Dha Yurt Bülteni-5

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:12



1)AK PARTİ'NİN ANTALYA ADAYI MENDERES TÜRELAK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.Görüntü Dökümü------------------Menderes Türel in görüntüleriHasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -==================================================2)KAYSERİ' DE İŞADAMLARINA FETÖ OPERASYONUKayseri' de FETÖ' nün esnaf ve işadamı yapılanmasında yeraldıkları, örgüte himmet burs ve bağış adı altında maddi fians sağladıkları iddiasıyla alarında işadamlarının bulunduğu 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldıKAYSERİ/DHA=================================================3)ORDU'NUN MENDERESLERİ İLGİ ODAĞIORDU'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölleriyle her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken menderesler özellikle yaz döneminde yoğun ziyaretçi aldı. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yerli turistlerin yanı sıra, Arap turistlerin son yıllarda kentin yaylalarına büyük rağbet gösterdiğini, en fazlada Perşembe Yaylasını ziyaret ettiklerini söyledi.Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe yaylası her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Ortadoğu ve MENAR ülkelerinden gelen turistlerinde en çok ziyaret ettiği yer olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Doğa harikası menderesleri ve yayla göllerinin turizme kazandırılması için çalışmalar sürerken, bölgenin tanıtımı içinde çeşitli şenlik ve etkinlikler yapılıyor.Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yerli turistlerin yanı sıra, Arap turistlerinde son yıllarda kentin yaylalarına büyük rağbet gösterdiğini, en fazlada Perşembe Yaylasını ziyaret ettiklerini belirtti. Görenleri büyüleyen, yemyeşil doğa ile iç içe mendereslerin tanıtımı için etkinliklerin düzenlendiğini belirten Gündoğar, "Yaylamızın tanıtımı için her yıl şenlik düzenliyoruz. Yaz mevsiminde düzenlediğimiz asırlardır devam eden yayla ve güreş şenliğimiz büyük ilgi görüyor. Yaylaya günlük ortalama 50 araçla 400-500 civarında Arap turist geliyor. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Gelen turistler yeme içme ve konaklamanın yanı sıra yerel ürünlerden alışverişte yapıyor. Esnafımıza da ciddi katkı sağlıyor. Yatak kapasitemiz yok, hedefimiz bunu artırmak" dedi.5 YILDA 500 BİN TURİST HEDEFİÖzellikle yaz mevsiminde çok yoğun ziyaret edilen Perşembe yaylasının halen günlük ortalama 2 bin ziyaretçisi olduğunu, Türkiye'de 9 asrı aşan tek güreş festivalinin de burada yapıldığını ve 1 haftada 250 bin kişiyi festivalde ağırladıklarını anlatan Gündoğar, "Aybastı'da turizm imar planını bitirdik. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda en az 3 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Şuan otel yapımıyla ilgili müracaatlar ve ruhsat aşamasında olanlar var. Önümüzdeki 5 yılın sonunda 500 bin yerli ve yabancı turisti Aybastı'da konaklatmak ve ağırlatmayı hedefliyoruz. Yapılan tanıtımlarla Arap turistler son zamanlarda bölgeye rağbet ediyor. Gelenlerin sayısını daha da artıracağız, bunun için çalışmalara devam ediyoruz. Mendereslerin ortasından araç yolu vardı. Muhteşem güzelliğe sahip menderesleri ikiye bölen yolun planlamasını yaptık. Arasından geçen yolu kaldırıp mendereslerimizin doğal bütünlüğünü sağlayacağız. Yine bölgemizde 105 metre yüksekliğinde Uzundere şelalemiz var, buranın da tanıtımını yaparak turizme kazandıracağız" diye konuştu.PERŞEMBE YAYLASIPerşembe Yaylası 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edildi. Aybastı ilçesine 17 kilometre mesafede denizden yaklaşık 1500 metre yükseklikte yer alan yaylada her yıl temmuz ayı içinde yayla şenlikleri yapılmaktadır. Şenliklerde çeşitli yarışmalar, folklor gösterileri, konserler, sosyal ve kültürel etkinlikler,güreş müsabakaları, at yarışları gibietkinlikler düzenlenmektedir. Yayla yolunun büyük kısmı asfalt, kalanı stabilize yoldur.Yorgunluk atmak, piknik yapmak, safari, yamaç paraşütü için idealdir. Yaylada aynı zamanda, eşsiz güzelliğe sahip tabiat harikaları, tarihi eserler ve alanlar mevcuttur. Kümbetler, Çiseli Şelalesi, Karga Tepesi bunlara örnektir. Yayladakiş mendereslerde görenleri büyülüyor.Görüntü Dökümü----------------------Aybastı Perşembe yaylasından görüntü (drone)-Arap turistlerden görüntü-İzzet Gündoğar ile röportaj-Yayladan detay görüntü (drone)(SÜRE: 4.27 Dk ) (BOYUT: 662 MB)Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,================================================4)ZİRVEDE RAHATSIZLANAN DAĞCIYI ARKADAŞLARI İNDİRDİVAN Gölü havzasının en yüksek dağlarından biri olan 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcılardan biri rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından oluşturulan sedyeyle dağdan indirilen dağcı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Van Gölü havzasındaki yüksek dağlara tırmanış gerçekleştiren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu hafta sonu da Gürpınar ilçesi sınırları içindeki, 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılardan biri rahatsızlandı. Kasık bölgesinde şişme olduğu belirtilen ismi açıklanmayan dağcı için kurtarma timi oluşturuldu. Ellerindeki malzemelerle sedye oluşturan dağcılar, arkadaşlarını kar üstünde kaydırarak, zirveden indirmeyi başardı. Rahatsızlanan dağcı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Tırmanış yapan dağcılar-Tırmanıştan görüntüler-Rahatsızlanan dağcının taşınması-DetaylarOrhan AŞAN/VAN, -================================================5)TOKAT'TA, 112'YE GELEN İLGİNÇ İHBARLAR ŞAŞIRTIYORTOKAT'ta 112 İl Ambulans Komuta Kontrol merkezine gelen ilginç istek ve ihbarlar şaşırtıyor. Kocasına ulaşamadığı için ekmek isteyen, ilacı nasıl kullanacağını soranlar 112'yi arıyor. Özellikle de akıllı telefon verilen çocuklar sık sık 112 hatlarını yanlışlıkla arıyor. 112 yetkilileri, asılsız ve gereksiz ihbarların kurumun hızlı müdahale şansını engellediğini belirterek duyarlı olunmasını bekliyor.Tokat'ta 112 komuta merkezi 17 tanesi A tipi, 10 B tipi olmak üzere toplam 27 istasyon ile hizmet veriyor. 112 merkezlerinde 13 doktor, 81 peramedik, 168 acil tıp teknisyeni, 50 şoför ve 37 işçinin de aralarında bulunduğu toplam 349 personel görev yapıyor. 112 merkezleri, asıl görevlerinin dışında sık sık gelen asılsız ve gereksiz ihbarlar ile de mücadele ediyor.İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Nurten Sandal Aktaş, "Ocak ayından bu yana 394 bin 887 adet çağrı aldık. Bunlardan 40 bin 648 tanesi vaka. Toplam aldığımız çağrıları içerisinde istasyonlarımızın komuta ile olan görüşmeleri de var. Bunun içerisinde mesela bir kaza var. Kaza yerini gören 10 kişi var. Hepsi birbirinden habersiz bir şekilde arayıp ihbarda bulunuyor. ya da danışman hekimlerimize vatandaşlarımız sağlık konusunda danışabiliyor. Bunların yanında tabi ki asılsız çağrılarımız da mevcut. Mesela vatandaşımız arıyor, 'Başım ağrıyor. Hangi ağrı kesiciyi kullanayım. Kolum ağrıyor ? hangi ağrı kesiciyi alıyım. Sabah ilacımı almayı unuttum. Akşam iki tanesi birden alsam olur mu' diye soruyor. Medyada çıkan haberler sayesinde geçmiş yıllara göre gereksiz çağrıların miktarı azaldı. 112'yi genellikle çocuklarımız arıyoruz. Aileler akıllı telefonları çocukların ellerine verdikleri için, oynarken bizi arayabiliyor. Tuş kilidi kapalıyken de aranabiliyor. Çocuklar aradığı zaman vatandaşa biz kendimiz dönüş yapıyoruz. 'Çocuğunun 112'yi arıyor' diye. Bizim vatandaşımızdan ricamız, çocuklar konusunda daha dikkatli olmaları. Çünkü hatlarımızın meşgul olmaması bizim için çok önemli. O sırada bize ulaşmaya çalışan bir vatandaşımızı geciktiriyor olabilirler" dedi.'KOCAMI ARAYIN EKMEK GETİRSİN'Kurumda görevli Sati Karabaş "Bir seferinde telefon çaldı. 'Bu ambulanslar ne yakıyor. Mazot mu, benzin mi, gaz mı?' diye bu şekilde ilginç şeyler soruluyor. Muhtemelen merak etmişler. Çocuklar genellikle çok arıyorlar. Telefon ellerinde olunca, 112 de ücretsiz olduğu için aramaları biz açıyoruz. Dalga geçmek hoşlarına gidiyor herhalde. Aradıkları zaman ise 'meşgul etmeyin' diyoruz. Onlar ise 'Adın ne, merhaba, ne yapıyorsun?' gibi sorular soruyorlar" dedi.Kurumda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Esra Benlioğlu ise, "7 yıldır görev yapıyorum. Benim en tuhafıma giden, Ramazan ayında yaşandı Telefonu açtım 'Çok acil çok acil' diyerek aradı. O esnada biz de panik oluyoruz. 'Ne oldu. Hastanızın nesi var? dediğimde, 'Sahurdayız, misafirim var. Ekmek yok. Kocama ulaşamıyorum, kontörüm yok. Lütfen bu da benim için çok acil, ne olur arayın ekmek getirsin' dedi. O anda ne diyeceğimi de bilemedim. Hiçbir tepki veremedim. Yardımcı olamadım. Bu tür şeylerle sık karşılaşıyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------------Komuta merkezinden görüntüler-Gelen ihbarları cevaplayan personeller-Merkez başhekiminin açıklamaları-Görevlilerin konuşmalarıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(641 mb)===================================================6)LİCE'DE NARKO-TERÖR VE KAÇAK ELEKTRİK OPERASYONUDİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, 18-20 Kasım tarihlerinde komando, polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, terör ögütü üyelerinin kullandığı 3 mağara ile 1 sığınak ele geçirildi. Sığınak ve mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi bulunurken, narko-terör operasyonu kapsamında yapılan aramalarda ise 276 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca köy ve mezralarda yapılan kontrollerde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 10 ev sahibine de 15 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.Lice ilçesi kırsalında 18 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım tarihinde sona eren operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 18 Kasım 2018 Pazar günü saat 20.00'dan itibaren jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-10 Özel Birlik Operasyonu, 20 Kasım 2018 Salı günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 3 adet mağara ve 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak ve mağara içerisinde; 4 adet battaniye, 1 adet hasır, 2 adet 5x5 metre ebatlarında sera naylonu, 1 adet boş jelikan, 7 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 276 kilo 50 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; görevli personel tarafından, 473 şahıs ve 170 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 10 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 15 bin 550 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.Görüntü Dökümü----------------------Ele geçirilen sığınaklarSığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleriSığınağın ateşe verilerek imha edilmesi anıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: DİYARBAKIR, -GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6.11 MB=================================================7)TANKER DEVRİLDİ: 1 YARALIKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, tankerin yol kenarındaki caddeye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Kartepe İbrikdere mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan olan Şenol Barutçu idaresindeki 34 PY 6199 plakalı soda tankeri, rot kolunun yerinden çıkması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan tanker, D-100 Karayolu'nun yanından geçen İmar Caddesi üzerine devrildi. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan sürücü araçtan çıkarken, kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Hafif yaralanan sürücü İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tanker vinç ile kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü----------------Olay yerinden görüntüler-Ekiplerin çalışması-DetayHABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),