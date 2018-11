Dha Yurt Bülteni-5

20 Kasım 2018 Salı 12:03



BAŞKAN KOCAMAZ, PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, düzenlediği basın toplantısıyla MHP'den istifa ettiğini duyurdu. Burhanettin Kocamaz, MHP'den, yeniden büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmemişti. Bu görev için merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak açıklanmıştı.

GELİN ARABALI' SOYGUNCU, KUYUMCUYU SOYMAYA DEĞİL, HAVAYA ATEŞ ETMEYE GELMİŞ BURSA'da, gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan Mehmet Özdoğan (58) hakkında 'Silahla yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, kasten yaralama' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yakalandığında üzerinde kalaşnikof tüfekle 120 mermi ve 2 adet biber gazı ele geçirilen 'yürüyen cephanelik' tutuklu sanık, savcıya verdiği ifadesinde "Ruhsal sorunlarım var, yalnızca havaya ateş etmek için olay yerine gittimö dediği belirtildi. Savcı ise iddianameye 'Sanığın savunmasına itibar edilemez, güvenlik kamerası görüntülerine göre her şey ortada' diye yazdı. İddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

OĞLUNU KAYBEDEN ACILI BABADAN 'MAGANDA BULUNSUN' ÇAĞRISI GAZİANTEP'te, markete giderken, bir anda yere yığılınca böbrek sancısı çektiği zannedilip, hastaneye kaldırılan; ancak yapılan kontrolde maganda kurşunuyla başından vurulduğu ortaya çıkan Ayhan Bozgeyik (32), 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu toprağa veren acılı baba Mehmet Bozgeyik, 5 aydır bulunamayan magandanın yakalanarak, cezalandırılmasını istiyor. Olay, 17 Haziran'da, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi, torna ustası Ayhan Bozgeyik, babası Mehmet Bozgeyik ve kardeşiyle birlikte alışveriş yapmak için markete giderken, bir anda yere yığıldı. Daha önce böbrek taşı düşürdüğü için sancılandığını düşünen babası ile kardeşi, sağlık ekibine haber verdi. Ayhan Bozgeyik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalede böbreklerinde sıkıntı görünmeyen Bozgeyik'in yere düşünce kanadığı sanılan başında, röntgen çekilince mermi çekirdeği olduğu görüldü. Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayhan Bozgeyik, 5 ay süren yaşam mücadelesini 17 Kasım günü kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ayhan Bozgeyik, Oğuzeli ilçesinin Çatalçam Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. 'SOKAKLARDA SİLAHLAR SIKILIYOR, BUNA SON VERİLSİN' Güneş Mahallesi'nde taziyeleri kabul eden ve oğlunun ölümüne sebep olan magandanın bulunmasını isteyen Mehmet Bozgeyik, "Markete gidip, alışveriş yapacaktık. Yolda oğlum bir anda yanıma düştü. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle ben bayıldı, zannettim ve ambulans çağırdım. Hastaneye götürdük, filmini çektiler. Kafasında mermi çıktı. Hastanede 5 ay yoğun bakımda yattı. Haziran ayında girdi, 17 Kasım'da vefat etti. Evli ve 2 çocuğu vardı. Ben yandım, başkaları yanmasın. Bunun için oğlumun ölümüne neden olan magandanın bulunmasını istiyorum. Hala düğünlerde, sokaklarda silahlar sıkılıyor; buna bir son verilsin" diye konuştu. Öte yandan 17 Haziran'da meydana gelen olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yürüyen Ayhan Bozgeyik'in bir anda yere yığıldığı anlar ve sonrasında yaşananlar, yer aldı. Maganda kurşunuyla vurulan Ayhan Bozgeyik'in ölümüne neden olan magandanın bulunması için polis soruşturması sürüyor.

NAKİL KORKUSUNU YENDİ, SAĞLIĞINA KAVUŞTU ÇANAKKALE'de böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıldır diyalize giren Reşat Akın (60), yapılan nakil ile sağlığına kavuştu. Nakilden korktuğu için organ nakil merkezlerine 2 ay öncesine kadar başvuruda bulunmayan Akın, "Korkulacak hiçbir şey yokmuş" dedi. Çanakkale'de evli ve 3 çocuk babası Reşat Akın, 16 yaşından itibaren böbrek taşı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Tedavi olmasına rağmen rahatsızlığı ilerledi. Reşat Akın, 10 yıl önce böbrek yetmezliğine de yakalandı. 10 yıl boyunca diyalize giren Reşat Akın, böbrek nakli ameliyatı olmaktan korktuğu için hiçbir nakil merkezine başvuru yapmadı. Akın, böbrek yetmezliği hayatını zorlaştırmaya başlayınca, nakil olmaya karar verdi. Akın, 2 ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Sıra beklemeye başlayan Reşat Akın'a beklediği haber 7 Kasım günü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışlama kararı aldı. Bağışlanan iki böbrek Çanakkale'de kaldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi tarafından alınan böbreklerden bir tanesi, 2 aydır sıra bekleyen Reşat Akın'a nakledildi. '2 AY ÖNCE BAŞVURDU' ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Reşat Akın'ın 16 yaşından itibaren böbrek taşı hastalığı nedeniyle çeşitli tedaviler aldığını belirterek, "Ancak önlenemeyen bir böbrek hasarı meydana geldiği için 10 yıl önce diyalize girmeye başladı. 10 yıldır hayatını makineye bağlı olarak ikame ettiriyor. Kendisi böbrek naklinden korktuğu için hiçbir merkeze kaydını yaptırmadı. Bundan 2 ay önce merkezimize müracaat etti. Makineye bağlı yaşamak istemediğini belirtti. Biz de kendisine uygun testleri yaptıktan sonra kayıt sırasına aldık. Reşat beye Organ Bağış Haftası'nda, 7 Kasım'da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarının organlarını bağışlaması sonucu sol böbreği uygun testler sonucu 3 saatlik bir operasyonla nakledildi" dedi. 'KORKULACAK BİR DURUM YOKMUŞ' 10 yıl boyunca böbrek yetmezliği nedeniyle büyük zorluklar çektiğini ifade eden Reşat Akın, "Diyalize giriyorum, gücüm kalmıyor. Yürüyemiyorum, halsizlik oluyor. Nakil olmaktan korkuyordum. O yüzden nakil için başvurmadım. Aslında korkulacak hiçbir durum yokmuş. O kadar rahat bir ameliyat oldu ki, keşke böbrek yetmezliğine yakalandığım ilk yıllarda bu ameliyatı olsaymışım. Şu anda o kadar mutluyum ki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Cabir hocam ile ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibinin hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KÖYE İNEN DAĞ KEÇİLERİNE İLGİ TÜRKİYE'nin Irak sınırında bulunan, büyük bölümü sarp kayalık ve ormanlık alanlardan oluşan Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı köylerde görülen dağ keçileri ilgi görüyor. Avlanma yasağı nedeniyle son yıllarda sayılarında artış olduğu gözlenen dağ keçileri zaman zaman yerleşim alanlarına da iniyor. Yaralı halde Narlı köyüne gelen ve burada tedavi edildikten sonra ayrılmayan yavru bir dağ keçisi de çocukların ilgi odağı oldu. Adını sebze ve meyvesi ile özellikle de narıyla duyuran, Çukurca merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Haskel Dağı'nın eteklerindeki Narlı köyü, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra yaban hayata ev sahipliğiyle de dikkat çekiyor. Doğal hayatla iç içe yaşayan köylüler, bir süre önce özellikle dağ keçilerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapay gölet yaptı. Avlanma yasağı olduğu için sayılarında önemli artış olduğu gözlenen dağ keçileri de göletin çevresine indi. Yaralı halde gelen ve köylüler tarafından veteriner çağrılarak tedavisi yapılan yavru dağ keçisi, Narlı köyünden ayrılmadı. Yavru dağ keçisine çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Narlı köyü sakinlerinden Mehmet İnanç, dağ keçilerinin hemen hemen her gün köye inerek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Dağ keçilerinin susuz kalmaması için borularla su hattı çekerek küçük bir gölet oluşturduk. Günde yaklaşık 30-40 civarında dağ keçisi geliyor. Yaralı olan yavru bir dağ keçisinin köye veteriner hekim getirerek tedavisini yaptırdık. Tedaviden sonra yavru keçi köyden ayrılmadı. Evlerin bulunduğu alana kadar gelip, burada çocuklarımızla oynuyor" dedi.

BEYTÜŞŞEBAP'TA ŞEHİT MEZARLARINA BAKIM ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki mezarlık içerisinde bulunan şehit mezarları kaymakamlık tarafından onarılarak, çevresi mermerle kaplandı. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, çeşitli yılarda teröristlerle girdikleri çatışmalarda ve tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesiyle şehit düşen sivil ve köy korucularının mezarlarını onararak, mezar çevresini mermerle kapladı. Kaymakam Pendik, tamamlanan mezarları, Kaymakam Pendik'e, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yasin Sarıkaya, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Olgun ve kurum amirleri ve şehit yakınları da eşlik etti. Kaymakam Pendik ve beraberindekiler, Ali Çavuş Mahallesi ve Yatılı Oluş mezarlıklarında bulunan şehitler için ayrı ayrı Fatiha okudu. Mezarlıkta kısa bir konuşma yapan Kaymakam Pendik, şehit olan güvenlik korucuları ve sivil vatandaşların mezarlarını ilçeye yakışır bir hale getirdiklerini, şehitlere duyulan minnet duygularıyla her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirterek, "İlçemizde hain terör örgütü tarafından şehit edilen sivil vatandaşlarımızın Beytüşşebap Belediyesi tarafından şehitlerimize yakışır hale getirilen mezarlarını ziyaret ederek şehitlerimize dua ettik. Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü görmek isteyenler, buradaki sivil şehitlerimizin mezarlarına gelsin, baksınlar. Burada yaşlı, çocuk ve kadın demeden vatandaşlarımızı şehit ettiler. 3 ve 4 yaşında yanarak şehit olan bu çocuklar, hainlerin zihniyetini ortaya koymaktadır. Şimdi sözde barış, demokrasi ve insan hakları söylemleri ile ortaya çıkan terör örgütünün uzantıları, maalesef ki gerçekleri gizleme gayretindedirler. Adı ister PKK olsun, ister YPG olsun ve söylemleri de sözde barış ve insan hakları olsun ama bütün bu gayretler, bu alçakların bebek katili olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Malumunuz PKK uzantısı oluşumlar, belediyeler, başka yerlerden emir aldıkları için sivil şehitlerimizin mezarları sahipsiz kalmışlardı. Şehitlerimiz için hiçbir çalışma yapmamışlar, belediyelere kayyum olarak atanmamızla şehitlerimize yakışır bir şekilde, mezarları uygun hale getirdik" dedi.Görüntü Dökümü---------------------Kaymakam ve beraberindekilerin asri mezarlıkta gezme görüntüleriSivil şehit ve köy korucu şehitlerin mezarları başında dua okumasıKaymakam şehit yakınlarıyla konuşmasıKaymakam konuşmasıŞehit mezarlıkların görüntüsü bunlarla ilgili detay ve genel görüntülerHaber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), -GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZELGÖRÜNTÜ BOYUTU: 262 MB========================================================7)ALZHEİMER HASTASI KADIN, DEREDE ÖLÜ BULUNDUBİLECİK'te, Alzheimer hastası olduğu belirtilen İlhan Ayaş (84) isimli kadın, derede ölü bulundu.Merkeze bağlı Küplü köyünde oturan İlhan Ayaş'ı sabah odasında bulamayan yakınları, aramaya çıktı. Çevrede arama yapan yakınları, evlerine yaklaşık 50 metre mesafedeki Karasu Deresi'nde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AKUT, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayaş'ın yaşamını yitirdiği saptandı.Alzheimer hastası olduğu öne sürülen İlhan Ayaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Yaşlı kadın derenin içinde hareketsiz yatarken,-Jandarma ve sağlık ekipleri inceleme yaparken,-İlhan Ayaş'ın bir yakınının konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)Haber-Kamera: BİLECİK/DHABoyut: 68.04 MBCafer ELMAS/BİLECİK, -======================================================8)HASTALARA NEY VE SEMAZEN GÖSTERİSİAFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına yönelik ney ve sema gösterisi düzenlendi.Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Manevi Destek Birimi tarafından organize edilen ney dinletisi ve semazen gösterisi bir grup sanatçı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Hastanenin koridorlarında yapılan ney ve sema gösterileri ilahi dinletisiyle devam etti.Manevi Destek Birimi Müdürü Mustafa Hikmet İnan, poliklinik ve servislerde tedavi gören hastaları motive etmek için düzenlenen ney ve sema gösterilerini belirli günlerde yapacaklarını belirterek, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. İnan, "Burada bulunma amacımız birimimizi tanıtmak, farkındalık sağlamak ve yoğun geçen hayat akışımızda kalbimize ve ruhumuza neşe ve sükünet verecek ney üflemek. Birimimiz 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle birlikte hastanemizin bünyesine kazandırılmıştır. 2016 yılının aralık ayı itibariyle hastanemizde görev yapmaktayız ve birimimiz iki kişiden oluşmaktadır" dedi.Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran da amaçlarının hastaları, hasta yakınlarını ve hastane personelinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak olduğunu vurguladı. Bu tip organizasyonların devam edeceğini aktaran Duran, "Bu etkinlikteki amacımız 2 yıl önce hastanemizde fiili hizmet vermeye başlayan manevi destek biriminin farkındalığını ortaya koymak, bu birimin ne yaptığını, kimlere hizmet verdiğini daha net şekilde anlatabilmek için arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir sunum. Bu ve buna benzer faaliyetler bundan sonra da devam edecek. Bu faaliyetimiz bizim yaklaşık 2 yıl önce bir din görevlimizle başlamıştı. Tabii son dönem hastaların ve vatandaşların bu tarz bir talepleri oldu. Bakanlığımızın da yapmış olduğu bir protokol gereği biz de hastanemiz bünyesinde çalışmaya başladık. Her geçen gün bu hizmete talep artmaktadır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Gösteriye katılan hasta ve hasta yakınlarından detayGenel detayMustafa Hikmet İnan'ın konuşmasıNey çalınırken detaySanatçılardan detayİlahi söylenirken detaySema gösterisinden detayHasta yakınları gösteriyi cep telefonlarına kaydederken detayBaşhekim Mehmet Duran'ın konuşmasıHaber - Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,======================================