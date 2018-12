Dha Yurt Bülteni -5

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:16



DHA YURT BÜLTENİ -5ÇALDIĞI MALZEMELERLE YAKALANDITekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen K.Y., at arabasıyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Kemalettin Mahallesi'nde mutfak malzemeleri satan işyerinde meydana geldi. Girdiği işyerinden aldığı mutfak malzemelerini at arabasına yüklemeye çalışan K.Y.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Y.'nin Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde olduğunu görerek peşine düştü. At arabasındaki malzemeleri polisin üzerine atmaya çalışan K.Y. yakalanarak gözaltına alındı. At arabasına yüklenmiş 3 çelik mutfak tezgahı, matkap, kaynak makinesi, hilti, mutfak tüpü ve döner bıçağına el konuldu. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-At arabasından görüntü-Çalınan malzemelerden görüntü-Polisin at arabasını kontrol etmesi-Çalınan malzemelerin çekiciye yüklenilmesiHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),==================DENİZLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMADenizli'de polisin sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar bonzai, esrar ve metamfetamin ile yakalanıp göz altına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan kişiler yönelik olarak geçen perşembe günü akşam saatlerinde operasyon düzenledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Zeytinköy Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda S.İ., İ.E. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 gram bonzai, 30 gram esrar ve 10 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------Adliyeden detay görüntü-Şüphelilerin adliyeye getirilmelerinden görüntü-Adliyeden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,=================MERSİN'DE YAVRU KEDİ YAKILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDUMersin'de bir yavru kedi, sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme noktasında yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Kediyi bulan Dilara Aşga (20), bu vahşete neden olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Olay, merkez Hürriyet Mahallesi 1784 sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Sabah saatlerinde mama bırakmak için evlerinin karşısındaki parkta bulunan kedi-köpek beslenme noktasına giden Dilara Aşga, çimlerin arasında yavru bir kedinin hareketsiz yattığını gördü. Kedinin sırt kısmının tamamen yanmış olduğunu fark eden Aşga, hayvanı yakın bir noktaya gömdü.Yaşadığı acı olayı anlatan Dilara Aşga, "Kedi besleme odağına mama bırakmaya geldiğimde yanmış bir kedi cesedi gördüm, kediyi yakın bir yere gömdüm. Hayvansever olarak polisin bu durum için soruşturma başlatmasını istiyorum. Cezaların artmasını istiyorum. Burada birçok insan hayvan beslediğim için bana tehditte bulunuyorlar 'Hayvanları zehirleyeceğiz' diyorlar. Bunlara da bir önlem alınmasını istiyorum. Besleme noktalarına bir kamera yerleştirilebilir. Şuan elimde kimin yaptığına dair hiçbir delil yok. Bu tarz önlemlerin alınmasını istiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Beslenme noktasının genel ve detay görüntüleri-Dilara Aşga'nın beslenme noktasına mama bırakması-Olay anını anlatması-Kediyi gömdüğü yeri göstermesi-Kedileri sevmesinden genel ve detaylar-Kedilerden detaylar(BOYUT: 266 MB) (SÜRE: 02.26 DK)Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=============KÜÇÜK KEDİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği sokaktaki hayvanları beslerken küçük bir kedinin gözlerini kapandığını gördü. Sahilde kayalıkların arasına giren korkudan kalbi duran küçük kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü.Karamürsel'de, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği üyeleri sahilde besleme yaparken küçük bir kedinin gözlerinin iltihaplanarak kapandığını gördü. Dernek üyeleri küçük kedinin tedavisini yapmak istedi. Küçük kedi sahilde kayalıkların arasına girdi. Kayalıkların arasında çıkarılan kedinin korkudan kalbi durdu. Dernek yöneticisi Bahar Gök kediye kalp masajı yaptı. Kedi kısa süre sonra sıçrayarak kendine gelirken, gözlerine merhem sürülerek, yiyecek verildi.Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, "Besleme yaparken karşılaştık. Gözü ve burnu iltihaptan kapanmıştı. Yoldan geçen hayvansever bir gencimiz zorlada olsa kayaların arasında yakaladı ama çok korktuğu için ufak bir şok yaşadı kalbi ve nefesi durdu. Küçük bir müdahale ile kendine getirdik. Canımızı kurtarmanın mutluluğu tarif edilemez." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Kediye kalp masajı yapılmasıKedinin kendine gelmesiBir kedinin yavru kedinin yanına gelmesiYaşanan konuşmalarHaber-Kamear: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,==============ESKİ EŞYALARI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORDiyarbakır'da resim öğretmeni Ömer Kutlu, atıl ve çöpten topladığı eşyaları sanat atölyesinde yenileyerek yeniden kullanıma sunuyor.Diyarbakır'da el işi sanatı ile antika-nostalji eşyaları kıymetlendiren resim öğretmeni Ömer Kutlu, evlerde atıl durumda olan, kullanılmayan, eskiye dair birden çok eşyayı, zaman zaman da çöplerden toplayarak, orijinal halini değiştirmeden farklı tasarımlarla yeni ürünler elde ediyor. Atölyesinde eski sandıkları, vitrinleri, müzik aletlerini, dikiş makineleri, tahta parçalarına yeniden hayat veren Kutlu, bunları sanat atölyesinde derliyor. İnsanların uzun yıllar kullandığı, modası geçtiği ya da yıprandığı için evdeki eşyalarını atmak yerine değerlendirmesi gerektiğini belirten Kutlu, yaptıklarının bir geri dönüşüm hikayesi olduğunu söyledi. Yıpranmış eşyaları atarken insanların iki kez düşünmesi gerektiğini anlatan Kutlu, "İnsanların evlerinde, yollarda gördüğü umursamadığı, eskidiği için gereksiz bahanelerle etrafa saçılan bir çok eşyayı biz toparlayarak tekrar kazandırıyoruz. İnsanlar evlerindeki kullanmadıkları eşyaları aslında değerlendirmeliler, atölyeyi açtıktan sonra bir çok kesimin özellikle sosyal medyada ilgisini çekti ve buraya gelip bizimle iletişime geçtiler. Özellikle kadınlar geri dönüşümle yeni tasarımlar elde etmek istiyorlar. Mesela kullanılmayan bir sazdan, duvarlarımıza asılan eski saatlerden biz raflar yaptık, vitrinleri yeni trendlere uygun hale getiriyoruz. Burada kurslar düzenliyoruz, bu işin sürekli hale getirilmesini amaçlıyoruz. Bölgede bu kadar geniş kapsamda bir atölye yok. İnsanların umursamayarak attığı bir tahta parçasından biz çok güzel eserler çıkarıyoruz. Yenilediğimiz eşyalara da talep oldukça fazla, yurt dışına bile yeniden dekore ettiğimiz eşyaları yolluyoruz. Buradan herkese sesleniyorum, bu tarz eşyaları atmayarak sizler de değerlendirebilirsiniz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Atölyenin dışından görüntü-Geri dönüşümle kazanılmış eşyalar-Ömer Kutlu'nun atölyede çalışması-Kutlu'nun çalışmaları hakkında bilgi vermesi-Eşyalardan detaylar-Genel ve detayGÖRÜNTÜ BOYUTU: 633.53Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR,================LİSE ÖĞRENCİLERİ, 'PLASTİĞE HAYIR' DEYİP AHŞAP OYUNCAKLAR YAPTIErzurum'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kanserojen madde içeren 'plastik oyuncaklara hayır' diyerek ahşap oyuncaklar üretmeye başladı. Anaokulları için oyuncaklar yapan öğrenciler, yetim çocuklar için de 'Her Yetime Bir Oyuncak' projesini hayata geçirdi.Merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Bölümü öğretmen ve öğrencileri pastik oyuncaklara savaş açtı. Liselerindeki atölyede okulların ihtiyacı olan malzemeleri yapan öğretmen ve öğrenciler çocukları, daha sağlıklı oyuncaklarla buluşturmak için ahşap oyuncak üretimine başladı. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen ve öğretmen İbrahim Küçükoğlu ile 35 öğrenci, büyük erkek ve kız çocukları için otomobil, tren, vagon, bebek, ev gibi oyuncaklar üretti. Ekibin öğrencileri, anaokuluna gidenler için ise el ve kas koordinasyonunu geliştirecek oyuncaklar yaptı.'YETİM ÇOCUKLARI ORGANİK OYUNCAKLAR İLE BULUŞTURACAKLAR'Bölüm olarak plastik oyuncağa hayır dedikleri için ahşap oyuncak üretme kararı verdiklerini söyleyen Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen, kısa sürede çok fazla oyuncak yaptıklarını bildirdi. Kız ve erkek çocukları ile anaokuluna giden öğrenciler için farklı oyuncaklar ürettiklerini ifade eden Dağdelen, projeleri kapsamında yetim çocukları da sevindirmeyi amaçladıklarını bildirdi. 'Her Yetime Bir Oyuncak' kampanyası çerçevesinde ilçede bulunan yetim çocuklara oyuncak dağıtacaklarını belirten Dağdelen, yetim çocukları organik oyuncaklarla buluşturacaklarını vurguladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------Meslek Lisesi binası-Öğrencilerinh atölyede çalışması-Öğrencilerin oyuncak üretiminden genel ve detaylar-Bölüm şefi Selçuk Dağdelen'in çalışmaları göstermesi-Yapılan oyuncaklardan görüntü-Bölüm Şefi Selçuk Dağdelen'le röpHaber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,===============SAĞYAŞAR'DAN POP MÜZİĞİ SANATÇILARINA: TÜRK MÜZİĞİ SÖYLEMEK KOLAY DEĞİLDİRTürk Sanat Müziğinin güçlü sesi TRT ve Devlet Sanatçısı Mustafa Sağyaşar, dün gece Kastamonu'da verdiği konserle izleyenlerini büyüledi.Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde, 10 Aralık İlk Kadın Mitinginin 99'ncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahneye Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi 88 yaşındaki Mustafa Sağyaşar çıktı. Kırık kalça kemiği tedavisine rağmen sahneye konan sandalyeye oturmayan sanatçı Sağyaşar, yaklaşık 1,5 saat sahnede birbirinden güzel eserleri seslendirerek izleyenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.Sahne öncesi DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sağyaşar, pop sanatçılarının Türk Sanat Müziği parçalarını seslendirmelerini eleştirerek, "Çok güzel bir söz vardır; 'Gölge etme başka ihsan istemem' diye. Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlar. Türk Müziği söylemek kolay değildir. Bir şarkının melodisini tam söylemek onu icra etmek değildir. Türk Musikisi doğrudan doğruya sözleri ile onu yaşamakla olur. Bunu vücut dili ile anlatmak şart, duygu ile anlatmak şart. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Haber: Kadir ÖZEN/ DİKİLİ (İzmir), -===================MHP'NİN AFYONKARAHİSAR ADAYI ÇETİNKAYA OLDUMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak Fatih Çetinkaya açıklandı.2014 yerel seçimlerinden MHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olan ve yüzde 42.5 oranında oy alan Fatih Çetinkaya, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi. 3 çocuk babası olan Çetinkaya, MHP Genel Merkezinin Afyonkarahisar'daki belediye başkan adayı oldu.Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -