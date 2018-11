Dha Yurt Bülteni 5

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:01



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:01

DHA YURT BÜLTENİ 5Araçları bozulduğu için sokakta kalan aileye esnaf sahip çıktıİZMİR'den Adana'ya giderken, Afyonkarahisar'da araçları bozulan 16 kişilik aileyi donmaktan duyarlı esnaf kurtardı. Geceyi sokakta geçiren aile, esnaf Tamer Kayışçıoğlu ve arkadaşları tarafından götürüldüğü iş yerinde sıcak ortam ve yiyecek imkanı sağlandı. Ailenin büyüğü Ramazan Dalaman, kendilerine yardım edenlere teşekkür ederken, "Sağ olsun bu ağabeyler nasıl haber aldılarsa 6 arabayla geldiler. Hepimizi buraya taşıdılar ve yardımcı oldular" dedi.İzmir'den Adana'ya giden 5'i çocuk 16 kişilik ailenin kamyoneti dün gece Afyonkarahisar'da arıza yaptı. 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanenin önüne çekilen aracın motor arızası yaptığı ve kısa sürede çözülemeyeceğini öğrenen aile, maddi durumu olmadığı için geceyi tamirhanenin önünde geçirmeye karar verdi. Ailenin durumunu gören çevre esnafı Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri ve polise haber verdi. Tamirhanenin önünde kalan ailenin fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği gece vakti ailenin durumunu sosyal medyada gören yardımseverler seferber oldu.AİLE İŞ YERİNE TAŞINDISanayi sitesinde esnaf Tamer Kayışçıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte aileyi kendi iş yerine götürdü. Kayışçıoğlu ve arkadaşları burada aileye sıcak bir ortam hazırlarken, yiyecek ve içecek de verdi. Tamer Kayışçıoğlu'nun iş yerinde konaklamayı sürdüren ailenin yanına sabah saatlerinde Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkilileri geldi. Ailenin barınma ihtiyacının SYDV tarafından karşılanacağı belirtildi.4 TAMİRCİYE GİTTİMBaba Ramazan Dalaman, araçlarının Afyonkarahisar'a 30 kilometre kala bozulduğunu belirterek, aracı yaptırmak için 4 tamirci ustasına başvurduğunu söyledi. Dalaman, "Afyonkarahisar sanayisine aracımızı çektik. Aracımızı tamir etmesi için 4 tamirci getirdik. Aracın arızasını gideremediler. Hatta 'geç oldu ve sabah bakalım' dediler. Dükkanın önünü boş görünce 'bu akşam burada idare edelim' dedik. Sırtımıza battaniyeyi aldık ve dükkanın önünde yatmak istedik. Orada kalacağımızı güvenlik arkadaşlara söyledik. Daha önce dükkan sahibine kalmak istediğimizi söyledik. Ama maalesef kabul etmedi. Biz de hiç olmazsa burada barınalım dedik. Sabah aracımızı yaptırıp, gideceğimizi söyledik. Güvenlik bize 'tamam kalabilirsiniz' dedi. Aradan birkaç saat sonra yani 01.30 sıralarında aracın önünde oturuyordum. Güvenlik geldi ve cama vurdu, beni kaldırdı. Bize burayı terk etmemizi söyledi. Biz de 'Neden terk edelim' diye sorduk. Bu saatten sonra nereye gidebiliriz. Bize aracı iterek sanayinin çıkışına götürmemizi söylediler. Bunu bize güvenlik söyledi. Fakat onlara da sanayi sitesi başkanı talimat vermiş" dedi.'PARAMIZ OLSA OTELE GİDERDİK'Kendilerine 'otele niye gitmiyorsunuz' diye serzenişte bulunanlar olduğunu anlatan Ramazan Dalaman, "Durumumuz olmuş olsa bu kadar vatandaşı burada yatırmam ve otele götürürüm. Daha sonra polisi aradım. 2 memur ağabey geldi. Kimliklerimizi verdik ve sorgulama yaptı bizimle ilgili. Hiçbir sabıkamız çıkmadı. Polis ağabeyler güvenlikçilere rica etti. Bizde bir şey olmadığını söylediler. Polis ağabeyler, 'Bu akşam burada kalsınlar ve sabah araçlarını yaptırıp gitsinler' dedi. Dükkan sahibi 'dükkanımın önünde yatamazsınız' dedi. Bize 1 metre ileriye gitmemizi söylediler. Yani sınır çektiler" diye konuştu.'NEZARETTE KALMAK İSTEDİK'Gelen polis ekiplerden nezarette yatma talebinde bile bulunduklarını söyleyen Dalaman, şöyle konuştu:"Polis ağabeylere 'Bizi götürün nezarete koyun. Hiç olmazsa orada kalalım' dedik. Tabii ki suç işlememiş bir vatandaşın nezarete koyulmaması gerektiği için polis ağabeyler haklı. Fakat bize barınmak için bir yer gösterebilirlerdi. Sağ olsun bu ağabeyler nasıl haber aldılarsa 6 arabayla geldiler. Hepimizi buraya taşıdılar ve yardımcı oldular. Sıcak çayımızı ve yemeğimizi verdiler. Allah onlardan razı olsun. Şu an burada 16 kişi var. Eşim, oğullarım, damadım ve torunlarım var. Arabamızı yaptırıp yolumuza gideceğiz. Başka da bir işlemimiz yok bizim."'SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM'Ramazan Dalaman ve 16 kişilik ailesine yardım eden Tamer Kayışoğlu, ailenin fotoğrafını gece sosyal medyada gördüğünü ve hemen ailenin yanına geldiğini söyledi. Ailenin yanına gittiğinde güzel bir manzarayla karşılaşmadığını kaydeden Kayışoğlu, "Aile çocuklarıyla birlikte battaniyelerle yerde yatıyordu. Benden sonra sosyal medyadaki grupta paylaşılan fotoğrafı görünce 3-5 arkadaş daha sanayiye geldi. Aileyi hep beraber arabalarımıza alarak iş yerine getirdik. Burada sobayı yaktık ve karınlarını doyurduk" dedi.'VİCDANEN RAHATIM'2 yaşındaki çocuğun sokakta yatmasına kimsenin kayıtsız kalamayacağını aktaran Kayışoğlu, aileye yaptıkları yardımdan dolayı vicdanen çok rahat olduğunu vurguladı. Kayışoğlu, ailenin halen daha yardım beklediğini belirterek, "Ailenin durumu yok. 5 kuruş paraları yok. Çalıştıkları yerden de paralarını alamamışlar. Biraz önce Kızılay'dan aradılar geleceğiz diye. Tabii kimse yardım etmese de biz buradayız. Gereken neyse yapar aileyi göndeririz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ailenin kaldığı yerden detayÇocuklar içeride uyurkenSoba yanarken ve içerideki aileden detayYardım eden kişilerden detayTamer Kayışçıoğlu ile röpBaba Ramazan Dalaman ile röpAilenin genel görüntüsüÇocuklardan detayAile soba etrafında iken detayArızalı araçtan detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,======================================Karadeniz'de tirsi bolluğuKARADENİZ'de 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan ve hamsi avına odaklanan balıkçıların ağına tirsi takılmaya başladı. Bolluğu yaşanan 'tirsi'nin fiyatı da 10 liradan 5 liraya geriledi.Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona ererken, balıkçıların Karadeniz sularına bıraktığı ağlar, tirsilerle doluyor. Balıkçı tezgahlarında tirsi bolluğu yaşanıyor. Kilogramı 10 liradan alıcı bulan tirsinin, bol avlanması nedeniyle fiyatı 5 liraya kadar geriledi.Sinop'ta balıkçılık yapan Olcay Karabulut, müşterilerine her gün taze balık sattıklarını belirterek, "Şuan da tirsi bol. Kilogramı 5 lira. Günde 2 ton 3 ton tutuluyor. Ondan sonra zarganamız bol. Biraz hamsi geliyor. 10 lira, 7 buçuk lira ve 5 liraya hamsi satıyoruz. Palamut bitti. İzmarit geliyor. Bayağı çeşit var. Zargana ve sarıkanat balığımız geliyor. Sarıkanatlar 30 lira, 25 liraya satılmakta. Gayet taze günlük balık satmaya çalışıyoruz. Bize çalışan 50-60 tane kayığımız var. Sinop'ta bayat balığı satma şansımız sıfır. Devamlı taze günlük balık satıyoruz" dedi.'FİYATLAR İYİ'Balıkçı tezgahına gelen tüketici Selçuk Somuncu ise, bolluk yaşanan tirsiyi deneyeceklerini kaydederek, "Şimdi hamsinin fiyatı güzel ama küçük. Genelde mezgit tüketiyoruz. Biraz dip balığı ama kokmadığı için tercih ediyoruz. Hamsi koktuğu için maalesef tercih edemiyoruz. Evde kavga çıkıyor. Fiyatlar iyi. Mezgit tüketiyoruz. Tirsiyi de deneyeceğiz inşallah" diye konuştu.Görüntü Dökümü-Balık avından havadan görüntüler-Balıkçı tezgahlarından detay-Balıkçı Olcay Karabulut açıklamaları-Vatandaş röportajı-DetayHaber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,(SÜRE: 3: 48 Dk) (BOYUT: 422 MB)======================================Kırmızı ışıkta duran otomobilin, motoru tutuştuSİVAS'ta kırmızı ışıkta duran otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Toptancılar Sitesi kavşağında meydana geldi. Oktay K.'nın kullandığı 58 AP 713 plakalı otomobil Toptancılar Sitesi Kavşağında kırmızı ışıkta durunca motor kısmından alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, otomobilin motor kısmı büyük hasar gördü. Yangın sırasında bölgede trafik bir süre aksadı. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Görüntü Dökümü:-Olay yerinden görüntüler-Aracın görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin müdahalesiHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,======================================Bakan Selçuk'tan UNESCO talimatıMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Atebetü'l-Hakayık, Kutadgu Bilig ve Divan-ı Hikmet, Divanü Lugati't-Türk ve Piri Reis Haritası gibi kültürümüzün temel eserlerini uluslararası toplumla buluşturduğu belirterek, bu eserlerin liselerde daha rafine biçimde sunulmasını ve UNESCO kulüplerinin geliştirilmesini istedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dördüncü Büyük Buluşması'nın açılış törenine katıldı. Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eğitim ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.Toplantının açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO'nun Milli Eğitim Bakanlığı için çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Eğitim, kültür ve bilim kelimelerinin yan yana geldiği nadir kuruluşlardan bir tanesi. Hep merak etmişimdir, konu eğitim olunca OECD neden Pisa ve benzeri araştırmalar vasıtasıyla eğitimle ilgilenir de UNESCO ilgilenmez diye, bu soruyu kendi kendimize de sormuş olduk. UNESCO Türkiye Milli Komisyonuyla ilgili UNESCO'nun dünya çapındaki organizasyonuyla ilgili yapmamız gereken çok fazla şeyler olduğunu ve almamız gereken büyük yollar olduğu konusunda olumlu izlenimim hiçbir zaman eksilmedi" dedi.Bakana Selçuk, UNESCO'nun değeri ve ortaya çıkardığı katma değer konusunda evrensel bir ortak fikrin olması ve UNESCO'nun giderek derinleşen güçlenen algısının çağın idraki açısından yeniden tanziminin de ihtiyaç olduğunu anlattı.KOMİSYONUN KATKISIBakanlık olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve UNESCO çalışmalarının Türkiye tarafından takibi ve Türkiye'nin bilgi ve birikiminin UNESCO aracılığıyla tüm dünyaya yayılması ve paylaşılması konusunda sağladığı katkıyı çok önemsediklerini de söyleyen Bakan Selçuk, "Çünkü kimi zaman değerlerimizi içimizden bazı işleyişlerle ya da girişimlerle değil de dışarıdan bazı dikkat çekmelerle algılama fırsatımız oluyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu kamu kurumlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları ve organizasyonları içine alan geniş bir ağa sahip" dedi.LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATTİNE SUNULMASIBakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun bir önceki büyük buluşmadan sonra anma ve kutlama yıl dönümleri programında Atabetü'l-Hakayık, Kutadgu Bilig ve Divan-ı Hikmet, dünya belleği programında Divanü Lugati't-Türk ve Piri Reis Haritası gibi kültürümüzün temel eserlerini uluslararası toplumla buluşturduğu ve gençlerin bu alandaki duyarlılığını artırdığını kaydetti. Ziya Selçuk, "Bu eserlerin, bu toplantıların çok çok dışına çıkarak, okullarımızdaki örneğin liselerimizdeki çocuklarımızın dikkatine çok daha rafine biçimde sunulması çok ayrı bir önem taşıyor. Özellikle ortaöğretim kurumlarımızda UNESCO kulüplerinin geliştirilmesi ve çocukların UNESCO'yla bağlantısının sağlanması ve bu bağlantı marifetiyle de çocukların evrensel olanı algılamasına katkı sağlamasını önemsiyoruz" diye konuştu.NİTELİKLİ EĞİTİM HEDEFİBakan Selçuk, 'Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri' arasında yer alan nitelikli eğitim hedefine Türkiye'nin de ulaşılabilmesi için yürütülecek her türlü çalışmaların birikimi ve enerjisinden yararlanmak istediklerini dile getirdi. Evrensel olanla milli olan arasındaki dengenin yeniden düzenlenmesi konusunda bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle dedi:"Milli olanın içe kapanmaya doğru dönüşmesi evrensel olanın diğer kültürleri yutmaya doğru dönüşmesi gibi bir risk var. Belki bir millete yapılabilecek kötülüklerden bir tanesi o milleti kendi kültüründen mahrum etmektir. Ama daha büyük bir kötülük o milleti kendi kültürüne mahkum etmektir. Yani bir içe kapanmaya yol açmaktır. Dolayısıyla evrensel ve milli olanı dengesini bu bağlamda yeniden kurmak ihtiyacımız olabilir."TOPKAPI'DA YENİDEN YAPILANMAToplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ise Topkapı Sarayı'nın yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi konusunda kısa bir açıklamada bulunarak, detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını söyledi. Dursun, "Topkapı ve İstanbul gerçekten kültürümüzün en önemli mirasları, önemli bir alanı. O bakımdan Topkapı'nın yeniden bir yapılanması sözkonusu şu anda ve bu yeniden yapılandırma içerisinde daha da güçlendirilmesi, tahkim edilmesi, daha ön plana çıkarılması, gelecekte açıklanacak ve bunu bütün toplumla paylaşacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Salondan detay görüntülerKatılımcılardan detay görüntülerMilli eğitim bakanının konuşmasıBakan yardımcısının konuşması417 mb// 3.45 sn HDHaber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,======================================Tarihi caminin tahta kapısı ve camı kırıldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, görgü tanıklarına göre, alkollü olduğu sanılan kimliği belirsiz bir kişi, 230 yıllık tarihi caminin tahta dış kapısını ve camını kırdı. Spor ayakkabısını cami bahçesinde bırakan bu kişinin kim olduğnunu belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, bugün saat 00.20 sıralarında, Tepe Mahallesi 38 Sokak üzerindeki 230 yıllık tarihi Eski Cami'de meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kimliği belirsiz ve alkollü olduğu sanılan bir kişi, caminin bahçesine girdi. Caminin tahta kapısını tekmeyle ve camını ayağından çıkardığı spor ayakkabıyla kırdı. Çevredeki bir apartmanda oturanlar sese uyanarak, balkona çıkıp olanları gördü. Vatandaşın tepkisi ve "polis" diye bağırması üzerine ürken saldırgan bağırdı. Kaçarken ayakkabısını ise cami bahçesinde bıraktı. Polis bu kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Sokak üzerindeki MOBESE kayıtları incelemeye alındığı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Eski Cami'nin dışından genel görüntüEski Camii dış kapısında kimliği belirsiz kişinin bıraktığı spor ayakkabı genel-ayrıntılı görüntüCaminin kırılan tahta kapısı ve camının genel-ayrıntılı görüntüsüOlayın yaşandığı anda caminin bahçesinde uyuyan A.S'nin açıklamasıHaber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),200 MB HD======================================Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Ankara - İzmir Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hüseyin Göksu yönetimindeki 06 TR 340 plakalı otomobil, önünde giden İstemihan Yeğin'in kullandığı 35 TYC 85 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Göksu, araçtaki İdris Göksu ve Vesile Üzümcü yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Olay yerindenYaralıların ambulans ile sevki(KJ Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),