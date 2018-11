Dha Yurt Bülteni 5

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:26



Öğrenci yakınları, kavgayı ayırmaya giden müdürü darp etti (2)SALDIRI ANI KAMERADAAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu Müdür vekili Yavuz Acar'ın iki öğrenci arasında çıkıp büyüyen ve ailelerin de karıştığı okul bahçesindeki kavgayı ayırmak isterken öğrenci yakınları tarafından dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Yavuz Acar'a öğrenci yakınlarının saldırması ve yaşanan arbede yer alıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Kavga anı//////////// "Öğrenci yakınları, kavgayı ayırmaya giden müdürü dövdü (1)" HABERİYLE GEÇİLENLER:Müdür vekili Yavuz Acar'ın yüzünden detay görüntüRÖP Yavuz AcarSendika temsilcileri ve öğretmenler meydanda toplanırkenPankart ve dövizlerden detayEğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Osman Gönülseven'in açıklaması563 MB 05.05Haber: Ahmet DAĞLI- Kamera: AFYONKARAHİSAR,========================Turgutlu'da siren çalmaması tepki çektiManisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80'nci ölüm yıldönümünde anıldı. Tören alanındaki saygı duruşu sırasında siren çalmaması tepkisi çekti. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın açılacağını söyledi.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 80'nci yıldönümünde Turgutlu'da da anıldı. İlk tören saat 08.45'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Alanı'nda gerçekleştirildi. Turgutlu Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Baro Temsilcisi Av. Merih İlik, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Kaymakam Turan ve Başkan Şirin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla tören başladı. Saat 09.05'te ilçede hayat 2 dakikalığına durdu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, tören sona erdi.SİREN ÇALMAMASINA TEPKİSaygı duruşı sırasında, saat 09.05'te sirenlerin çalmaması, alanda bulunanların tepkisini çekti. Programın bitiminde Kaymakam Uğur Turan, bunun nedenini öğrenmeye çalıştı. Kaymakam Turan ardından yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı bu konuda gerekli soruşturmayı yapacak" dedi. Başkan Şirin ise, "Bize düşen bölümde biz de soruşturma açacağız" diye konuştu. Alanda bulunan vatandaşlar, sirenin unutulduğunu söyledi.CHP İlçe Başkanı Yakup Çilel ise, "Ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anma programı çerçevesinde Turgutlu Belediyesi tarafından yapılması gereken siren çalma işlemi gerçekleşmemiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları olarak kınıyoruz. Bu düşüncelerimizi de siz değerli basın çalışanlarıyla paylaşmayı uygun gördük" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİstiklal Marşı'nın söylenmesiHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),=================================İzmirliler Ata'sını andıULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de törenlerle anıldı. Saat 09.05'te hayatın durduğu kentte, bayraklar yarıya indirildi, Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.İzmir'deki Atatürk'ü anma törenleri Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu çelenk bıraktı. Tören alanında bulunan bir sokak köpeğinin, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Ege Ordu Komutanı'nın yanındaki askerin üzerine zıplaması ilginç bir görüntü oluşturdu. Törene AK Parti ve CHP milletvekillerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, üniversitelerin rektörleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan ile öğrenciler de hazır bulundu.09.05'TE HAYAT DURDUAtatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te bayraklar yarıya indirildi, herkes aynı anda Atatürk için 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Aynı anda sirenler ve taşıt kornaları çaldı, araçlarından inen, işyerlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı. Bu sırada tören alanındaki bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Törendeki güvenlik önlemleri de dikkat çekti, yüksek binaların çatılarına kesin nişancılar yerleştirildi. Meydandaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sona erdi.ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE ANMA ETKİNLİĞİ DEVAM ETTİAtatürk'ü anma programı daha sonra Konak'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Törenin açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı. Necdet Budak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle gelecek nesillere emanet ettiği bu vatan için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın derin bir saygı ile andığı, yol gösterici bir liderdir. Azmi, çalışkanlığı, askeri ve siyasi dehasıyla nice imparatorlukları dize getiren büyük lider Atatürk, fikirleri ve ileri görüşlülüğü ile gelecek nesillere yön vermekte ve örnek teşkil etmektedir. 10 Kasım, bizler için sadece bir matem günü değildir, olmamalıdır. Atatürk'ü anarken aynı zamanda onu anlamak, fikri mirasını gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir. Bizler, bu sorumluluğun bilincinde olarak, yetiştirmekle yükümlü olduğumuz gelecek nesillerimize bilimin rehberliğinde yol gösterip, O'nun fikirleri ışığında ülkemizi ileriye taşıyacak bilim insanlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Konuşmadan sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları 'Sarı Zeybek' danslı anlatım gösterisi sundu. Ege Üniversitesi Medya Uygulama Araştırma Merkezi'nin 'Son Sefer' isimli belgesel gösteriminden sonra Ses Eğitimi Bölümü öğrencileri, Aşık Veysel'in 'Atatürk'e ağıt' türküsünü seslendirdi. Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert'in 'Lider Atatürk' konulu konferansından sonra tören 'Atatürk'ün vefatı ve Anıtkabir'e nakli' konulu fotoğraf sergisiyle sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Çelen konulmasından görüntü.Saygı duruşundan görüntü.Katılanların görüntüsü.Ağlayan vatandaşların görüntüsü.Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR==============================================Ata'yı anma töreninde kucağındaki çocukla gözyaşı döktüTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümünde Kilis'te törenle anıldı. Törene katılan kucağında çocuk bulunan yaşlı bir kadının gözyaşı döktüğü görüldü.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Vali Recep Soytürk ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı, törene katılan ve meydan çevresinden geçenler saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, kucağında bir çocukla katılan yaşlı bir kadının gözyaşı döktüğü görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Tören alanından görüntüSaygı duruşu ve İstiklal MarşıKucağında torunu ile ağlayan kadınGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB==========================================Trakya, Atatürk'ü andıTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'nci yıldönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne'de törenler sırasında Atatürk aleyhinde sloganlar atan kara çarşaflı E.Ş. isimli kadın (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.Edirne'deki törenler saat 08.40'ta Atatürk Anıtı'nda başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ak Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Protokolün anıta çelenk bırakmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde kalabalık Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada tören alanından yanından geçen kara çarşaflı E.Ş. isimli kadın, 'Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk batının kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üstü ve çantası aranan E.Ş., daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Saygı duruşuna trafikteki araçlar ve yaya olarak caddeden geçenler de katıldı. Saygı duruşu ile birlikte anıtta bulunan tüm bayraklar yarıya indirildi. Belediye hoparlöründen kente Atatürk'ün kendi ses kayıtlarından konuşmaları dinletildi.ATATÜRK ODASINA ZİYARETÇİ AKINIAnıttaki törenlerin ardından Vali Canalp ve beraberindekiler, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yürüyüş kortejiyle Atatürk'ün Edirne ziyaretinde kaldığı odayı ziyaret etti. Edirne Belediye Başkanlığı'nın hizmet binasında bulunan Atatürk odası, protokol üyelerinin ziyareti ve kaldığı yatağına çiçekler bırakmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Atatürk'ün Edirne'ye gelişinde kaldığı odadan Menemen olaylarına müdahale ederek 3 gün kaldıktan sonra kentten ayrıldığı anlatıldı. Ziyaretçiler Atatürk'ün Edirne'ye geldiği dönem kaldığı yatağını ve eşyalarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Törenler daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan programla tamamlandı.TEKİRDAĞ'DAKİ TÖRENLER10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri Tekirdağ Valilik önünde bulunan ve Türkiye'de tek kendi ölçülerde olan Atatürk heykeli önünde gerçekleşti. Tekirdağ Valiliği önünde ki çelenk sunma törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa belediye başkanı Ekrem Eşkinat, siyasi parti temsilcileri, Gazi ve muharipler ile halk katıldı. Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunma töreninin ardından sirenlerin çalması ile birlikte adeta hayat durdu. Yoldan geçen araç sürücüleri arabalarından inerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından çelenk sunma töreni sona erdi.ÇORLU'DAKİ ANMA TÖRENİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk'ü anma törenleri saat 08.45'de Atatürk Meydanı'ndaki anıtta yapıldı. Törene katılan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarkurt anıta çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anıttaki törenin ardından Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesinde, Çorlu Mimar Sinan Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk ile ilgili oratoryo gösterisi yapıldı.Görüntü Dökümü:(EDİRNE)-Atatürk anıtı-Edirne Valisi Canalp-Türk bayraklarıyla gelenler-Çelenklerin sunulması-Çarşaflı kadının gözaltına alınması-Üstünün aranması-Atatürk'e karşı sözleri-Saygı duruşu-Sokaktaki polis ve vatandaşlar-Yürüyüş korteji-Edirne Belediyesi-Atatürk evinin ziyarete açılması-Genel görüntüler(TEKİRDAĞ)-Tören Alanından Detay Görüntüler-Çelenk Sunma-Siren Çalınca İnsanların Saygı Duruşuna Geçmesi-DetayHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,==============================================Egeliler 'Ata'sını unutmadıTÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'nci yılında Ege Bölgesi'ndeki illerde törenlerle anıldı. Ege'de hayat 2 dakikalığına dururken, bayraklar yarıya indi.Ege Bölgesi'ndeki illerde, genç, yaşlı herkes, ölümünün 80'inci yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla andı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Siren sesini duyan vatandaşlar, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, trafikte durdurup indikleri araçlarının başında 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.AYDINTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 80'nci yıldönümünde Aydın'da saygıyla anıldı. Aydın Valiliği önündeki törende; Vali Yavuz Selim Köşger ve Aydın Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu Ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te ise kentte 2 dakikalığına hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte Aydınlılar, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Göndere çekilen bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Anma etkinliği daha sonra, Hidayet Sayın Salonu'nda çeşitli etkinliklerle sürdü. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, siyasi partilerin temsilcileri ve daire amirleri de katıldı.DENİZLİDenizlililer, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Valilik önünde bir araya geldi. Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, daire müdürleri, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri törene katıldı. Vali Karahan, Başkan Zolan ve Albay Öztürk, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde törendeki herkes, Atatürk'ü anmak için 2 dakika boyunca saygı duruşuna geçti. Göndere çekilen bayrak, daha sonra yarıya kadar indirildi. Atatürk'ü anma törenlerine katılımın fazla olduğu görüldü.MANİSATürkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'nci yılında Manisa'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle anıldı. Vali Vekili Ünal Çakıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de anıta çelenk bıraktı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar ve protokol üyeleri, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Bu sırada trafikteki araçlar da bulundukları yerde durdu. Vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak, saygı duruşuna eşlik etti. Vali Vekili Çakıcı ve Başkan Ergün'ün dışında törene, Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdür Vekili Altan Alkan, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te İzmir'i Manisa'ya bağlayan 4 kilometrelik Sabuncubeli Tünelleri'nden geçen sürücüler de araçlarını durdurdu. Aracını yol kenarına çekip inen sürücüler, saygı duruşundan bulundu.MUĞLAMuğla'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Esengül Civelek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Anma törenine; AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Vali Vekili Fethi Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Baro Başkanı Cumhur Uzun, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz ile Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş katıldı.UŞAKUlu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'nci yılında anmak için Uşak'taki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Göndere çekilen bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Uşaklılar, Atası için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de törene katıldı.MUĞLA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAnma programından görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,UŞAK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Tören Alanı Genel ve DetayÇelenklerin SunulmasıSirenin çalmasıSaygı Duruşunda bulunan vatandaşlardan genel ve detay görüntüHaber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,MANİSA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasından görüntüSaygı duruşundan görüntüİstiklal Marşı okunmasından görüntüSabucubeli Tünellerinde sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen vatandaşların saygı duruşunda bulunmasıGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSADENİZLİ GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTörenden görüntüÇelenk sunmadan görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,================================================Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyarbakır'da anıldıTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümü, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı.İlk olarak Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta gerçekleşen çelenk sunma töreniyle başlayan anma programına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cuma Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile askeri ve devlet erkanı katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, Ulu Önder Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te 2 dakikalık siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki anma programı, İstiklal Marşı'nın okunmbasıyla birlikte Türk Bayraklarının yarıya indirilmesiyle sona erdi.Anıt Park'taki törenin ardından, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programı da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil ve askeri hayatını içeren sunumlarla devam eden anma programı, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendirdiği eserlerle sona erdi.BİNGÖLBingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Garnizon Komutanı Vekili Bakım Yarbay Ahmet Kabakçı ve Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü ve Kurum amirleri katıldı. Vali Kadir Ekinci Atatürk anıtına çelenk koyma törenin ardından, saat 09: 05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunup Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını müteakip tören sona erdi.Görüntü DökümüAnıt Park'ta çelenklerin bırakılmasıSiren eşliğinde saygı duruşuKültür Merkezi'nden görüntüSunumların yapılmasıÖğrencilerin seslendirdiği eserlerGenel ve detayHaber-Kamera: Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,============================================Aşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı ağıtı tarihi bağlamasıyla okuduSivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan (49), Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı nedeniyle tarihi kent meydanındaki anıtın önünde Aşık Veysel'in bağlaması ile ozanın Atatürk'e yazdığı ağıtı okudu. Ayrıca Sivas'ta yaşayan ilkokul mezunu Melek Şen ise Atatürk'ü kendi yazdığı 10 kıtalık şiir ile andı.Saz ustası ve halk ozanı olan, kentteki 4 Eylül Sanayi Sitesindeki atölyesinde geleneksel yöntemlerle bağlama üreten Şentürk İyidoğan, iş yeri önünde kurduğu 'Ozanlar Müzesi' ile de aşıklık geleneğini yaşatıyor. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kullandığı bağlamasını muhafaza eden İyidoğan, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle tarihi kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde Aşık Veysel'in yazdığı, "Ağlayalım Atatürk'e/Bütün dünya kan ağladı/Başbuğ olmuştu mülke/Geldi ecel can ağladı" dizeleriyle başlayan "Atatürk'e ağıt" adlı eseri, ozanın bağlamasıyla çalıp söyledi.Aşık Veysel'in Atatürk'e yazdığı Ağıt'ın Veysel'in en zor eserlerinden biri olduğunu ifade eden İyidoğan "Zaman zaman konserlerimde de söylüyorum hatta ben akıl üstü olduğunu da söylüyorum gözleri görmeyen, okur yazarlığı olmayan birinin 8-10 kıtayı bir kerede yazıp sonra her seferinde tamamen doğru olarak okuması hakikaten akıl üstü olarak görüyorum rahmetli Veysel'i. Onun kendi sazıyla da Atatürk'e yazdığı ağıtı okumak bana kısmet oluyor. Aslında bunu zaman zaman da geleneksel hale getirmek de istiyorum ama kısmet olursa ilerleyen yıllarda sadece Aşık Veysel'in sazıyla Aşık Veysel'in Ağıtını okumaya devam edeceğim." dedi.10 KASIM'A ÖZEL ŞİİR YAZDIAyrıca Sivas'ta yaşayan evli 4 çocuk annesi Melek Şen (45) ise, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için şiir yazdı. İlkokul mezunu olan Şen, Atatürk'e 10 kıtalık bir şiir yazdı. '10 Kasım'da' isimli şiirine 'Atamız bugün sonsuz uyudu/Acımızı dünya alem duydu/Gözyaşları akıp sel gibi oldu/ Bugün hiç unutulmasın Atam' kıtasıyla başlayan Şen, tarihi kent meydanındaki Atatürk anıtı önünde şiirini okudu. 11 sene önce şiir yazmaya başladığını ifade eden Şen "11 sene önce eşimi kaybettim. Eşimi kaybetmeden önce resim çizerdim. Eşimi kaybettikten sonra resim yapma hevesim gitti. Duygusal bir günde eşime çocuklarıma kendim için bir şiir yazdım. Ondan sonra şiir yazmaya başladım. 150'den fazla şiir yazdım. Özel günler için neye duygulanıyorsam kendi dilimden yazdım. Aklıma ne geliyorsa onu yazıyorum. Atatürk için geçen sene 10 Kasım'da bir şiir yazdım. Açıkcası hiç aklımda yoktu. Öğretmenleri çocuklarıma Çanakkale ile ilgili bir şiir istemişti ben yazmıştım. O anda Atatürk ile ilgili bir kitap vardı onu okuyup o duyguyla şiir yazdım. 10 Kasım'da öldüğü için 10 heceyle 10 kıta yazdım. Aklımdan o geçti. Hiçbir zaman geçmişimizi unutmayalım. Atatürk bizim için, vatanımız için, toprakları için mücadele etmiş. Geçmişimizi hiçbir zaman unutmayalım ki geleceğimizi de görelim. O emekler boşa gitmesin. Şiirde de elimden geldiği kadar anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Atamız bizim için baya uğraşmış. Bugün varsak onun sayesinde varız. Hep yüreklerimizde olsun." ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şentürk İyidoğan'ın ağıtı okuması-Şentürk İyidoğan röportaj-Melek Şen şiir okuması-Melek Şen röportaj-Genel DetayHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -(545 MB HD Görüntü)=====================================Saat 09.05'te Bursa'da hayat durduUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıldönümünde Bursa'da da törenle anıldı. Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Bursa Valisi Yakup Canpolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Canpolat ve Başkan Aktaş, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterirken sirenler çaldı ve saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı söylendi, bayraklar yarıya indirildi. Bu esnada trafikteki vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.Görüntü dökümü;----------------------------Bursa'daki anma töreninden detaylar-Atatürk anıtına çelenklerin bırakılması-Vatandaşların saygı duruşu-Vapurdaki vatandaşların saygı duruşu-DetaylarSüre: 2.17 dakika, Boyut: 256 MBHaber-Kamera: BURSA,