Dha Yurt Bülteni - 5

Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp duvara çarptığı kazada Aynur Dönder (61) ile Durakadın Yılık (59) yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D400 karayolunun 39'uncu kilometresindeki Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisinde meydana geldi. Kemer'den Kumluca yönüne giden Hasan Dönder'in (37) kullandığı 07 L 1051 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında heyelanı önlemek amacıyla örülen taş duvara çarparak yola savruldu. İçinde şoförle birlikte 6 kişinin bulunduğu aracın kaza yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi geldi.Yapılan incelemede araçtaki Aynur Dönder'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Hasan Dönder, Durakadın Yılık, Ganimet Dönder, Nur Sena Dönder (12) ve Nazire Azra Dönder (7) ise ambulanslarla Kemer merkezindeki hastanelere götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Durakadın Yılık kurtarılamadı. Durumu ağır olan Nur Sena Döner ise Antalya'ya sevk edildi.KAZAYA BAKMAK İSTERKEN KAZA YAPTILARDiğer yandan karşı şeritte kazayı görüp duran Halil Ayyüz'ün kullandığı 07 RS 746 plakalı araca, Sevim Öztaş'ın kullandığı 42 RK 918 plakalı araç arkadan çarptı. Olayda araçlarda maddi hasar oluştu.

VAN'DA PKK'NIN SİLAH VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİVan'ın Tuşba ilçesinde polisin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi Düzyol Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada arama yaptı. Yapılan aramalarda, keskin nişancı tüfeği, 5 şarjör ve silaha ait 600 fişek, 6 kalaşnikof silaha ait şarjör ve 596 fişek, 6 adet kütüklük, 2 hücum yeleği ile askeri giyim malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

YÜKSEKOVA'DA HASTA KURTARMA OPERASYONUHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki Ramazan Erdil, karla mücadele ekiplerinin 5 saat süren yol açma çalışmalarını ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik Beldesine bağlı Kandilli mezrasında yaşayan tansiyon hastası Ramazan Erdil, aniden rahatksızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. 3 gündür kar yağışının etkili olduğu bölgede Kandilli mezrasının yolu kardan kapalı olunca, sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ni arayarak yolun kardan temizlenmesini istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ve karla mücadele ekipleri saat 16.00 sıralarında yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele ve sağlık ekipleri, saat 21.00 sıralarında mezraya ulaşmayı başardı. Ardından Erdil evinden alınarak amsulansa taşındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erdil, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.Ramazan Erdil'in tedavisi devam ederken, oğlu Mehmet Erdil kendilerine yardım eden Yüksekova Kaymakamlığı Karla Mücadele Ekiplerine ve 112 Sağlık Ekiplerine teşekkür etti.

TEK UMUTLARI POMPE HASTASI KIZLARINI YAŞATMAKAdana'da Yusuf-Pınar Figen çiftinin 4 yaşındaki kızı Hiranur'un ender görülen, kalıtsal bir hastalık olan pompe hastası olduğu ortaya çıktı. Kızlarının tedavisi için Adana'ya yerleşmek zorunda kalan Bingöllü aile, küçük Hiranur'u yaşatmak için mücadele veriyor. Anne Pınar Figen, maddi manevi zor günler geçirdiklerini belirterek, tek umutlarının kızlarını yaşatmak olduğunu söyledi.Bingöl'de 2008 yılında evlenen Yusuf ve Pınar Figen çifti, ikinci çocukları Hiranur'u, hareketsiz olmasından şüphenince hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkiklere rapmen Hiranur da herhangi bir bulguya rastlanamadı. Aynı günlerde baba Figen, Diyarbakır'da inşaatta çalışması nedeniyle ailesini bu kente taşıdı. Diyarbakır'da da hastaneye götürülen Hiranur, yapılan tetkiklerin ardından biyopsi için Adana'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Hiranur'un biyopsi sonuçlarında pompe hastası olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın tedavisi için aile, Adana'ya yerleşmek zorunda kaldı. Baba Yusuf Figen de yakınlarının desteğiyle asgari ücretli olarak bir tekstil firmasında iş buldu.HEM ANNEYİM HEM DE DOKTORKızının yaşamını sürdürebilmesi için, bakımlarını kendisinin yaptığını anlatan anne Pınar Figen, "Yaşamını şu anda ilaç kullanarak devam ettiriyor. Çok sıkıntılar yaşıyoruz, bazen oksijensiz kaldığı için morarıyor. Makineye bağlı ve hayatı boyunca böyle kalabilir. Ömür boyu ilacını kullanacak. Düzelip düzelmeyeceğiyle ilgili doktorlar bir şey söylemiyor. Hiranur'un şimdi hem annesiyim hem doktoruyum" dedi.HİRANUR RAHAT NEFES ALSINHiranur'un ilaçlarının yurt dışından geldiğini söyleyen Pınar Figen, şöyle konuştu:"Devletimiz sağolsun ilaçları geliyor. 15 günde bir hastaneye gidiyoruz. İlacın yoğun bakım koşullarında verilmesi gerekiyor. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Evde sürekli makineler çalıştığı için faturalar aşırı yüksek geliyor. Evimiz kira, çok sıkıntı yaşıyoruz. Maddi-manevi destek istiyoruz. Çocuğumuzun yaşaması için bir yerlerden kısıp, yetişmeye çalışıyoruz. Tek istediğimiz Hiranur rahat bir nefes alsın."POMPE HASTALIĞI NEDİR? Pompe hastalığı, her iki ebeveyn de özürlü gene sahip olduklarında genetik kalıtsallık yolu ile çocuklara aktarılan ve ender görülen ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık, zaman içerisinde daha da kötüye giden ve sık olarak solunum problemlerine yol açan kas güçsüzlüğüne sebep olur. Hastalığa sahip kişiler, asit alfa glukozidaz ya da asit maltaz adı verilen enzime yeterli miktarda sahip değillerdir. Bu enzim, kas hücrelerinde depolanan ve bir tür şeker olan glikojenin parçalanması için gereklidir.Kas hücrelerinde çok fazla glikojen biriktiği zaman, hücreler hasar görür ve kaslar, düzgün bir şekilde işlev göremezler. Enzim, hücrenin lizozom adı verilen bir bölümünde mevcut olduğu için, Pompe hastalığında sık olarak, lizozomal depolama bozukluğu adı da verilmektedir.Ve kasları etkilediği için de, aynı zamanda bu hastalığa nöromasküler bozukluk adı da verilmektedir. Her ne kadar Pompe hastalığının semptomları bebeklikten yetişkinliğe kadar herhangi bir dönemde ortaya çıkabileceği için, hastalar genelde ya infantil başlangıçlı ya da geç başlangıçlı Pompe hastalığı ile teşhis edilmektedirler.

TAKLA ATAN ARAÇTAN BURUNLARI BİLE KANAMADAN ÇIKTILARManisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobil ters dönerken, araçtaki 2 kişi kazadan, yaralanmadan kurtuldu.Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında, Mimar Sinan Bulvarı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden Avukat Ceyhun Çakır (24), yönetimindeki 45 C 4051 plakalı otomobille yoldaki bariyerlere çarparak takla attı. Araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü Çakın ve yanındaki Deniz L. (40), çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtakilerin kazayı yara almadan atlattığı anlaşıldı. Kaza nedeniyle Mimar Sinan Bulvarı'ndan İzmir yönüne akan trafik, alternatif yollardan verildi.

DÜZCE'DE RİSKLİ BİNALAR İNCELENMEYE BAŞLADIDÜZCE'de, 12 Kasım1999 yılında yaşanan depremde orta hasar gören, ancak güçlendirme yapılmayan, deprem öncesi yapılan 650 civarında riskli yapı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri riskli binalarda incelemelerde bulunurken, yapılacak testlerin ardından riskli görülen binalar yıkılacak.12 Kasım 1999 yılında merkez üssü Kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 23 bin konut yıkılırken, 16 bin 474 konut orta hasar gördü. Düzce genelinde orta hasar görerek güçlendirilmesi yapılmayan, deprem öncesi yapıldığı belirlenen 650 civarında bina olduğu tespit edildi. Gittikçe riski artan binaların yaşanması muhtemel yeni bir depremde insan hayatına mal olmaması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca binalar çok hisseli olsa dahi Yapılacak incelemelerin ardından yıkılması gereken riskli binalar yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılarak, enkazları kaldırılacak.Düzce Çevre ve Şehircilik Yapı Denetim Şube Müdürü Serdal Alemdar konuyla ilgili olarak, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak afet riski altındaki alanların dönüşümünü yapıyoruz. Valilik emrince test edilmesi gereken binaları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamında test ediyoruz. Bu test kapsamında riskli çıkan yapıları valilik adına yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerini yapıyoruz. Bu şekilde ilimizde atıl olan, kullanılmayan ve risk teşkil eden yapıları dönüştürmeye çalışıyoruz. Geçen hafta Gümüşova'da bir bina yıktık. Bu kanun kapsamında mülk sahiplerinden birinin başvurusu ile tespit yapabiliyoruz. Ayrıca resen Düzce Valiliği emriyle de yapılabilir. Bir çok kriteri göz önünde bulunduruyoruz ama hızlı risk tespit denilen bir yönetmelik var buna göre numune alıyoruz. Burada sadece yumuşak kat dediğimiz giriş katından numune alıyoruz. Bunlar 2007 deprem yönetmenliği öncesi binalar dersek daha doğru olur. Ama genel olarak deprem öncesi binalar. Bunlar risk teşkil eden yapılar. Vatandaşlar şüphe duyar ve bize başvuru yaparsa biz inceleme yaparız. Artık 10 hisseli bir binada bir kişinin başvuru yapması yeterli. Vatandaş merakını giderebilir. Ancak riskli çıkarsa yıkılacağını da bilmesi gerekiyor." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ekiplerinin numune alırken görüntüsüSerdal Alemdar ile röpRiskli binalardan görüntü ve detaylarDosya adı dzcrisklibinaHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,=================='BİR YASTIKTA YARIM ASIR' PROJESİNDE, 52 YILLIK EVLİ ÇİFT NİKAH TAZELEDİBursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir yastıkta yarım asır' etkinliğine, evliliklerinde 50 yılı geçirmiş 100 çift katıldı. "Çocuklarınıza yarım asırlık evliliğin sırlarını anlatın" diyen Başkanı Alinur Aktaş, 52'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Sabiha Meral ve Erol Candan çiftinin nikahını tazeledi.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bir yastıkta yarım asır' konulu etkinlik düzenlendi. Evliliklerinde 50 yılı aşan yaklaşık 100 çiftin katıldığı programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Alinur Aktaş, evliliğin bir erkek ve bir kadının birbirini mutlu edebilir bir olgunluğa erişmesi durumunda huzurlu olabileceğini belirterek, "Bu olgunluğa erişmeyenler arasında gerçekleşen evlilikler de maalesef kısa sürüyor. Bugün batıda aile mefhumu can çekişiyor. 58 ülke gezdim. Aile mefhumunu ayakta tutabilmek için, çok ciddi paralar harcıyorlar. Ama maalesef aile ortamı çatlıyor.Tabii bizim toplumumuzun ana temeli aile. Huzurlu bir toplum için birbirine sorumluluk şuuru ile bağlı ailelerin çoğalmasını sağlamalıyız" dedi."ÇOCUKLARINIZA YARIM ASIRLIK EVLİLİĞİN SIRLARINI ANLATIN"Konuşmasında salonda bulunan çiftlere tavsiyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Evlatlarınıza ilginizi ve sevginizi eksik etmeyin. Bırakın çocuk gibi büyüsünler. Adamlığı geç tanısınlar, önemli değil; ama bugün toplumumuzda görüyoruz ki anne ve babasının sevgisinden ve ilgisinden yoksun yetişen çocuklarımızın ilerleyen yıllarda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle ne olursunuz gençlere örnek olun. Evlilikte yarım asrın sırlarını anlatın onlara" dedi.Alinur Aktaş, konuşmasının ardından 52'nci evlilik yıldönümlerini kutlayan Sabiha Meral ve Erol Candan çiftinin nikahını tazeledi. Neşeli anlara sahne olan nikah töreninin ardından etkinliğe katılanlar halay çekti.Görüntülü Dökümü:--------------Salondan görüntüler-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşma-52 yıllık evli çiftin nikah tazelemesi-Halay çekilmesi-DetaylarSüre: 05.05 Boyut:Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA==================MESLEK LİSESİNİN 'HAFİZE ANASI'Tokat'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 yıldır hizmetli olarak görev yapan Selma Eryurt(47), öğrencilerin 'Hafize Anası' oldu. Herkesin çok sevdiği Eryurt, teneffüslerde öğrencilerin dertlerini dinliyor, kıyafetlerindeki yırtıkları dikiyor.Tokat'ta aşçılık yapan Enver Eryurt ile evli olan, 3 çocuk annesi Selma Eryurt, 4 yıl önce Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hizmetli olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede hem öğretmenler hem de öğrenciler ile iyi bir diyalog kuran Eryurt, kendini sevdirdi. Öğrenciler ile yakından ilgilenen ve yardımcı olmaya çalışan Eryurt ünlü 'Hababam Sınıfı' seri filmlerindeki Adile Naşit'in canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle özdeşleştirildi.Okuldaki çocuklara elinden gelen yardımı yaptığını ifade eden Selma Eryurt, "Burada çalışan çaycı, temizlikçi, çocukların pantolonları sökülünce onları dikiyorum, düşüp gelince yaralandıklarında hemşirelik yapıyorum, her bir şey var. İlk geldiğim yıl matematik öğretmenimiz Nuran hanım vardı. Bir çocuğun pantolonun paçası yırtılmış, 'Git Selma teyzen diksin' demiş. İğne iplik yoktu. Evim yakındı, gittim iğne iplik aldım geldim. Öyle başladı. Çocuklar zaten bir şeyi duymasın 'Selma teyze pantolon dikiyormuş' diye hepsi gelmeye başladı. Düşen, yaralanan 'Selma teyze elimiz yaralandı. Pansuman yapar mısın' diye geliyorlar. Çocuklardan bir tanesi düşmüştü, pansuman yaptım hastaneye gitti. Sizin 'Selma ablanız hemşire mi' demişler. Ben onların anneleri, teyzeleri bir hala olmamıştım onu da oldum. Onlar benim kuzum, kuzum. Çocuklar 'Selma teyze sen Hafize anaya benziyorsun' diyorlar" dedi.'BİR AY PANTOLON DİKMEME CEZASI ALDIM'Hababam Sınıfı filmindeki gibi öğrencilerin bazen kasıtlı olarak pantolonlarını yırtıp getirmesi sebebiyle daha önce 1 ay pantolon dikmeme cezası aldığını söyleyen Eryurt şöyle konuştu:"Ders esnasında çocuklar pantolon yırttı, yanıma geldiler onu da Müdürümüz Ali bey yakaladı. Bana bir ay pantolon dikmeme cezası verdi. Ama çok zor oldu. Kuzular geldi. 'Oğlum yok, Ali hocam izin vermiyor' diyorum. Ama şimdi kesinlikle ders saatinde pantolon dikmek yasak. Ama teneffüslerde dikiyorum. Bazen kasıtlı geliyorlar. Ders esnasında gelenlere 'Ali hocamdan izin alın' diyorum. Tabi bilerek söktüğü belli oluyor. Sonra gelemiyor. Ancak teneffüste geliyor."Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, Selma Eryurt'un okulda çok sevildiğini ifade ederek, "Çünkü ablalık, annelik yapıyor. Benden çok benim ahilerimi seviyor. 'Yavrularım, kuzucuklarım' diye onlara hitap ediyor. Tabi çocuklar da kendilerini abla, anne diye sevgi gösterisinde bulunuyor. Ama o da bunu hak ediyor. 1500'e yakın öğrencimiz var. Çok hareketliler. Pantolonları, ceketleri, montları sökülüyor. Söküldüğü zaman gönül rahatlığıyla onun yanına geliyorlar. Selma Hanım oracıkta dikip gönderiyor. Öğrencinin tıraşı, gelmiş dışarı gidemiyor. Hemen oradan köpüğünü, tıraş makinesini, her şeyini veriyor. Kalemi yok, silgisi bitmiş Selma hanım yetişiyor. Yani Hababam Sınıfı'ndaki Adile Naşit neyse, çarpı 50, eşittir Selma hanım" diye konuştu.'SELMA ABLAMIZI ÇOK SEVİYORUZ'Arkadaşları ile oynarken montunun kolu yırtılan ve Selma Eryurt'ta diktiren Hasan İnanır, "Selma ablaya montumun kolunun altı yırtılmıştı onu diktirmeye getirdim. Hababam Sınıfı tüm Türkiye'nin bildiği bir sınıf. Orada Hafize Ana vardı. Burada da Selma ablamız var. Yanına geliyoruz muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Selma ablamızı çok seviyoruz" dedi.9'ncu sınıf öğrencisi Batuhan Kılıç ise, "Arkadaşlarımla oyun oynarken pantolonum yırtıldı. Selma ablamız da yardım ediyor, söküklerimizi dikiyor. Yanına geldim. Pantolonumu dikti. Selma abla olmasaydı akşama kadar öyle gezecektim. İyi ki var" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-Okuldan görüntüler-Selma Eryurt'un görüntüleri-Öğrencilerin yardıklarını dikmesi-Konuşmaları-Okul Müdürünün konuşması-Öğrencilerin konuşmaları(650 mb)Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,=============BÜLENT ERSOY SAHNEDE ZEKİ MÜREN'İ ANDITürk sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy, şarkılarıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ersoy, Zeki Müren'i de sahnede andı.Bülent Ersoy, Jolly Joker Bursa'da sahneye çıktı. Eski ve yeni şarkılarını söyleyen Bülent Ersoy'a mekanı tıklım tıklım dolduran sevenleri de eşlik ederek doyasıya eğlendi. Ersoy, dinleyicilerden gelen istekleri de geri çevirmedi. Bülent Ersoy, 6 Aralık'ta doğan Zeki Müren'i de andı. Diva, Müren'in 'Şimdi uzaklardasın' şarkısını dinleyicileriyle birlikte okuyarak, "Sanatı gerçekten tartışılmaz, tek kelimeyle büyük bir ustaydı. Yağ gibi okurdu, eserlerinin hakkını verirdi. Hep bir araya geldiğimizde okurduk, ben daha bir kez detone olduğunu duymadım" dedi. Bülent Ersoy'un Müren'i anmasını mekandaki dinleyiciler alkışladı.Görüntü dökümü;------------Şarkılarından detaylar-Şimdi uzaklardayız şarkısından detaylar-Bülent Ersoy'un sözleri-Sahne ve seyirciden detaylarSüre: 4 dakika 24 saniye, Boyut: 296 MBHaber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,=================KARLI KAPLI ORMANLARDAKİ YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDIDoğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken geyik, tilki ve domuz gibi yaban hayvanları için yem bırakıyor. Yem bırakılması sayesinde hayvanlar hayatta kalırken, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına da inmiyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorluk çeken geyik, tilki ve domuz gibi yaban hayvanlarının etkilenmemesi için harekete geçti. Ekipler haftanın belirli günlerinde Kartepe Pazarçayırı, Kuzuyayla, Maşukiye gibi yoğun kar yağışı alan yüksek kesimlere yem bırakıyor. Yapılan yemleme çalışmalarıyla hayvanların hayatta kalmaları sağlanırken, yiyecek bulmaları için yerleşim yerlerine de inmeleri engelleniyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam ettiği günlerde yemleme çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.Pazarçayır Mahalle Muhtarı Remzi Güler bölgelerinde yaklaşık 30 geyik bulunduğunu belirterek, "Bölgemizde yaklaşık 30 tane geyik olduğunu biliyoruz. Onlar da kar yağışıyla beraber doğada olumsuz etkileniyor, yiyecek bulmakta zorlanıyor. Çok fazla kar yağdığı dönemde ekipler buraya gelerek yaban hayvanlarının aç kalmaması için hayvanların geçiş güzergahında bulunan belirli yerlere zaman zaman yem bırakıyor. Hayvanların hem açlıktan ölmemeleri hem de yerleşim yerlerine inerek etrafa zarar vermemesi için ekipler yemleme çalışmaları yapıyor. Ekiplerimiz yaban hayvanları için çok duyarlı davranıyor. Bizler de doğada bulunan geyik gibi yaban hayvanlarının çoğalması ve ileride turizm amaçlı kullanılabilmesi için uygulamanın verimli ve güzel olduğunu düşünüyoruz. Bizler de köy halkı olarak avcılara tembih ediyoruz, korumaya çalışıyoruz ve ileride sayılarının daha da artacağını tahmin ediyoruz." dedi.Görüntü Dökümü---------Ekiplerin karla kaplı bölgeye çuvallarla yem getirmesi-Ekiplerin yem çuvallarını açarak hayvanların ulaşabileceği bölgelere bırakması-Muhtar Remzi Güler ile röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli)