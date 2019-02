Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

Doğuya cemre düştü, kış geri geldiHalk arasında sıcaklığın artması olarak bilinen cemrelerin düşmesinin ardından Doğu'ya bahar yerine kış geri geldi. Bölgede 26 Şubat akşamı başlayan ve aralıklara etkili olan kar yağışı sebebiyle bin 552 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum-Bayburt karayolundaki Kop Dağı geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.Doğu Anadolu'da baharı beklerken kış geri geldi. Baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemrenin 19 Şubat'ta havaya, 26 Şubat'ta da suya düşmesinin ardından havaların ısınmasını bekleyenler bastıran kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bugün etkisini artırdı. Başta Erzurum olmak üzere Ağrı ve Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle 1500 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, Erzurum'da 777, Ağrı'da 351, Muş'ta 162, Erzincan'da 160, Iğdır'da 52, Kars'ta ise 50 köyün yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Erzurum-Bayburt karayolundaki Kop Dağı geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.BEKLENEN TATİL KARARI KISMI GELDİYağışın etkili olduğu Erzurum'da kent merkezi adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının 38 santimetreye yükseldiği kent merkezinde şehir içi ulaşım olumsuz etkilendi. Kar yağışı sebebiyle yolların buz tutması sebebiyle çok sayıra maddi hasarlı kaza meydana geldi. Öğrencilerin kar yağışıyla birlikte beklediği kar tatili ise kısmi olarak uygulandı. Horasan Kaymakamlığı ilçedeki okulları tatil ederken, taşımalı sistemle okula giden öğrencilerin de bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.Sarıkamış Kayak Merkezi'n 104, Palandöken Kayak Merkezi'nde 96, Muş Kayak Merkezi'nde 57, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 29 santimetre olarak belirlendi. Meteoroloji yetkililerindan alınan bilgiye göre bögedeki kent merkezlerindeki kar kalınlığı şöyle oldu: Ağrı 58, Muş 48, Erzurum 38, Ardahan 15, Kars 10, Iğdır 2 santimetre.KUŞLAR PENCERELERE SIĞINDIAğrı'da etkili olan kar yağışı yaban hayatı olumsuz etkiledi. Kuşlar, ani bastıran kardan korunmak için evlerin pencerelerine sığınmaya çalıştı. Apartmanın korkuluk demirlerinin arasına, pencere kenarlarına konan kuşlar yağışın geçmesini bekledi.Görüntü Dökümü----------Kar yağışıaltında yürüyen vatandaşlar-Caddelerden detay-Kar yağışı altında trafikten detay-Kaldırımları temizleyen vatandaşlarAĞRI-Kar yağışıgörüntüsü-Karla kaplı araçların temizlenmesi-Kuşların pencerelere sığınmasıSÜRE: 02.13 BOYUT: 249 MBHaber-Kamera: Salih TEKİN - Zafer KUMRU - Servet ARSLAN / ERZURUM,/ AĞRI,===================Aç kalan yılkı atları ölüyor (Tekrar)Antalya'nın bazı bölgelerinde yaşayan yılkı atları, çok sayıda dağ köyünün boşaltılmasıyla birlikte sahipsiz kaldı. Bir yandan özgürlüklerine kavuşan atlar, diğer yandan ise açlıkla mücadele ediyor.Antalyalı bir grup dağcı ve fotoğraf tutkunu, Beydağları, Toroslar ve Akseki'de kalan son yılkı atlarını görüntülemek için 80 kilometre araç yolculuğu, 12 kilometre de tırmanış yaparak bölgeye ulaştı. Fotoğrafçılar, günler süren uğraşın ardından atları drone ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeyi başardı. Sisle ve karla kaplı ormanlık alanda kardelen çiçeklerinin arasında gruplar halinde görüntülen yılkı atları, sahipsizlik ve terk edilmişlikleriyle yürek burkuyor.'GÜNLERCE LARINI ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞTIK'Antalyalı dağcı ve profesyonel rehber Cuma Gök, bir grup dağcı arkadaşıyla birlikte çıktıkları bu yolculuğu anlattı. Gök, "Çekimlerimizi Beydağları ve Toroslar ile Akseki'de yaptık. Antalya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan yılkı atları çok vahşi. Sürü halinde diyemesek de grup halinde görülüyorlar. Onlarcası bir arada. Bu atları görüntülemek gerçekten çok çok zordu. Günlerdir onların peşindeyiz. Çok yabaniler. Yaklaşamıyoruz bile. Bu nedenle çoğu görüntüleri drone ile çekebildik" dedi.DURUMLARI ÇOK ÜZÜCÜDoğaya terk edilen onlarca yılkı atının en büyük sorununun açlık olduğunu ifade eden Gök, "Bu gerçekten çok üzücü. Yılkı atları artık açlıktan ölmeye başladı, çünkü besin bulamıyorlar" diye konuştu.Pek çok yılkı atının bu nedenle telef olduğunu sözlerine ekleyen Gök, bu hayvanların vahşi doğa içerisinde gruplar halindeki görüntülerinin ise pek çok fotoğraf tutkununu kendisine çekmeye başardığını söyledi.YILKI ATIYüzyıllardır sahibinin yük taşımakta kullandığı yılkı atları, kış aylarında doğaya salınır, yaz döneminde yeniden sahibi tarafından geri getirilir. Sahibinin, bakım masrafı yüzünden doğaya saldığı bu atların sağ kalma olasılıkları da düşük. Kaderine terk edilen bu atların sayısı, günümüzde dağ köylerinin boşalıp kentlere göç etmesiyle hayli arttı.Görüntü Dökümü--------------Doğadan görüntüOff road aracı görüntüAtlar drone görüntüsüKardelen görüntüsüCuma Gök açıklamaDrone at ve orman detayHaber: Selma KUNAR- Kamera: ANTALYA,=======================Gaziantep'te iş yerindeki yangın paniğe neden olduGaziantep'in Nurdağı ilçesinde, plastik eşya satışı yapılan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi.Dün gece geç saatlerde Atatürk Mahallesi'nde 2 katlı evin zemin katında plastik eşya satışı yapılan Mehmet Ali Kanpolat'a ait iş yerinde yangın çıktı. İşyerinden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bütün işyerini saran alevleri çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık 45 dakikalık çalışma ile kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi.Görüntü Dökümü-------------Atatürk Mahallesi-İş yeri-Soğutma çalışması-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MBHaber: Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP-DHA)===================Bolu'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli adliyedeBolu merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 Bylock kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.Görüntü Dökümü-----------Şüphelilerin adliyeye getirilmesiSüre: 01.14-Boyut: 139.3 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,===============Sosyal medyadan terör propagandası yapan 8 kişiye gözaltıİzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ise yasak yayınlar ele geçirildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen, Seferihisar, Foça ve Torbalı ilçelerinde operasyon yaptı. Baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Sanıkların sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Ayrıca gözaltına alınan kişilerin evlerinde ise yasak yayınlar ele geçirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------Gözaltına alınan kişilerin görüntüsü.Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: İZMİR===================Kaza yapan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aracıyla bariyerlere çarpan ve 2.36 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Selçuk Ç., polise zor anlar yaşattı.Olay, Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy'den Kapaklı yönüne giden Selçuk Ç. yönetimindeki 59 RA 892 plakalı cip, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Selçuk Ç., kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis, ayakta durmakta güçlük çeken Selçuk Ç.'nin 2.36 promil alkollü olduğunu belirledi. Hakkında cezai işlem uygulanan Selçuk Ç., polislere ceza yazmaması için zorluk çıkarıdı. Selçuk Ç., kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere, "Sen kimsin? Senin adın ne. Sen polis misin? Sicilini ver, seni şikayet edeceğim" dedi. Selçuk Ç., daha sonra polis otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan cip ise otoparka çekildi.Görüntü Dökümü-----------------Kaza yapan araç-Kaza yerinden detay görüntü-Alkollü sürücünün polise güçlük çıkartması-DetaylarHaber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), -=====================Diyarbakır'da HZ. İsa ile HZ. Meryem tasvirleri bulunan 800 yıllık kitap ele geçirildi (Geniş haber)Diyarbakır'da, deri üzerine İbranice yazılı, içerisinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimlerin bulunduğu 800 yıllık kitap, jandarmanın düzenlediği operasyonla, satılmak istenirken ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesindeki 4 şüphelinin tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adresine baskın yaptı. Operasyonda, yaklaşık 800 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice yazılı ve içerisinde Hz.i İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimler bulunan 11 yapraklı kitap ele geçirildi. Ekipler, kitabı satmaya çalışan 4 şüpheli ile evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.Görüntü Dökümü:-----------Operasyon anıJandarma ekiplerinin baskın anıEle geçirilen kitapKitaptaki sayfalar Genel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 10,55Haber-Kamera: DİYARBAKIR,=================Mağazaya çatıdan giren hırsız yakalandıBursa'nın İnegöl ilçesinde ev eşyaları satışı yapan iş yerine çatıdan giren hırsız emniyet ekiplerince yakalandı.Olay Cuma Mahallesi Nuri Doğrul caddesinde faaliyet gösteren 3 katlı ev eşyaları satış mağazasında gece meydana geldi. İşyerindeki güvenlik sistemlerinin faliyete geçmesi sayesinde olayı haber alan işletme sahipleri durumu hemen emniyet güçlerine haber etti. Olay yerine polislerin gelmesiyle panikleyen hırsızlık zanlısı Yusuf D.(26), içeride saklandı. Polis ekiplerinin işyerinde yaptığı arama sonrası şahsı saklandığı eşya dolabı icinde yakaladı. Çatıdan içeri girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü----------Olay yeri görüntüsü-Polisin içeride arama yapması-Zanlının götürülmesi-DetaylarSüre: 1 dk 35 sn- Boyut: 11,7 mbHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,=====================50 bin liralık güvercinlerine gözü gibi bakıyor (ÖZEL)Şırnak'ta 20 yıldır güvercin besleyen Rahmi Yetik, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in de beslediği 50 bin liraya alıcı bulan 'Miro' cinsi 28 güvercinine gözü gibi bakıyor. Yetik, bakımlarını yapıp, yakından ilgilendiği güvercinlerini Mart ayında kentte ilk kez düzenlenecek festivale hazırlıyor.Şırnaklı Rahmi Yetik, bir dönem Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in de beslediği 'Miro' cinsi güvercinlere gözü gibi bakıyor. Çifti 50 bin liraya alıcı bulan güvercinlerin bakımlarını özenle yapıp, yakından ilgilenen Yetik, hayvanlarını 9 Mart'ta yapılacak kentte ilk kez düzenlenecek festivale hazırlıyor.'ÇOCUĞUMUZA YEDİRMEDİĞİMİZİ BU KUŞLARA YEDİRİYORUZ'Şırnak'ta düzenlenecek Güzeller Güzeli Görseli Festivali'ne Türkiye'den birçok güvercinseverin katılacağını anlatan Rahmi Yetik, 81 ilden gelecek katılımcıların güvercinlerini sergileyip, satışını sağlayabileceğini söyledi. 20 yıldır hobi amaçlı 'Miro' cinsi güvercinleri beslediğini ifade eden Yetik, "Bu kuşları Irak'tan getiriyorlar. Musul kuşu da deniliyor. Bu ırkı daha önce sadece Saddam Hüseyin besliyordu. Ama şu anda Türkiye'nin her yerinde besleniyor. Bu ırkın yağlı, parlak olması gerekiyor. Bu kuşun ırkı ile oynadılar. Değişik türler çıkardılar. Ama ben halen saf kan besliyorum. Saf kan 'Miro' dışında kuşlarla ilgilenmiyorum. Merak etmiyorum. 20 yıldır bu ırk kuş sadece bende var. Çocuğumuza yedirmediğimizi bu kuşlara yediriyoruz. Gerçekten çok zor şartlar altında yetiştiriyoruz. Kuş beslemek bizim hobimiz, sevdamızdır. Biz kahvelere gitmiyoruz. Kuş sanatları ortamları dışında bir yere takılmıyoruz. Çifti şu an 50 bin liraya alıcı buluyor" dedi.Görüntü Dökümü:-------------Güvercinlerden görüntülerRöportajlarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 638 MBHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,===================En küçük diyaliz hastasına sürpriz doğum günüAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diyalize giren en küçük hastası işitme engelli Ali Kayra Yiğit (8), doktor, hemşire ve sağlık personelinin hazırladığı sürpriz partiyle doğum gününü kutladı. Pastalar, Beşiktaş formaları ve balonların bulunduğu odaya giren Ali Kayra, şaşkınlıkla karışık sevincini doktor ve hemşirelerine sarılarak gösterdi.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü'nden Dr. Rahime Renda, Ali Kayra Yiğit'in hastanede diyalize giren en küçük hasta olduğunu belirtirken, doğum gününde ona böyle bir sürpriz parti hazırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastası ve işitme engelli Ali Kayra'nın çok güçlü bir çocuk olduğunu ifade eden Dr. Renda, "Ali Kayra 2 yıl önce bir başka hastanede çapraz nakille böbrek nakli olmuş. Nakilden 13 ay sonra vücut böbreği reddetmiş. Sıkıntıları başlayınca bize geldiler. 6 aydır bizde diyalize giriyor. Enfeksiyon ve kateter değişimi gibi bazı sıkıntıları oldu ama o bunları güçlü bir şekilde atlattı. Çok güçlü bir çocuk. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.'HASTANEMİZDE NAKİLLİ İLK ÇOCUK HASTA OLACAK'Diyaliz sürecinde küçük çocuğun ailesinin kendileriyle çok uyumlu hareket ettiğini kaydeden Dr. Renda, "Ailenin bizimle birlikte olması ve bize inanması çok önemli" dedi. Ali Kayra'nın bir başka hastanede bekleme listesinde olduğunu hatırlatan Dr. Renda, ailenin istemesi halinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organ bekleme listesine alınabileceğini belirterek, "İnşallah Ali Kayra'nın ikinci naklini de burada yaparız diye ümit ediyoruz. Eğer olursa, Ali Kayra bizim nakil olan en küçük hastamız olacak" dedi.'HERKESİ ÇOK SEVİYORUM'Diyaliz ünitesindeki doktorları, hemşireleri ve sağlık personelinin hazırladığı sürpriz doğum gününde çok mutlu olan Ali Kayra, "Herkesi seviyorum. Çok mutlu oldum" diyerek, herkese tek tek sarılıp öptü. Hediyelerini merakla açan Ali Kayra, Beşiktaşlı olduğunu, Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve hep şampiyon olmasını istediğini söyledi. Bir an önce sağlığına kavuşmayı dileyen küçük çocuk, pastasının mumunu ise kendisi gibi kronik böbrek yetmezliği hastası ve işitme engelli kardeşi Murat Ata ile birlikte söndürdü.İKİSİ DE DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTASIAnne Özlem Yiğit (28), ilk çocuğu Ali Kayra ile ikinci çocuğu Murat Ata'nın (6) doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastası ve işitme engelli olduklarını söyledi. Ali Kayra'nın 2016 yılında bir başka hastanede babasından çapraz nakille böbrek nakli olduğunu anlatan anne Yiğit, "Ama 13 ay sonra böbrek reddi oldu. Biz de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Ali Kayra burada diyalize giriyor. Doktorumuza inanıp güvendiğimiz için tedavi burada devam ediyor. Naklinin de burada olmasını istiyoruz" dedi. Yiğit, Murat Ata'nın takip edildiğini ve henüz diyalize girmediğini ifade etti.Doktor ve hemşirelerin Ali Kayra'ya ilgilerinden çok mutlu olduğunu belirten Özlem Yiğit, "Bu doğum günü partisi bizi çok mutlu etti. Kelimelerle anlatılmaz. Burası bizim aile ortamımız oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Çocukların hazırlanan partiye gelişleriÇocukların doktor ve hemşirelere sarılmalarıRÖP 1: Ali KayraRÖP 2: Dr. Rahime RendaPasta mumlarının üflenmesiRÖP 3: Özlem Yiğit ( anne )Personelin çocuklara aldığı hediyelerin verilmesiDetaylar600 MB-- 05.15/// HDHaber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,===============Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezine ziyaretçi akınıORDU'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Kasım 2017'de hizmete giren Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı yaylasında Kasım 2017'de 65 milyon TL'ye kurulan; sosyal donatı alanları, 2 telesiyej, kayak okulu, konuk evi ile 150 araçlık otoparkın yer aldığı tesiste geçen yıl yeterli kar yağmaması nedeniyle sezon boş geçti. Bu yıl ise yaylada kış mevsiminin karlı olması, kayak severlerin yüzünü güldürdü. Haftanın her günü tesise giden vatandaşlar, muhteşem doğada eğlenerek karın tadını çıkarıyor.TESİSE 1 SAATTE ULAŞIM SAĞLANIYORKabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, tesisin Türkiye'nin denize en yakın kayak tesisi olduğuna dikkat çekerek, yaz mevsiminde olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin kışında artık yaylaya rağbet gösterdiğini söyledi. Kent merkezine 53 kilometre uzaktaki Çambaşı yaylasına 1 saatte ulaşım sağlandığını hatırlatan Başkan Kaya, "Kayak merkezimiz, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra bölgemize yapılan en önemli büyük yatırımlardan bir tanesi. Yaylamız ve obalarımız yaz aylarında turistler tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Yaylamız, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylaları birleştiren 'Yeşil Yol' ağında bulunuyor. Yaylamızın ortasından 'Yeşil Yol' hattının geçmesiyle buraya son yıllarda rağbet dahada arttı. İnşallah kış turizmiyle, tesisimizle daha çok turist çekeceğiz. Çalışmaları süren Çambaşı yaylamıza ulaşımı sağlayan yol çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgemizde büyük eksikliği gidermiş olacağız" dedi.İKİNCİ ETABINIDA YAPACAĞIZKayak merkezinin hizmete açılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Yener Kaya, "Kayak merkezi bu yıl Büyükşehir Belediyemize bağlı ORBEL şirketi üzerinden yönetiliyor. Bu sene kapasitenin çok yoğun olacağını düşünmüştük ama, kat kat fazla talep oldu. Önümüzdeki yıla eksiklikleri tamamlayacağız. Yeni sezona hazırlıkları sürdüreceğiz. Kayak merkezinde kar kalınlığı güzel kar yağışıyla birlikte yoğun ilgi gördü. Yaylada kar şenliği yaptık, binlerce aracın katıldığını belirledik. Yoğun bir ilgi var. Hafta sonları yaylayı 15 bin kişi ziyaret ediyor. Turların hafta içi de rağbet gösterdiğini görüyoruz. Hafta sonu olan yoğunluk artık hafta içleri de olmaya başladı. İnşallah yolumuz ve otellerimizin bitmesiyle kayak merkezimizin ikinci etabını da yapacağız" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------Kayak merkezinden görüntü (drone)-Kayak merkezinde kızakla kayan vatandaşlardan görüntü (drone)-Kayak merkezinden detaylar (drone)-Yener Kaya ile röportajSüre: 03.49 Dk Boyut: 568 MBHaber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA==================Burdur'da bekçiler işbaşı yaptıBurdur'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 75 çarşı ve mahalle bekçisi için göreve başlama töreni düzenlendi.Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Yağcı, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar ile emniyet müdür yardımcıları katıldı.Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, "Uzun süredir çarşı ve mahalle bekçileri için yeni kadro ihdas edilmemekteydi ve emekli olan çarşı ve mahalle bekçilerimiz görevleri hitamında kadroları boş kalıyordu. İlimizde de birkaç mahalle ve çarşı bekçimizin kaldığı gibi Türkiye genelinde de sayıları gittikçe azalmıştı. Bu yeni uygulama ve İçişleri Bakanlığımızın yeni politikasıyla ilimize tahsis edilen kadroların ilk gurubu bugün işbaşı yapıyor" dedi.Emniyet, asayiş görevi, güvenlik hizmetlerinin insanların doğrudan hayatlarının her aşamasında ihtiyaç duyduğu en temel hizmetlerin başında geldiğini aktaran Vali Şıldak, "Belediye sınırları içerisinde bu görev Emniyet Teşkilatımızın sorumluluğundadır. Bu görevi sizler asayiş birimleriyle birlikte koordinasyon içinde gece saatlerinde planlanan mıntıkalarda inanıyoruz ki aldığınız eğitim ve terbiye neticesinde üstün bir görev anlayışı ve bilinçle yerine getireceksiniz ve faydalı olacaksınız. Bu itibarla özellikle hırsızlık olayları, narkotik suçlar ve diğer asayiş olaylarının önleyicilik vasfıyla sizin yürüteceğiniz faaliyetler hiç kuşkusuz bu hizmetlerin hem önleyici boyutta, hem de suç oluştuktan sonra adli makamlara teslimi konusunda sizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu itibarla bu bilinç içinde ilimizde de sizlerin desteğiyle ve yeni bir güç olarak emniyet birimlerine katkı sunacak bu görevin en üst seviyede amacına ulaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının en önemli teminatlarından biri olan Emniyet Teşkilatı'nın güçlü toplum ve güçlü devlet modelini oluşturma yolunda, yasalarla verilen yetkileri özveri ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. Çankal, şunları söyledi:"Yakın zamana kadar mahalle denilince ilk akla gelen simalardan olan ve mahallelerde vatandaşlarımızın güvenini kazanarak topluma kendilerini 'bekçi baba' olarak kabul ettiren bekçilerimiz, hem taşıdığı gelenek hem de mahalle yaşantısının ayrılmaz bir parçaları olarak toplumumuzda yer edinmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde çarşı ve mahalle bekçiliğine yeniden işlerlik kazandırılmış, eskiden olduğu gibi mahallelerde güneşin batışından doğuşuna dek genel kolluk kuvvetlerimize destek olmaları için görevlendirilmişler ve bu manada ilimize 75 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu tahsis edilmiştir. Devletimizin gece kartalları olarak şehrimizin ve ülkemizin daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlayacak, yeni atanan bekçilerimizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."Görüntü Dökümü------------Yeni atanan bekçilerTörene katılanlarEmniyet Müdürünün konuşmasıVali Şıldak'ın konuşmasıDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,==================İzmir'de Kadın Yönetmenler Haftasıİzmir'de 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Kadın Yönetmenler Haftası'nın iki başarılı direktörü yönetmen ve yapımcı Gülten Taranç ile yapımcı ve senarist Şebnem Vitrinel, kendi başarı hikayelerine ek olarak kadın sinemacılara İzmir'i tanıtmak ve 8 Mart öncesinde sektördeki sorunlara değinmek amacıyla, sinemacıları buluşturuyor. Kadın Yönetmenler Haftası'nda, Türkiye'de 10 yönetmenden yalnızca 1'inin kadın olduğunu vurgulanıyor.İzmir'de yaşayan, Türkiye'nin en genç yönetmeni Gülten Taranç ve yapımcı Şebnem Vitrinel tarafından 1-7 Mart tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kadın Yönetmenler Haftası, sektördeki başarılı kadınları ve filmlerini İzmir'de buluşturuyor. Fiziksel görüntüsü nedeni ile sektörde uzun süre iş bulamadıktan sonra kendi imkanlarıyla ilk uzun metrajlı filmi 'Yağmurlarda Yıkansam'ı çeken ve 3 yıl sonra kendi yapım şirketini kuran Gülten Taranç, Türkiye'nin en genç yönetmeni unvanı ile kadınların karşılarına çıkan her engele rağmen başarılı olabileceğini gösteriyor. Etkinliği özellikle genç kadınlara ilham olabilmek ve sektördeki sorunlara değinmek amacıyla düzenlediklerini söyleyen, 4 uzun metraj filmin yapımcısı Şebnem Vitrinel ise, "Türkiye'de 10 yönetmenden sadece bir tanesi kadın. Sektörün içinden her dakika taciz, her dakika mobing haberi duyuyoruz. Fırsat eşitliği, setlerde taciz ve şiddet gibi olayların da bu haftada sayılardan yola çıkılarak konuşulmasını istiyoruz" dedi.Konak Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen etkinliğin programında dördü belgesel olmak üzere 12 uzun metraj ve farklı başlıklar altında 18 kısa metraj film gösterimi, paneller, atölyeler ve yönetmenlerin katılımı ile gerçekleşecek özel gösterimler var. Programda, aynı zamanda anne olan yönetmenlerin yaşadığı sorunlara değinileceği ve sayılar üzerinden televizyon ve sinema sektöründeki kadın çalışanların tartışılacağı paneller Fransız Kültür Merkezi ve Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.'BİZ KADINLAR SİNEMA DA YAPARIZ, ŞARKI DA SÖYLERİZ'Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetmenlik Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun bir süre sektörde iş bulamadığını anlatan yönetmen ve yapımcı Gülten Taranç (28), "Türkiye'nin uzun metraj film çekmiş olan en genç yönetmeni hala benim. En genç olmanın getirdiği bir özgüven oluyor, hata yapma şansı var çünkü. Mezun olduktan sonra kısa filmlerimle yurt içinde ve yurt dışında birçok festivale katıldım. Fotoğraf sergileri açtım. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gittim, iki yıl içerisinde, 25 yaşında iken ilk uzun metraj filmim olan 'Yağmurlarda Yıkansam'ı çektim. Filme destek bulamadığım için bankadan kredi çekip yaptım. Bu süreçte Marmara Üniversitesi'nde yine sinema üzerine yüksek lisans yaptım. Hep kadın temaları üzerinde çalıştım. Bütün bunlar durduk yere olmadı, sektörde çok uzun süre iş bulamadım. Kilomla, dış görünüşümle ilgili sıkıntılar yaşadım. Filmimi çektikten sonra da kendi irademle 35 kilo verdim. Benim asıl başarı hikayem bu. Bir insan yapmak isterse her şeyi yapabilir. Bunu göstermek istedim. Müzik kariyerime de geri döndüm. İnsanlara 'Siz kadınlar şişman olduğu için sinema yapamayacağını düşünüyorsunuz ama şarkı da söyleriz, sinema da yaparız, fotoğraf da çekeriz' demek istedim" diye konuştu.Yeni filmi '12'ye 5 Kala' üzerinde Şebnem Vitrinel ile beraber çalıştığını söyleyen Taranç, "Yaklaşık 10 kısa filmimden 3 tanesi festivallerde gösterildi. Bunların dışında 14 tane video klibim ve firmalar için çektiğim belgeseller var. Bu işleri İzmir'de yaptığım için sektörden uzak kalıyorum. Her ay kadın yönetmenler toplantıları için İstanbul'a gidiyordum ve onları buraya getirme fikri geldi aklıma. Onlar da İzmir'de gösterim yaparsam geleceklerini söyleyip beni desteklediler. İzmir'de uzun metraj film festivali yok ve bu büyük bir açık. En başta insanlar burayı mekan olarak düşünmezler bir festival yoksa burada. Çünkü bu tip etkinliklerde buraya yönetmenler geliyor biz onları gezdiriyoruz, burayla tanışıp burayı yaşıyorlar. Eğer bir festival yaparsam burada film çekilebilir diye düşündüm. Çünkü İzmir'in doğal bir ışığı var, platoları var, iyi insanları var. Kadın Yönetmenler Haftası'nda bu senenin yoğunlaştığımız teması sektörde az oluşumuz olacak. 'Biz geliyoruz, bize yer açın' dediğimiz, bu konuların konuşulduğu paneller olacak" dedi.'TÜRKİYE'DE 10 YÖNETMENDEN SADECE BİRİ KADIN'Kadın Yönetmenler Haftası'nın bir diğer direktörü senarist ve yapımcı Şebnem Vitrinel (50) ise, sinemacı kardeşi Çiğdem Vitrinel sayesinde sektöre adımını atarak, 2009 yılından beri Geriye Kalan, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Neden Tarkovski Olamıyorum filmlerinde ve Babam ve Ailesi isimli dizide senarist, yapımcı, yürütücü yapımcı gibi görevler aldı. Kadın Yönetmenler Haftası'na şehir dışından 25 konuğun geleceğini söyleyen Vitrinel, "Basından arkadaşlarımız ve akademisyen sinemacılar da gelecek. Çünkü tek başına bir iş değil sinema, bir grup çalışması. Bir de, son iki üç yıldır sektörümüzde sık sık gündeme gelen bazı temalar var. Fırsat eşitliği, setlerde taciz ve şiddet gibi olayların da bu haftada sayılardan yola çıkarak konuşulmasını istiyoruz. Hem kadın hem sinemacı olarak nelerimiz var bizim, neleri çözüme ulaştırmamız gerekiyor bunları konuşmak istyoruz. İstanbul'da maliyetler arttı ve iş birliği olanakları azalıyor, bu da film yapma imkanlarını çok zedeliyor. Ben de tüm bu nedenlerle 2 yıl önce İzmir'e geldim. Biz düzenlediğimiz bu hafta ile sektörü biraz İzmir'e taşımaya çalışıyoruz. Kadın yönetmenler haftasının ana cümlesi olarak şunu koyduk: Türkiye'de 10 yönetmenden sadece 1 tanesi kadın. 80 kişilik bir set varsa bazen 10 kişisi bile kadın olmayabiliyor" diye konuştu.İKİSİ DE ÖDÜLLER KAZANDIÇektiği filmlerle 18 ödül alan Gülten Taranç'ın 'Yağmurlarda Yıkansam' filmine Balkan Film Festivali'nde 'en iyi film' ödülü, aynı filme Barcelona Film Festivali'nde ise 'altın alsan' ödülü verildi. Şebnem Vitrinel 'Geriye Kalan' filmi de 2012 yılındaki 12. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde 'en iyi senaryo' ödülünü kazandı. Vitrinel'inNeden Tarkovski Olamıyorum filmine de Frankfurt Film Festivali'nde 'en iyi senaryo' ödülü verildi.Görüntü Dökümü-----------2. Kadın Yönetmenler Haftası tanıtım filmi-Film çekimlerinin kamera arkası görüntüleri-Gülten Taranç ile röp-Şebnem Vitrinel ile röpHaber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,