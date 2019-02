Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyorTrakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili olurken, şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde etkili oldu, bazı evlerin çatıları uçtu.Balkanlar üzerinden gelen kar, soğuk hava ve şiddetli fırtına Trakya'yı etkisi altına aldı. Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı eksi 1, Edirne'de 1 dereceye düştü. Kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerdeÇATILAR UÇTU, EĞİTİM UÇUŞLARI İPTALHafif kar yağışının bulunduğu Tekirdağ'da ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. deniz ulaşımı durdu. Tekirdağ Ceynak limanından, Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına sefer yapan arabalı feribot seferleri durduruldu. Balıkçı tekneleri ise marinaya sığındı. Sahilde ise şiddetli fırtına nedeni ile büyük dalgalar oluştu.Çorlu ilçesinde hızı zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planan eğitim uçuşları iptal edildi. İlçede fırtına bazı yön levhaları ile çöp konteynerlerini devirdi. Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ise fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Kızılpınar Mahallesi'nde 6 katlı binanın uçan çatısı karşı apartmanının üçüncü katındaki Müslüm Özel'e ait dairenin penceresine isabet edip kırılmasına neden oldu. Çatı uçması nedeniyle ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, trafiği durdurdu.Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 10 santime ulaştı. Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.KEŞAN'DA KAR YAĞIŞIEdirne'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, rüzgar etkili oldu. Kent merkezinde hafif kar yağışı yaşanırken, Keşan ilçesinde ise kar etkili oldu. Keşan'da hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan-Gelibolu karayolu Korudağ mevkiinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da Cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı.MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİKar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden ve içerisinde yolcu bulunmayan Ersin Mutlu yönetimindeki 67 LT 689 plakalı minibüs, yolun ikinci kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Mutlu, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Görüntü Dökümü----------ÇORLUDevrilen tezgahlardan görüntüDenize açılamayan balıkçı teknelerinden görüntüÇorlu havaalanı tabelasıKEŞANKarda ilerleyen araçlarKarda yürüyen yayalarİlerlemekte güçlük çeken araçlarKarla kaplı araçlarDetaylarÇERKEZKÖYUçan çatıdan detaylarÇatının hasar verdiği apartmanYere düşen çatı parçalarıAlınan önlemlerDetaylarEDİRNESoğuk ve fırtınaSoğuk havada caddede yürüyenlerRüzgardan korunmaya çalışanlarHafif kar yağışıKentten detaylarTEKİRDAĞArabaların üzerindeki karlarDenizde oluşan dalgalarLimanda bekleyen feribotlarMarinadaki balıkçı tekneleleriKar yağışı detaylarYürümekte zorlanan vatandaşSARAYKar yağışıİlçe merkezinden detaylarYolda kalan araçlarAraçların başındakilerKar yağışı ve detaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şaban KARDEŞ-Şenol AKSOY/EDİRNE,TEKİRDAĞ,-===================Aile içi şiddet kurbanı Melek'in ölümünde sanıkların cezaları iki katına çıktıAĞRI'nın Hamur İlçesi'nde 2012 yılında aile içi şiddet gören, tuvalete kapatılıp, aç susuz bırakılan 2 çocuk annesi Melek Karaaslan'ın (24) ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan eşi Ferdi Karaaslan'a verilen 8 yıl 4 ay, kayınpederi Kutbettin ile kayınvalidesi Naciye Karaaslan'a verilen 6 yıl 3'er aylık hapis cezaları, Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi'nce az bulunarak bozuldu. Ağrı 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan tutuklu Ferdi Karaaslan'ın cezası 16 yıl 8 aya, tutuksuz Naciye- Kutbettin Karaaslan çiftinin cezaları ise 12 yıl 6'şar aya çıkarıldı. Melek'in babası ise beraat etti.Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı Çağlayan köyünde oturan Hanım- Kasım Levent çiftinin 8 çocuğundan biri olan Melek Karaaslan, çobanlık yapan Ferdi Karaaslan ile 16 yaşında evlendirildi. İlçenin Kale Mahallesine gelin giden Melek, eşinden gördüğü şiddet yüzünden kaçtı ve ilk bebeğini sokakta doğurdu. Bu evlilikten iki oğlu olan Melek Karaaslan, gördüğü şiddet nedeniyle babası Kasım Levent'in yaşadığı Çağlayan köyüne sığındı. Aile büyüklerinin 'namus meselesi' diyerek geri göndermesi üzerine eşinin yanına dönen Melek Karaaslan, tuvalete kapatıldı, aç ve susuz bırakıldı. Melek Karaaslan'ın bu durumunu İstanbul'da çalışan ağabeyi Reis Levent ortaya çıkardı. Baba Kasım Levent'in damadından ve ailesinden, kızına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine ölüme terk edilen ve ruh sağlığı bozulan Melek Karaaslan, tuvaletten çıkarıldı, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakanlığın devreye girmesiyle Karaaslan, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Ancak Melek Karaaslan, 25 Temmuz 2012'de yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve babası hakkında Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ocak 2014 günü görülen karar duruşmasında eşi Ferdi Karaaslan 8 yıl 4 ay, kayınpederi Kutbettin ile kayınvalidesi Naciye Karaaslan 6 yıl 3'er ay, babası Kasım Levent ise 2 yıl 1ay hapis cezasına mahkum edildi. Ferdi Karaaslan, hükümden bir önceki celsede tutuklanarak cezaevine kondu.Cumhuriyet Savcısı, dosyaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanık ve mağdur avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi'nde incelendi. Yargıtay, verilen cezaları az bularak bozdu. 1'nci Ceza Dairesi, Ferdi, Kutbettin ve Naciye Karaaslan hakkında, Melek Karaaslan'a yönelik ihmali davranışla öldürme suçundan kurulan hükümde, olası kast indirimi uygulanmasını yanlış buldu. Eksik ceza verildiğini bildiren Yargıtay, olası kast indiriminin uygulanmamasını istedi.Baba Kasım Levent'e verilen cezayı da yanlış bulan Yargıtay, Melek Karaaslan ile babasının evi arasında 50 kilometre mesafe olması, yöre ve coğrafi koşullar dikkate alındığında, maktulün sağlık durumunun her aşamasını bilmesinin de mümkün olmayacağı, 18 Temmuz 2012'de polis ve muhtar ile kızını almaya gitmesi nedeniyle suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraat kararı verilmesini gerektiğini belirtti.Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Ağrı 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Şubat'ta sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, 8 yıldır aynı evde yaşayan sanıkların, sağlık sorunları yaşayan Melek Karaaslan'ı evin tuvaletinde sert bir tahta parçasının üzerine yatırarak, 3 ay boyunca çetin kış koşullarında tuvalette yaşamaya zorladıklarını vurguladı. Melek Karaaslan'ın bu süre içerisinde banyo ve diğer temizlik ihtiyaçlarının karşılanmadığına değinilen mütalaada, genç kadının kolluk kuvvetleri tarafından kırmızı renkli bir sandalyede hareketsiz bir biçimde oturur şekilde bulunduğuna yer verildi. İlk adli muayene raporunda, Melek Karaaslan'ın yatmaya bağlı ayak üstlerinde, bilek ve kalça kısımlarında yaraların mevcut olduğu hatırlatılan mütalaada, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nca 4 Eylül 2012'de düzenlenen otopsi raporunda, ölüm nedeninin "Kişinin vücudunda uzun süre hareketsiz kalma sonucu oluşan çok sayıda bası yaraları ile farklı zamanlarda uğradığı künt travmalar sonucu oluşmuş, eski kosla kırıklarının tespit edildiği" yönündeki bilgiler aktarıldı. Mütalaada, Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce 20 Haziran 2013'teki raporda ise beslenme, tıbbi bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması halinde, iyileşmesi ve ölüm ile sonuçlanan sürecin engellenmesinin tıbben mümkün olduğunun vurgulandığı bildirildi.Mütalaaya karşı savunmaları alınan Ferdi, Kutbettin ve Naciye Karaaslan, suçlamaları kabul etmedi. Baba Kasım Levent'in Avukatı Mehmet Fatih Kaya, müvekkillinin Yargıtay kararındaki gibi beraatini istedi. Avukat Kaya, Kutbettin ve Naciye Karaaslan'ın da hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan Ferdi Karaaslan'ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, aynı suçtan Naciye ve Kutbettin Karaaslan'ı de 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Baba Kasım Levent ise, 'yardım ve bildirim yükümlülüğü yerine getirmeme' suçundan beraat etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜARŞİV------------Ağrı adliyesi-Melek'in annesi, babası ve ağabeyi-Alınan güvenlik önlemi-Adliyeden çıkış-Melek'in kayınpederinin konuşması-Melek'in kaldığı evin dışından-Melek'in çocukları-Melek'in ailesiyle röp.-Akaryakıt istasyonunda cenazenin yıkanması-Cenazeye katılanlar-Cenazenin alınması-Genel ve detayHaber: Hümeyra PARDELİ/ AĞRI,===================Yüksekovalı esnaf, Farsça öğrenmeye başladıHakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde esnaf, İran'dan gelen turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için Farsça öğrenmeye başladı.İranlıların gezme ve alışveriş yapmak için son zamanlarda Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'ni, Yüksekovalıların da İran'ı sık sık ziyaret etmesi esnafı, Farsça öğrenmeye sevk etti ve Halk Eğitim Merkezi tarafından Farsça dil kursu açıldı. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursla, esnafa gezme ve alış-veriş amaçlı gelen İranlı turstlerle anlaşabileceği düzeyde Farsça öğretilmesi hedefleniyor. Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, dil kursu programına her kesimden 200 kişinin katıldığını, bu eğitimin de 120 saat süreceğini söyledi. İlk defa Yüksekova'da hayata geçirilen bu programın bitiminde ise başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.Farsça dil kursuna katılan vatandaşlar ise eğitimden oldukça memnun. İran'a sık sık gittiğini anlatan Ayşegül Özkesici, verilen eğitimden memnun olduğunu belirtirken, ticaretle uğraşan Mehmet Tekin ise zorlanmadıklardını söyledi. İran'a sınır olan Yüksekova'da önemli bir ihtiyacın geiderildiğini de anlatan Tekin, "Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum. Sınırda olduğumuz için çok ciddi faydası olacak."dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kursa katılan kursiyerler-Kurs hacasının ders vermesi-Dersleri dinleyen kursiyerler-Kursiyerlerin farsaça konuşmaları-Tahtaya çıkan kursiyerlerin farsça yazmaları-Sınıftan genel detaylar-Kursiyerlerden Ayşegül Özkesici, Mehmet Tekin ve Neslihan Han'ın konuşmalarıHaber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA;=====================Niğde'de 250 kadına amigurumi bebek örmesini öğrettiNiğde'de 2 yıl önce internetten, 'amigurumi bebek' örmesini öğrenen Zekiye Göktürk, kendini geliştirerek yaklaşık 250 kadına kurs verdi.3 çocuk annesi Zekiye Göktürk, amigurumi örmeye oğluna oyuncak kartal örerek başladığını kaydederek, "Bu işe oğluma bir oyuncak kartal örerek başladım. Eşim ilk gördüğü zaman 'Bu kartala elektrik çarpış galiba' dedi ve beğenmedi. İnadına bu işin üzerine gittim ve şuanda 250'den fazla kursiyerim var. Hepsine örgü işini öğrettim. Şuanda evlerine ek gelir getirmek için bu işi yapıyorlarö dediPiyasada satılan oyuncakların sağlıksız ve zararlı olduğunu söyleyen Göktürk şöyle devam etti:"Piyasada satılan bir çok oyuncak yerine organik doğal sağlıklı olan amigurumi oyuncakları ailelere tavsiye ediyorum. Çünkü yaptığımız oyuncakların hepsi sağlığa zararsız olan Anti-pilling ipliklerden üretiliyor. Sevgiyle ilmek ilmek hayal dünyamıza göre şekil veriyoruz. Son zamanlarda ailelerimizde bu konuda bilinçlendi. Onlarda çocuklarını sağlıklı oyuncaklarla oynatmak istiyor. Yoğun talep var. Bazen siparişlere yetişemiyorum. Birlikte tamamladıktan sonra satışını yapıyoruz. 25 lira 300 lira arasında oyuncakların fiyatları değişiyor. Kişinin isteğine göre kişisel çalışmalar yapıyoruz."Görüntü Dökümü----------Amigurumi bebeklerden görüntüAmigurumi bebek yapılırkenZekiye Göktürk ile röportajAmigurumi bebek almaya gelen çocuktan görüntüDetay görüntülerSüre: 03'00 Boyut: 197 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,================Balıklıgöl'de kitap okuma etkinliğiŞanlıurfa'da 'Yazarlar ve Şairlerle Tanışıyorum Projesi' kapsamında öğrenciler kentin simgesi olan Balıklıgöl'de kitap okuma etkinliği düzenledi.Kentin simgesi olan Baklıklıgöl'de onlarca öğrenci aynı anda kitap okuması renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. 1 saat süren etkinliğin sonunda öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Osmangazi Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Muazzez Güneş Nacar, Projemizin amacı öğrencilerimize okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak. Okullumuzun farklı kademelerinden öğrencileri farklı mekanlara götürüp kitap okuyoruz" dedi.Görüntü Dökümü----------Balıklıgöl'de kitap okuyan öğrencilerProje hakkında açıklamada bulunan öğretmenGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 380MBHaber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)=============Ormanlık alanlara terk edilen köpeklerin gönül dostu oldularAntalya'nın Finike ilçesinde hayvanseverlerden oluşan gönüllü grup, Finike- Elmalı karayolunun yüksek kesimlerinde, orman ve yol kenarına terk edilmiş sokak köpeklerini hem besliyor hem de sıcak el temasıyla yüreklerine dokunuyor. 9 yıldır Finike'de yaşayan emekli Alman Yulia ve Hans Holnaicher çifti de hem hayvanseverlere destek veriyor hem de bir dönümlük bahçelerinde 2 köpek ve 20 kedinin bakımını üstleniyor.Finikeli hayvanseverler, soğuk havaların da etkisiyle yüksek rakımlarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına yardım eli uzattı. Yaklaşık 20 kişinin yer aldığı gönüllü grup, aralarında haberleşerek bazen birlikte, bazen de dönüşümlü olarak terk edilmiş hayvanları yaşam alanlarında ziyaret ediyor. Finike ilçe merkezinden başlayarak yollarda ve ormanlık alanlardaki köpekleri besleyerek yaşama tutunmalarına yardımcı olan gönüllü hayvan dostları, hasta olanları da kliniklere götürüp tedavi ettiriyor.'YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR'Veteriner kliniğinde çalışan Tülay Yanık, ilçe merkezinden uzaktaki hayvanların soğukta yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi. Yanık, "Burası Avlan bölgesi olarak geçiyor. Birçok hayvansever olarak yaklaşık 2 aydır besleme yapmaya geliyoruz. Hayvanlar oldukça zor durumda ve bu bölgede su dahi yok. Ormanın tam ortasında bulunuyorlar. Havalar soğuk olduğunda ve kar yağdığında yatacak yer bile bulamıyor. Yemek olarak gönüllü hayvanseverlerle ortak bir gün ayarlıyoruz, gelip besleme yapıyoruz. Bazen dönüşümlü yapıyoruz. Şehir merkezinden çok uzaktalar. Ulaşım da çok zor oluyor. Gün geçtikçe ölüyorlar zaten. Sayı 40'ken 10'a 15'e düşüyor bazen. Sonra bir bakıyoruz sayı 40'a, 50'ye çıkmış. Çünkü yeni bırakılanlar oluyor. Öncelikle barınak değil geçici bakım evi yapılması gerekiyor. Yani bu hayvanların hapishane gibi bir yere değil doğal yaşam alanlarına bırakılması gerekiyor. Tellerle çevrilebilir. Her gün düzenli olarak aşılamaları, parazit uygulamaları yapılarak yemekleri konulacak bir yer" dedi.'SOĞUKTAN HASTA OLUYORLAR'Gülseren Çelik, yetkililerden yardım, vatandaşlardan da hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını isterken, "Şu an 1300 rakımı olan bir bölgede bulunuyoruz. Buraya sahipsiz köpekler için geldik. Çok sayıda köpek var burada. Aç, susuz. Soğuktan hasta oluyorlar. Donarak ölenlere de şahit olduk. Bazıları ne yazık ki uyuz. Hem yollarda gördüğümüz hem de bu bölgedeki hayvanlara arkadaşlarımızla gelip topluca besleme yapıyoruz. Duyarlı arkadaşlarımız buraya hafta içi de geliyor. Biz de aynı şekilde. Hayvanlar için ciddi anlamda bir şeyler yapmak, yetkililerin de bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yeri geliyor yol üzerinde hasta hayvanlar buluyoruz. Tedavi için kliniklere götürüyoruz. Sahiplendiriyoruz. Sağ olsun veteriner arkadaşlarımızda çok anlayışlı ve yardımseverler. Daha fazla sayıya ulaşmak, daha fazla insanın sorumluluk almasını istiyoruz. Özellikle mahallelerde yerleşim yerleri içindeki hayvanların toplanıp buraya atılmasını değil de oldukları bölgede beslenmesini istiyoruz. Bir kap yemek, bir kap su çok zor olmasa gerek. Çöpe atacağımıza hayvanların yemesi için güzel bir yere koyabiliriz" diye konuştu.ALMAN ÇİFT 2 KÖPEK VE 20 KEDİYLE YAŞIYORLARBir dönümlük bahçesi olan evde, 2 köpek ve 20 kediyle oturan Alman Yulia ile kocası Hans Holnaicher ise emekli maaşlarının büyük bir bölümünü evlerindeki ve sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara harcıyor. Evde hayvanlarla yaşamanın zor olduğunu ama onların çocukları gibi olduğunu anlatan Yulia Holnaicher, sağlık ve beslenme dahil aylık maliyetlerinin 1000 liradan fazla olduğunu söyledi. Sadece evdeki kedi ve köpekleri değil gönüllü grupla sahipsiz hayvanları da ziyaret ederek beslediklerini anlatan Yulia, "Biz 9 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Sokakta çok köpek var. Genç köpek, yaşlı köpek. Hasta ve yemekleri yok. Çok soğuk da var. Ben de eşimle beraber geliyorum mama veriyorum. Su veriyorum. Bakıyorum onlara" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hayvanlara besleme yapılırkenHayvanları severlerkenRÖP 1: Tülay YanıkRÖP 2: Gülseren ÇelikRÖP 3: Alman Yulia HolnaicherYulia'nın evinde, bahçede köpeğini severken ve kedileriyle ilgilenirkenHABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),================Buray enerjisiyle dinleyicilerini coşturduÜnlü popçu Buray, Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Buray, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Bursalıları 'Alacalı' adlı şarkısıyla selamlayan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisiyle hayranlarını coşturdu. Mekanı dolduran yüzlerce dinleyicisiyle samimi diyaloglar kuran Buray, 'Aşk mı lazım' ve 'İstersen' adlı popüler şarkılarını Bursalılarla birlikte söyledi. Buray ayrıca Türk pop müziğinde yer edinmiş birçok şarkıyı da kendi tarzına uyarlayarak seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buray, "Bizim dördüncü yılımız, yılda 120, 130 konser veriyoruz. Dört yılda sadece bir konseri ertelemek zorunda kaldık, o da buraya denk geldi ama bu akşam buradayız, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınızö dedi. Aşk şarkılarıyla zaman zaman dinleyicilerine duygusal anlar yaşatan Buray, "Aşkın dozajı vardır iki taraf da eşit vermeli. Bir taraf gerçekten daha fazla verirse karşı taraf ürker, geri kaçar. Bir dengesi vardırö diye konuştu.Görüntü dökümü;-Konserden detaylar-Dinleyicilerden detaylar-AçıklamalarSüre: 4 dakika 38 saniye, Boyut: 611 MBHaber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,=================Katı atık dönüşüm tesisinde Büyükşehir lehine karar verildiİZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kente çağdaş bir geri dönüşüm tesisi kazandırmak için yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı. Yamanlar bölgesinde kurulması planlanan 'Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi' için bilirkişi raporlarının olumlu gelmesinin ardından, İzmir 5. İdare Mahkemesi de, projeye ait yer seçiminin uygunluğunda 'hukuka aykırılık bulunmadığına' karar verdi. Şimdi sıranın dondurulan ÇED sürecinin tamamlanarak projenin hayata geçirilmesine geldiği belirtildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır kente kazandırmak için mücadele ettiği 'Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nde nihayet mutlu sona yaklaşıldı. Katı atıkların entegre bir yaklaşımla ekonomiye değer olarak kazandırılacağı 'kapalı alanda tam otomatik olarak işleyen' bir tesisin kurulması gerekliliğinden yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin yeri konusunda karşılaştığı son engeli de aştı. Yamanlar bölgesinde yapılacak tesisin yer seçiminin uygun olduğuna ilişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nın iptali yönünde açılan davada, bilirkişi raporunun olumsuz olması nedeniyle 2016 yılında verilen yürütmeyi durdurma kararı ortadan kalktı. Bilirkişi heyetinin değişmesinin ardından çıkan olumlu yöndeki rapor doğrultusunda İzmir 5. İdare Mahkemesi, Mahalli Çevre Kurulu Kararı'na karşı açılan davanın reddine karar verdi. Böylece dava nedeniyle dondurulan ÇED süreci tamamlanabilecek ve projenin uygulama sürecine devam edilecek.BULUNAN YERLER İÇİN ENGEL ÇIKTIİzmir Büyükşehir Belediyesi, kente modern bir 'entegre katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi' kurma çalışmalarını 2005 yılında gündemine aldı. Ancak o tarihten bu yana projenin gerçekleştirilmesi önündeki engeller eksik olmadı. Proje, henüz yer arayışları aşamasında kurum görüşlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sürekli sekteye uğradı. 2011 yılında Torbalı, Menderes ve Menemen'de projenin uygulanabilmesi için uygun araziler bulunmasına karşın, bu bölgelerde yapılması mümkün olmadı. Son olarak 2012 yılında şehrin kuzey aksında; Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçe sınırlarının kesiştiği noktada, Yamanlar'daki yer tespit edildi. Bu tarihten sonra tesisin kurulması ile ilgili zorlu bir süreç başladı.7 YIL SÜREN MÜCADELEİşte Kuzey Bölgesi Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'ne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından takip edilen sürecin satırbaşları:2012: Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçe sınırlarının kesiştiği noktada, Yamanlar'da uygun yer tespiti yapıldı.09 Ocak 2013: Tespit edilen alanda tesisin kurulması için hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına veri oluşturmak üzere, Belediye'nin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından kurum görüşleri alınması süreci başlatıldı.8 Eylül 2013: Katı Atık Değerlendirme Bertaraf Tesisiönin kurulması öngörülen alanda TMMOB'a (Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bağlı meslek odalarının başkan ve temsilcilerine yönelik inceleme gezisi düzenlendi. Geziye Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.18 Kasım 2013: Olumlu olarak gelen kurum görüşlerinin ardından "Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Ön Fizibilite Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ve/ veya ÇED Raporu Hazırlanması işi ihalesi gerçekleştirildi.26 Aralık 2013: İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı, 4 gün sonra yer teslimi yapıldı.03 Şubat 2014: Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlandı.29 Ağustos 2014: İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu tarafından tarihinde, projeye ait "yer seçiminin uygunö olduğuna dair karar verildi.17 Eylül 2014: Projenin teknoloji seçiminin uygunluğuna dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan Ön Fizibilite Raporu Bakanlıkça onaylandı.25 Şubat 2015: "Kuzey Bölgesi Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesiöne ait ÇED süreci, dosyanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e-ced sistemine yüklenmesiyle başladı. Bakanlık tarafından 15 kurumdan projeye esas görüş bildirilmesi istendi.28 Ağustos 2015: İZSU Genel Müdürlüğü'nce hazırlatılan Hidrojeolojik Etüt Raporu, Bakanlık tarafından verilen ÇED Özel Formatı gereğince onaylanmak üzere DSİ II.Bölge Müdürlüğü'ne sunuldu. Bu tarihten 2 ay sonra "atık depolama alanının yer seçiminin" uygun olmadığı görüşü geldi.25 Kasım 2015: İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan "Hidrojeolojik Etüd Raporuönun devamı niteliğindeki susuzlaştırma projesi için Meclis Kararı alınarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile protokol imzalandı.5 Ocak 2016: İYTE tarafından hazırlanan susuzlaştırma projesi Belediye'ye sunuldu.11 Şubat 2016: DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Susuzlaştırma Projesi'ni değerlendirerek tesisin yer seçiminin uygun olduğuna dair görüş bildirdi. Aynı günlerde ÇED Raporu Özel Formatı kapsamında yine ilgili kurumlarca istenen Flora-Fauna Raporu Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ile yapılan protokol çerçevesinde hazırlandı.28 Nisan 2016: Projenin Valilik makamı tarafından verilen Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nın iptaline dair açılan davada; bilirkişi raporunun olumsuz olması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı çıktı.31 Mayıs 2016: Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu, yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazı reddetti. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve TMMOB'daki temsilcilerinden proje ile ilgili görüşler alınarak mahkemeye sunuldu. Mahkeme tarafından bilirkişilerden 30 gün süre verilerek "ek raporö talep edildi.8 Şubat 2017: Projenin Çed sürecinde 1. İDK Toplantısı yapıldı. Bakanlık tarafından mahkeme sürecinin henüz neticelenmemesi nedeniyle ÇED sürecinin dondurulmasına karar verildi.BİLİRKİŞİ HEYETİNE İTİRAZ VE BAŞA DÖNÜŞEk raporun da olumsuz gelmesi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından mahkemeden yeni bilirkişi ataması talep edildi. Hukuki süreç, yeni bilirkişi ataması ve bilirkişilerin proje yerinde keşif yapması ile yeniden başa döndü.21 Mart 2018: Proje alanında yeni bilirkişi heyeti tarafından keşif yapıldı.13 Kasım 2018: Olumlu yöndeki bilirkişi raporu Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi.20 Aralık 2018: İzmir 5. İdare Mahkemesi, yer seçimine ilişkin İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun dava konusu kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verdi.18 Şubat 2019: Davanın reddine ilişkin gerekçeli karar yazılarak UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden yayınlandı.İZMİR,===============Van merkezli terör operasyonu: 12 gözaltıVan merkezli 4 ilde jandarma ve polis tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Van'ın Başkale ilçesi merkezli Manisa, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bölücü örgüt üyeleriyle işbirliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.VAN, -