Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

Tarihi konaklar, madde bağımlıların meskeni oldu (ÖZEL)Kahramanmaraş'ta Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tarihi konaklar madde bağımlılarının mekanı oldu. Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, 15 civarında tarihi binanın birçoğunun madde bağımlıların yuvası haline geldiğini söyledi.Kentin merkezindeki Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bazı binalar, 2007'de Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'tarih bina' olarak tescillendi ancak aradan geçen 12 yılda bu binaların çoğu restore edilmedi. Bu süreçte yapılar madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi. Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, 'Geç Osmanlı' yapılarından olan konakların sahiplerinin çoğunun maddi durumunun iyi olmadığı için restore edilmediğini, durum böyle olunca da binaların kaderine terk edildiğini belirtti.YIKILMAK ÜZEREBakımsızlıktan dolayı bazıları yıkılmak üzere olan ve bu nedenle de çevresine uyarı levhalarının asıldığı konakların tescil edilirken çevresinin de sit alanı ilan edildiğini, bu nedenle civardaki evlerde izinsiz tadilat yapılamadığını kaydeden Sıddık Gemci, birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.'MUHATAP BULAMIYORUZ'Mahallede 15 civarında tarihi bina bulunduğunu ve bunların birçoğunun da madde bağımlıların yuvası haline geldiğini ifade eden Gemci, konakların çevresinde sahipleri tarafından terk edilmiş birçok metruk binanın da yer aldığını kaydetti. Yetkililere seslenen Gemici, şöyle devam etti: "Bundan 25 sene önce çıkan tarihi varlıkları koruma kanunu ile bakanlık tarihi binaları korumaya almış. Bunun yanında etrafını da sit alanı ilan etmiş. O kadar metruk yapılarımız ortaya çıktı ki atık madde bağımlılarının yatağı oldu, onları da kovalamaktan yorulur hale geldik. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Eğer koruma altına aldıysa devlet korusun. Yok koruma altına almadıysa böyle ölüme terk ediyorsa da bıraksın vatandaş evini yapsın otursun. Ne yapacağımızı şaşırdık, muhatap bulamıyoruz. Madde bağımlıları buralara girdikten sonra ateş yakıp yangın çıkarıyorlar. Korumaya alınmış bu metruk yapı yandığı zaman yanındakilere de zarar veriyor."Görüntü Dökümü--------------Tarihi binadan detaylarSıddık Gemci'nin konuşmasıKonak duvarındaki tescil tabelasıSıddık Gemci ile röp.Konakların dıştan görüntüsüDuvarlarındaki tescil tabelalarıYanan çatıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 647 MBHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)===================Bakan Soylu: Maskeleri değişti ama içerikleri aynıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gece geç saatlerde ziyaret ettiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin maskelerinin değiştiğini ancak içeriklerinin aynı olduğunu söyledi.Bakan Süleyman Soylu, dün gece saatlerine kadar sürdürdüğü temaslarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çevvik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan tarafından karşılanan Bakan Soylu, Türk emniyet teşkilatının verdiği mücadelenin, dünyaya örnek olabileceğini söyledi. Bakan Soylu, konuşmasında terörle mücadeleye de değinerek şunları söyledi:"Maskeleri değişti ama içerikleri aynı. Kimisi PKK, kimisi FETÖ, kimisi DHKP-C, kimisi DEAŞ, kimisi uyuşturucu satıcısı, kimisi organize suç çetesi. Hepsi birbirinden beslenen, insan ticareti yapandan, fuhuş ticareti yapana kadar her birisinin birbirini beslediği, bahis oynatandan milletin kanını emenlere kadar içleri aynı, ruhları aynı, sadece maskeleri değişik. Kodları farklı olan bunlarla büyük bir mücadele yapılıyor. Bugün Diyarbakır'da huzur var. Bu huzurun en büyük temelini sizler ortaya koyuyorsunuz. Diyarbakır'da birileri ideolojik eksen üzerinden buraları kendi parkı, kendi bahçesi zannederken, buradaki büyük bir medeniyetin ev sahibinin olduğunu siz onlara gösterdiniz. Burada 3- 5 tane çakala pabuç bırakmadınız. Hala kaseti başa sarmak isteyenler var. Vatandaşımıza da devletin göstereceği şefkati, merhameti ve devletin göstermesi gerekli olduğu saygıyı en üst seviyede gösterdiniz ve göstermeye de devam ediyorsunuz. Bunu çok iyi ayırttınız. Kime nasıl davranılacağını, hukukun içerisinden çıkmadan bu meselenin nasıl çözüleceğini çok iyi ayırttınız. Terör örgütü bir taraftan bunlarla, bu ideolojik sapkınlıklarıyla bu işleri yürütmeye çalışırken, diğer taraftan özellikle uyuşturucu başka şeyler yürütmeye çalışmaktadır."Terör örgütünün niyetinin köksüzleştirmek olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Terör örgütünün en önemli meselesi İslamiyet'tir. En önemli meselesi, bu topraklardaki birlik ve beraberliğimizdir. En önemli meselesi, bu topraklara birilerinin uşaklığını yaparak huzur getirmemektir. Cinsellik dahil, insanlığın bütün zaaflarını en iyi kullanarak, kendilerinden bir köle etmeye çalışmaktadır. Bunları kesinlikle aklımızdan çıkarmamız lazım" dedi.Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde dualar eşliğinde 40 koyun kurban olarak kesildi.Görüntü Dökümü:----------------Polis araçlarıKurban kesimi için yapılan duaBakan Soylu'nun polislerle selamlaşmasıBakan Soylu'nun konuşmasıEmniyet mensuplarıyla sohbet etmesiGÖRÜNTÜ BOYUTU: 587 MBHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Emrah KIZIL,DİYARBAKIR,===================Para yutan Ayaz, helikopterle hastaneye ulaştırıldıTunceli'nin Ovacık ilçesinde madeni para yutarak solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki Erhan Ayaz Oruç, jandarma tarafından Skorsky tipi askeri helikopterle Malatya'ya götürülerek tedaviye alındı.Oruç ailesinin çocukları Erhan Ayaz, madeni para yutmasıyla fenalaştı. Yakınları tarafından Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz'a burada ilk müdahale gerçekleştirildikten sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da tedavi yetersiz kalınca küçük hastanın Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Küçük çocuğun gerekli sürede Malatya'ya sevk edilemeyecek olması nedeniyle çözüm arayışına girildi. Erhan Ayaz'ın tedavisi için Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle Sikorsky tipi askeri helikopter hazırlandı. Gece saatlerinde Tunceli'den helikopterle alınan Ayaz, Malatya'ya götürülüp Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorların müdahalesiyle solunum yolunu tıkayan para çıkarıldı. Ayaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.Görüntü Dökümü------------Ayaz'ın helikopterde görüntüsü-Helikopter içinde sağlık ekiplerinin müdahelesi-Helikopterden indirilişi-Malayta Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine getirilişi-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MBHaber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,====================Nusaybin'de elektrik sayacı panosu yakıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde, yeni kurulan dijital elektrik sayacı panosu, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.İlçe merkezindeki 8 Mart Mahallesi'ne Dicle Elektrik tarafından kurulan ve kaçak kullanımı önleyen dijital elektrik sayacı panoları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak henüz kullanıma açılmayan pano, tamamen yandı. Polis soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:---------Dijital elektrik sayacı panosuPanonun yanmasıGÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MBHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),====================Kırkağaç'ta acemi erler yemin ettiManisa'nın Kırkağaç ilçesinde acemi eğitimlerini tamamlayan 896 er için yemin töreni düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Kırkağaç'a gelen asker aileleri ise duygusal anlar yaşadı.Kırkağaç'taki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda 1999/1 tertip 896 acemi er için yemin töreni yapıldı. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri daire amirleri törene katıldı. 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, bir konuşma yaptı. Ardından Kırkağaç'ta daha önce acemiliğini yapan askerlerin babaları veya dedelerine ödüller verildi. Ardından acemi askerler yemin etti. Sonrasında acemi erler ve komandoların gösterileri yürüyüşüyle tören son buldu. Acemi askerlerin aileleri çocuklarını gururla izledi.Tören sonrası aileler, çocuklarıyla kucaklaşıp, duygusal anlar yaşadı.Görüntü Dökümü----------Yürüyüşken görüntüYemin etme töreninden görüntüAsker ailelerinin evlatlarıyla buluşması görüntüHaber- Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),====================Küçük Rümeysa: Bir ağabey melek oldu, bana böbreğini hediye ettiAntalya'da, 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Rümeysa Sol (10), beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından bağışlanan böbreğiyle yeniden hayata tutundu. Küçük Rümeysa, "Bir ağabey melek oldu gitti, bana böbreğini hediye etti" dedi.Antalya'da 6 ay önce ailesiyle geçirdiği trafik kazası sonrasında götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki bir çocuğun ailesi tarafından bağışlanan böbreği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından böbrek yetmezliği hastası Rümeysa Sol'a nakledildi. Böbrek nakli olduktan sonra sağlığına kavuşan küçük Rümeysa, yarım bıraktığı okuluna döneceği günü bekliyor.'BİR ANNE BAŞKA NE İSTER Kİ'3 yıl önce şiddetli ağrılar nedeniyle götürdüğü hastanede kızı Rümeysa'ya kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu söyleyen Ebru Sol, "Kızım yaklaşık 2.5 yıl diyalize bağlanarak yaşama tutundu. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Neredeyse her gün yapılan iğneler nedeniyle dayanılmaz acılar çekiyordu. Okulu ve arkadaşlarından ayrı kaldı. Haftanın üç günü diyalize girmek, bedenini çok yoruyor, onu bu halde görmek beni çok üzüyordu" dedi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koordinasyon birim sorumlusu Nilgün Bilal ile görüşüp Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na kaydolduklarını söyleyen Ebru Sol, "6 ay önce kadavradan böbrek bulunduğu haberi geldi. Nakil gerçekleşti ve kızım sağlığına kavuştu. Şu an sadece ilaç kullanıyor fakat diyalizden kurtulduğu için çok seviniyoruz. Yakında okula başlayacak. Onu hareketli ve hayat dolu gördükçe mutlu oluyorum. Kateteri ve halsizlik şikayetleri nedeniyle bisiklet kullanamıyordu. Artık bisiklet sürebilecek. Bir anne başka ne ister ki" diye konuştu'MELEK OLDU BÖBREĞİNİ HEDİYE ETTİ'6 ay önce böbrek nakli olup sağlığına kavuşan Rümeysa Sol ise "Bir ağabey melek oldu gitti. Bana böbreğini hediye etti. Yeniden okuluma başlayıp arkadaşlarımla buluştum oyunlar oynadık, çok mutluyum. Herkesin bir böbreği olsun, çocuklar sağlığına kavuşsun. Tüm insanları organ bağışına davet ediyorum. Artık ben de bisiklete binip arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Çok mutluyum" dedi.Görüntü Dökümü-------------Rümeysa Sol'dan görüntüRümeysa Sol ve anne Ebru Sol'dan görüntüDetayRöp: Rümeysa Sol'Röp: Ebru SolHaber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,==================AVM'nin maskotu 'Suzi'Antalya'da bir alışveriş mağazasında kafe ve mağazalarda rahatça dolaşabilen 'Suzi' adlı kedi, müşteri ve mağaza çalışanlarının maskotu oldu.Muratpaşa Işıklar Caddesi'ndeki bir mağazanın müdürü Nilüfer Yıldız, 2.5 yıl önce sokakta yaralı kedi buldu. Yıldız, kediyi mağazada beslemeye başladı. Yıldız, sıcak yaz aylarında ve kışın yağışlı havalarda sokak hayvanlarının rahatlıkla girebildiği mağazasıını AVM'ye taşıyınca, kedisi Suzi'yi de yanında götürdü. AVM yönetiminden gerekli izinleri alındıktan sonra Suzi AVM'de yaşamaya başladı. Nilüfer Yıldız, taşınmadan önce Işıklar'daki mağazalarına çok sayıda kedi ve köpeğin girdiğini belirterek, "Onları besler, sıcak ve soğuk havalardan korumaya çalışırdık. Fakat Suzi sokaktan korkuyordu. Sanırım evden atıldığı için çok ürkekti. Sokakta diğer hayvanların saldırısına uğradı, bu yüzden sokakta yaşayamıyordu" dedi.MÜŞTERİLERE KENDİNİ SEVDİRİYORLokasyon değişikliği dolayısıyla bir AVM'ye taşındıklarını aktaran Yıldız, "Suzi'yi orada bırakamazdım çünkü sokakta ölebilirdi. Mağazamız taşınınca Suzi'yi de yanımda getirdim. AVM yönetiminden gerekli izinleri aldık. Suzi AVM'nin içinde yaşıyor. Diğer mağazalara girip çantaların, ayakkabıların, vitrinlerin önüne oturabiliyor. İnsanların yanına gelip kendini sevdiriyor. AVM'nin içinde müşteriler onunla oynayabiliyor. Müşterilerin yüzde 98'i memnun. Bu davranışın diğer mağazalara, diğer AVM'lere de örnek olmasını isterim. Suzi AVM'nin maskotu oldu" diye konuştu. Suzi'yi AVM'de görmekten çok mutlu olduğunu anlatan müşteri Selin Aynacı, "Alışveriş katsayım artsa da kedi burada olduğu sürece geleceğim. Böyle duyarlı bir davranış beni çok mutlu etti. Diğer AVM'lere de örnek olmasını istiyorum" dedi.Arkadaşlarıyla AVM'ye gelen Volha Valabugeva da, "Bu durumdan çok memnunuz. Kedileri, köpekleri, tüm hayvanları seviyoruz. Minicik bir kedi görünce bile insana neşe, mutluluk katıyor, herkes görünce çok mutlu oluyor. Çocuklar görünce seviyor. Bence örnek bir davranış" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------Kedinden görüntüMüşterilerin kedi ile ilgilenmesiAVM içinde dolaşna kediMüşteriler röp..Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)(