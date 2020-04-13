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DHA YURT BÜLTENİ - 4

BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildiBAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

13.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:40
DHA YURT BÜLTENİ - 4

BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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Çanakkale 'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye edildi

ÇANAKKALE'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Öğrenci Yurtlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından getirilerek karantinaya alınan 156 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. 156 kişi 8 otobüs ile Türkiye'nin 33 iline gitmek üzere yola çıkarıldı.

Katar'dan 86, Belarus'tan 27, Kazakistan'dan 75 ve Rusya'dan 12 vatandaş Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda karantina altına alındı. 14 gün boyunca burada tüm ihtiyaçları karşılanan 200 vatandaşın yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmadı. 29 Mart'ta karantinaya alınan ve bugün 14 günlük süresi dolan 156 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve emniyet ekiplerince toplam 8 otobüsle uğurlandı. 156 kişinin Türkiye'nin 33 iline gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Katar'dan gelen 44 kişinin ise 3 Nisan'da karantina alınması nedeniyle 18 Nisan Cumartesi günü tahliye edileceği açıklandı.  Tahliye edilen vatandaşlar otobüse binerken Çanakkale Valiliği tarafından hediye paketi takdim edildi.

Öte yandan 14 günlük karantina süresi boyunca yurtlarda iyi bakıldıklarını söyleyen vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Koronavirüs, Haydar Baş, Çanakkale, Güncel
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