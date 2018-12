Dha Yurt Bülteni -5

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:05



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:05

DHA YURT BÜLTENİ -5Diyarbakır'da PKK'lıların kullandığı sığınak ve mağaralar ile patlayıcılar bulunduDiyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü mezar odalı şeklinde 5 doğal mağara ve biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu bulunurken, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve 60 kilo amonyun nitrat ele geçirildi.Lice, Kulp ve Silvan ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda 12 Aralık'ta, jandarma ve polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 'Bayrak-107 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman-01' ismi verilen müşterek operasyonun düzenlendi. Gece geç saatlere kadar sürn operasyonda teröristlerin kullandığı 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü mezar odalı şeklinde olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda toprağa gömülü bidonlar içerisinde ve arazilerde 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 60 kilo amonyun nitrat, el dürbünü, 2 küçük tüp, kamp tüpü, 2 akü, 5 küçük pil, şemsiye, 11 terörist kıyafeti, 5 çift ayakkabı, 2 palaska ile gıda, giyim, yaşam malzemeleri ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon sırasında bin 146 kişinin üst araması ve kimlik sorgusu ile 528 aracın evrakları kontrol edildi. Bu aramada 8 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği ifade edildi.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDIValilik açıklamasında, teröristlere yönelik operasyonlar nedeniyle, Lice ilçesine bağlı olan Budak, Dallıca, Türeli, Tepe, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu Köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Taşköprü, Güleç, İnkaya, Barın, Üçkuyu ve İnan Köyleri ile bağlı mezraları, Silvan ilçesine bağlı olan Dolaplıdere ve Dağcılar Köyleri ile bağlı mezraları 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararının 14 Aralık 2018 Cuma günü saat 24.00 itibariyle kaldırıldığı bildirilerek, "Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİDİYARBAKIR,-===================Muş'ta Özel İdare ekiplerinin yoğun kar mesaisiMuş Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde kardan kapanan 110 köy ve 70 mezranın yolunu açmak için aralıksız çalışıyor.İl Özel İdare Genel Sekreteri Şehmuz Yetür, yağan karla birlikte yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğunu söyledi. 31 iş makinesi ve 50 personelle kapalı olan köy ve mezra yollarını kardan temizleyerek, yolun açıldığını söyleyen Şehmuz Yetür, yüksek yerlerde fırtına nedeniyle açılan yolların tekrar kapandığını bildirdi.Merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Savaşçılar Köyüne bağlı Özdemir mezrası yolunun açılması için 2 iş makinesinin karla mücadele ettiğini belirten Köy Yolları Şefi Himmet Güler de bölgede 2 metreye aşan karın olduğunu ifade etti. Köylüler 3 gündür kar yağdığını belirterek, ulaşımı açan yetkililere teşekkür etti.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, -=================İzmir'deki okul müdürü, dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasındaİzmir'deki bir ilkokulun müdürü Samet Başkonuş (34), 2019 Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Prizes) sıralamasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren tek Türk oldu. Örnek projeler hayata geçiren Başkonuş, dünyanın her yerinden katılan on binlerce öğretmen arasından seçilerek gurur yaşattı.İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Anafartalar İlkokulu'nun müdürü Samet Başkonuş, yaptığı önemli projeler ile Türkiye'de çeşitli ödüller kazanırken, uluslararası bir başarı da elde etti. Başkonuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clintonın üstlendiği Londra merkezli Varkey Gems Vakfı (Varkey Gems Foundation) tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2019 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. En iyi 50 öğretmen arasında yer almayı başaran üçüncü Türk olan Başkonuş, "Her Türk gencinin hayalidir bayrağını temsil etmek. Listedeki tek Türk öğretmen olarak bayrağımızın orada yer almasını sağlamak beni inanılmaz gururlandırdı" dedi. Daha önce Dijital Eğitim Asistanı birincilik ödülünü ve Akdeniz Üniversitesi tarafından verilen Ulusal Çevre Hizmet Ödülü'nü kazanan Başkonuş, İzmir'in ilk 5 robotik takımından birini kurdu, 4 projesi Ulusal Ajans tarafından Ulusal Kalite etiketi kazandı ve aynı zamanda 2017 yılında da yılın öğretmeni seçildi.BİN 200 ÖĞRENCİYE SANAT EĞİTİMİ, BİNLERCE ÖĞRENCİYE YARDIMSuriyeli öğrencileri okula kazandırmak ve entegrasyon sorunlarını çözmek için başlattığı Sanatın Birleştiren Gücü projesi sayesinde 4 yılda bin 200 öğrenciye en az iki dalda sanat eğitimi aldıran Başkonuş, "Okulda maske, kukla, heykel, ebru, drama, gitar, halk oyunları gibi 9 farklı atölye kurduk. Atölyelerde Suriyeli ve Türk öğrencilerimizin kaynaşmasını ve bir araya gelmesini sağladık ve son 4 yılda bin 200 çocuğa en az 2 dalda sanat eğitimi aldırdık. Suriyeli 42 çocuğu okula kazandırdık. Bu bölgedeki 200 tane ev ve işyerini tek tek ziyaret ederek atık kağıtları topladık. 14 tona ulaşan atık kağıtlarımızı 500 çocuğa giyim ve kırtasiye yardımına dönüştürdük. Kağıtlar arasından çıkan hikaye ve romanlarla Türkiye'deki 9 şehre kitap yardımı yaptık. 29 farklı uluslararası proje yürütüyoruz. Bu projelerde de Avrupa'daki 300'e yakın okulla ortak iş birliğimiz var. Çocukların dünyaya açılmalarını ve farklı bakış açıları kazanmalarını amaçlıyoruz. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için üçü yurt dışında olmak üzere 4 farklı üniversite ile Erasmus projesi yürütüyoruz" diye konuştu.FARK YARATAN PROJELERE İMZA ATTIÖğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sağlamak için eski bilgisayarla bir bilgi teknolojileri sınıfı kuran Başkonuş, bu sınıfta iki yılda yaklaşık 500 öğrencisinin kodlama dersi almasını sağladı. Bozuk bilgisayarları tamir ederek bir laboratuvar kurduklarını belirten Başkonuş, "Öncelikle öğrencilere kodlama eğitimi vermeye başladım. Sonra, özel okulların kullanmadığı çıkma malzemelerle İzmir'in ilk 5 robotik takımından birini kurduk. 9 yaşındaki çocuklara web tasarım yaptırarak yine bir ilke imza attık. Velilerimize yönelik okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursu açtık, Suriyeli velilerimize Türkçe ve aile eğitim kursu veriyoruz. Velilerimize yönelik sanat ve meslek edindirme kursları da açtık. İhtiyaç gördüğümüz tüm alanlara yönelik bir şeyler yaparak iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda okulumuzun sanatsal, sosyal alanlarda aldığı başarılar yüzde 400 oranında arttı" dedi.'FİNALİST OLDUĞUMU MESLEKTAŞLARIMIN MESAJLARIYLA ÖĞRENDİM'Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildiğini dün sabah meslektaşlarının sosyal medyadan gönderdiği mesajlar yoluyla öğrendiğini söyleyen Samet Başkonuş, "Başvuru yapmıştım ama sonuç beklemediğim bir vakitte açıklanmış. Sabah kalktığımda telefonumda birçok mesajı görünce şaşırdım. Mesajları okuyunca çok mutlu oldum. Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenler tebrik mesajları gönderiyorlar. Meslektaşlarımın başarıyı sahiplenmesi beni daha çok mutlu ediyor. Sonuçlarla birlikte dünya haritası üzerinde 50 öğretmenin ülkesinin bayraklarını gösteren bir resim yayınlamışlar. O resmi gördüğümde gözlerim doldu. Her Türk gencinin hayalidir bayrağını temsil etmek. Listedeki tek Türk öğretmen olarak bayrağımızın orada yer almasını sağlamak beni inanılmaz gururlandırdı" diye konuştu.'ÖDÜLÜ KAZANIRSAM YENİ BİR UYGULAMA HAYATA GEÇİRECEĞİM'1 milyon dolar değerindeki ödül ile ilgili de olarak Başkonuş, "Ben bu yarışmaya ödülden çok insanlara bir şeyler anlatabilme fırsatı yakalayabilmek için başvuru yaptım. Okullarımızın ve meslektaşlarımın sesi olarak ortak fikirlerimizi dillendirebilmek çok daha önemli. Bu sürecin buna katkı sağlayacağına inanıyorum. Şu an Android ve IOS tabanlı bir okul yönetim uygulaması kurguluyorum, ödülü kazanırsam bu uygulamayı farklı dil destekleriyle birlikte hayata geçirmek istiyorum. Dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunabileceğim çok çeşitli fikirlerim var. Bu fikirlerin hayata geçmesinde çok önemli bir fon olacaktır bu ödül" dedi. Kazanan öğretmene ödülün Dubai'de verileceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------Anafartalar İlkokulu'ndan genel ve detay görüntüSamet Başkonuş ile röp.Samet Başkonuş görüntülerÖğrencilerle derste görüntüHaber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,====================Kasalı motosiklette 11 kişiyle yolculukAdana'da 7'si çocuk 11 kişilik ailenin kasalı motosiklette yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.Merkez Seyhan İlçesi Debboy Caddesi'nde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 01 MG 119 plakalı motosikletle, ön bölümünde 2 erkek, arkasındaki sepette ise 2 kadın ve 7 çocuk, toplam 11 kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Yaşanabilecek olası bir tehlikeye aldırış etmeyen aile bireyleri, çevredekilerin şaşkın bakışlarını aldırmadan yoluna devam etti. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşın uyarısına kadınlardan biri, "Ne olacak, korkmuyoruz, Allah koruyor" diye tepki gösterdi.Görüntü Dökümü---------------11 kişilik ailenin motorda yolculuk ederken görüntüsüKadının "Ne olacak? Korkmuyoruz, Allah koruyor" demesiSÜRE: 45" BOYUT: 84 MBHaber-Kamera: Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA,==============Yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 7 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle meydana gelen kazada, görüş mesafesini kaybeden yolcu otobüsü kontrolden çıktı. 3 aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İnegöl karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bayram Mingö(55) yönetimindeki 34 HU 7410 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl Mobilya Sanayi Işıklı Kavşağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azalınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, kırmızı ışıkta duran Faruk Baykoz(26) yönetimindeki 16 KOV 78 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı, önündeki Fevzi İnkün(42) yönetimindeki 34 AAE 655 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis aracındaki sürücü ile 6 yolcu yaralandı.Yaralı servis sürücüsü Faruk Baykoz(26) ile servis aracında ki Anıl Ergün(24), Zeynep Şahin(19), Songül Şahin(15), Ömer Demircan(80), Esra Demir(19), Sevim Baykoz(48), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------Sisli hava detayları-Kaza yerinden görüntüler-Kazaya karışan araçlardan görüntüler-Hastaneye kaldırılan yaralılardan görüntüler-DetaylarSüre: 01: 38 Boyut: 184 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL Bursa,==================Karda lastik raftingi nefes kestiErzurum'da Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Palandöken dağı eteklerinde safari ve karda lastik raftingi yaptı. Sıfırın altında 10 derecede yapılan rafting izleyenleri heyecanlandırdı.Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, farklı bir etkinliğe imza attı. Araçlarıyla kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği Palandöken'de buluşan kulüp üyeleri, önce kar üstünde gösteri düzenledi. Kulüp üyeleri, daha sonra araçlarının arkasına çelik halatla bağladıkları lastiklerle rafting yaptı. Sıfırın altında 10 derecede yapılan ve adrenalinin zirve yaptığı etkinlikte kulüp üyeleri doyasıya eğlendi.Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, kış turizminin sadece kayak, snowboard, buz hokeyi ve buz pateni olmadığını, motorlu sporların da yapılabileceğini ortaya koyduklarını söyledi. 'Kent Meydanı' organizasyonuyla Erzurumluların karşısına çıkacaklarını ifade eden Lokman Toptaş, 2110 rakımda motorlu araçların yapabileceklerini gösterdiklerini belirtti. Toptaş, "Palandöken dağı eteklerinde eksi 10 derecede kar safarisi, lastik raftingi ve off-road yaptık. Bu çalışmayla Erzurum'da gerçekleştireceğimiz şölene de hazırlanıyoruz. Yine bu etkinlikle Erzurum'un kayak, snowboard, kış sporlarının yanı sıra motorlu sporların da cazibe merkezi olduğunu belirtmek istiyorduk. 2110 rakımda motorlu araçların neler yapabileceğini göstermekti amacımız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Palandöken eteklerinde toplanan Off-Road ekibi-Off-Road araçlarının kar üzerindeki gösterisi-Off-Road araçlarından detay-Lastikler ile rafting yapmaları-Lokman Toptaş ile röpSÜRE: 05.39 BOYUT: 633 MBHaber-Kamera: Turgay İPEK - ERZURUM,=================Uyku apnesi boşanma neden oluyorAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk, uykuda 10 saniyeden fazla nefes durması ve yüksek sesle horlama şeklinde ortaya çıkan 'tıkayıcı uyku apnesi' hastalığının, eşler arasında boşanmaya kadar giden problemlere yol açtığını kaydetti.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk, 'Tıkayıcı Uyku Apnesi' hastalığının görülme sıklığının kadınlarda yüzde 5-6, erkeklerde yüzde 10 olduğunu söyledi. Tıkayıcı Uyku Apnesi'ni 'Uykuda 10 saniyeden fazla olacak şekilde nefesin durması' şeklinde açıklayan Doç. Dr. Selçuk, hastalığın bir toplum sağlığı problemi olduğunu belirtti. Trafik kazalarının büyük bölümünün uyku apnesi nedeniyle meydana geldiğini aktaran Doç. Dr. Selçuk, "Çünkü uykusunda yeterince dinlenemeyen hastaların dikkati dağılıyor. Hatta kırmızı ışıkta uyuyan hastalar oluyor" dedi. Uykuda rahat nefes alınamadığında, oksijen azaldığı için erken yaşta kalp hastalıkları, beyin felci ve şeker hastalığı gibi sorunların da ortaya çıktığını anlatan Doç. Dr. Selçuk, "İyi uyuyamamak ve dinlenememekten dolayı depresyon da sık görülüyor" dedi.EŞLER ARASINDA PROBLEMLERE NEDEN OLUYORHastalığın eşler arasında problemlere neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hastalık yüksek sesle horlamaya neden oluyor. Hastalığa bağlı boşanmalar görüyoruz. Cinsel fonksiyon bozuklukları da bu gruptaki hastalarda karşılaştığımız durumlar. Uyku apnesi, üzerinde durulması ve tetkiklerin yapılması gereken bir hastalık. Hastalık daha çok orta yaştaki kilolu erkeklerde görülüyor. Ancak her yaşta rastlanabildiği gibi geniz eti olan çocuklarda bile uyku apnesi görülebiliyor."7 YILDA 200 HASTAYI AMELİYAT ETTİKHastalığın nedeninin üst hava yollarının bazı bölgelerindeki tıkanmalar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Selçuk, "En çok damak ve dil arkası bölümlerde tıkanıkla seyrediyor. Hastalara poliklinikteki muayenelerinden sonra uyku testi yapıyoruz. Bunun için de hastayı bir gece hastanede yatırıp inceliyoruz" dedi. Gerekli tetkiklerin ardından hastaya uyku cerrahisi uyguladıklarını kaydeden Doç. Dr. Selçuk, "Hem damak, hem dil bölgesine yönelik cerrahiler var. Ancak biz en çok damak bölgesine yönelik ameliyat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yılda 200'e yakın uyku apnesi ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Selçuk, en çok damak germe ameliyatı yaptıklarını vurguladı. Damak germe tekniğinin hasta konforunun en yüksek olduğu ameliyatlardan biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Damak germe tekniğinde sonuçlar çok yüz güldürücü. Bu teknikte hastaya damak bölgesindeki tıkanıklıkla ilgili genel anestezi altında damak germe ve bademcikleri alma operasyonu yapıyoruz. Damak germe, teknik olarak damağın arka kısmından bir bölümü çıkarmaktır. Böylece damak sallanmadığı için hava yolunu tıkamıyor. Hastayı ertesi gün taburcu edebiliyoruz."'EŞİM BEN UYURKEN VİDEOYA ÇEKMİŞ'Uyku apnesinden damak germe ameliyatıyla kurtulduğunu belirten Günay Demirtaş (34), ameliyat olmadan önce çok sıkıntılar yaşadığını anlattı. Horlama, uykudan sık sık uyanma, kalp çarpıntısı şikayetlerinin ameliyattan sonra tamamen ortadan kalktığını belirten Demirtaş, şunları söyledi:"Eşim, 'Geceleri uykuda nefesin kesiliyor' dedi. Ben inanmadım. Eşim beni videoya çekmiş. Uyurken horladığımı gördüm. Ayrıca 'hık' diye nefesim kesiliyordu, bunu da gördüm. Sabah uyanınca kalp çarpıntılarım oluyordu. Gündüz uykusuz hissediyordum kendimi. Ben uyku apnesinin ne olduğunu bilmiyordum. Sonra hastaneye geldim. Uyku odasında kaldım hastalığın teşhisi için. Daha sonra Ömer hocayla tanıştım. Bademcik, küçük dil ve damak germe operasyonu yapıldı. Şu anda gayet iyiyim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----Doç.Dr.Ömer Tarık Selçuk ameliyat ettiği hastayı muayene ederken-Doç.Dr.Ömer Tarık Selçuk ile hastanın diyalogları-Doç.Dr. Ömer Tarık Selçuk ile röportaj-Hasta Günay Demirtaş ile röportaj-KKB polikliniğinden detay görüntüler-Uyku apnesi tespiti için bir hastanın hazırlanması-Doç.Dr.Ömer Tarık Selçuk'un ameliyat sırasında görüntüleri-Detay görüntülerHaber: Selma KUNAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)==================Kadın girişimci hobisini ticarete dönüştürdüANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2 çocuk annesi Eda Erdoğan, 5 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap tasarım işinde kendini geliştirdi. 1 yıl önce açtığı iş yerinde tasarımlarını müşterilerinin beğenisine sunan Eda Erdoğan, şimdilerde yurt dışına ürün gönderir hale geldi.Kumluca'da oturan 2 çocuk annesi gıda teknikeri Eda Erdoğan, farklı firmalarda teknikerlik yaparken, 5 yıl önce hobi olarak ahşap tasarımına yöneldi. Hem çalışan hem de hobisiyle uğraşan Eda Erdoğan'ın yaptığı ahşap eserleri beğenenler satın almak istedi. Talebin yoğun olması üzerine hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Eda Erdoğan, geçen yıl ilçe merkezinde bir iş yeri açtı.BABASIYLA BİRLİKTE YAPIYORGüzören Mahallesi'ndeki bahçelerinden elde ettiği başta atık ağaç parçaları olmak üzere ahşaptan sehpa, yemek masası, biblo, duvar panosu ve vazo gibi çeşitli süs eşyaları ve ev gereçleri yapan Eda Erdoğan, açtığı iş yerinde bunların satışına başladı. Eda Erdoğan, babası Hüseyin Erdoğan'ın güneş enerjisinden sıcak su elde edilen ve bölgede 'günısı' adı verilen sistem üzerine faaliyet gösterdiği Kumluca Sanayi Sitesi'ndeki dükkanını da atölyeye dönüştürdü.'KAZAKİSTAN'A BİR PARTİ ÜRÜN GÖNDERDİM'Babasıyla birlikte yaptığı ahşap ürünleri iş yerinde satışa çıkaran Eda Erdoğan'ın ünü kendisinden alışveriş yapanların sayesinde yurt dışına kadar taştı. Yaptığı ürünler 10 liradan, 5-6 bin liraya kadar alıcı bulan Eda Erdoğan, "Hobi olarak başlamıştım, ticarete dönüştürdüm. Daha sonra iş yerimde sergilemiş olduğum ürünler turistlerin dikkatini çekmeye başladı. Önce küçük çaplı alışverişler, daha sonra büyük çaplı ticaretlere dönüştü. Ticaretimin ilk basamağı olarak Kazakistan'a bir parti ürün gönderdim. Şu anda da Hollanda ile bir çalışmam olacak. Yapmış olduğumuz objeler tasarımına, modeline ve desenine göre değişmekle birlikte fiyatları 10 TL'den başlıyor, 5- 6 bin ve katlarına kadar satılabiliyor" dedi.'HAYAL GÜCÜ ÖNEMLİ'Ürünleri kendi bahçesinden ve doğadan elde ettiği atık ahşaplardan yaptığını vurgulayan Eda Erdoğan, "Ürünlerimizde sadece tasarım ve hayal gücüyle müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Müşterilerimiz de bize çeşitli talepler, fikirler ve tasarımlar sunuyor. Bu işin maliyeti yok. Sadece hayal gücü önemli. Hayal gücünü hayata dönüştürünce tasarım ortaya çıkıyor" diye konuştu.'İKİMİZ BERABER ÇALIŞIP GİDİYORUZ'Baba Hüseyin Erdoğan da şöyle dedi:"Kızım bu işi 5 yıldan beri hobi olarak yapıyordu. Kendi mesleğinde iş bulamayınca ticarete dönüştürdü. Ahşap tasarım ürünlerini satmak için ticari amaçlı iş yeri açtı. Ben de bu konuda ona yardımcı olmak için atölyemde işçiliğini ben yapıyorum. Tasarımlarını kızım çiziyor. İkimiz beraber çalışıp gidiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Yapılan ürün detayAtölyede çalışırkenEda Erdoğan detayBaba Hüseyin Erdoğan detayRöp: Eda ErdoğanHaber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),===============Babadan kalma haşhaş ezmeciliğini 27 yıldır sürdürüyorAfyonkarahisar'da evli ve 2 çocuk sahibi Halit Taşkın (41) babasından kalan haşhaş ezmeciliği mesleğini 27 yıldır sürdürüyor. Mesleğinin son temsilcilerinden Halit Taşkın, önceden günde 100- 150 kilo haşhaş ezmesi sattığını, bugün ise ancak 40- 50 kilo satabildiğini söyledi.Afyonkarahisar'da Halit Taşkın, babadan kalma haşhaş ezmeciliği mesleğini sürdürüyor. Tarihi Yağ Hali'ndeki iş yerinde 1991 yılından bu yana haşhaş ezmesi yapıp, satan Halit Taşkın, üretimde babadan kalma geleneksel yöntemleri kullanıyor. Afyonkarahisar'da haşhaş ezmeciliği işini yapanların sayısı her geçen gün azalırken, mesleğinin son temsilcilerinden Halit Taşkın, Türkiye'nin birçok iline ve tatil için kente gelenlerle birlikte yurt dışına haşhaş ezmesi gönderiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği belirtilen haşhaş ezmesinin kilogramı 14 liradan satışa sunuluyor.'BABA MESLEĞİMİ DEVAM ETTİRİYORUM'Halit Taşkın, ailesinin 1951 yılından bu yana haşhaş ezmeciliği işini yaptığını belirterek, "Bu benim baba mesleğim. Babam 1951 yılından beri bu işin içindedir. Ben 1991 yılından beri babamın yanında bu mesleği devam ettiriyorum" dedi.Haşhaş ezmesini nasıl hazırladıklarını anlatan Halit Taşkın, kuru haşhaşı eledikten sonra 45 dakika makinede kavurduklarını aktardı. Daha sonra çekme işlemine geçtiklerini kaydeden Halit Taşkın, makineden çekilen haşhaş ezmesinin tüketime hazır hale geldiğini vurguladı.'HAŞHAŞIN KOTASI KALDIRILSIN'Haşhaş ezmesinin birçok hastalığa iyi geldiğini aktaran Halit Taşkın, haşhaş üretiminde devletin belirlemiş olduğu kotanın kaldırılmasını istedi. Kota kalkarsa hem çiftçinin hem de haşhaş ezmesi üreticilerinin kazanacağını belirten Taşkın, "Başta damar tıkanıklarına birebir iyi geliyor. Romatizmaya faydası var, vücudu dinlendiriyor. Devlet kota uygulaması yapıyor. Devletten istediğimiz Türkiye genelinde haşhaşın kotasını kaldırılması. Çiftçinin haşhaşı rahatça yetiştirmesini istiyoruz. Afyonkarahisar dediğimiz zaman akla gelen haşhaştır. Bunun değerini iyi bilmemiz gerekiyor. Kota kalkarsa hem köylünün kazancı artacak hem de biz daha çok kazanacağız" diye konuştu.EZMENİN İKİ ÇEŞİDİ YAPILIYORHaşhaş ezmesini iki farklı türde işlediklerini de belirten Halit Taşkın, birinin kahvaltıda bal, reçelle karıştırılıp tüketilebilen, diğerinin de hamur işlerinde kullanılan ezme olduğunu anlattı. Yöreye ait lokma, katmer, gözleme ve bükme gibi yiyeceklerde haşhaş ezmesinin kullanıldığını kaydeden Halit Taşkın, şöyle dedi:"Şimdi de ilgi var ama eskiden daha çok ilgi vardı. Önceden günde 100 kilo, 150 kilo satarken, şimdi 40- 50 anca satılıyor. Biraz da vatandaşlara fiyatı yüksek geliyor. Bizim şu an köylüden alışımız 8-9 lira. İmal edip, satışımız 14 lirayı buluyor. Biz ucuz aldığımız zaman ucuz satacağız. Bize geldiğinde birçok işlemden geçiyor. Bizi de anca kurtarıyor bu rakamlar."Halit Taşkın, Afyonkarahisar dışında birçok ilden ve Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçilerin de haşhaş ezmesine ilgi gösterdiğine dikkati çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Haşhaş makinede ezilirkenHaşhaş ustasından detayGenel detaylarHaşhaş almaya gelen vatandaşlardan detayRÖP: Halit TaşkınHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,===================MHP, Aydın Büyükşehir adayını geri çektiMHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, bir süre önce büyükşehir belediye başkan adayı olarak ismini açıkladıkları Ümmet Akın'ın adaylığının, genel merkez tarafından, ittifak çalışmaları kapsamında geri çekildiğini açıkladı.MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yazılı açıklama yaparak, bir süre önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismini açıkladıkları Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Pehlivan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:"Milliyetçi Hareket Partisi olarak Aydın Büyükşehir adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen 'Cumhur İttifakı' görüşmeleri çerçevesinde, MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. MHP Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrinde, Aydın ve hemşerilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye' ve büyük Türk Milleti için büyük önem arz eden 'Cumhur İttifakı'nın yarınlar için güçlü kılınması konusunda her dava arkadaşım; ülkücüye yakışır şuur içinde hareket etmektedir, etmeye de devam edecektir. Önce ülkem, sonra partim, ilkesi milliyetçi-ülkücü hareket için söylemden daha ötesi bir şuur halidir. Kutlu davamıza, partimize yakışır çalışmalarıyla hemşerilerimizin gönlünde taht kuran Ümmet Akın başkanımız ile nice zaferlere ulaşacağımıza olan inancımı da belirtmek istiyorum. İl başkanlığımız ve 17 ilçe teşkilatımızla 'Cumhur İttifakı'nın Aydın ilinde güçlü şekilde tecelli etmesi için çalışacağız. Cumhur İttifakı millet aklı ile Aydın kazansın. Aydınlı kıymetli hemşerilerim kazansın. Türk Milleti kazansın."Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, -