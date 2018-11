Dha Yurt Bülteni-5

30 Kasım 2018 Cuma 11:25



30 Kasım 2018 Cuma 11:25

1)MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE DÜN YAŞANAN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN YARALAR SARILIYOR.Bodrum'da dün 14.00 dolaylarında başlayarak yaklaşık 2 saat boyunca sağanak ve zaman zaman dolu şeklinde yağan yağmurun ardından meydana gelen sel felaketinin ardından ilçede hayat normale döndü.Bodrum ilçe merkezi başta olmak üzere Gümbet, Konacık, Bitez, OrtakentYaşanan sel felaketi sonrası ilk belirlemelere göre 100'e yakın ev ve işyerinin sel sularından etkilendiği öğrenilirken, 100'den fazla aracında sel nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi. Bir çok dere yatağında istinat duvarlarının da çöktüğü görülürken, Gümbet Mahallesinde bulunan bir dere yatağında ise kuma saplanmış bir motosiklet ve bir vip minibüs bulunuyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarında da eğilme meydana gelirken, ekiplerin gün içinde burayı kontrollü yıkacağı bildirildi. Bodrum Belediyesi ekipleri selin ardından başladıkları temizlik çalışmalarına gece boyunca devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda selden etkilen yollar tamamen açılırken, bazı ara sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor. Evleri ve işyeleri zarar gören vatandaşlarda hem kendi imkanlarıyla hemde ekiplerin yardımıyla temizlik çalışmalarına devam ediyor. Selin ardından Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklmaya göre ise, Bodrum'a saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında metrekareye 45 kg yağışın düştüğü bildirildi. Bodrum Belediyesi gece boyunca 521 personeli ile 13 adet 50 NC, 16 adet JCB ve Bekoloder, 18 adet büyük kamyon, 2 adet grayder ve 40 adet çift kabin, 6 adet traktörden oluşan toplam 95 araç ile görev yaptı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı. Öte yandan selin ardından sokaklardan akan çamurlu ise Bodrum'da denizin rengini kahverengiye döndürdü.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMehmet Can MERAL-BODRUM/DHA=======================================================2)YALOVA MERKEZLİ DEPREM, MARMARA'YI SALLADIYALOVA'da saat 05.36'da, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çınarcık merkezli deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği bölgelerde can kaybı, yaralanma ve hasara yol açmadığı bildirilirken, Deprem Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, depremin büyük Marmara depreminin beklendiği fayda gerçekleşmediğini söyledi. Marmara Bölgesi'nde birçok kişi güne deprem ile uyandı. Yalova Çınarcık merkezli, saat 05.36'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü AFAD 4.1, Kandilli Rasathanesi ise önce 4.3, daha sonra 4.0 olaraka açıkladı. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve çevre illerde de hissedildi. Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi. Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir" İfadesini kullandı.'OLAĞAN BİR DEPREM'İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu ise depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Merkezi Çınarcık Esenköy'de olan bir deprem. Kandilli 4.3, AFAD ise 4.1 dedi. 1999 depreminde buradaki fay hattı kırılmıştı. Bu kırılma devam ediyor. Bunun fazla bir önemi yok. Bu arada kırılan bölgelerdeki enerji boşalmasından ibaret. Biz asıl depremi Marmara'nın kuzeyinde bekliyoruz. Biri kuzeyde biri güneyde apayrı yerler. Bu büyük deprem için bir tetikleme yapmaz. Bu olağan bir deprem. 1999'dan sonra böyle olağan depremler meydana gelir çünkü enerji boşalmasına neden oluyorlar. Epeydir bölgede bu denli deprem olmuyordu. 4.3 oldukça büyük bir ölçek, 1999 depremini yaşamış insanlara biraz telaşa vermiş olabilir. Genel olarak bakıldığında bunlar büyük depremin hazırlayıcılarıdır. Bunu Marmara depreminin geleceğinin işareti olarak görüyoruzö dedi.'RAHAT OLABİLİRİZ'Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ise yaptığı açıklamada, öArmutlu'da karasal bir fayda meydana geldi. Yani deniz içinde gerçekleşmedi. Tali bir fayda oldu. Beklenen büyük Marmara depreminin ana fayında gerçekleşmediği için korkulacak bir durum yok. Takip ediyoruz. Bu depremin bize verdiği mesaja hazırlıklı olmalıyız. 4.2 civarında bir deprem. Başka depremlere tetikleme yapacak bir fay üzerinde değil. Bu yüzden rahat olabilirizö diye konuştu.BURSA VE YALOVA DAN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİSüheyla GÖZDERELİLER-İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA, -=====================================================3)ŞEHİT EŞİ, OĞLUNA EŞİNİN ADINI VERDİHAKKARİ'de şehit olan topçu er İbrahim Özkur'un (21) Muş'un Varto ilçesinde doğum yapan Ceylan Özkur, oğluna eşinin adını verdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde 9 Kasım 2018 günü mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan topçu er İbrahim Özkur'un ismi oğlunda yaşayacak. Sancılarının artması üzerine dün sabah Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan Özkur, sezaryen ile nur topu gibi bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Anne Özkur, oğluna bir süre önce şehit olan eşi İbrahum Özkur'un adını verdi. Doğum yapan Ceylan Özkur'un durumunun iyi olduğu, İbrahim Özkur'un ise tedbir amaçlı Muş Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.Anne Ceylan Özkur'u hastanede yalnız bırakmayan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, şehidin babası Kudbettin Özkur'a ve gelini Ceylan Özkur'u ziyaret etti. Şehit İbrahim Özkur'un emanetine sahip çıkılmasının boyunlarının borcu olduğunu hatırlatan Kaymakam Kaçmaz, "İbrahim Özkur'un şehit düştüğü gün ailemizle birlikte acısını paylaştık. Bugünde bu mutlu günde onları yalnız bırakmak istemedik. Sabah saatlerinde doğuma alınan Ceylan Özkur kardeşimiz erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Şehidimizin emaneti olan ailemizin her zaman yanında olacağız. İyi günde kötü günde her zaman desteğimiz ailemizle olacak" diye konuştu.Şehit İbrahim Özkur'un babası Kutbettin Özkur, "Oğlumun 4 yaşında bir kızı vardı. Bu ikinci çocuğu. Allah bir İbrahim'i bizden aldı. Bir İbrahim'i verdi. Allah milletimizi var etsin" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Hastane.-Kaymakam Erkan Kaçmaz-Doğum yapan Ceylan Özkur-Şehidin cenaze töreni (arşiv)-Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (arşiv)-Hamile Ceylan Özkur'un mezarlıktaki görüntü (arşiv)-Şehit babası Kudbettin Özkur ile röpHaber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO,252 boyut: MB======================================================4)YAŞLI KADININ SOPAYLA VURUP, 'MASAJ YAPTIM' DEDİĞİ EŞEK SAHİPLENİLDİÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, Elmas A.'nın (80) ahırda fenalaşıp, yere düşünce kaldırmak için sopayla vurduğu, barınakta tedavi ve koruma altına alınan eşek, İstanbul'daki Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nce sahiplenildi. Şikayet üzerine bölgeye gelen jandarma ile hayvan barınağı görevlilerine "Şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğime masaj yaptım" diyen Elmas A., hayvanın tekrar kendisine verilmesi için muhtarlıktan yardım istedi. Olay, 26 Kasım Pazartesi günü, ilçeye bağlı Eşme köyünde meydana geldi. Yörede tarım ve hayvancılık ile uğraşan Elmas A.'ya ait eşek, iddiaya göre, bağlı olduğu ahırda fenalaşarak, yere düştü. Yerde hareketsiz yatan eşeğini gören Elmas A., komşularından yardım istedi. Yaşlı kadın, bir süre eşeğinin ayaklarını hareket ettirmeye çalıştı. Elmas A., kaldırmaya çalışıp, başarılı olamadığı eşeğine, eline aldığı sopayla vurmaya başladı. Bu sırada komşulardan biri, Elmas A.'nın hayvana vurduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.'ŞİDDET UYGULAMADIM, MASAJ YAPTIM'Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadına, hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılması ve bazı kişilerin şikayeti üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerden Elmas A.'nın evini tespit eden jandarma, beraberindeki Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerince köye gelerek, incelemelerde bulundu. Karşısında ekipleri gören Elmas A., hayvana şiddet uygulamadığını öne sürerek, "Ben asla şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğimin ayaklansın, diye ayaklarına masaj yaptım" dedi.İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜAhırdaki eşek, yapılan inceleme ve jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından görevlilerce alınıp, Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınağa getirilerek, tedaviye alındı. Burada 3 gündür tedavi altındaki eşek için merkezi İstanbul'da bulunan Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nce harekete geçildi. Eşeği sahiplenmek ve kalan tedavisini üstlenmek istediklerini belirten dernek yetkilisi Okan Oflaz, Bilim, Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen ile görüştü. Görüşme sonucu verilen kararla eşek, Çorum'daki barınaktan alınıp, konulduğu araçla İstanbul'a gönderildi. Eşeğin tedavisini üstlenen Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'ne ve emeği geçenlere teşekkür eden Şeyda Çimen, "Emeği geçen herkese, özellikle Okan Oflaz Bey'e teşekkür ediyorum. Eşek İstanbul'a gönderildi. Gereken tedavi artık orada yapılacak" dedi.EŞEĞİNİ GERİ İSTİYORHayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet edilen ve evine gelen jandarma ile hayvan barınağı görevlilerine "Şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğime masaj yaptım" diyen Elmas A., çok üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Tek amacının fenalaşan eşeğinin kendisine gelmesini sağlamak olduğunu öne süren Elmas A., muhtarlık aracılığıyla eşeğinin yeniden kendisine verilmesini istediGörüntü dökümü------------------------------Eşeğin sahibi tarafından masaj yapılması-Eşeğin barınağa getirilmesi-İstanbul'a gönderilmesiSüre: 3.30 dk. Boyut: 142 MBHaber-Kamera: Yusuf ÇINAR - ÇORUM/DHA=====================================================5)KAHRAMANMARAŞ'TA 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDEKAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 6 kişi, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı belirlenen muvazzaf astsubaylar R.A., M.M., Ö.O. ve T.E. ile astsubaylıktan ihraç edilen U.G. ve örgütün sözde 'mahrem imamı' olduğu öne sürülen öğretmen Ö.G., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından 6 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü---------------------------Yörük Selim HastanesiŞüphelilerin araçtan indirilmesiŞüphelilerin hastaneye götürülmesiŞüphelierin hastaneden çıkışıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB06 dk 51 sn