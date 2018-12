Dha Yurt Bülteni-5

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:16



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:16

NİĞDE'DE ÇIĞ ALTINDA KAYBOLAN 2 DAĞCIDAN HİLAL KURTARILDI (EK)O ANLARI ANLATTI

KARASU ÇAYI SİYAH AKIYOR

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Güllühöyük Mahallesi'nden geçen Karasu Çayı'nda artan kirlilik nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce harekete geçildi. Bakanlık ve belediye ekipleri, simsiyah akan çaydan numune alıp, inceleme başlattı.İslahiye merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Güllühöyük Mahallesi'nden geçerek, Tahtaköprü Sulama Barajı'na dökülen Karasu Çayı'nda, son günlerde artan kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha döndü. Döküldüğü barajın kirlenmesine ve buradaki balıkların telef olmasına yol açan çayın suyunun renk değişimi, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, İslahiye Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Sudan numuneler alan ekipler, inceleme başlattı. Kirliliğin kaynağı araştırılırken, balık avlanmaya gelenler ile çevre sakinleri, dikkatli olmaları ve sonuç belli oluncaya kadar kıyıya vuran balıkları tüketmemeleri konusunda uyarıldı. Yıllardır bölgeye gelip, piknik yaptıklarını ve çayda balık tuttuklarını anlatan mahalle sakinlerinden Burhan Temtek, "İlk kez suyun siyah renkte aktığını gördük. Bazı balıkların da telef olarak kıyıya veya su yüzeyine vurduğunu gördük. Karasu Çayı'nın yeniden, eskisi gibi berrak şekilde akmasını istiyoruz" dedi. DOĞU TÜRKİSTAN'IN SESİNİ DUYURMAK İÇİN İSTANBUL'DAN ANKARA'YA YÜRÜYOR

YAKLAŞIK 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve ailesinin büyük çoğunluğu Çin'de bulunan hapishanelerde tutulan Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin, halkının sesini duyurabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor.İstanbul Güngören'den 1 Aralık tarihinde yola çıkan 34 yaşındaki Erşidin Erkin, Kocaeli'nin Körfez ilçesine ulaştı. 2014 yılında Türkiye'de yaşayan annesinin ölmesini sebep göstererek ağabeyi ile birlikte Çin hükümetinden pasaport alan ve Türkiye'ye gelen Erşidin Erkin, Urumçi'de yaşadığı dönemde büyük zulüm yaşadığını belirtti. Pakistan'da 6 yıl hafızlık eğitimi aldığını ve ülkesine döndüğünde Çin hükümeti tarafından bu sebeple hapse atıldığını söyleyen Erşidin Erkin, 1 yıl sebepsiz yere hapiste kaldığını ve işkence gördüğünü ifade etti. Türkiye'ye geldikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını belirten Erşidin Erkin, artık Çin zulmüne sessiz kalamadığı için halkının sesini duyurmak istediğini vurguladı.Sabah erken saatlerde yeniden yola çıkan Erşidin Erkin, "1 Aralık'ta İstanbul'dan yürüyüşüm başladı. Türk dünyasının, Doğu Türkistan'ın, Uygur Türkleri'nin seslerini tüm Türkiye'deki tüm kardeşlerimize duyurmak için yürüyorum. Zulümde kalan 3 milyondan fazla kardeşimizin sesini duyurmak istiyorum. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyorum. İnşallah Ankara'dan da başka şehirlere devam edeceğim. Ben yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim. Belki seneler sürecek, belki de 4-5 ay. Nereye kadar gidebilirsem o kadar yürüyeceğim. Ankara'da amacım ilk önce Cumhurbaşkanımız ile görüşmek. Cumhurbaşkanımızdan bizim zulümde kalan Uygur Türkü kardeşlerimize destek olmasını isteyeceğim" dedi. Erkin'e yürüyüşünde destek olacaklarını belirten Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, "Turancı Hareket Platformu üyesi arkadaşlarımız sosyal medyadan görmüşler kardeşimizin yürüyüşünü. Bizi bilgilendirdiler. Biz de birlikte geldik. Amacımız kardeşimizin yürüyüşüne destek vermek. Türkiye'nin neresine giderse gitsin, yalnız yürümeyecek. Türk Ocakları da imka kampanyası ile Çin'in uyguladığı bu zulmü bütün dünyaya duyurmaya çalışıyor. Bir buradan herkese sesleniyoruz. Siyasi görüş ayrımı yapmadan, hem Müslüman hem soydaş Doğu Türkistan halkının sesi soluğu olalım. Çin bu zulmü durdursun" diye konuştu. 13 ARKADAŞ, 1 YILDA BİRİKTİRDİĞİ PARAYLA KREŞ AÇTI

GÜMÜŞHANE'de, 13 girişimci arkadaş, işyeri açmak için aralarında aidat sistemi geliştirdi, ayda 500'er liradan 1 yılda toplamda 78 bin lira biriktirdi. Şirket kuran 13 ortak, kreş açtı. Şirketin yöneticisi Seyfullah Karabulut, "Bir aidat sistemi oluşturduk. Aramızda her ay 500 lira toplama kararı aldık. İlk yılın sonunda elimizde yüklü miktarda biriken sermaye ile kreş açtık" dedi.Kentte, aralarında gurbetçilerin de yer aldığı, farklı iş kollarında çalışan 13 arkadaş, 2016'da şirket kurma kararı aldı. Birikimleri olmayan 13 arkadaş banka kredisi kullanmak yerine geliştirdikleri aidat sistemiyle para biriktirmeye başladı. Ayda 500'er lira veren 13 arkadaş 1 yılın sonunda 78 bin lira biriktirdi. Şirket kuran girişimciler, Eskibağlar Mahallesi'nde kiraladıkları 4 Mevsim Kreşi ve Gündüz Bakım Evi'ni hizmete açtı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan onaylı 2-5 yaş arası, 53 çocuğa hizmet veren kreşin, 13 ortak arasında biriktirilen sermayeyi 2 yılda karşılayacağı belirtildi.'FAİZE BULAŞMAK İSTEMEDİK'Şirketin yönetim kurulu başkanı Seyfullah Karabulut, bankadan kredi kullanmak istemedikleri için bir araya geldiklerini belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorduk ama elimizde bir sermayemiz yoktu. Bankalardan kredi çekip, faize bulaşmak istemedik. Hepimiz farklı iş kollarında çalışan arkadaşlardık. Bizi çok zorlamayacak şekilde aramızda bir aidat sistemi geliştirdik. Aramızda her ay 500 lira toplama kararı aldık. Bu kuralımızda da çok sıkı davrandık. İlk yılın sonunda elimizde yüklü miktarda bir sermaye birikmişti. 2017 yılında kurduğumuz şirket bünyesinde kreşi açtık. 2 kişi bir araya gelip bir şeyler beceremezken biz bunu 13 kişi ile denedik ve başarılı da oldukö dedi. 'BU EKSİĞİ GÖRÜP KREŞE YÖNELDİK'Çok farklı yatırımlar yerine kreş fikrine yönelmelerinin nedenini de anlatan Karabulut, "Aslında elimizdeki sermaye ile çok farklı iş kollarında çalışabilirdik. Ancak yönetim kurulu olarak bir araştırma yaptık. Bu şehirde neler eksik bunlara baktık. Kreş gelecek nesillerin yetişmesi için önemli bir temel dinamik. Çevre illerde büyük şehirlerde kreşler var. Karı koca çalışan aileler çocuklarını kreşe bırakıyorlar. Biz de bu eksiği Gümüşhane'de gördük ve bu fikre yöneldik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan onaylı kreşi açtık" diye konuştu. 'DAĞLAR FİKİRLERİMİZİ KISITLAMADI'Büyük ticari kaygıları olmadığını, birlikte bir şeylerin başarılabileceğini herkese göstermek istediklerini vurgulayan Karabulut şöyle dedi:"Bizim çok büyük ticari beklentilerimiz yok. Şu anda kreşin geliri giderini karşılıyor, üzerine bir miktar da yatırımcılara maddi destek kalıyor. Bizler burada samimiyetle bir şeyler yapılırsa birlikte her şeyin yapılabileceğini göstermek istedik. Biliyorum ki samimiyet olursa altından kalkılamayacak hiçbir iş yok. Birlik ve beraberlik olursa her şey yapılabilir. Ben insanlardan özellikle şunu bekliyorum: Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Gümüşhane iki dağ arasında olabilir ama dağlar fikirlerimizi kısıtlamadı." HIRSIZLIK YAPTIĞI EVLER VE MARKETİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde girdiği marketten para ve sigara çaldıktan sonra güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe veren şüpheli A.K. (17), yakalandı. 7 farklı suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan da hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen A.K.'nin marketten önce de iki evden 60 bin lira değerinde hırsızlık yapıp, evleri ateşe verdiği ileri sürüldü. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 29 Ekim öğle saatlerinde ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede market işleten Göksel Yıldız, iş yerini kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir kişi, marketin arka tarafında bulunan demir korkulukları yerinden söküp içeri girdi. Marketten para ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe verip, kaçtı. Marketten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi saran alevlere hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 30 bin lira zararın olduğu belirtilen iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.DAHA ÖNCE DE İKİ EVİ YAKTIĞI ŞÜPHESİOlay yerinde inceleme yapan jandarma, şüphelinin daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen A.K. (17) olduğunu belirledi. Poliste 7 farklı suçtan kaydı bulunan ve hakkında daha önce karıştığı 3 hırsızlık olayından dolayı ya Aynı mahallede, ağustos ayında iki evden yaklaşık 60 bin lira çalındıktan sonra evlerin ateşe verilmesinin de A.K. tarafından yapıldığı üzerinde duruluyor.Görüntü Dökümü:----------------------------------Yakılan ev ve iş yerlerinin görüntüsü-Detaylar(Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,DHA)===========================================5)112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE YAPILAN GÜNLÜK 5 BİN 400 ÇAĞRININ 470'İ GERÇEKKONYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde ortalama 5 bin 400 civarında çağrı geldiğini, bunların yalnızca 470'inin gerçeği yansıttığını söyledi.1 - 7 Aralık arasında kutlanan '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' nedeniyle Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir program düzenledi. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen programda en çok ilgiyi 1954 model ambulans gördü. Sağlık personelleri ve vatandaşlar, ambulansla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.5 BİN 400 ÇAĞRININ SADECE 470'İ GERÇEKKonya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde ortalama 5 bin 400 civarında çağrı geldiğini bunların yalnızca 470'inin gerçeği yansıttığını söyledi. Koç, "Çağrı merkezimize günde 5 bin 400 civarında çağrı gelmektedir. Bunların sadece 470 tanesi gerçek hastadır. Vatandaşlarımızdan ricamız gerçek hastalara ulaşmayı engelleyecek olan bu tür gereksiz çağrılardan kaçınmamız ve dakikalara, saniyelere ihtiyacı olan hastalarımıza yetişmemiz engelleyecek olan çağrılardan kaçınmalarını arzu ediyorum." dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------------------------Sergilenen ambulanslardan görüntüler-İl sağlık Müdürü Mehmet Koç'un konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,