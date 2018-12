Dha Yurt Bülteni-5

06 Aralık 2018 Perşembe 10:58



06 Aralık 2018 Perşembe 10:58

1)İZMİR'DE MARKET İŞLETEN ÇİFT, BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜİZMİR'in Selçuk ilçesinde Hasan Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan (54), işlettikleri markette kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla öldürüldü.Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anayol üzerinde market işleten 2 çocukları bulunan Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan çifti, işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Çift, başlarından tabancayla birer el ateş edilerek vuruldu.Silah sesini duyup markete gelen çevre sakinleri, Özkan çiftini, yerde kanlar içinde bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri, Selçuk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İşyerinden bir şey alınmadığı belirlenirken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORKadir ÖZEN/İZMİR,========================================================2)OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: SURİYE UYRUKLU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDIKONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 6 kişide yaralandı.Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Konya-Ereğli karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Asker yönetimindeki 42 MA 1458 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde aynı ülke vatandaşı 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası yaralılardan Muhammed Ayer'in (31) öldüğünü tespit etti. Şarampolde yatarak ambulans bekleyen diğer yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların ikisinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Muhammed Ayer'in cenazesi ise olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-------------------Yaralılardan detaySağlık görevlilerinin müdahalesikaza yerinden genel ve detay(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)======================================================3)GAYBUBET EVLERİNDE KALAN 11 FETÖ/PDY ÖRGÜT ÜYESİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİKayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından 2 gün önce FETÖ üyelerine yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.Operasyonda şu ana kadar 10 şüpheli tutuklandı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ve KOM polislerinin eş zamanlı olarak mahrem imam ve gaybubet evlerinde kalan FETÖ üyelerine yönelik 2 gün önce 74 kişiye yönelik yaptığı operasyonda gözaltı alınan 37 kişiden 11'i sorgusunun ardından bu sabah Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Sorgusu tamamlanan 26 kişiden 10'u tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 12 kişi ise operasyonun yapıldığı merkez illere teslim edilmişti.Adliyeye gönderilen Gaybubet evlerindeki kalan örgüt üyelerinin merkez Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçesindeki semtlerde yaşadıkları, örgüt yöneticileri ve kendi aralarında ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ortaya çıkmıştı. FETÖ üyelerinin ağırlıklı olarak Ankara'dan geldikleri, kimliklerinin deşifre olmaması için yeni yapılmış, komşuluk ilişkilerinin olmadığı evleri kiraladıkları ifade edildi.Görüntü Dökümü:------------------------- Yakalanan FETÖ şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi- Polis ekip otolarına bindirilişiDiğer genel detay görüntülerHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)DV 1 Dosya 1 dakika 20 saniye/151 M========================================================4)SOKAK KEDİSİNİ DÖVÜP BATTANİYESİNİ ÇALDIYALOVA'da bir veteriner kliniğinin önündeki kutusunda gece uyuyan sokak kedisinin düşürdüğü kutudaki battaniyeyi alan kadın kendisine engel olmak isteyen kediyi dövdü.Süleyman Bey Mahallesi Mimar Sinan Cadddesi'ndeki veteriner kliniğinin sahibi Berna Özer, bir sokak kedisinin gece uyuması için ayakkabı kutusunu hazırlarken, içerisine de battaniye koydu. Sokak kedisini gündüz görenler severken, yoldan geçen bir kadın kutunun düştüğünü görünce içindeki battaniyeyi uzanarak aldı. Kedi, battaniyesinin çalınmasını önlemek için patileri ile müdahale ederken, kadın onu battaniye ile döverek uzaklaştı. Battaniyeyi alarak uzaklaşan kadının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Berna Özer, "Bu soğukta bu havada iki karış battaniyeye tenezzül edip çalan, battaniyesine sahip çıkan kediye kaçana kadar vuran yaratığa ne denir? Hırsız oluşuna mı yoksa İNSAN olmayışına mı üzülelim. Oraya yazdık HAYVAN DEĞİLSEN DOKUNMA!...ö diye yazdı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, hayvanseverler kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi.Görüntü Dökümü:-----------------------Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerYoldan geçen bir kadın kediyi severkenYoldan geçen kadın, kedinin düşürdüğü kutudaki battaniyeyi alıp incelerkenKadın kendisine patileri ile engel olan kediyi battaniye ile döverkenKadın battaniyeyi alıp uzaklaşırkenİhsan DÖRTKARDEŞ/YALOVA, -======================================================5)İKİ KARDEŞ, KİLİTLİ PİZZA KUTUSU ÜRETTİESKİŞEHİR'de bir kuryenin müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi olayının ardından Mersin'de pizza restoranı işleten Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, kilitli pizza kutusu üretti. Patent başvurusu yapan iki kardeş, yurt dışına ihraç etmeyi planladıkları kutular ile ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlamayı hedefliyor. İlk etapta 5 milyon adet ile Türkiye pazarına girecek olan kilitli pizza kutusu, yaklaşık 2 ay sonra dünyanın farklı ülkelerine gönderilecek. Mersin'de pizza restoran işletmecileri Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, ürettikleri kilitli pizza kutusu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusu yaptı. Tosun kardeşler, kutuları piyasaya sürmek için gün sayıyor. 'Bastır patlat, kendine çek. İlk sen aç, ilk sen dokun' sloganının yer aldığı kilitli pizza kutularının üretimi ve ihracatına yönelik açıklama yapan Hasan Tosun, "Bu kutu yurt dışında üretilmiş ya da bulunmuş olsaydı, bunu ithal eden bir ülke olacaktık. Şu an bu, Türkiye'de bulundu. Patenti de Türkiye'ye ait olduğu için burada üretilecek ve ithal eden değil, ihraç eden durumunda olacağız. Dünyadaki pizza sektörünün cirosu küçümsenmeyecek bir cirodur. Çünkü dünyanın her ülkesinde yüz binlerce pizza işletmesi var. Milyarlarca insan pizza yiyor, milyarlarca pizza kutusu kullanılıyor. 100 yıldan beri kullanılan klasik pizza kutularını artık değiştirdik. Bu kutu, yeni nesil bir kutudur. Maksimum gıda güvenliği ve hijyen için tüketicilere güven veren kilitli pizza kutusudur" dedi."SIFIR MALİYETLE EKONOMİYE KATKI"Kilitli pizza kutusu ile klasik kutunun maliyet farkı olmadığını dile getiren Hasan Tosun, "Bu kutunun, diğer klasik pizza kutusu ile arasındaki maliyet farkı sıfırdır. Maliyeti yüzde 1 oranında dahi etkilemiyor. Çünkü kutunun kilidi, kutunun kendi yüz ölçümünden oluşturulduğu için kutunun ölçüsüne etki yapmıyor ve fiyat değişmiyor. Dünyada her gün milyarlarca pizza kutusu yapılıyor, paketleniyor. Türkiye'nin de milyarlarca kutuyu dünyanın her ülkesine ihraç edeceğini düşünecek olursak, ülke ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu."2 AY SONRA DÜNYA PAZARINDA"Restoranın ortağı Çeşminaz Tosun ise önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye pazarına giriş yapacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Türkiye ve dünya üzerinde faaliyet gösteren farklı pizza kuruluşları bizimle bağlantıya geçti. Çünkü kilitli pizza kutusu, fark yaratacak bir ürün pazarda. 5 milyon adet ile Türkiye pazarına önümüzdeki hafta giriş yapacağız. Bu demek oluyor ki, Türkiye'deki her ilde faaliyet gösteren bütün butik pizzacılar kilitli pizza kutusunu tedarik edebilecekler. Dünya geneli ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yurt dışında partner çalıştığımız 2 farklı kuruluş var, hem Avrupa hem de Amerika ayağında altyapı çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 ay sonra dünya pazarında olacağız."Görüntü Dökümü:------------------------Kutulardan genel ve detay görüntü-Pizza yapımından genel ve detay görüntüler-Hasan Tosun'un kutuyu uygulamalı olarak anlatması-Kutudan detay görüntü-Hasan Tosun ile röportaj-Fırından çıkan pizzanın dilimlenip kutulanması-Çeşminaz Tosun ile röportaj-Kuryenin motosikletle pizza servisi yapması-Müşteriye pizzasını teslim etmesi-Müşteri Ayfer Ermanlı'nın pizza kutusunu açması ve röportajıHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,===========================================