Dha Yurt Bülteni 5

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:42



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:42

DHA YURT BÜLTENİ 5Batman'da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandıBATMAN'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lıların kaldığı eve düzenlenen operasyon sırasında binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden teröristi öldürerek etkisiz hale getiren ve ağır yaralandığı çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin (49), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.Hilal Mahallesi'nde bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lıların bulunduğu Çiftçi Apartmanı'nın 4'üncü katındaki daireye dün akşam operasyon düzenlendi. Polislerin "Teslim ol" çağrısına yanındaki tabancayla ateş açarak karşılık veren terörist, binanın koridorunda gördüğü erkek çocuğu rehin alıp, kendisine siper olarak kullandı. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranan polislerden Birol Öztekin, hayatını tehlikeye atıp, teröristi etkisiz hale getirirken, yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Çocuğun yaralanmadan ailesine teslim edildiği çatışmada ağır yaralanan polis memuru Öztekin, ambulansla götürüldüğü Özel Yaşam Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Birol Öztekin için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, şehidin ailesi ve meslektaşları katıldı. Yaklaşık 4 yıldır Batman'da görev yapan 3 çocuk babası Öztekin için meslektaşları gözyaşı döktü. Özgeçmişi okunan şehit Öztekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak dualarla memleketi Diyarbakır'a gönderildi.Görüntü Dökümü-------------------------İl Emniyet Müdürlüğü- Bahçeden görüntüŞehidi taşıyan cenaze aracı- Şehidin sirenle uğurlanmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera Arif Arslan-Reşat Yiğiz, BATMAN95.5 MB======================================Asırlık projede 2.5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştüOSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen 143 yıllık rüya olarak adlandırılan, Karadeniz Akdeniz Otoyolu Projesi'nde sona yaklaşıldı. Projenin en önemli etaplarından olan 3 kilometrelik Mesudiye Topçam tünelinin ulaşıma açılmasıyla, 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolu 1 saat 10 dakikaya indi. 2019 yılında tamamlanacak ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi ile Karadeniz ile Akdeniz bağlantısıda 6 saate inecek.İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolunun projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin ilk temeli ise 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları durduruldu. Proje, 1970'li yıllarda tekrar gündeme getirildi. Fakat bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmalar durduruldu. Son olarak proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye İlçesi Topçam'da yapımına başlanılan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla tekrar gündeme getirildi. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler döneminde 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje, değiştirilerek Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi olarak devam etti.50 İLİN GÖZÜ 143 YILLIK RÜYADA143 yıllık rüya olan Karadeniz Akdeniz Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak, toplam bedeli 926 milyon TL olan 818 kilometrelik Karadeniz- Akdeniz Otoyol Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz'in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak.25 TÜNEL VARYaklaşık 700 milyon TL harcama yapılan projenin en önemli etaplarından biri de Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu'da Melet Irmağı boyunca 88 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, güzergahta 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 viyadük yer alıyor.KURBAN KESİLDİ TÜNEL ULAŞIMA AÇILDIProjenin en önemli etaplarından biri olan Mesudiye Topçam tünelinde ise çalışmalar tamamlandı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, projeyle 121 kilometrelik Ordu-Mesudiye yolunun 88 kilometreye düşeceğini, 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolunun da 1 saatin altına ineceğini söyledi. 2019 yılında tamamlanması hedeflenen yolda, 3 kilometrelik Topçam tünelinin bugün itibariyle tamamlanarak araç trafiğine açıldığını belirten İsa Gül, "Yolumuz artık tünel ve viyadüklerle önemli ölçüde kısaldı. Ordu-Sivas arası ulaşım bu yolla 2 saate düşecek. Yine zorlu coğrafyada yapılan 3 kilometrelik Topçam tüneli, mevcut 15 kilometrelik yolu kısaltarak 12 dakikadaki geçiş sürecini tünelle 1 dakikaya düşürdü. 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolumuz ise Karadeniz Akdeniz Yolu'nda ki bu tünelle 1 saat 10 dakikaya düştü. Mesudiye girişinde geriye kalan 2 tünel açıldı, zemin çalışması yapılacak. Bu tünellerde tamamlandığında Ordu-Mesudiye arası 1 saatin altına düşecek. Bugün asırlık büyük bir rüya gerçekleşti" dedi.3 kilometrelik Topçam tünelinin bugün araç trafiğine açılması nedeniyle kurban kesilerek dua edildi. Ardından yol ulaşıma açıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Karadeniz Akdeniz yolu ve çalışmalarından görüntü (drone)(SÜRE: 4.45 Dk ) (BOYUT: 716 MB)Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,======================================Evi yanan kadın, hayatının şokunu yaşadıAKSARAY'da bir evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evi kullanılmaz hale gelen ve dumandan etkilendiği hastaneye kaldırılan Meryem Karaca (20), olayın şokunu uzun süre atlatamadı.Yangın, saat 06: 00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 7061 Sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Meryem Karaca, evini biranda dumanın kaplaması sonucu bağırarak komşularından yardım istedi. Komşuları da bir taraftan alevleri söndürmeye çalıştı, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Evde kullanılmaz hale geldi. Yangının şokunu bir süre üzerinden atlatamayan ve dumandan etkilenen Karaca, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yardıma koşan komşusu Yasin Pala, "Kadın dışarı çıkıp bağırdı 'İmdat itfaiyeyi arayın' diye. Birden dumanlar yükseldi. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben yangın çıkan binanın 2 kat üstünde oturuyorum. Apartmanın kapısını açtım, yoğun duman vardı. Kadın yoğun dumandan dolayı şok geçirdi. Tüm eşyalarıyla paraları yanmış durumda. Hiçbir eşyası kalmamış." dedi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİtfaiyenin müdahalesimeryem Karaca'dan detayKaraca'nın ambulansa alınmasıEvin dışından detayKomşusu röp.Genel ve detayHaber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY==========================================Saman balyasından tatil eviAYDIN'ın Germencik ilçesine yerleşen Avustralyalı Jason Noble (48) ve Türk eşi Sirem Noble'ın (48), Avrupa'da gördükleri saman balyalı butik otelden esinlenerek yaptığı tatil evleri ilgi çekiyor. Her biri 100 metrekare alana yapılan evin günlük ücretinin 35 Euro olduğu belirtildi.İngiltere'de tanışarak birbirine aşık olan ve 1999 yılında evlenen Avustralyalı Jason Noble ile eşi Sirem Noble, 3 yıl önce Türkiye'ye taşındı. Aydın'ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde 10 dönüm bir arazi satın alan çift, buraya Avrupa'da gördükleri saman balyalı butik otellerden esinlenerek tatil evi yapmaya karar verdi. Her biri 100 metrekare alana, ahşap malzeme ve saman balyalarından yapılan 3 ayrı ev hizmete girdi. 4'üncü evin yapımı sürerken, yapının maliyetinin 100 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Butik evin günlük kiralama bedelinin 35 Euro olduğu belirtildi.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip, İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gittiğinde eşiyle tanışıp evlendiğini belirten Sirem Noble, "Yurda dönme kararı aldık. Değişik bölgelerde yer aradık. Birçok turistlik yere yakın olan Germencik'e yerleşmeye karar verdik. 2015 yılında arazimizi aldıktan sonra ilk binamızı yaptık. Daha sonra da diğer binaları tamamladık. Bu saman balyalı evi yapmaktaki amacımız şudur; beton ve tuğla binaların sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Doğal bir şey yapalım istedik. Tamamen ahşap ve saman balyasından sağlığa çok faydalı birer bina yaptık" dedi.Eşini çok sevdiğini belirten Jason Noble da, "Avustralya ve Türkiye'de çok iyi bir hava var. Türkiye çok güzel, insanları ve arkadaşlığı güzel. Yemekleri ve havası çok güzel. Ben burada çok mutluyum. 15 yıl İngiltere'de yaşadım. Oraya çok yağmur yağıyordu yeter dedim. Buraya yerleştik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Saman balyasıyla yapılan butik otellerden görüntüSason ve Sirem Noble çiftinin çalışması ve röp.Genel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Burhan CEYHAN/ GERMENCİK (Aydın),==============================================Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudurNİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye'de patates üretiminin yüzde 17'sini Niğde'nin karşıladığını belirterek, "Bölgemizde patates depolanması gayet doğaldır. Bunu stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz. Stokçu olarak görülmek, bizi ve çiftçilerimizi rahatsız etmektedir" dedi.Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, basın toplantısı düzenleyerek, son günlerde stokçulara yapılan baskınlarla ilgili açıklamada bulundu.Kenar şöyle konuştu:"İlimizde üretimi yapılan patates Misli ve Melendiz Ovasında diğer bölgelerimize göre çoğunlukla yapılmaktır. Nisan ve mayıs ayı gibi üretime başlanır. Eylül ekim ayı gibi hasadı yapılır. İlimiz genelinde bu yıl 220 bin dekar alanda yaklaşık 800 - 850 bin ton üretim gerçekleşmiştir. Bu üretimin 250 bin tona yakını hasat zamanı 0,70 TL ve 1,00 TL arasında kilogram fiyatından tarladan direkt olarak satılmıştır. Kalan 550 bin ton üretimin 100 bin tonu da gerek tohumluk gerekse hayvan yemi olarak kullanıldığından dolayı kasım ayı itibari ile depolarımızda yaklaşık 400 ila 450 bin ton patates satışa hazır haldedir."NORMAL STOKÜretilen patatesin gelecek yıl Mayıs ayına kadar satılması için depolara konulacağını belirten Kenar sözlerini şöyle sürdürdü:"İlimizde depodan kışlık patates satışları 2019 Mayıs ayına kadar devam edeceğinden, önceki yıllara göre kasım ayı için normal bir stoktur. 2018 yılı üretimi gerek maliyetlerdeki artış gerekse çiftçilerimizin önceki dönemlerde fiyat istikrarsızlıklarından dolayı üretimde kısmen azalma olduğu bilinmektedir. Bir aya yakındır, gerek görsel ve yazılı basında gerekse sosyal medyada yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlimizde Maliye Bakanlığı tarafından patates depolarımızda ürün tespiti yapıldığı bu tespitlerin gerek Tarım Müdürlüğü gerekse odamız tarafından zaman zaman yapılmaktadır. Ancak depodaki patates tespitlerinin sanki stokçuluk yapılmışçasına basına yansıması ve bir algı operasyonu oluşturmaya çalışılması çiftçilerimizi ve bizleri üzmektedir. İlimiz patates üretimi için son 10 yıla bakıldığında gerek üretimde gerekse depolanan kışlık patateslerimizde afaki bir farklılık gözükmemektedir. Şu an için çiftçilerimiz depolarından kışlık patatesi cinsine ve kalitesine göre ortalama 1,50 TL olarak satmaktadır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜZiraat Odası Başkanı Veli Kenar'ın açıklamasıBasın toplantısından detay görüntüHaber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,Süre: 2 dakika 47 saniye - Boyut: 187 MB============================================Tekirdağ'da polisten emniyet kemeri ve cep telefonu uygulamasıTEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri trafikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmayan sürücüler ve kırmızı ışık ihlallerine karşı tedbirlerini arttırdı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde araç sürücülerine yönelik cep telefonu ve emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.Vatandaşların emniyet kemeri takmaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konusunda duyarlılığı artırmak amacı ile Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktaları gerçekleştirildi. Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalara takılan araç sürücüleri emniyet kemeri kullanmanın öneminden bahsederek cep telefonu kullanırken yaşanabilecek kazaları anlattılar. Polis ekipleri, kemer takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uyguladı.SÜRÜCÜLERE 100 BİN 517 TL PARA CEZASI KESİLDİTekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda 261 araç sürücüsüne 100 bin 517 lira idari para cezasını uygulanarak, 1 motosiklet olmak üzere 12 araç trafikten men edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Uygulama noktası detay görüntüler-İhbarcı polisin anonsları-Uygulama noktasında şoförlere cezai işlem uygulanması-Uygulama noktasıHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN,TEKİRDAĞ=======================================Seyyar şemsiye tamircisiÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, şemsiye tamircisi Ethem Tarar (68) bahar ve kış aylarında mesleğini ilçe ilçe gezerek yapıyor. Yağmurlarla birlikte işleri artan ve bu işten ayda ortalama bin 500 TL kazanarak evinin geçimini sağlayan Tarar, yeni şemsiye fiyatının neredeyse tamir fiyatıyla aynı düzeye gelmesi nedeniyle mesleğin artık yok olmaya başladığını da belirtti.Ezine ilçesinde yaşamını sürdüren 45 yıllık şemsiye tamircisi Ethem Tarar, bahar ve kış aylarında ilçe ilçe gezerek şemsiye tamir ediyor. Bahar aylarında yağmurların başlamasıyla birlikte tamir için takım çantasını alarak ilçe ilçe dolaşan evli ve bir çocuk babası Ethem Tarar, tamir ettiği şemsiyelerle evinin geçimini sağlıyor. Son olarak Bayramiç ilçesine giderek Atatürk Caddesi'nde tezgah açan Tarar, geldiğini duyurmak için belediye hoparlöründen anons yaptırdı. Anonsu duyan ilçe halkından kimisi şemsiyesinin kırılan telini değiştirdi, kimisi de yırtılan bezini. Bazı şemsiyelerin değerinin fazla olması, bazılarının ise anılarının bulunması nedeniyle çöpe atılamadığını ve tamir yoluna gidildiğini belirten Tarar, bu sayede ekmeğini kazanmaya devam ettiğini söyledi.Özellikle Çin malı ürünlerin çıkmasıyla birlikte şemsiye fiyatlarının çok düştüğünü ve neredeyse tamir fiyatına yeni şemsiye alındığını belirten Ethem Tarar, şöyle konuştu:"Benim bir avantajım vatandaşın ayağına gitmem. Genelde bozulan şemsiyeler çöpe atılıyor artık. Bu nedenle bizim meslek yok olmaya başladı. Kimisi bu işi bıraktı, kemisi vefat etti. Çanakkale'de bir ben kaldım ama arada çöpe atmak yerine şemsiyesini tamir ettirenler de var. İlçelere işe gittiğimde, 5-10 tane şemsiye tamir ettiğim oluyor. Şemsiyenin arızasına göre de 5 ile 10 TL arasında tamir ücreti alıyorum. Bazı vatandaşlar ise 10 TL tamir parası vermek yerine 20 TL'ye yenisini alacağını söylüyor. Özellikle yağmurlar başlayınca benim de işlerim açılıyor. Yağmurların uzun sürmesi de benim işlerimin devam etmesini sağlıyor. Bahar ve kış aylarında aylık ortalama bin 500 TL civarında kazanıyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Şemsiye tamirinden genel görüntüŞemsiye tamiratından görüntüEthem Tarar ile röportajHaber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),