Vedat D., arkasındaki havuzu fark edemeyince, aracıyla birlikte havuza düştü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vedat D., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, havuza düşen aracı vinçle çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Vedat D., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Vedat D.'nin 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-İtfaiye ve polis ekiplerinin siteye girişinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

====================

Rize esnafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

RİZE Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB)'a bağlı 26 oda başkanı, yönetim kurulu ve üyeleri milli dayanışma kampanyasına destek vererek, birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına 26 oda başkanı, yönetim kurulu ve üyeleri olarak bağışta bulunduklarını kaydetti. Başkan Aksoy, "Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak insan yaşamı için küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, ülkemizde de olumsuz etkilerini gösterdi. Salgından dolayı sektörel bazda alınan tedbirler neticesinde ekonomimizin kılcal damarları olan esnaf ve sanatkarlarımızın yanı sıra birçok vatandaşımız da ekonomik olarak olumsuz etkiledi" dedi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı maddi ve manevi tüm olumsuzluklara karşı herkese büyük bir sorumluluk düştüğüne değinen Aksoy, "Koronavirüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlarımıza ek destek sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'mize bağlı 26 esnaf odası ve üyelerimiz olarak destek oluyoruz. Bu zor günlerde, alınan tedbirleri sıkı sıkıya uygulayarak, Cenab-ı Allah'ın izni ile hep birlikte, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde atlatacağımıza olan inancımız tamdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Başkan Aksoy'un açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

====================

Otomobil dereye uçtu, araç üzerindeki sürücü zodyak botla kurtarıldı

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Otomobilin üzerine çıkan sürücüyü, itfaiye ekipleri zodyak botla kurtardı.

Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Konyaaltı'ndaki iş yerine gitmek üzere 07 FYH 50 plakalı aracıyla yola çıkan Murat Sezer, yağış nedeniye kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya kaldırımına çıkan otomobil, takla atarak dereye uçtu. Sezer, suya gömülen otomobilin üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, zodyak botlla sürücü Murat Sezer'i kurtardı. Sezer, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Suya gömülen otomobil ise vinçle çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

--------------

Araç derede detay

Yol detay

Genel detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

--------------

Bota alınan sürücü (Vatandaş kamerası)

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: ANTALYA,

===================

Kaynak: DHA