Dha Yurt Bülteni-5

1)5'İNCİ KAT PENCERESİNDEN ATLAYAN LİSELİ KEMAL ÖLDÜBURSA'da, lise öğrencisi Kemal K. (17), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.Olay, sabah saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Anıt Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Anne- babası yıllar önce boşanan ve anneannesi Nazmiye Ö. ile birlikte yaşayan lise öğrencisi Kemal K., iddiaya göre, Müslüm Gürses 'in 'İtirazım Var' şarkısını yüksek sesle tekrar tekrar dinledi. Kemal K., şarkı çalarken, en üst kattaki evlerinin penceresinden atladı. Anneanne Nazmiye Ö., odaya girdiğinde torununun içeride olmadığını fark edip, pencerenin açık olduğunu görünce aşağı baktı. Kemal K.'nin yerde hareketsiz yattığını gören anneannesi, feryat etti. Nazmiye Ö.'nün çığlığını duyan komşuları, pencereden bakıp, hemen aşağı inerken, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kemal K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemal K.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu 'nun morguna götürüldü. Savcılık, Kemal K.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:----------------------Olay yerinden görüntü-Detaylar-Kemal K. fotoğrafıSüre: 1.16 Boyut: 141 MBHaber/Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA=======================================================2)PEMBE MOTOSİKLETİYLE TRAFİKTE KADINLARA 'SAYGI' İSTEDİSAMSUN'da yaşayan ve 9 yıldır motosiklet kullanan 26 yaşındaki bilişim öğretmeni Özge Özdemir , erkek sürücülerin trafikte kadın sürücülere saygı göstermesi gerektiğini belirterek bunu simgelemek amacıyla bir yıl önce motosikletini pembe renge boyattığını söyledi. Samsun 'da yaşayan bilişim öğretmeni Özge Özdemir, her gün işine ve evine motosikletiyle gidip geldiğini belirterek trafikte kadın sürücü olmanın zorluklarını anlattı. Motosiklet süren kadın sürücü sayısının son yıllarda hızla artığını belirten Özdemir, erkek sürücülerin kadın sürücülere saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi. Kadınların trafikteki varlığına dikkat çekmek için pembe rengi tercih ettim. Trafikte kadın sürücü olmak çok zor. Motosiklet süren bir kadın olmak çok daha zor. Ama motosiklet artık benim yaşam tarzım. Çok seviyorum ve bütün kadınlara da öneriyorum" dedi. Öğretmenlik yaptığı okula motosikletle gidip geldiğini belirten Özdemir, "Motosiklet benim hayatımın olmazsa olmaz parçalarından biri ve aktif olarak kullanıyorum. Okul haricinde engelliler kulübünde gönüllü eğitmenlik yapıyorum ve gidip gelirken de motosiklet kullanıyorum. Engelli öğrencilerim pembe motosikletim üzerinden hayal kuruyorlar" diye konuştu. Trafikte zaman zaman bilerek kendisini tehlikeye düşürenler olduğunu söyleyen Özdemir, "Önümüze aninden kıranlar ve zaman zaman laf atanlar oluyor. Fakat motosikletin diğer araçlardan hiçbir farkı yok. Kask ve gerekli ekipmanları kullandığınız zaman rahat bir şekilde trafiğe çıkabiliyorsunuz. Elbette dikkatli olmamız gerekiyor. Motosiklet bir kere denenmesi halinde bırakılabilecek bir şey değil, hızı seven bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Trafikte tebrik edenler oluyor ve insanların bir çoğu şaşırıyor. Özenip 'Ben de kullanacağım' diyenler de olabiliyor" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:--------------------------Motosikletten detay-Özge Özdemir'in evinden çıkışı-Motosikletine binişi-Trafikte gidişi-Drone görüntüsü-Röportaj-Detaylar(SÜRE: 5.3 Dk) (BOYUT: 566 MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA,Hüseyin KALAY/SAMSUN,===================================================