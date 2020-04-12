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Tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması sevinç yarattıMERSİN'in Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 21 ili kapsayan 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı'nda Mersin'in yer almadığını belirterek, "Atıl durumdaki hazine arazilerinin kazandırılması çiftçi...

12.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:30
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması sevinç yarattı

MERSİN'in Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 21 ili kapsayan 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı'nda Mersin 'in yer almadığını belirterek, "Atıl durumdaki hazine arazilerinin kazandırılması çiftçi için olumlu karar. İnşallah en kısa zamanda bizim ilimizde de atıl arazileri kapsar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 21 ilde hayata geçirilecek 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı' kapsamında, atıl hazine arazilerinin çiftçilerin kullanımına açılacak olması, Mersinli çiftçilerin buruk sevincine neden oldu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 21 ili kapsayan 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı'nda Mersin'in yer almadığını söyledi. Başkan Avcı, proje için hem sevindiklerini hem de üzüldüklerini belirterek, "Açıklanan karar ile beraber atıl durumdaki hazine arazilerinin kazandırılması çiftçi için olumlu karar. 21 ilde uygulanacak. Bizim ilimizi şu anda kapsamıyor ama olumlu bir gelişme, hem çiftçi açısından refah düzeyini yükseltme açısından. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı'mıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza da bu konu ile ilgili yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Bu iş Türk tarımının önünü açacak, refah düzeyimizi yükseltecektir. Tarsus Ziraat Odası olarak bunu özellikle destekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bizim ilimizde de atıl arazileri kapsar. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Geçimini çiftçilikle sağlayan Belçınar Mahallesi'nin muhtarı Bayram Ali Taş ise Mersin'in de projeye en kısa sürede dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Atıl olan hazine arazilerin tarıma kazandırılması çok güzel ve olumlu proje. Her ne kadar ilimiz bu kapsama girmese de Cumhurbaşkanı'mıza ve Tarım ve Orman Bakanı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Mersin, Güncel
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