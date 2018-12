Dha Yurt Bülteni-5

11 Aralık 2018 Salı 11:07



BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS ULAŞIMI ZORLAŞTIRDIBOLU Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Bolu Dağı geçişlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır şekilde bekledi. Ekipler, sürücülerin araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu. Saat 21.30 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 araçla söndürme çalışmalarına başlarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yolda güvenlik önlemleri aldı.İlk başlarda tavanından alevlerin görüldüğü iş yerinin bir süre sonra ön kısmındaki camlardan da alevler çıkmaya başladı. İtfaiye erleri çatıdaki yangını söndürürken, polis, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar da itfaiyenin hortumları ile iş yerinin ikinci katının camlarından gelen alevlerle mücadele etti.Yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, 1 iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 2 iş yerinde ise hafif çapta zarar oluştu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Öğrenciler, daha sonra aldıkları para kadar ya da daha fazla miktarda sandığa para bırakıyor. Osmanlı döneminde yardımlaşmanın en ince örneklerinden biri olan 'sadaka taşı' uygulaması merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Erzurum Lisesi'nde 'yardım sandığı' adı altında başlatıldı. Okul Müdürü Selami Güneş, öğretmen ve öğrencilerin destek verdiği projede koridora konulan 'yardım sandığı'na her gün para bırakılıyor. Okula gelen misafirler ya da uygulamayı duyan işadamlarının da para koyduğu yardım sandığı ihtiyaç sahibi öğrenciler için önemli bir imkan oluyor. Yemek, kitap ya da başka ihtiyaçları için üzerlerinde para olmayan öğrenciler, hemen yardım sandığına koşuyor. Öğrenciler ihtiyaçlarını giderdikten sonra aldıkları kadar ya da daha fazla miktarda parayı sandığa bırakıyor. Okuldaki uygulamadan memnun olduklarını belirten öğrenciler, yardım sandığı sebebiyle herkesin rahatlıkla ihtiyacını giderdiğini söylüyor. Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş, "Unuttuğumuz değerlerden birisi olan sadaka taşını biz günümüze uygunluğu açısından yardımlaşma kutusu olarak isimlendirdik. İhtiyacı kadar para alan öğrenci daha sonra geri getirip bırakıyor. Okula gelen misafirlerimiz farkındalık olması açısından sandığa para bırakıyor. Asıl yardım yapanlar ise öğretmen ve öğrencilerimiz. Yardımlaşmanın önemini burada yaptıklarıyla öğreniyorlar" diye konuştu.Yardım sandığının okul koridorunda korumasız bir şekilde bırakıldığını da belirten Güneş, öğrencilerin vicdanlarına göre hareket ettiklerini söyledi. Sandıktan para alan öğrencinin ertesi gün geri getirdiğini ifade eden Güneş, bir öğrencinin yolda bulduğu parayı da sandığa attığını bildirdi. İlk yıl 500 litre sirke üretimi gerçekleştiren Yoran kardeşlerin hedefi ileriki yıllarda bir sirke fabrikası kurmak.3 yıl önce babaları öğretmen Ali Yoran'ın ailesine yetecek kadar doğal elma sirkesi üretimini yaptığını gören çocuklar ortaokul öğrencisi Abdullah Kerem Yoran ve ilkokul öğrencisi Erdem Yoran sirke üretimine başladı. İlk yılında 500 litre sirke üreten gençler, doğal sirkenin patentini almayı hedefliyorlar. Patent aldıktan sonra seri üretime geçmeyi planlayan genç beyinlerin en büyük hedefi fabrika kurmak.İnegöl ilçesinin kırsal AlanyurtMahallesi'nde oturan ve kırsal Karakadı Mahallesi'ndeki köy evlerine hafta sonu giden iki kardeş, burada ağaçlarından topladıkları elmaları sirkeye dönüştürüyorlar. iki kardeş, elmaları toplayıp temizleyerek doldurdukları bidonlarda 40 gün bekleterek sirke elde ediyorlar. Ürettikleri sirkenin patentini almayı hedefleyen gençler ise, kentte bulunmayan doğal sirke fabrikası kurmanın hayalini kuruyorlar.KARDEŞİMLE BİRLİKTE SİRKE YAPIMINI ÖĞRENDİKAbdullah Kerem Yoran, "Yaklaşık 3 yıl önce babamın sirke yaptığını gördüm. Ben de merak edip babamdan sirke yapmayı öğrendim. Öğrenince kardeşimle birlikte sirke yapmaya başladık. Sirke yapımından bahsedersek; öncelikle elmalarımızı ağaçlardan topluyoruz ve güzelce sirkeli suda temizliyoruz. Elmalarımızı doğrayıp bidonlara dolduruyoruz. Sirke anası denilen mayamızı koyuyoruz. Üstünü hava alacak şekilde kapatıyoruz. Yaklaşık 40 gün sonra sirke oluyor. Oluşan sıvıyı elma parçalarından ayırmak için süzüyoruz. Süzülen sıvı sirke oluyor. Sirkelerimizi komşularımıza, yakınlarımıza ikram ediyoruzö İfadelerini kullandı. İleride sirkenin patentini alacaklarını kaydeden Yoran, "Kendimize özel olan bu ürünün patentini almayı hedefliyoruz. Hedefimiz sirke fabrikası kurmakö dedi. Erdem Yoran ise, "Ben de ağabeyime yardım ediyorum. Birlikte sirke üretimi yapıyoruz. Bazen ikram ettiğimiz komşularımız bize harçlık veriyor, ağabeyimle paylaşıyorumö diye konuştu. Amacımız buraya gelenlerin daha fazla kalmalarını sağlamaktır" dedi.Van'ın önemli turizm değerlerinden biri olan ve adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı 4. Murat'tan alan Muradiye Şelalesi Van'a 80 kilometre uzaklıktaki Muradiye ilçesinde bulunuyor. Her mevsim gelen ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan şelale ve çevresi için Muradiye Belediyesi tarafından bir proje başlatıldı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel şelaleyi gezdikten sonra çok kötü bir durumda olduğunu fark ettiklerini ve hemen harekete geçtiklerini söyledi. Şelaleye hak ettiği değeri vermek için proje çalışmalarına başladıklarını anlatan Yücel, şelalenin çevresindeki 75 dönüm arazi üzerine, 4,5 milyon liralık projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Muradiye Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile ilk olarak şelalenin çevresindeki çok eski ve yarım kalmış otel inşaatı yıkıldı. Şelalenin çevresinde, 3 kilometrelik yürüyüş yolu, 5 seyir terası, restoran, ışıklandırma, oyun ve dinlenme alanları, binlerce fidan dikimi yapıldı. Proje kapsamında şelaleye 1350 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde yeni yol da yapılırken, ücretsiz 100 araçlık park yeri de hizmete sunuldu.ŞELALENİN ÇEVRESİ DEĞİŞTİMuradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, bu projeyle amaçlarının Muradiye Şelalesi'ne gelen ziyaretçilerin burada daha fazla ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Proje ile Muradiye Şelalesi'nin yakınlarında bulunan ve hiç görülmeyen diğer şelalelerin de görülmesinin sağlandığını belirten Kaymakam Yücel şöyle konuştu:"İlk geldiğimizde Muradiye Şelalesi gerçekten kötü bir haldeydi. Burada çok eski bir otel inşaatı vardı. Biz buradaki doğal yapıyı güzelleştirmek ve zenginleştirmek adına önemli bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı yaparken de doğasına önem verdik. Tek bir ağaç bile kesilmediği gibi 3 ağaç için de projede değişikliğe gittik. Yürüyüş yolları üzerine denk gelen ağaçlara hiç dokunmadık. Proje kapsamında 3 kilometrelik yürüyüş yolu, 5 seyir terası, restoran, yeşillendirmemiz, ışıklandırma ve binlerce ağaç dikimi yapıldı. Oyun ve dinlenme alanları oluşturduk. Van turizmine önemli bir eser ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. "ÇEKTİRİP GİTMEYECEKLERVan'ın önemli turizm noktası halinde bulunan Muradiye Şelalesi'ne daha önce gelenlerin şelaleyi görüp, fotoğraf çektirdikten sonra yapacak başka bir şey bulamadıkları için hemen döndüklerini belirten Yücel, "Van'ın başlıca görülmesi gereken yerlerin başında Muradiye Şelalesi geliyor. Burası artık insanların kısa süreli ziyaret ettikleri fotoğraf çektirip döndükleri bir yer olmaktan çıktı. Bizim amacımızda buydu. Daha önce bir şelaleyi gören ziyaretçiler şimdi yapılan yürüyüş yollarıyla, otantik köprülerle birlikte 3 şelaleyi de birlikte görebilecek. Restoranda, kafede oturabilecek ve ağaçların gölgesinde dinlenebilecekler" diye konuştu.YENİ HALİNİ GÖRÜNMuradiye Şelalesi'nin çevresinin tamamen değiştiğini belirten Yücel, "Burası insanların gün boyu vakit geçirebilecekleri yer haline geldi. Artık daha fazla turistin buraya gelmesini, bu doğa harikasını ziyaret etmesini bekliyoruz. Muradiye Şelalesi her mevsim insanlara farklı bir güzellik sunuyor. Projemiz tamamlandı ve biz herkesi şelalenin yenilenmiş halini görmek için buraya bekliyoruz" diye konuştu.