Dha Yurt Bülteni-5

1)BAHÇELİ: ORTAK ADAY ÇIKAN HER YERDE CUMHUR İTTİFAKI'NIN GEREĞİ NEYSE ONU YAPACAĞIZ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara ve İzmir 'de büyükşehir başkan adayı göstermeyeceklerini hatırlatarak, "Bu illerde Adalet ve Kalkınma Partisi kimi isterse, kimi dilerse aday çıkarabilir. Biz ön şartsız destekleyeceğiz. Zillet ittifakı bu büyükşehirler dışında ortak aday çıkardığı her yerde de Cumhur İttifakı'nın gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Antalya 'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki kampta, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanıyla bir araya geldi. Dün başlayan kamp, Devlet Bahçeli'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi. Devlet Bahçeli, önlem alınmazsa, milli fedakarlık yapılmazsa 31 Mart'ta ülkeyi siyasi kara kış beklediğini kaydetti. Bahçeli, "Önümüzdeki muhtemel sıkıntıları görmek lazım. Biz 31 Mart'ta ne kazanır, ne kaybederiz gözüyle bakmıyoruz. 31 Mart'a şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunsun diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye 'nin bekası, mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken, belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak, olmazsa ne çıkacak. Cumhur İttifakı'nda ara sorun çıkaran gelgitleri kenara bıraktık, yanlış anlamaları, maksadını aşan söz ve değerlendirmeleri milli beka için yok saydık. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir başkan adaylarımızı göstermeyeceğiz. Bu illerde Adalet ve Kalkınma Partisi kimi isterse, kimi dilerse aday çıkarabilir. Biz ön şartsız destekleyeceğiz. Zillet ittifakı bu büyük şehirler dışında ortak aday çıkardığı her yerde de cumhur ittifakının gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız. MHP milleti için vardır, üstüne düşeni yapacaktır" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------------Bahçeli nin açıklamalarıANTALYA/DHA================================================2)KAZADAN SONRA KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDIISPARTA'da bedensel engelli Ünal Özcan 'ın (61) kullandığı akülü engelli aracıyla çarpıştıktan sonra olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsü 15 gün sonra yakalandı. Kaza, geçen 9 Kasım'da Cumhuriyet Caddesi 1714 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bedensel engelli Ünal Özcan'ın kullandığı üç tekerlekli akülü engelli aracıyla sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle aracından fırlayan Ünal Özcan yerde sürüklenerek yaralandı. Diğer sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ağır yaralanan engelli sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi 'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazanın ardından Ünal Özcan'ın ailesi olay yerinden kaçak elektrikli bisiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis yaklaşık 2 hafta sonra o sürücüyü yakaladı. Kazaya karışıp kaçtığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsü C.E., polisin sıkı çalışması sonucunda dün gözaltına alındı. C.E. ifadesi için polis merkezine götürüldü.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDADiğer yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansımıştı. Görüntülerde Ünal Özcan'ın kullandığı akülü engelli aracı seyir halindeyken, ara sokaktan çıkan elektrikli bisikletle çarpıştığı görüldü. Kaza sonrası Özcan bisikletten fırlayarak yerde sürüklenirken, hafif sendeleyen elektrikli bisikletin sürücüsünün ise hiç durmadan yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.Görüntü Dökümü---------------------Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüOlay yerinde yaralı sürücüye müdahale (cep telefonu)21 KASIM 2018 TARİHLİ ARŞİV KAYDI MEVCUTHaber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,===================================================3)GAZİANTEP'TE RESTORANDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALIGAZİANTEP'te bir restoranda çıkan silahlı kavgada, iş yeri sahiplerinden Hakan Yıldırım (26) yaşamını yitirdi, ortağı Coşkun Aslankurt (35) ise ağır yaralandı. Olay, dün gece Öğümsögüt Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoran sahipleri Hakan Yıldırım ve Coşkun Aslankurt ile iş yerine gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldırım ve Aslankurt tabancayla vuruldu. İki ortak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Restorandaki müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Hakan Yıldırım doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Coşkun Aslankurt ise hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü.Restorandaki kamera görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü---------------------------------Adli Tıp KurumuHakan Yılıdırım'ın cenazesinin getirilmesiCenazenin morga götürülüşüGenel ve detay görüntüler(Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB==================================================4)TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYIP GERİ GERİ GİTTİKONYA'da işlek bir yolda otomobili geri geri kullanan sürücü trafik kurallarını hiçe saydı. Alt geçitte geri geri ilerleyen sürücü, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler, dün Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Lamcı Alt Geçidinde kaydedildi. Trafiğin yoğun olduğu sanayi bölgesinde otomobiliyle geri geri giden sürücü görenleri şaşkına uğrattı. Trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak alt geçitte geri geri ilerleyen sürücüyü, başka bir sürücü cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.Görüntü dökümü:----------------------------------Akıcı trafikte otomobilin geri geri gitmesi-Alt geçide geri geri seyretmesi(Haber-Kamera: KONYA,DHA)===================================================5)BURDUR'DA ŞİİR VE MÜZİK GECESİBURDUR'da Mavi Kanat Grubu tarafından Şiir ve Müzik Gecesi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki programa İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Burdur 'da görev yapan öğretmenlerle öğrencilerin oluşturduğu Mavi Kanat Grubu tarafından Ömer Lütfi Mete İbrahim Sadri , Mehmet Demir, Cahit Sıtkı Tarancı , Nazım Hikmet, Cemal Safi Bahattin Karakoç 'un şiirleri seslendirildi. Gecede şiirlerin arasında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri de seslendirildi. Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram grup üyelerine teşekkür belgesi verdi.Görüntü Dökümü------------Salondan detayŞiirlerŞarkı ve türkülerBelge verilmesiSalondan detayHaber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,==================================================