Dha Yurt Bülteni -5

07 Aralık 2018 Cuma 11:18



07 Aralık 2018 Cuma 11:18

1)BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ULAŞIMI ZORLAŞTIRDIBolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, özellikle bir TIR'ın kayarak yolu kapatması nedeniyle yoğunluğun yaşandığı D-100 Karayolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yoldaki trafik rahatladı. Polis ekipleri sürücülerin, araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Kar yağışından görüntüler-Kar küreme çalışmaları-DetaylarSüre: 02.18-Boyut: 258.6 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=================================================2)KOCAELİ'DE FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 8 KİŞİ ADLİYEDEKOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Iğdır'da düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü---------------------------Zanlıların adliyeye çıkışı-Detay(Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),================3)ZONGULDAK'TA FETÖ'DEN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEDEZonguldak merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Zonguldak merkezli İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6'sı muvazzaf, 2'si Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski askeri öğrenci olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------Polis minibüsünün adliyeye gelmesi-Şüphelilerin adliyeye sokulması-Adliyeden detaySüre: (1.20) Boyut: (150 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,===================-4)100 LİRALIK DOLANDIRICILIĞA 2,5 YIL HAPİS CEZASIAdana'da internetten otomobil almak isteyen Umut Sütçü'yü (30) 100 lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Hasan S., 2,5 yıl hapis ve 200 lira para cezasına çarptırıldı.Merkez Yüreğir ilçesinde otomobil alım-satımı yapan Umut Sütçü, 27 Temmuz 2016'da internette gördüğü bir otomobili almak istedi. Otomobilin özelliklerini araştırdıktan sonra ilan sahibi Hasan S. ile irtibata geçen Sütçü, fiyatta anlaştı. Hasan S., iddiaya göre Umut Sütçü'den 100 lira kapora talep etti. Banka hesabından parayı gönderen Sütçü, bir süre sonra dolandırıcı olabileceği şüphesi üzerine Hasan S.'yi arkadaşına aratıp, otomobile alıcı olmasını istedi.Hasan S., Umut Sütçü'nün arkadaşından da kapora talep etti. Telefonu alan Sütçü, kendisiyle öncesinde anlaşan Hasan S.'ye kaporasını geri göndermesini istedi. Ancak Hasan S., talebini geri çevirerek telefonu kapattı. İşin peşini bırakmayan Umut Sütçü, satılığa çıkarılan otomobilin Hasan S.'ye ait olmadığını öğrenince Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.Yapılan soruşturmanın ardından Hasan S. hakkında Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Duruşmalara katılmayan Hasan S. hakkında mahkeme, 2,5 yıl hapis ve 200 lira parası cezası verdi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Hasan S.'nin avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.KARARDAN MEMNUNUMMahkemenin kararından memnun olduğunu belirten Umut Sütçü, "Öncelikle yatırdığım banka dekontu, telefon görüşmeleri, mesajlar ve ilanın ekran fotoğraflarıyla şikayetçi oldum. Savcılık bunu araştırıyor ve bununla ilgili gereğini yapıyor. Böyle insanlar kesinlikle ceza alsın ve silinsin. Karardan memnunum" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Umut Sütçü ile röp.Umut Sütçü'den detay görüntülerSÜRE: 03'26" BOYUT: 381 MBHaber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,======================5)İLKOKULDA ARKADAŞLARINDAN DAYAK YEDİ, BAŞLADIĞI SPORDA MİLLİ OLDUANTALYA'da sanayide tamirci dükkanında günde 10 saat çalışan milli sporcu Ali Metehan Koç (17), gelecek yıl katılmayı hedeflediği muay thai Avrupa ve Dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmayı hedefliyor. Ali Metehan Koç, ilkokuldayken 3 arkadaşından dayak yiyince muay thai'ye başladığını söyledi.Antalya'da yaşayan Ali Metehan Koç, ilkokulda 3 arkadaşından dayak yedikten sonra dövüş sporu öğrenmeye karar verdi. Ailesinin kendisini savunabilmesi için muay thai sporuna yönlendirdiği Koç, 2 yıl antrenman yaptıktan sonra 10 yaşında Akdeniz bölge şampiyonu oldu. Aynı yıl Türkiye üçüncülüğü elde eden Ali Metehan Koç, 7 yıldır katıldığı uluslararası müsabakalarda çok sayıda madalya kazandı. Spor hayatındaki başarıyı derslerinde sürdüremeyen Koç, lise eğitimini yarıda bırakıp sanayide çalışmaya başladı.Tamirci dükkanında 3 yıldır günde 10 saat çalışan Ali Metehan Koç, günün yorgunluğuna rağmen pes etmeyerek her akşam muay tahi antrenmanlarına devam etti. Küçük yaşta çalışmaya başlayan Koç, spor hayatındaki başarısıyla da anne ve babasının gururu oldu. Antalya'da 16 Kasım'da düzenlenen Muay Thai Açık Antalya Kupası'na katılan Ali Metehan Koç, 75 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa kupası müsabakasında kazandığı başarıyla muay thai milli takımına seçilmenin gururunu yaşayan Koç, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve Dünya kupalarında ringe çıkmayı hedefliyor.HEDEFİ ALTIN MADALYAAntrenör Yasin Urlu yönetimindeki antrenmanlarla Antalya Spor Salonu'nda müsabakalara hazırlanan Ali Metehan Koç, şubatta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Tamirci dükkanında çalışırken ellerinin yağ, elbiselerinin de kir ve pas olmasına rağmen spor hayatında kazandığı başarılarla milli takıma seçilmenin sevincini yaşadığını vurgulayan Ali Metehan Koç, "Bu yıl ilk defa milli takıma seçildim. Bu benim için gurur verici. Öncelikli hedefim Türkiye kupasında altın madalya kazanmak. Gelecek yıl Avrupa şampiyonasına katılacağım. Şampiyonluk kazanmak hayalim. Orada elde edeceğim derece ile dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyorum. Hem Avrupa, hem de dünya şampiyonu olmak hayalim. Uzun yıllar milli takımda yer almak istiyorum" dedi.Görüntü Dökümü------------------------------Ali Metehan Koç tamirhanede araç tamir ederken görüntüsüTezgahta asılı duran madalyalardan görüntüRÖP: Ali Metehan koçAli Metehan Koş salonda Antrenör Yasin Urlu ile çalışırken görüntüsü265 MB -- 02.24/// HDHaber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,======================6)SOBADAN KOMBİ YAPAN MUCİT ÖĞRETMEN, BÜTÜN EVİ ISITIYORBursa'nın İnegöl ilçesinde, emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, kurduğu ısıtma sisteminde sobada ısınan sıcak suyu dolaştırarak, 11 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor. Mucit öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla mutfaktaki ocakta yemek pişirmişti.2004 yılında 28 yılı tamamlayıp emekli olduğunu aktaran sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobayla sadece bir odasını ısıtabildiği evinin tamamını nasıl ısıtabileceğini düşündüğünü ve sonunda bir çözüme ulaştığını belirterek, "İlk etapta bir kovalı soba aldım,kovanın yerine 20 litrelik su deposu monte ederek işe başladım" dedi. Emekli öğretmen Atlı, "11 yıl önce, evin içerisine tesisatı döşedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleştirdim. Sistemi kurdum, boruları döşedim. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtar yerleştirdim. Sobayı yaktm, ısınan su sistemde dolaşınca bütün ev ısındı. 2 yıl sonra sobayı değiştirip, sistemi maşinga denilen sobaya bağladım. Maşinga sobayı odun ve kömürle çalışan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar ısınıyor. Maliyeti 2 bin lirayı aşmayan bu sistemi sadece kapalı devre ısıtma olarak kullanıyorum. Sıcak su için güneş enerjimiz ve termosifon var" diye konuştu. emekli öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla ocakta yemek pişirmişti.Görüntü dökümü:------Genel görüntüSistemin görüntüsüAçıklamaDetaylarHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),=================7)KEDİ İLE KÖPEĞİN GÜLÜMSETEN DOSTLUĞUBursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpekle kedinin oyunları görenleri şaşırtıyor. Sevimli arkadaşların videosu sosyal medyada büyük ilgi görüyor.İnegöl ilçesi Cuma mahallesinde Kedi ile köpeğin dostluğu vatandaşlar tarafından kayda alındı. Bir evin bahçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Videoda bir yavru köpek kediyi ısırmak için hamleler yaparken kedi de ona patileri ile nazikçe vuruyor. Zaman zaman birbiriyle bu tür oyunlar oynayan kedi ile köpek mahallenin maskotu oldular.Görüntü Dökümü--------Kedi ile köpeğin oynamasıBURSA/ -