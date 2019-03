Dha Yurt Bülteni-5

Kaynak: DHA

1) ABD KONVOYU, NUSAYBİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİABD'nin, Irak üzerinden Suriye 'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken, dün gece Mardin 'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. ABD'ye ait olduğu belirtilen 300 TIR'dan oluşan konvoy, Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki TIR'ların vinç, akaryakıt tankerleri, iş makineleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin kullandığı kamyonetler ve jeneratör taşıdığı, bazı TIR'ların ise dorselerinin brandalı olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.Görüntü Dökümü:-------------------------------Konvoy gece giderkenTIR'lar üzerindeki malzemelerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 441 MB===================================================2)ÇEŞME'DE DENİZDE 44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDIİZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan 'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 44 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen 1 Mart'ta saat 09.22'de gelen bir ihbar üzerine Süngükaya Mevkisi'nin kuzeyinde lastik bot içinde bir grup kaçak göçmek olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu botu durdurdu. Bottaki 22'si Afganistan , 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler. Sahil Güvenlik Botu'na alınan aralarında 12 çocuk 5 kadının da bulunduğu kaçaklar Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.Görüntü Dökümü---------------------------Kaçakların yakalanmaları ve Sahil Güvenlik botuna alınmalarından görüntü(Görüntüler Sahil Güvenlik'ten alınmıştır)(Haber-Kamera: ÇEŞME (İzmir),===================================================3)BAKAN ERSOY: 2023'TE HEDEF 70 MİLYON TURİSTKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 hedefleri kapsamında Türkiye 'de yılda 70 milyonu aşkın turisti ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu sayılara hızlı ve rahat şekilde ulaşmak için turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyorö dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Adana Valisi Mahmut Demirtaş , AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile Yeni Müze Kompleksi'nde incelemelerde bulunup eserler hakkında bilgiler aldı. Adana'nın kültürel ve arkeolojik potansiyelinin yanı sıra deniz-kum-güneş turizmi potansiyeli üzerine çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Mehmet Nuri Ersoy, gelecek ay kıyı bandından incelemelerde bulunacaklarını belirterek, "İnşallah Adana da ciddi şekilde turizm potansiyelini ve turizm gelirlerini artıracakö dedi."YENİ BİR STRATEJİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"Bakan Ersoy, daha önce 50 milyon turist hedefini revize ederek 70 milyona yükselttiklerine vurgu yaparak, "Hedefimiz tabii ki bu rakamı daha da artırmak çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi. Bu sayılara hızlı ve rahat şekilde ulaşmak için turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor. Bu bağlamda potansiyeli olan şehirlerimizi gezerek başta yerel idarelerdeki milletvekillerimizden, valilerimizden, yerel idarecilerimizden fikir, görüş ve stratejiler alıyoruz. Biz de bakanlığımızca kendi stratejilerimizi katarak başta 2023 olmak üzere daha ileri tarihlere kadar uzayabilecek yeni bir strateji oluşturmak istiyoruzö diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasıGenel ve detaylarKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Müzeyi dolaşmasıSÜRE: 03'45" BOYUT: 416 MBHaber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,===============================================4)KURAKLIKLA SAVAŞAN EBER GÖLÜ'NDE KAMIŞÇILIK AZALDITÜRKİYE'nin 12'nci büyük gölü olarak bilinen Eber Gölü, kuraklığın yanı sıra fabrika atıkları ve evsel atıklar nedeniyle de kirlendi. Göl kirlenince balıkçılık sona erdiği gibi kamışçılık da azaldı. Gölde 20 yıldır kamışçılık yaparak, geçimini sağlayan Ahmet Koçyiğit , "Eskiden bir yerde ot biçer, bir yerden su içerdik. O kadar temizdi gölümüz. Şu an su seviyesi yok denecek kadar az. Sazlıklar bile su kirliliğinden eğri çıkıyor. Göl ölünce herkes çekildi, gitti" dedi. Konya 'daki Akşehir Gölü'nü besleyen, Afyonkarahisar 'daki Eber Gölü, son 10 yıldır kuraklıkla mücadele veriyor. Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olarak bilinen Eber, fabrika atıkları ve evsel atıkları nedeniyle artık kendini temizleyemez duruma geldi. Yıllar önce balıkçılık ve kamışçılık ile çevredeki köylülerin geçim kaynağı olan gölde, su seviyesinin azlığı ve kirlilik yüzünden balıkçılık bitti. Kamışçılıkla geçimini sağlayanların da sayısı azaldı.'HER YERE SETLER ÇEKİLİNCE GÖL BESLENEMİYOR'Eber Gölü'nde 20 yıldır av rehberliği, balıkçılık ve kamışçılık yapan Ahmet Koçyiğit, gölü besleyen derelerin önüne çekilen setler nedeniyle temiz su akışının kesildiğini söyledi. Fabrika atıkları ve evsel atıklarla da kirlenen gölde balıkçılığın sona erdiği gibi kamışçılığın da azıldığını kaydeden Koçyiğit, "Çocukluğumuz gölde geçti. Suyun en az olduğu yer 6- 7 metreydi. Bir yerde ot biçer, bir yerden su içerdik. O kadar temizdi gölümüz; ama şu anda su yok. Her yere setler çekilince göl beslenemiyor. Göl beslenemeyince de devir yapamıyor. Böylelikle de içerisindeki bütün canlılar ölüyor. Bataklıklar yüzeye çıktı. Afyonkarahisar'ın lağım suyu ve bazı ilçelerinden kirli atık sular geliyor. Göldeki kerevizi, turna balığı, kadife balığı, sazan balığımız vardı. Bunların hepsi su kirli olunca kalmadı öldü. 'Yok' denecek kadar az bir balık var" diye konuştu.Eber Gölü'ndeki kirlilikten hem göldeki canlıların hem de yöre sakinlerinin olumsuz etkilediğini belirten Koçyiğit, "Sazlıklar bile suyun kirliliğinden eğri çıkıyor. Önceden balıkçı evlerinde 7- 8 kişi kalır, burada saz biçip, kağıt fabrikasına satardı. Göl ölünce herkes çekildi gitti. Şu anda göl çevresinde 5 arkadaşımız saz biçiyor" dedi.'GÖLE BAKIM YOK'Artık eskisi gibi kamışlıktan da gelir sağlanamadığını kaydeden Koçyiğit, "Kamışın bağ fiyatı 3-4 lira civarındadır. Günde 80 ile 100 lira arasında bir kazancımız oluyor; ancak kayığın motoruna mazot alıyoruz, nakliyesine de para ödüyoruz. Bize kalan 30 lira. 100 bağ kamış satarsak 400 lira para alıyoruz. Zaten 200 lirası mazota gidiyor. Kendi giderlerimizle beraber bize 150 lira para kalıyor. 100 lirayı da devlete vergi olarak veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir belge almamız gerekiyor. Onu almazsak 20 bin ile 200 bin lira arasında ceza yazılıyor. Ceza işlemi çok; ama göle bakım yok. Daha önceleri 3 bin kişi burada çalışırdı. Şimdi tüccarlar geliyor, kamışı onlara satıyoruz. Onlar da seçerek alıyor, eğri kamışları almıyorlar" diye konuştu.Eber Gölü'nün daha önce Akşehir Gölü'nü beslediğini de dile getiren ahmet Koçyiğit, "Buraya öncelikle kaynak suyu verilmesi gerekiyor. Buradaki suyun temizlenmesi için su devir yapacak. Buraya gelen fazla su önceden Akşehir Gölü'ne gider orayı beslerdi. Geçen sene kurumak üzereydi. Son yağışlarla birlikte biraz da olsa nefes aldı. Dün Eber'di, bugün geberdi. Görenler inanamıyor, 'Eber Gölü'ne ne olmuş?' diyorlar" dedi.Görüntü Dökümü--------------Gölden drone ile görüntüGöl, kayık ve kamışlardan detayKayıktaki kamışların taşınmasıKamışcılardan detayAhmet Koçyiğit röp.(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA-Atilla MEMİŞ- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA ))==============================================