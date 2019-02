Dha Yurt Bülteni-5

Kaynak: DHA

1)BÜYÜKŞEHİRLERDE BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST YAKALANDITERÖR örgütü PKK tarafından metropollerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirilen 3 terörist Diyarbakır jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yaptıkları tespit edilen Hogir Van kod adlı S.D., Dersim Çewlik kod adlı B.B. ve Kendal Azadi kod adlı M.K.'nın silahlı terör örgütü tarafından metropol şehirlerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirildiği belirlenmesi üzerine teröristlerin yakalanması için çalışma başlattıldı.3 teröristin yakanlanması için aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmamasından dolayı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin İzmir, Çanakkale, ve İstanbul'da oldukları tespit edildi. Ekipler yaptığı operasyonda gözaltına alınan teröristler Diyarbakır'a getirildi. andarmadaki ifade işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve M.K. 'Silahlı terör örgütünete üye olmak' suçundan tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü:--------------------------Teröristlerin havaalanından çıkarılmasıJandarma komutanlığına getirişleriHastaneye götürülüşleriAdliyeye çıkarılışlarıGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: DİYARBAKIR,====================================================2)BAKAN SOYLU: VEKALET SAVAŞLARI, ÇATIŞMALAR AYNEN DEVAM EDİYORİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dünyada Orta Doğu ve Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen iradenin, varlığını korumakta olduğunu söyledi. Soylu, "İşgaller bitmiş değildir. Bizim topraklarımızda olmasa bile şu an dünyanın başka yerlerinde işgaller, katliamlar, vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam etmektedir. Öyleyse kimse 'Bitti, artık bir daha olmaz' diyemez" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, sabah saatlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen, '39'uncu Yarı Maraton ve Halk Koşusu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Soylu, silahı ateşleyerek, 22'si yabancı 285 kişinin katıldığı maratonun startını verdi. Koşuya katılacak kent sakinleri ve sporcularla bir araya gelen Soylu, ardından valilikte düzenlenen Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Bakan Soylu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.'GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, dünyada Orta Doğu ve Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen iradenin, halen varlığını korumakta olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Büyüklerimizin izleri olduğu için Trabzon bize vatandır. Eğer biz hatıralarımızı kaybedersek büyüklerimizden aldığımız izi kaybedersek onların bize bıraktığı bu büyük, kutlu mirası kaybedersek özgürlüğümüze, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmazsak işte o zaman Trabzon manen de olsa işgal altında demektir. 100 yıl önce işgalcilerin vilayet arşivini yok etmeleri tesadüf değildir. Bu, milleti köklerinden koparma gayretidir. İşgaller bitmiş değildir. Bizim topraklarımızda olmasa bile şu an dünyanın başka yerlerinde işgaller, katliamlar, vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam etmektedir. Öyleyse kimse, 'Bitti, artık bir daha olmaz' diyemez. Dünyada Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen irade, hala varlığını korumaktadır. İlk hedeflerinden biri; cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir. İlk fırsatta bunu gerçekleştirme arzusuna sahipler. Dün hangi işleri yarım kalmışsa bugün ve yarın onu tamamlama azimlerinde herhangi bir eksiklikleri söz konusu değildir. Öyleyse bizler güçlü olmak zorundayız. Dünün mücadelesini iyi anlamalıyız, hazırlıklı olmalıyız."Görüntü Dökümü:--------------------------Maratonun başlamasıBakan'ın silahı ateşlemesiAnma töreni görüntüleriBakan konuşmaDetaylarHABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN- Serkan KILINÇ/TRABZON, -====================================================(ÖZEL)3)GAZİANTEP'TE 437 MAHALLEYE 5 BİN MUHTAR ADAYIGAZİANTEP'te, yerel seçimlerin yapılmasına günler özellikle muhtarlara verilen özlük haklarının iyileştirilmesi ile beraber muhtar adayı sayısında büyük artış yaşanıyor. Kentteki 3 merkez ilçede bulunan 437 mahallede muhtar olmak isteyen yaklaşık 5 bin aday seçim kampanyası başlattı. Yerel seçimlerde büyük çekişmelerin yaşandığı mahalle muhtarlıklarında her yeni seçim döneminde aday sayısında artış yaşanıyor. 3 merkez ilçesi olan Gaziantep'te de muhtar adayı sayında rekor artış yaşanıyor. Merkez ilçelerde 437 mahallenin bulunduğu kentte resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 5 bin muhtar adayı seçim kampanyası başlattı. Hemen her mahallede 8 ile 25 arasında değişen sayıda muhtar adayı seçimlerde başarılı olmak için mücadele ediyor. Aday sayısındaki artışın nedeni ise muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilişkilendiriliyor. Daha önceleri cüzi bir ücret ve evrak parası alan muhtarlar, bürolarının kirasını da kendileri de karşılıyordu. 2015 yılından bu yana ise asgari ücret almaya başlayan muhtarların SGK primleri de devlet tarafından karşılanmaya başlandı. Bununla beraber muhtarların taşıdığı silah ruhsatların ücretleri de devlet tarafından karşılanıyor. Bütün bu avantajlar üst üste birikince muhtar olmak isteyen kişilerin sayısında patlama yaşandı.'MUHTAR ADAYLARINA KRİTER GETİRİLMELİ'Türkiye Muhtarlar Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz, aday sayısının çok olmasının demokrasi açısından yararlı olduğunu fakat muhtar adaylarının da kriterlere göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Daha önceleri muhtar adayı ve aza bulmakta zorluk yaşanırken özellikle asgari ücrete gelen zam ile beraber bu yıl yapılacak seçimlerde muhtar adaylarının sayısında büyük artış yaşandığını ifade eden Titiz şunları dedi:"Şu anda 3 merkez ilçede 437 mahallemiz bulunmaktadır. Buna mukabil aday sayısında da patlama yaşanıyor. Tabi ki kimseye 'aday olma' deme şansımız yok. Demokrasinin güzelliği de budur. Bayan muhtar adaylarımızda da artış gözlenmektedir. Muhtarlık kutsal bir görevdir. Muhtarlık kriterlerine, şartlarına uygun gittiği birimlerde binlerce kişinin haklarını koruyan, sorunlarına çözüm bulabilen adayların olmasını isteriz. Benim şahsi fikrim budur. Bazı mahallelerde 30-40 aday bulunmakta. Bizim duyumlarımız hesaplarımız, şu anda kent merkezinde 5 bin civarında aday bulunmakta. Tabi resmi kaynaklar daha iyisini bilir. Ben yıllardır Türkiye muhtarlar Federasyonu Genel Başka Yardımcılığı yaptık. Federasyon olarak Ankara'ya defalarca giderek bugünün koşullarına uygun şekilde sosyal haklarımızı elde ettik. Silah harçlarını kaldırdık, milletvekillerine tanınan hak şu anda bizlere de tanınmakta. Türkiye'de 50 bin 249 muhtar bulunmakta Türkiye'de. Halk bizi neden seçiyor? Süs biberi gibi otur diye seçmez. Hizmet getirebilecek ikna etme becerisine sahip yetenekli bilgili becerili adaylar istiyoruz. Devletimiz burada bu konuya duyarlı olmalı. 21'inci yüzyılda bayatlamış bir yasa ile devam eden muhtarlık hantal yapıdan kurtarılmalı. Diğer siyasi birimlerde aranan kriterler bizde de aranmalı. Yarın seçim diyeceği gün muhtar adayı oluyor. Ne kadar garip. Neyi kanıtlayacaksın? Buna bir standart getirilip en azından 15 gün önce frenlenmeli."'MAAŞIMIZ 280 LİRAYDI'Gaziantep'in ilk kadın muhtarı olan ve 10 yıldır muhtarlık yapan Hatice Hortoğlu da son seçimlerde aday sayısında büyük bir artış yaşandığını belirterek, "Şimdi bu sayının artış nedeni, muhtarların özlük hakları düzeldi. Daha önce muhtarlar kira kendi bürolarının kirasını ödüyordu. Kendi Bağ-Kur primlerini ödüyordu. 280 lira maaşla çalışıyorduk. İnternet, kağıt, elektrik gibi masrafları kendimiz ödüyorduk. Ama şimdi özlük haklarımız düzeldi, maaş 2 bin lira oldu. SGK'nı devlet ödüyor, silahın sende ömür boyu kalıyor. Bundan dolayı bence muhtar adayları çoğaldı" diye konuştu.Mahalle sakinleri ise muhtar adaylarının bir kısmını tanımadıklarını ve sayı çokluğu nedeni ile kafalarının karışık olduğunu belirtti.Görüntü Dökümü:--------------------------Muhtar adaylarının tanıtım afişleriKentin havadan görüntüsüÖkkeş Titiz ile röp.Kentten detay görüntülerHatice Hortoğlu ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 598 MB=======================================================(ÖZEL)4)ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: ALLAH CAN KAYBI VERMESİNKAHRAMANMARAŞ'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan otomobil sürücüsü Hüsamettin Kısaca, "Allah'ım can kaybı vermesin" dedi.Kaza, gece saatlerinde, Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda meydana geldi. Hüsamettin Kısaca yönetimindeki 46 ASS 981 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kamil Akdağ'ın kullandığı 46 HU 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Akdağ'ın kontrolünden çıkan otomobil de öndeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AP 986 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Hüsamettin Kısaca'nın otomobilindeki İbrahim Bayır (17) ile Kamil Akdağ'ın otomobilindeki Serpil Akdağ (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince ambulansta yapılan yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.İÇKİ ŞİŞESİNİ ARACIN ÜZERİNE KOYUP, TEPKİ GÖSTERDİPolis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, yoldan geçen biri, 46 ASS 981 plakalı otomobile bakınca içinde içki şişesi buldu. Şişeyi alıp, aracın üzerine koyan bölge sakini, sürücüsünün ortaya çıkmasını istedi. Bunun üzerine "Ben sürüyordum. Allah'ım can kaybı vermesin" diyen Hüsamettin Kısaca, büyük tepki gördü.Öte yandan kaza sırasında kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden biri, Hüsamettin Kısaca'nın kullandığı otomobilin çok hızlı geldiğini öne sürdü. Yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan Kısaca, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Acil serviste tedaviye alınan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Polis, ambulans ve itfaiye araçlarıAmbulanstaki yaralılarAmbulansın gidişiKaza yapan araçlarVatandaşın içki şişesini aracın üzerine koymasıVatandaşla Hüsamettin Kısaca'nın tartışmasıTrafik ekiplerinin inceleme yapmasıGörgü tanığı ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 728 MB