Dha Yurt Bülteni -5

DHA YURT BÜLTENİ -5SURİYE'YE 8 YILDA 42 BİN TIR YARDIM GÖNDERİLDİTÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, iç savaşın başladığı günden bu yanan Suriye'ye 42 bin TIR'ı aşkın insani yardım gönderdiklerini söyledi. Kınık, iç savaş mağduru sivillerin yardım olmadan yaşamlarını sürdürmelerinin imkansız olduğunu ifade etti.Türk Kızılayı tarafından Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde yapılan anaokulu için açılış töreni düzenlendi. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak İdlib'e giden Kerem Kınık ve beraberindeki Kızılay ekibi, anaokulunda inceleme yapıp, Suriyeli çocuklarla sohbet etti. Küçük çocukların savaş psikolojisinden çıkarılarak, geleceğe eğitimli şekilde hazırlanmalarını desteklediklerini anlatan Kerem Kınık, bu kapsamda birçok noktada inşa ettikleri veya tadilatını gerçekleştirdikleri okullardaki öğrencilerin kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi. Anaokulundaki öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Kınık, daha sonra çocuklara oyuncak, kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Kınık, okulun bulunduğu bölgedeki bazı ihtiyaç sahibi ailelere de gıda kolileri bıraktı.Ardından aynı bölgede kurulan terzihanenin açılışı gerçekleştirildi. Kızılay tarafından alınan dikiş makineleriyle kadınların istihdam edileceği terzihanede, üretilen ürünler yine kurum tarafından satın alınarak, ihtiyaç sahibi savaş mağdurlarına dağıtılacak. Böylece hem ihtiyaç sahibi sivillerin kıyafet ihtiyacı karşılanacak, hem de ekonomik gelir elde edecek kadınların terzi olmalarına imkan sağlanacak.Açılışı yapılan terzihanede kadınlarla sohbet eden ve burada üzerinde Kızılay yazılı pastayı kesen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye iç savaşanın dünyadaki en büyük krizlerden olduğunu ifade etti. 8 yıllık savaşta 23 milyonluk ülke nüfusunun yarısından fazlasının silah zoruyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Kınık, zorunlu göçe maruz kalan 5 milyonu aşkın kişinin ülke dışına çıktığından bahsetti. Suriye içerisinde kalan 7 milyon insanın ülke içerisinde mülteci durumunda olduğunu anlatan Kınık, "Bunların 5 milyona yakını bizim Türkiye sınırındaki İdlib, Afrin, Cerablus hattında yaşıyor. Buralardaki olağanüstü şartlar ve çatışmalar nedeniyle bu insanlar evlerinin geçimini sağlayamıyor ve yardıma muhtaçlar" dedi.42 BİN TIR YARDIM GÖNDERİLDİHer gün Türkiye'den savaş mağduru siviller için Suriye'ye insani yardımın gönderildiğini ve 8 yıllık süreçte sınır ötesine ulaştırılan yardımın 42 bin TIR'ı aştığını anlatan Kınık, şunları söyledi: "Türkiye'den her gün bu Afrin, El Bab, Cerablus, İdlib bölgesine insani yardım malzemesi gönderiliyor. İç bölgelerde 30 civarında desteklediğimiz mülteci kampı var ve buradaki 150 bin insana yardım gidiyor. Kamplar dışındaki yüksek nüfusların yaşadığı bölgelere de çok boyutlu desteklerimiz devam ediyor. Bu desteklerimizden birisi de bugün açılışını yaptığımız terzihane. Bu atölyede Suriyeli kardeşlerimiz terziliği öğrenecek. Kadınlarımıza, kumaş ve iplik vereceğiz, onlar da yapacak. Daha sonra biz bu ürünleri satın alacağız ve kamplardaki ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Onlar para kazanınca kendi işlerini kuracaklar. Bir anlamda mikrokredi desteği sağlayacağız. Bu sistemi kamplarda yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İhtiyaç duyulan diğer konularda da İdlib'den Menbiç'e kadar desteğimiz devam edecek. Suriye'nin içine Kızılay aracılığıyla iç savaşın ardından ulaştırılan yardım 42 bin TIR'ı geçti. Her gün yaklaşık 100 civarında TIR farklı kapılardan Suriye içine ulaştırılıyor."GERİ DÖNENLERİN SAYISI 200 BİNİ AŞTITürk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye içinde mülteci durumuna düşen ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşamını sürdüren insanların korunmaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile oluşan barış ortamının geri dönüşe katkı sunduğunu ve bu durumun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Kınık, şunları söyledi:"Buradaki insanların korunmaya ihtiyacı var. İdlib, çatışmasızlık bölgesinin tahkim edilmesi ve barışın tesis edilmesiyle rahatladı ama korku devam ediyor. Bu insanları burada koruyup tutamazsak gidecekleri tek yer Türkiye. Türkiye'deki mülteci nüfusu da doygunluğa ulaştı. Buradaki barış ortamı nedeniyle buraya göç eden sayısı 200 bini aştı. 200 bin insanı aşan geri dönüş var. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi barış operasyonları geri dönüşü hızlandırdı. Türk Kızılayı olarak biz buradaki okulları destekliyoruz, sadece temel insani ihtiyaç değil, gelecekleri konusunda da destek veriyoruz. Biz tüm bunları yaparken maalesef Türkiye olarak bölgede yalnız olduğumuzu söyleyebilirim. Bu anlamda dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye sınırına yakın noktada mülteci durumunda 7 milyon insan var. Bu insanlar destek ve yardım olmazsa ayağa kalkamayacak durumda. Bunların ayağa kalkamaması ve çökmesi, istismar edilmesi ve farklı amaçlarla farklı yerlerde karşımıza çıkması anlamına geliyor. Bunun için bu insanlara desteğin sürekli olması gerekiyor."Kınık, son olarak İdlib'in Türkiye sınırında yer alan ve bin 200 ailenin yaşadığı Kefer Lusin çadır kentinde kurulan mutfak ve çamaşırhanenin açılışını yaptı.Görüntü Dökümü-------------------------Anaokulu açılışıOkuldaki öğrencilerKerem Kınık'ın öğrencilere hediye vermesiTerzihane açılışıAtölyedeki kadınların çalışmalarıKerem Kınık'ın açıklamalarıİdlib sokaklarından görüntülerKızılay görevlilerinin paket dağıtmalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - İDLİB (Suriye) -DHA)===========================PERGE'DEKİ 9 ESERİN RESTORASYONU İÇİN SPONSOR ARANIYORAntalya kent merkezine 20 dakika uzaklıktaki Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için başlatılan, vergi iadesinde kullanılabilecek sponsorluk kampanyasına destek çıkmadı. Antik kentteki Güney Hamamı, çeşmeler, Roma Kapısı gibi 9 eserin restorasyonu için 880 bin TL aranıyor.Antalya'da bu yıldan itibaren kültürel ve tarihi değerlerin de turizmde öne çıkarılması amacıyla ilk defa Perge Antik Kenti tema olarak belirlenerek, 2018 yılı turizmde 'Perge Yılı' ilan edildi. Yorgun Herakles ve yurt dışına kaçırıldıktan sonra İsviçre'den geri getirilen Herakles Lahdi'nin de aralarında olduğu Antalya Müzesi'ndeki binlerce eserin çıkarıldığı Perge Antik Kent'te, sütunlu caddelerin ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan 'Perge'de dikili bir sütunun olsun' kampanyasının yanı sıra antik kentteki diğer önemli tarihi eserlerin restorasyonu için de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce sponsorluk desteği çağrısı yapıldı.LİSTE YAYIMLANDIKültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Perge Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların restorasyonuna destek için 5228 sayılı 'Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' ve Bakanlığın Kültürel Alanlardaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge' kapsamında, Perge arkeolojik kazısında yürütülen işlerle ilgili mayısta liste yayımlandı. Listede, sponsorluk desteği beklenen eserler tamamlandığında orijinal hallerindeki gibi restorasyonları tamamlandıktan sonra alacakları şekillerin fotoğraflarına yer verildi.9 ESER İÇİN 880 BİN TLListede sponsor olunabilecek toplam 9 proje ve uygulama için 880 bin TL sponsorluk desteği belirlendi. Buna göre, tarihi eserler ve sponsorluk ücretleri şöyle:"F2 Çeşmesi için 100 bin TL. Güney Hamamı Propylonu için 25 bin TL. F3 Çeşmesi için 100 bin TL. Tetrapylon için 5 bin TL. Macellum Yapısı için 45 bin TL. Güney Hamamı Propylonu için 25 bin TL. Roma Kapısı için 30 bin TL. Demetrius-Apollonios Takı onarımı için 250 bin TL. Batı Nekropolü üst örtüsünün yenilenmesi için 300 bin TL."VERGİ İADESİNDE KULLANILACAKTIRestorasyonlara sponsor olan firma, kişi veya sivil toplum örgütlerinin isimlerine Perge kazısı sponsorları ana levhasında yer verileceği duyuruldu. Kazı başkanlığınca yapılacağı duyurulan harcamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerince onaylandıktan sonra destekleyene vergi iadesinde kullanacağı belge verileceği de kaydedildi.SPONSOR ÇIKMADIKültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün çalışmalarına rağmen Perge Antik Kenti'ndeki 9 eserin restorasyonu için sponsor çıkmadı. Alanda arkeolojik kazılarını sürdüren Antalya Müze Müdürlüğü tarafından aynı zamanda eserlerin ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması için sponsor arayışları sürdürülüyor.PERGE ANTİK KENTİAntalya'nın 18 kilometre doğusunda, Aksu ilçe sınırlarında, bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapan antik kent Perge'deki akropolisin Tunç Çağı'nda kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılan Perge, aynı zamanda Yunan matematikçi Apollonius'un da memleketi. Hitit İmparatorluğu, Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Perge Antik Kenti, çok zengin tarihi değere sahip. Antalya Müzesi'nde sergilenen birçok eşsiz eserin çıkarıldığı Perge'de hem kazı çalışmaları hem de tarihi kalıntıların restorasyonu yoğun şekilde devam ediyor. Antik kentte tiyatro, stadyum, agora, sütunlu cadde, Helenistik kapı, Güney hamamı gibi büyük bölümleri ayakta olan eserler dikkat çekiyor. Perge Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de eklendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Perge Arena ve genel drone görüntüPerge sütunlar görüntüAntik şehirden detay görüntüler223 MB/// 02.00öHABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN- Emrah Gül/ANTALYA,============GÖRME ENGELLİ DENİZ, 3 YILDIR OKUL BİRİNCİSİAntalya'da 1400 öğrencisi bulunan ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün (14), 3 yıldır okul birinciliği unvanını elinde tutuyor. 5, 6 ve 7'nci sınıflarda okul birinciliğini elinden bırakmayan, 8'inci sınıfı da birincilikle tamamlamak için çabalayan Deniz'in hedefi mühendis olmak. Anne Sevgi Aygün (44) ise her teneffüs saatinde evden okula gidip Deniz'i bahçede gezdirip, hava aldırıyor.Deniz, Sevgi- Güven Aygün çiftinin 14 yıl önce dünyaya gelen ilk çocukları. Aygün çiftinin bebek sevinci iki gün sürdü. Aile minik Deniz'in gözlerinin görmediğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Bebeklerini doktor doktor gezdiren Aygün çifti, minik Deniz'in anne karnındayken beyninden gözlerine giden damarların gelişmediğini, organ nakli şansı olmadığını ve bu nedenle hayatını görme engelli sürdüreceğini öğrendi. Gözyaşlarının Deniz'e çare olmadığının farkına varan Aygün çifti, hayatlarını Deniz'e adamaya ona ışık olmaya karar verdi. Aile, Deniz'e de uzun yıllar görme engelli olduğunu söyleyemedi. Deniz'e engelli olduğunu psikolog, aşama aşama anlattı.ANNE HER TENEFFÜS SAATİNDE OĞLUNU GEZDİRİYORGörme engelli olduğunu kabul eden ve yaşamını buna göre şekillendiren Deniz, evde bütün işlerini kendi yapabiliyor. Deniz'in en büyük destekçileri anne Sevgi Aygün ile Mobil Ortaokulu'ndaki sıra arkadaşı aynı yaştaki Selman Gündüz. Deniz'in isteklerini karşılamak ve hedeflerine ulaşması için Sevgi Aygün, asgari ücretle şoförlük yapan baba Güven Aygün'e (45) destek olmak için evinde yaptığı yemekleri satarak bütçeye katkı sunuyor. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşında Mert adında bir oğlu daha olan Sevgi Aygün, her sabah Deniz'i okula götürdükten sonra eve dönerek satacağı yemekleri yapıyor. Aygün, her teneffüs saatinde de yeniden okula dönüyor ve oğlunu 10 dakikalık teneffüs süresince okulun bahçesinde gezdiriyor. Öğle arasında Deniz'i yeniden eve getiren anne Aygün, yemeğini yedirdikten sonra okula götürüyor.'GÖRSEM HER ŞEY DAHA ZOR OLACAK GİBİ'Ailesinin onun için yaptıklarına Deniz de eğitimdeki başarısıyla karşılık veriyor. Mobil Ortaokulu'nda 5, 6 ve 7'nci sınıflarda okul birinciliğini elinden bırakmayan Deniz, 8'inci sınıfı da birincilikle tamamlamak için çabalıyor. İleride bilgisayar mühendisi olmayı hedefleyen Deniz Aygün, "Bana engelim 4 yaşımda, dernekte bir öğretmen tarafından söylendi. Neler yaşayacağımı anlattı. 6'ncı hissim çok kuvvetli, önüme bir şey çıksa çarpacağımı anlarım. Sınıfa giren öğretmeni ayak sesinden tanırım. Bir şey görmesem de üzülmüyorum. Görme engelime çok alıştım, görsem bana her şey daha zor olacak gibi geliyor. Karanlığa alıştım" dedi.ENGELİNİ AVANTAJA ÇEVİRDİLiselere Geçiş Sınavı'na hazırlandığını belirten Deniz Aygün, "Çok soru çözmem lazım. Ama ailemde matematik işaretlerini bilen yok. Onları okumam gerekiyor. Buna hazırlanıyorum" dedi. Görme engelini avantaja çevirdiğini dile getiren Deniz, "Arkadaşlarım gözlerini kullanırken beyinlerinde dikkat dağınıklığı olabiliyor. Ben sadece ders dinliyorum. Bu da benim avantajım" diye konuştu.ANNE HAYATINI OĞLUNA ADADIDeniz'in okula başladığı yıllarda büyük kaygı duyduğunu anlatan Aygün, "Deniz'i arkadaşları hiç dışlamadı. Önceleri çok korktum. Ama Allah'a şükür öğretmenlerimiz de arkadaşları da çok iyi çıktı. Her 40 dakikada bir okula gidip Deniz'i teneffüslerde gezdiriyorum. Hayatımı ona adadım. Deniz'le ben bir bütünüz. O okumaya devam ederse ben de sonuna kadar arkasında dururum" diye konuştu.ÖĞRETMENİ VE ARKADAŞLARI DA BRAILLE ALFABESİ'Nİ ÖĞRENMEYE BAŞLADISınıf öğretmeni Serap Seviğ, Deniz'in okulun en başarılı öğrencilerinden biri olduğunu anlattı. Herkesin Deniz'i çok sevdiğini dile getiren Seviğ, "Okulumuzdaki tek görme engelli öğrenci Deniz, benim de öğretmenlik hayatımdaki tek görme engelli öğrencim. Deniz'in eğitimi bizi de yönlendiriyor. Braille Alfabesi'ni ben de arkadaşları da öğrenmeye başladık. Okula ilk geldiğinde annesi de çok tedirgindi. Hepimiz tedirgindik. Ama ilk derste o tedirginliğimizi attık. Çünkü gerekli malzemeleri saydığımda her öğrencim 3 defa tekrarlattırdı ama Deniz arkadaşlarına dönüp 'Hala aklınıza yazamadınız mı' dedi ve bütün listeyi saydı. Ben o gün Deniz'deki ışığı gördüm. Beni mutlu eden şey ise diğer öğrencilerin Deniz'e saygı göstermesi ve çarpmamak için çaba göstermeleri" diye konuştu.EN İYİ ARKADAŞI, DENİZ'E OKULDA SÜREKLİ KİTAP OKUYORDeniz'in okuldaki gören gözü sıra arkadaşı Selman Gündüz de bir an olsun arkadaşını yalnız bırakmıyor. Arkadaşları sınıfta rahatsız olmasın diye bir dönem koridorda Deniz'e kitap okuyan Selman Gündüz, okulun kütüphanesinin oluşturulmasıyla kitapları artık orada Deniz için okumaya devam ediyor. Gündüz, "Deniz benim en iyi arkadaşım. Çok paylaşımımız var. O bana, ben de ona yardım ederim. Sürekli beraber gezeriz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Görme engelli Deniz'in annesi tarafından yataktan uyandırılışıDeniz'in elini yüzünü yıkaması,Annesinin Deniz'e kahvaltı yaptırmasıAnne Sevgi Aygün ile röportajDeniz'in okul formasını giymesiDeniz'in bilgisayarda çalışmasıDeniz'in braill alfabesiyle yazılmış kitabından ders çalışmasıDeniz ile annenin birlikte el ele sokaktan yürüyüşü, okula girişiDeniz'in sınıf ortamındaki görüntüsü-Deniz ile annesi Sevgi Aygün'ün okul bahçesinde teneffüs saatinde öğrenciler arasında gezmesiDeniz ile röportajDeniz'in öğretmeni Serap Seviğ röportajıDeniz'in en yakın arkadaşı Selman Gündüz ile röportajDetaylarHABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,==============KAYSERİ'DEKİ 'ENGELSİZ ÇOCUK EVİ'NDE 70 ÇOCUK VARKayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden olan, 'Engelsiz Çocuk Evi'nde, açılıştan 2 ay sonra 70 çocuğa hizmet verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Engelsiz Çocuk Evi'nin Türkiye'de ilk ve tek olan bir proje olduğunu söyledi.Beyazşehir Mahallesi'ndeki 'Engelsiz Çocuk Evi'nde, 4- 12 yaşlarındaki zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu çocukların bakımı yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "İnsana yatırım konusunu slogan olmaktan çıkardık ve eyleme dönüştürdük. 'Gönül belediyeciliği'nde de Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek 'Engelsiz Çocuk Evi'ne gelen çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de verilen eğitimlerle farklı beceriler kazanıyor" dedi. Çelik, 2 ay önce açılan çocuk evinde şu an 70 çocuğa hizmet verildiğini belirterek, kentte başka çocuk evleri de yapmayı planladıklarını söyledi.Tek katlı binada hizmet verilen 'Engelsiz Çocuk Evi'nde; uyku, yemek, dinlenme ve eğitim odaları bulunuyor. Burada çocukların yeteneklerini geliştirici oyunlar oynanıyor. 'Engelsiz Çocuk Evi'nde, zihinsel engelli 4- 12 yaşlarındaki çocuklara günübirlik ücretsiz hizmet veriliyor.Görüntü Dökümü-------------------------Engelsiz Çocukevinden genel görüntü-Çocuk evininin içinden görüntüler-Engelli çocuklardan görüntüler-Kayseri büyükşehir belediye başkanının engelli çocuklarla görüntüsü-Başkanın Engelsiz çocukevinde, çocuklarla oynaması(Haber- Kamera: Oktay ENSARİ/ KAYSERİ, DHA)6 dakika 32 saniye/957 MB=======================BELGESEL ÇEKİMİNDE AYILAR GÖRÜLDÜSakarya'nın Hendek ilçesinde Dikmen Yaylası'nda çekilen belgesel çekimi sırasında aç kalan ayılar yaylaya inerek yiyecek aradı.Hendek'te bulunan kentin en yüksek yaylalarından bin 740 rakımlı Dikmen Yaylası'nda ilginç anlar yaşandı. Yaklaşık 10 santimetre karın düştüğü yaylada doğa ile ilgili 'Dağların Hikayesi' isimli belgeseli çeken ekip, davetsiz misafir sürpriziyle karşılaştı. Hendekli Taner Baycan'ın yazıp yönettiği belgeselin çekimleri sırasında ormanda aç kalan ayılar, yerleşim bölgesine indi. Film setindeki platform ve ekipmanların bulunduğu alana gelen 2 ayı herkesin gözleri önünde bir süre dolaşıp kendilerine yemek aradı. Çekim ekibi ise bu sırada güvenli bir alana sığınarak şaşkınlık içinde ayıları izledi. Belgesel setinde, ekipte görevli kişilerin birkaç metre yakınında dolaşan iki ayının etrafa meraklı gözlerle baktıkları görüldü. Bu anlar cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Ayılar cep telefonu görüntüsüHABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,