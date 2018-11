Dha Yurt Bülteni-5

27 Kasım 2018 Salı 11:33



27 Kasım 2018 Salı 11:33

1)ADANA MERKEZLİ 10 KENTTE FETÖ OPERASYONUADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanması içinde olduğu iddiasıyla Adana, Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da; 28'i muvazzaf, 1'i emekli, 2'si görevden ayrılarak üniversitede, 1'i de özel sektörde çalışan toplam 33 asker ile 3 öğretmen ve 1 mühendis olmak üzere 37 şüphelinin evine operasyon yaptı. Aralarında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma'da 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurduklarının değerlendirildiği açıklandı. Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.Görüntü Dökümü---------------------------Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesiAdli Tıp Birimi'nden detaylarZanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiSÜRE: 01'00" BOYUT: 111 MBHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,=================================================2)TEKİRDAĞ RÜŞVET OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMATEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden, aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 2 uzman ve 1 astsubay başçavuş ile Marmara Ereğlisi sahilindeki bir petrol firmasının özel güvenlik personelinin, yasak bölgelerde balık tutmak isteyen tekne balıkçılarından rüşvet aldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan 4 aylık teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, Tekirdağ merkezli 5 ilde 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 11 şüpheli serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi.Yasak bölgede balık tutmak için rüşvet vermek ve almakla suçlanan şüphelilerden aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 2 uzman ve 1 astsubay başçavuşunda bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Şüphelilerden detaylar-Adliyeden detaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-====================================================3)GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ VETERİNERİ SÜRGÜN ETTİRDİ İDDİASIZONGULDAK Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Çetin Tokur, kurum adına Van'a giderek 'Genç çiftçi' projesi kapsamında ihaleyi alan firmadan alımı yapılacak 750 adet büyükbaş hayvanı, şartnameye uygun olmadığını iddia ederek almadan geri döndü. Çetin Tokur, Valilik tarafından görevini yapmadığı gerekçesiyle açılan soruşturma sonucunda ataması Ağrı'ya yapıldı. Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ise hayvanların şartnameye uygun olduğunu, veterinerin kasıtlı olarak seçim yapmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç çiftçi' projesi kapsamında Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü veteriner hekim Çetin Tokur, 150 çiftçi adayına dağıtılmak üzere 750 adet hayvan alımını yapmak için Mayıs 2017'de Van'a gitti. Tokur iddiaya göre, ihaleyi alan firmanın 'Kombine Verimli Sığır Irkları' dağıtması gerekirken şartnameye uygun olmayan yerli ırk ve melezlerini dağıttığını tespit etti. Hayvan teslimatını onaylamayan Tokur, 750 büyükbaş hayvanı teslim almadan Zonguldak'a döndü. Tokur, fotoğraflarını çektiği hayvanların uygun olmadığı hakkında hazırladığı raporu Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne verdi. Zonguldak Valiliği, hayvan teslimatını onaylamadığı için şube müdürü Çetin Tokur hakkında soruşturma açtı. Önce açığa alınan Tokur, ardından Zonguldak'tan Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tayin edildi. Kurum tarafından görevlendirilen başka bir memur tarafından teslim alınan hayvanlar ise proje kapsamında çiftçilere dağıtıldı.'DEVLETİMİN MENFAATLERİNİ KORUMAK SUÇ MU?'Tokur, Ağrı'ya atamanın iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı. Tokur, dava dilekçesinde şunları yazdı; "Van iline hayvan seçimine görevlendirildim. Elimizde teknik ve sağlık şartnamesi var. Teknik şartnamede kombine ırk veya melezleri olması gerekirken hayvanları evrak üzerinde bu şartlara uydurulduğunu fakat gerçekte hayvanların yerlinin melezi olduğu mahallinde yaptığımız tespitte anlaşılmıştır. Yine bu hayvanların yaşlarının 8 ve 13 aylık olması gerekirken bu kriteri de taşımadığı, ayrıca hayvanların canlı ağırlıklarının en az 180 kilo olması gerekirken bu kriteri de taşımadığı nedenlerinden dolayı verimsiz hayvanlar tarafımdan devletimin ve çiftçimin menfaatlerini korumak amacıyla şartnameye uymayan bu hayvanları onaylamadım. Bu gerekçe ile kasıtlı olarak bu hayvanları seçmediğim iddiasıyla şahsıma il müdürü Cemalettin Çataklı soruşturma açtırıp Ağrı iline beni sürgün ettirmiştir. Devletimin menfaatlerini korumak ne zamandan beri suçtur?"MÜDÜR ÇATAKLI: 'HAYVANLAR ŞARTNAMEYE UYGUN'Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ise hayvanların şartnameye uygun olduğunu, veteriner hekimin görevini yapmadığını söyledi. Veteriner hekimin kasıtlı olarak hayvanları seçmeden döndüğünü ileri süren Çataklı, "O hayvanlar şartnameye uygundu. Alınan hayvanlarda şartnameye uygun. Bizlerden sadece eleman gidip seçiyor. Oda kasıtlı olarak seçmedi. Usulsüz bir durum yok." dedi.SENDİKADAN VETERİNERE DESTEKTürkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Tarım Orman Sen) Zonguldak Şube Başkanı Mithat Bülent Bağcı da veteriner hekim Çetin Tokur'a destek vererek, "Biz üyemizin her zaman arkasındayız. Bu iddialarla ilgili birçok illerde aynı sıkıntılar oldu. Üyemiz hayvan seçmeyle ilgili gidip görevini tam anlamıyla yapmış ama seçilecek hayvan olmadığı için seçmemiştir. Bunun akabinde de soruşturmalar açılmış. Biz üyemizin savunmasınız yaptık. Cezalar verildi. Uyarı kınama ve aylıktan kesme gibi. Bunların tamamında biz üyemizin yanında olduk. Bunun akabinde Ağrı'ya sürülmesi bir handikap ve acı bir durumdur. Devletin menfaatlerini korumak ne zamandan beri suç haline gelmiştir bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Olay yargıya intikal etmiştir. Bizde bu işin takipçisiyiz." diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden detay-Dağıtılan hayvanlardan detay-Sendika Başkanı Mithat Bülent Bağcı ile röp.-Veteriner hekim Çetin Tokur'un fotoğrafıSüre: (2.36) Boyut: (294 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,========================================================4)SEZARYENLE BAŞLAYAN AMELİYATLAR ZİNCİRİ SONUCU ÖLÜME SORUŞTURMABURSA'da sezaryenle doğum yapan Güler Şen (38), minik kızı Yağmur'un ilk doğum gününü kutladıktan 4 ay sonra, rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte yürüyerek gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Güler Şen'in sezaryenle doğum yaptıktan sonra bir dizi ameliyat geçirdiğini söyleyen Ali Şen, "Eşim, kızımıza doyamadan öldü. Doktorların ihmalleri var diye düşünüyorum. Avukatım aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattımö dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde oturan otomotiv işçisi Ali Şen, 3 yıl önce evlendiği eşi Güler Şen'in, 20 Haziran 2017 tarihinde evlerinin yakınındaki özel bir kadın doğum hastanesinde sezaryenle doğum yaptığını belirterek, "Sezaryen sırasında eşimin bağırsağı tahrip olmuş. Eşim ameliyata alındı ve bağırsağın 60 santimetresi kesilip, diren takıldı. Eşime diren takıldıktan sonra karnı şişti, ağzından ve burnundan yeşil renkte sıvı gelmeye başladı. Yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçiren eşim, 17 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi ve beğimizle birlikte evine döndüö dedi.'EŞİMİ HASTANEYE YÜRÜYEREK GÖTÜRDÜM'Şen ailesi, 2018'in Haziran ayında minik Yağmur'un ilk yaş gününü kutladılar. Bu mutlu günün 4 ay kadar sonrasında anne Güler Şen'de göbek fıtığı oluştu. Eşini hastaneye götüren Ali Şen, "Güler'i geçtiğimiz 31 Ekim günü evimizin yakınındaki hastaneye yürüyerek götürdüm. Eşim ameliyata alındı. Genel Cerrah M.E., kapalı ameliyat yaptıklarını ve çok başarılı geçtiğini söyledi. 2 Kasım günü eşim fenalaştı. Röntgeni çekildi. Gece ağrıları arttı. Doktorlar sabaha kadar beklemesi gerektiğini söylediler. Bekleyemeceğini söyleyince ağrı kesici verdiler. Hemen ameliyata almak için müdahalede bulundukları sırada eşimin kalbi durmuş. Ameliyattan vazgeçilip, yoğun bakıma alındı. 3 Kasım gecesi eşiminin ölüm haberini verdilerö diye konuştu.SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIHayatına, kızı Yağmur'a hem anne, hem baba olarak devam ettiğini belirten Ali Şen, "Eşim çok sağlıklı bir insandı, kaybetmenin acısını hala yaşıyorum. Şu anda 18 aylık olan kızım sürekli olarak annesini soruyor. Eşimin ölümünde geçirdiği ameliyatlar sırasında ihmal olduğunu düşünüyorum. Avukatım Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulundu. Adaletin yerini bulacağına inanıyorumö dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şen'in avukatının başvurusu kabul etti ve hayatını kaybeden genç kadının, ölümünde ihmal olup olmadığı yönünde soruşturma başlattı.Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, -=========================================================5)GELENEKSEL KEÇE SANATINI EVİNİN TERASINDA YAŞATIYOROSMANİYE'de, ev kadını Seyda Parlakalın Yıldız, kültürel miras olan ve unutulmaya yüz tutan mesleklerden keçe tasarım sanatını evinde kurduğu atölyede yaşatmaya çalışıyor.Evli ve dört çocuk annesi Seyda Parlakalın Yıldız, keçenin insan sağlığı ile bütünleştiğini söyledi. 3,5 yıldır keçe sanatı ile uğraştığını belirten Yıldız, "Sentetik ürünlerin artmasıyla, hayatımıza dahil olan, eskiden büyüklerimizin yaşamadığı o kadar çok çeşitlilikte hastalık var ki bunların tamamının insan vücuduna uyum sağlamayan teknoloji ürünlerinden kaynaklandığına inanıyorum. Keçe yeleğini yazın kullandım ve hiçbir şekilde terleme yaptırmıyor. Aynı zamanda kışın da kullanıyorum ve son derece ısıtıcı ve rahatlatıcı bir özelliği var. Keçenin doğayla barışık olduğuna inanıyorum" dedi.İNSANIN RUHUNU DOYURUYOREvinin teras katını atölyeye dönüştürdüğünü söyleyen Yıldız şöyle devam etti: "İnsan ruhunu rahatlatan bir uğraş. Bütün stresimi antidepresanlara başvurmadan keçe sayesinde atlattım. Kalıp keçeler ile tanıştım ama onlarla yeterince renkler oluşturulamıyordu ve kendi renklerimi yapmak istedim. Bu noktada kök boyalarla kendi karma renklerimi oluşturmaya başladım. Bu işe beni renkler yönlendirdi diyebilirim. Ağırlıklı olarak keçeden tablolar, yelek ve seccade yapıyorum. Bunun yanı sıra şapka, çanta çalışmalarım da oluyor. Her baktığım şey benim için keçeye nasıl dönüştürülür, bununla keçe yapılır mı veya bunu keçeden nasıl imal edebilirim bakış açısıyla bakıyorum. Boyarken bile ciddi bir emek ve meşakkat var. Yani eller konusunda çok hassas iseniz bu işe çok yaklaşmayın derim. Çünkü insan vücudu ile keçe arasında çok büyük bir bağ var. Elinizi sürmeden kirlenmesin diyerek yapabileceğiniz bir sanat tarzı değil bu. Emek var ve fiziksel güç içeriyor. Öncelikle kendi ruhumu doyuruyorum diyebilirim. Satışı da olursa memnuniyet duyuyorum. Çünkü belli bir kaynak finans bulup ürün ayarlamam gerekiyor. Kendi kendini az ya da çok finanse ediyor, masraflarımı çıkarıyorum."SAĞLIĞA FAYDASI VARKeçenin faydaları hakkında da bilgiler veren Seyda Parlakalın Yıldız, "Keçe ile hem stresinizi aktarma şansınız var aynı zamanda yoğun hiperaktivite şikayeti olan çocuklar için çok sakinleştirici özelliği var. Bu noktada keçeden çocuklar için toplar yaptım. Çok büyük sakinleştirici özelliğinin yanı sıra doğal bir nem dengeleyici özelliği var. Ortamda keçeyi bol kullanıyorsanız, sıcak havada tuttuğu nemi tekrar ortama iade ediyor, aşırı nemli havalarda da tutarak sizi nemden koruyor"Görüntü Dökümü------------------***ÖZEL***-Keçe ile yapılan ürünlerden detaylar-Keçe malzemelerinden detay-Koyun yünü-Keçe ile yapılan Atatürk portresi-Keçe makinesi çalışırken-Renkli keçe malzemeleri-Seyda Parlakalın Yıldız keçe malzemelerini anlatırken detay-Seyda Parlakalın Yıldız, keçe ile ilgili çalışma yaparken-Ürünü katlarken ve açarken detay-Seyda Parlakalın Yıldız ile röportaj-Keçe ile yapılan tablolardan detay görüntülerBOYUT: 166 MB SÜRE: 05'17"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,