Dha Yurt Bülteni -5

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:30



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:30

DHA YURT BÜLTENİ -5Sivas'ta 130 köy yolunu ulaşıma kapadı, taşımalı eğitimin yapıldığı okullar tatil edildiSivas'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapanırken, taşımalı eğitimin yapıldığı yerlerde ise okullar tatil edildi.Kent merkezinde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kent merzkezinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Selçuklu eserlerinin yoğunlukta olduğu tarihi kent meydanında meraklılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivas Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.130 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALIKar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genilinde 130 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'nden alınan bilgiye göre Sivas merkezde 8, Akıncılar 5, Doğanşar 5, Gemerek 1, Gürün 5, Hafik 15, İmranlı 20, Kangal 5, Koyulhisar 3, Suşehri 5, Şarkışla 5, Ulaş 15, Yıldızeli 18 ve Zara'da 20 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca taşımalı eğitim yapılan yerlerde ise okullar öğleden sonra tatil edildi. Kentte yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.Görüntü Dökümü:-------Kent merkezinden görüntüler-Kar yağışı görüntüleri-Kar temizleme çalışmaları-Yaya ve araç trafiği görüntüleriHaber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,==============Hırsızlık şüphelisi: Cacık olsa biz de yesekKonya'da Gökhan D. (20) ve ağabeyi Müslüm D. (25), 2 evden yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Basın mensuplarının "Niçin gözaltına alındınız?" diye sorduğu kardeşlerden Müslüm D., "Biz kağıt topluyorduk. Şüphe üzerine aldılar. Başka da bir şey yok. Başka bir cacık yok. Cacık olsa biz de yesek" diye cevap verdi.Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Sancaktar Caddesi'ndeki 2 evden geçtiğimiz günlerde yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çalındı. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Verilen eşkallerden yola çıkan polis, şüphelilerin Gökhan D. ve Müslüm D. olduğunu belirledi. İki kardeş oturdukları Şeker Mahallesi'nde bir kamyonet ile seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kardeşlerden Müslüm D. basın mensuplarının "Niçin gözaltına alındınız?" sorusu üzerine "Çek bizi meşhur et. Biz kağıt topluyorduk. Şüphe üzerine aldılar. Başka da bir şey yok. Başka bir cacık yok. Cacık olsa biz de yesek" diye konuştu. İki kardeş sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Görüntü Dökümü----------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesiSağlık kontrolünden çıkartılmasıMüslüm D.'nin konuşmasıHaber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))====================Polislerden çocuklara 'Hacivat-Karagöz'lü eğitimTokat'ın Erbaa ilçesinde polis, 22 anaokulunda çocuklara Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla trafik ve genel güvenlik eğitimi vermeye başladı.Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü çocukları hem eğlendirip hem de öğretmeyi amaçlayan proje başlattı. Proje kapsamında anaokulu öğrencilerine Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile trafik ve genel güvenlik eğitimi verilmeye başlandı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Salih Erdem Çetiner tarafından sahnelenen Hacivat-Karagöz oyununda trafik güvenliği, düğünlerde silah atılması ve çocukların kaybolması durumunda neler yapması gerektiği anlatılıyor. Çocuklara polislerden korkmamaları, olumsuz durumlarla karşılaştıklarında yanına gitmeleri gerektiği ile ilgili bilgilerin de verildiği oyunun ilçedeki 22 anaokulunda sahneleneceği belirtildi. Şu ana kadar iki anaokulunda sahnelenen oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Hacivat-Karagöz oyununu sahneleyen Polis Memuru Salih Erdem Çetiner çocuklara trafik ve genel güvenliğe ilişkin bilgiler verdiklerini belirterek "Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, biz çocuklara trafik kuralları ve genel güvenliğe ilişkin bilgilendirme yapmak istedik. Bunu da bizim kültürümüz olan 700 yıldır oynatılan Hacivat ve Karagöz ile daha iyi aktarabileceğimizi düşündük. Hem kültürümüzü tanıtmak, hem de emniyet kemeri, trafik kuralları, genel güvenliğe ilişkin bilgi vermenin Hacivat-Karagöz ağzından daha faydalı olacağını düşündük. O yüzden böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. 22 anaokulunda Hacivat ve Karagözle beraber, trafik kurallarını ve genel güvenliğe ilişkin bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:--------------Okullardan görünütler-Polisin Hacivat-Karagöz oyunu sahnelemesi-Çocukların ilgisi-Gösteriyi hazırlayan polisin açıklamaları-DetaylarHaber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),==================Kundaklandığı iddia edilen ev son anda söndürüldüOsmaniye'de bir evde çıkan yangında, maddi hasar oluştu. Olay gece saatlerinde Gebeli Mahallesi 3544 sokakta meydana geldi. Mustafa Şanal'a (55) ait evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri ilk müdahalede bulunarak, itfaiyeye haber verdi. Evin mutfak bölümünde başlayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdü. Yangının çıktığı saatlerde komşu ziyaretinde bulunan ev sahibi Mustafa Şanal'ın eşi Eşe Şanal, yangını komşularının fark ederek itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.Komşularının iddiasına göre, mutfak penceresinin kırılarak perdelerin ateşe verildiğini ve motosikletli bir kişinin camı kırdığını gördüklerini ileri süren Şanal, "Eşim ve çocuklarımla komşulara gitmiştik. Bu esnada olay gerçekleşmiş. Komşularım önce evden gürültü geldiğini söylüyor. Geldiklerinde perdelerden alevlerin yükseldiğini gördüklerini ifade ediyorlar. Evimizi kim kundaklamak istedi anlam veremiyoruz. Bizim kimseye bir zararımız yok. Komşularımızdan Allah razı olsun. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi. Mahalle sakinleri ise olayın şüphelisi olan kişinin biran önce yakalanıp adalete teslim edilerek cezalandırılmasını istediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Evin iç kısmından pencere ve perdelerden detay-Yanan perde parçalarının kararmış hali-Yanan pencere ve tül parçaları-Evin dış kısmına atılan yataklar-Eşyalarının yanmayan parçalarını ayıran ev sahipleriEv sahipleri ve komşularla röportajlarBOYUT: 73.2 MB SÜRE: 02'18"Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,==============112 Acile gelen 96 bin çağrının 85 bini asılsızSakarya 112 Acil Komuta Merkezi'ni yalnızlığını paylaşmak isteyenden yolda kalan aracına yardım isteyene, telefonunu çalışıyor mu? diye deneyene kadar çok sayıda kişi arıyor. 11 ayda 96 bin çağrının 85 bini asılsız çıktı.Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Sakarya 112 Acil Komuta Merkezi, her gün gelen yüzlerce asılsız çağrıdan bıktı. Kimisi yalnızlığını paylaşmak, kimisi ise yolda kalan aracına yardım istemek için 112'yi tuşlarken, 2017 yılının ilk 11 ayında gelen 96 bin çağrının 85 bini asılsız çıktı. Gelen çağrıların yüzde 95'inin asılsız olduğuna dikkat çeken Sakarya 112 Acil İl Ambulans Servisi Başhekimi Neslihan Karadeniz, "Bize gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız çağrı. Bu da iş gücümüzü arttırıyor. Gerekli olduğu yerde gerekli olduğu zaman da bulunmamızı engelliyor. Biz de bunun için vatandaşlarımızdan 112 hattını gereksiz ve asılsız meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Bu sadece bizim değil gerçek ihtiyaç sahiplerinin de hakkıdır" dedi.Yeni telefon alanların deneme amaçlı 112'yi aradığını belirten Neslihan Karadeniz, "Vatandaşlarımızın özellikle telefon hatları kilitlendiğinde ve operatörleri ile alakalı bir sorun yaşadıklarında sadece acil aramalara izin verildiği için vatandaşlarımız da bu noktada sorunun giderilmesi için 112 acil hattını arıyor. Bu da asılsız çağrı olarak bize zaman kaybettiriyor" diye konuştu.Yıllık vaka sayılarının 96 bin olduğunu söyleyen Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Doğan Öztürk, "Toplam 30 istasyon, 1 Komuta Kontrol Merkezi ve 46 adet aktif ambulans ile hizmet veriyoruz. Yıllık vaka sayımız 96 bin olup, günlük vaka sayımız 263'tür. Yılın ilk 11 ayında vakalara ulaşım oranımız ise yüzde 97'dir" dedi.112'yi arayan vatandaşları uyaran Öztürk, "112 acil yardımı arayan vatandaşlarımızı ilk karşılayan bant kaydıdır. Zaman zaman vatandaşlarımız heyecan ve panikle bant kaydı ile konuştuğunu zannedip telefonlarını kapatabiliyorlar. Bu da ciddi bir zaman kaybına yol açıyor. Çağrı karşılayan arkadaşlarımızla konuşmadan telefonlarını kapatmasınlar" diye konuştu.Adres konusunda da zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirten Öztürk, şöyle konuştu:"Çağrıyı karşılayan arkadaşlarımız adres konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Verilen yanlış adres de vakaya ulaşımımızı ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde köylere giden ekiplerimiz adres bulmakta zorlanıyor. Daha belirtici ve açıklayıcı, hastaya ulaşımımızı kolaylaştıracak örnek olarak cami yanı, muhtarlık önü gibi adresleri kullanmaları vakaya ulaşılması konusunda büyük etken olacaktır"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Çağrı cevaplayanlar detayKomuta merkezi detayGelen asılsız çağrıRöportajlarHaber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),