Dha Yurt Bülteni -5

DHA YURT BÜLTENİ -5(ÖZEL) - 'Çingene Kızı' mozaiğine ziyaretçi akınıGaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden kaçırıldıktan 58 yıl sonra Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 parçası, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. 'Çingene kızının ailesi' diye adlandırılan tarihi parçaları görmek isteyen 3 bine yakın kişi, ilk gün Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında, Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan Milattan Sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen Menad Villası'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait olan ve kentin simgesi haline gelen 'Çingene kızı' mozaiğine ait eksik bordürlerinin, 1960 yılında kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırıldığı ve 2012 yılında ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nin girişindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilendiği belirlendi. İki ülke arasındaki diploması trafiğinin ardından 'Çingene kızı'nın etrafını tamamlayan 12 parçanın iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında iade protokolü anlaşmasına varıldı. Yoğun görüşmelerin ardından 12 mozaik, Kasım ayı sonunda Türkiye'ye getirildi ve Çingene Kız mozaiğinin de sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ne ulaştırıldı.Müzede yapılan düzenleme ile oluşturulan alanda 12 mozaiğin dün düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kent protokolünün katıldığı törenle sergilenmesine başlandı. Eserlerin ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı 3 bine yakın ziyaretçi de Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. Eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, mozaiklerin kente getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.Öte yandan dün düzenlenen törenle ziyarete açılan 12 eser arasında yer alan kadın figürüne ise Zeugma Antik Kenti kazılarının yapıldığı Belkıs Mahallesi'nden esinlenerek 'Belkıs' ismi verildi. Arkeologlar, uzun uğraşlar ile kente getirilen 12 parça arasında bulunan Belkıs mozaiğinin de kardeşi olarak bilinen Zeugma Antik Kenti'nin simgesi olan Çingene Kız'a kavuştuğunu kaydetti.BAKAN ERSOY: TAKİP DOSYAMIZDA BİNLERCE ESER VARKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene Kız mozaiğinin eksik parçalarının ait olduğu Gaziantep'e getirilmesi için uzun yıllar bir savaş verildiğini söyledi. DHA'nın sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, mozaiklerin getirilmesinin sadece Gaziantep değil, Türkiye için önemli olduğunu ifade etti. Mozaiklerin iade edilmesinin kanunsuz ve izinsiz şekilde yurt dışına kaçırılmış kültürel varlıkların geri getirilmesi için verdikleri mücadelede önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, şöyle konuştu:"Verilen mücadeleler ile çok büyük başarılar elde edildi. Çok büyük miktarda eseri bu yollarla Türkiye'ye getirmeyi başardık. Hala takip dosyamızda binlerce eser var. Bunları da yerlerini tespit ettikçe başta İnterpol olmak üzere İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız ve ilgili yerel otorite ile birlikte gerekli hukuki süreçleri başlatıyoruz. Bunların savaşını veriyoruz. Bu açıdan bu çalışmalara çok büyük motivasyon oldu açıkçası. Bu motivasyonun artarak devam etmesi gerekiyor. Bütün dünyanın da anlaması gerekiyor; bu tarz tarihi ve arkeolojik eserler doğduğu yerde değerli, doğduğu yerde sergilenmeli ve korunmalı. Bu mesajın dünyaya verilmesi açısından da önemli. Bu eserlerin iadesi etik oldu ve tüm dünyaya yavaş yavaş bu tarz çalışmalarla yayılacak diye düşünüyorum."Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de ABD'den getirtilen mozaiklerin sergilenmeye başlamasıyla Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi sayısının önemli oranda artacağına inandıklarını kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kozaiklerin ziyarete açılmasıBakan Mehmet Nuri Ersoy ile röp.Mozaikleri görmek isteyen ziyaretçilerHasan Kırmızıtaş'ın anonslarıSergilenen mozaiklerGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 567 MBHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)===============DP'li Uysal: Bütün çevrelerde aday gösterme kararlığımız varDemokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Türkiye'deki bütün çevrelerde aday göstermek noktasında bir kararlılığımız ve iddiamız var" dedi.DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Partisinin temsilciler meclisinde aldıkları kararla ilgili konuşan Gültekin Uysal, "24 Haziran seçimleri sonrası aslında birbirini tamamlayan 31 Mart seçimleriyle karşı karşıyayız. Türkiye'de 16 Nisan referandumuyla değişen şartlar var, seçim süreçleriyle ilgili. Bütün bunlara kayıtsız kalmadan ama elbette Demokrat Parti olarak geçen hafta gerçekleştirdiğimiz temsilciler meclisi toplantımızda aldığımız kararla Türkiye'deki bütün çevrelerde aday göstermek noktasında bir kararlılığımız ve iddiamız var" diye konuştu.'TÜRKİYE İKİ KUTUPLULUĞA MAHKUM EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'31 Mart yerel seçimlerine hatırı sayılır bir zaman dilimi olduğuna dikkati çeken Uysal, seçim takviminin 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayacağını söyledi. Uysal, şöyle dedi:"Şubat ayı itibariyle de nihai seçim kurullarına adaylıklar büyükşehirlerde, illerde ve ilçelerde, beldelerde belirlenecek. İl genel ve belediye meclis üyeleri de belirlenecek. Bütün bu süreç içerisinde elbette önümüzde hakikaten Türkiye'nin kutuplaşmamasını istediğimiz ama iki kutupluluğa her noktada mahkum edilmeye çalışılıyor. Makul ve namuslu insanların etrafında birleşme noktasında bir irade çıkarsa elbette bunları şahsi önceliklerimizle değil, bir yanda ülkemiz ve öbür yanda partimiz öncülükleriyle değerlendirme imkanı doğar. Ama bugün itibariyle söyleyebileceğim; bizler yetkili kurullarımızla ve meşru kurullarımızla aldığımız hem de temsilciler meclisimizde bütün genişletilmiş manada ilçe başkanlarımız ile yaptığımız toplantıda adaylarımızı her noktada her seçim çevresinde aday çıkarmak noktasında bir kararlılığımız var."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Uysal aracıyla gelirken detayUysal aracından inerken detayUysal'dan genel detaylarUysal'ın açıklamasıHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==============Hakkari'de 3 köy ve 13 mezra yolu, ulaşıma kapandıHakkari'de dün akşam başlayıp, aralıklara sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, kardan dolayı 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması-DetaylarBOYUT: 99 MB - SÜRE: 53 SNHAKKARİ, -==============72 yıldır fıçı üretiyor, ellerinde kesilmeyen parmağı kalmadıBursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 72 yıldır fıçı üreterek geçimini sağlayan İsmail Alkış (86), azmi ve işine olan aşkı ile görenleri şaşırtıyor. 10 parmağını da fıçı üretimi yaparken kullandığı hızar makinesine kaptıran Alkış, yılmadan ve vazgeçmeden fıçı yapmaya devam ediyor.Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 14 yaşında babasının yanında başladığı fıçıcılık mesleğinde 72 yılı geride bırakan fıçı ustası İsmail Alkış, işine olan aşkı ve azmi ile gençlere taş çıkartıyor. Türkiye'deki son fıçı ustalarından olan İsmail Alkış, yüzlerce kiloluk fıçıları imal ederek piyasaya satıyor. Bir fıçıyı en erken 2 günde tamamlayabilen Alkış, geçirdiği meslek kazalarına da aldırış etmeden işini ilk günkü aşkı ile sürdürüyor. Fıçı yaparken kullandığı hızar makinesine farklı zamanlarda parmaklarını kaptıran Alkış'ın 10 parmağının da kesilmi, çoğnun da uçlarının olmadığını görenler ise şaşırıyor. "40 yıl içerisinde aralıklarla 10 parmağının da kesildiğini söyleyen Alkış, "10 parmağımı da hızar makinesine kaptırdım. Bizim meslekte saat mevhumu yok. Güneş doğar mesai başlar, güneş batar paydos ederiz. 72 senedir fıçı yapıyorum" diye konuştu.Dedesinin mesleğini devam ettirdiğini belirten torunu Mehmet Ese ise, yaptıkları fıçıları 500 ile 5 bin TL arasında fiyattan sattıklarını söyledi. Ese, "Birbuçuk yıldır bu atölyede dedemle beraber fıçı üretiyorum. Her işe uygun fıçılar üretiyoruz. Sadece sıvı muhafaza etmek için değil, dekoratif maksatlı talepler de geliyor. Şu anda bu işi yapacak eleman bulmak çok zor. Bizler sipariş üzerine çalışıyoruz. Son zamanlarda çok yoğunuz. Ne kadar fıçı yapsak o kadar satılıyor. Ben de bundan sonra bu mesleği devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü------------Dede ve torun ile röportaj-Fıçı yapımları-Dedenin parmaklarıSüre: 3.14 dakika, Boyut: 361 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),==============Yeğene istismar davasında ceninden baba belirlenecekErzurum'da yeğeni N.N.'ye (14) istismarda bulunduğu öne sürülen dayı M.İ.'nin (21) 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. N.N.'nin 2 aylık hamile olduğu anlaşılınca, mahkeme kararı ile gebeliği sonlandırılırken, ceninden alınan örnekten, babanın, tutuklu yargılanan dayı M.İ. olup olmadığı araştırılacak.Erzurum Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nü 9 Ocak'ta telefonla arayan, isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, cezaevinde yatan İ.H.N.'nin 14 yaşındaki kızına istismarda bulunduğu ihbarında bulundu. İhbarcı kişi, ailenin de kızlarını öldüreceğini söyledi. Harekete geçen ekipler, istismar mağdurunun N.N. olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve N.N. ile annesi G.N.'nin ifadesine başvuruldu. Çocuk İzleme Merkezi'nde dinlenen N.N., 10 yaşından bu yana dayısının istismarına uğradığını söyledi. N.N.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu ortaya çıktı. N.N.'nin annesinin de onayı ile Erzurum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda mağdurun gebeliği sonlandırıldı, ceninden moleküler genetik inceleme amacıyla parça alındı. Olayı öğrendikten sonra kaçan dayı M.İ., yakalanıp gözaltına alındı ve 17 Ocak 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. M.İ., hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk celsesinde tutuklu M.İ., mağdur N.N. ve annesi hazır bulundu. N.N.'nin babası İ.H.N. de tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda SEGBİS ile M.İ.'nin hazır edilmesi beklendiği sırada baba İ.H.N. mahkeme heyetine hitaben, "Beni niye duruşma salonunda hazır etmediniz? Siz bana film mi izleteceksiniz? SEGBİS ile ifade vermek istemiyorum" diyerek odadan ayrıldı.YAŞADIKLARINI ANLATTIDayısının ilk istismarına uğradığı dönemde durumu amcasının eşine söylediğini belirten N.N., başından geçenleri şöyle anlattı:"Yengem beni 'kızım halledeceğim, bakacağım' diyerek geçiştirdi. Annem ve nineme anlattığını söyledi. Ben olacaklardan korktuğum için ilk olayı yalanladım ve inkar ettim. Sanık bu şekilde defalarca eylemde bulundu, ancak sayısını hatırlayamıyorum. Daha sonra Telsizler'in oradaki eve taşındık. O evdeyken de ben sanığın bu eylemlerinden dolayı olayı kuzenime anlattım. En son olay yeni taşındığımız evde yaşandı. Bu olaydan sonra da sanık her fırsatını buldukça beni defalarca istismar etti. Ben korktuğum ve utandığım için olayı kimselere anlatamadım. Şikayetçiyim."Eşinin cezaevinde olması nedeniyle kardeşinin kendileri ile birlikte yaşadığını ifade eden anne G.N. de kardeşinden şikayetçi odu. Kızının kendisine herhangi bir şey anlatmadığını söyleyen anne G.N., "Eşim cezaevine girmeden önce firar ettiğinde, cezaevine teslim olmak için kardeşimi yanımıza getirerek bize göz kulak olmasını istedi. Ben olaydan şikayet tarihi döneminde sonradan haberdar oldum. Öncesinde kızım bana bir şey anlatmadı. Kızımın tavırlarında herhangi bir değişiklik sezmedim" diye konuştu.Mağdurun ablasının kızı olduğunu hatırlatan M.İ. suçlamaları kabul etmedi. Olay tarihi döneminde yeğeni ve annesi ile aynı evde kaldığını söyleyen M.İ., "Ben mağdurun öz amcasının işyerinde işçi olarak çalışırdım. Sabah 8'de işe gidip akşam 12'de gelirdim. Mağdurun iddia ettiği gibi kendisine nitelikli istismarda bulunmadım. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Niçin böyle bir şey söyledi bilemiyorum. Telsizler'in oradaki evde aynı odada yattığımız doğrudur, ancak odada mağdurun annesi, kardeşleri, ninesi de vardı" dedi.Mahkeme heyeti M.İ.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, N.N.'nin Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilip, DNA incelemesi için kan örneği aldırılması istendi. Mağdura ait kan örneğinde moleküler genetik incelemesi yapılarak, elde edilecek DNA profilinin daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin ön raporunda DNA'sı çıkartılan cenine ait örnek ile karşılaştırılarak ceninin anne ve babasının sanık ve mağdur olup olmadığı araştırılacak.Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, -===============İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldüren şüpheli, tutuklandıKayseri'de, 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Halit Çadır (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Çadır, 38 NS 398 plakalı otomobiliyle 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ın yanına geldi. Aracından inen Halit Çadır, yanındaki av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayın ardından kaçan Halit Çadır ise Argıncık Kayabaşı Mahallesi 110. Sokak'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halit Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.Haber: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, -