Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

Mersin'de yem yük TIR yanarak hurdaya döndüMERSİN'in Tarsus ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR bilinmeyen bir nedenle yanarak hurdaya döndü.Olay, Tarsus-Ankara Otoban yolu Davlama mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Sürücü Enver Helli, yönetimindeki 31 YS 456 plakalı TIR, Adana yönüne giderken Damlama mevkiinde geldiğinde bir anda alev aldı. Sürücü aracı durdurarak araçtan inerken, alevlere müdahale etmek istedi. Büyüyen alevler TIR'ı sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Köpüklü su kullanan ekipler, uzun uğraşlar sonrasında alevleri kontrol altına alıp, yanan TIR'ı söndürdü. Demir yığınına dönen TIR şoförü Enver Helli yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Tarsus-Ankara otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden açılırken, polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü--------------------Yanan TIR'ın görüntüsü-Gökyüzüne yükselen alevler-İtfaiye ekibininin müdahalesi-Çevreden genel ve detay(BOYUT: 86,68 MB) (SÜRE: 45 saniye)Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),=================================================Kayıp olarak aradığı oğlunu otomobilinde ölü bulduAntalya'da iki gündür kayıp oğlu Tayfun A.'yı (29) sokak sokak arayan Osman A., otomobilinin içinde cesedini buldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tayfun A.'nın ölüm nedeni otopside belirlenecek.Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. İki gündür Tayfun A.'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Aile, sosyal medya hesaplarından da Tayfun A.'nın kayıp olduğunu ve görenlerin kendilerine ulaşması için paylaşımda bulundu. Bir sonuç alınamaması üzerine Osman A., oğlunu aramak için sokak sokak gezmeye başladı. Yeşildere Mahallesi ve çevresini gezen Osman A., oğlunun 07 DFS 47 plakalı otomobilini Kızılarık Mahallesi'nde boş bir arazi üzerinde gördü.TEDAVİSİ İÇİN ÇİP ALINMIŞOtomobilin yanına giden Osman A., oğlunun sürücü koltuğunda hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis otomobilin içerisinde ve çevresinde incelemede bulundu. Tayfun A.'nın cansız bedeni ise ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ailesinin Tayfun A.'nın kaybolduğu gün, uyuşturucu tedavisinde kullanılan, deri altına yerleştirilen çip satın aldığı öğrenildi.Görüntü Dökümü-------------Polis araçlarından görüntüOlay Yeri İnceleme'den görüntüAraçtan görüntüÖlen madde bağımlısı gencin babasından görüntüCenaze nakil aracından görüntü193 MB, 00: 59'Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-DHA)===================9 yaşındaki İpek, New York'ta Türkiye'yi temsil edecekAntalya'da yaşayan İpek Kara (9), Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikinci oldu. İpek, 4 Haziran'da, ABD'nin New York kentinde, dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de piyano çalmaya hak kazandı.Doktor olan Hacer ve Niyazi Nefi Kara çiftinin kızı İpek Kara, 6 yaşındayken, ailesine piyano çalmak istediğini söyledi. İpek, talebi sonrası ailesi tarafından piyano kursuna gönderildi. İpek, 9 ay piyano eğitimi aldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Antalya Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarını kazandı. Burada 2 yıldır Piyano Ana Sanat Dalı'nda eğitim gören İpek Kara, hocası Doç. Dr. Yuriy Sayutkin'in ısrarıyla 24 Şubat'ta Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Piyano Yarışması'na katıldı. Yarışmada 9- 10 yaş kategorisinde ikinci olan İpek, para ödülünün yanı sıra 4 Haziran'da ABD'nin New York kentindeki dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de 'Global Artists Debut Concert' etkinliği kapsamında mini konser vermeye hak kazandı.'PİYANO ÇALARKEN KIPIR KIPIR OLUYORUM'İpek Kara, yarışmadan önce çok heyecanlandığını söyledi. Piyanonun başına geçtiğinde heyecanının kalmadığını belirten Kara, "3 eser çaldım. Çok huzurlu bir andı. Sanki sessiz bir odada gibi hissettim kendimi. İyi bir piyanist olmak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde konserler vermek istiyorum. Türkiye'yi sanatla temsil etmek istiyorum. Annem ve babam doktor ama ben sanatla uğraşmak istiyorum. Piyano çalarken içim kıpır kıpır oluyor. ABD'de tarihi 1800'lü yıllara dayanan bin kişilik salonda piyano çalacağım için çok heyecanlıyım. Gülsin Onay, İdil Biret ve Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşmak isterim" diye konuştu.'İYİ İŞ ÇIKARDI'Hacer Kara ise kızının çok küçük yaşlarda sanata ilgi duymaya başladığını söyledi. Bugüne kadar uğraştığı sanat dallarının kendi tercihleri olduğunu anlatan Kara, "Konservatuvar hocası bu yarışmadan bahsetti ve İpek'i oraya göndermek istediğini söyledi. Yarışmada ikinci oldu, Türkiye'yi ve bizi çok gururlandırdı. İyi iş çıkardı, tecrübe edindi" dedi.'ABD'DE TEMSİL EDECEK'Geçen dönem CHP'den Antalya milletvekilliği yapan doktor Niyazi Nefi Kara da ilk zamanlar piyanodan çok anlamadığını söyledi. Kara, "Şimdi işten döndüğümde kızım İpek evde çalarken çok iyi dinlenebiliyorum. Rusya'dan sonra şimdi de bizi ABD'de temsil edecek. Ülke adına çok mutluyuz. Ülkede bu kadar kaos ve karamsarlık olduğu bir dönemde yarışmadan ikincilikle dönmesi bizi ve çevremizi çok mutlu etti" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------İpek'in piyano kullanırken detay görnütüleriRöp 1: Hacer kara (Anne)Röp 2: İpek KARARöp 3: Niyazi Nefi KARADetaylarMuhabir Aslı DURAN'in anonsu554 MB// 5.00 SN HDHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL ANTALYA-=====================Ters Ev'e yeni dekorasyonAntalya'nın turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev Aksiyon Parkı, sezon hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezona özel yeni iç tasarımıyla dikkati çeken Ters Ev'de çocuklar için özel alan yapıldı.2015 yılında açılan Ters Ev Aksiyon Parkı, açıldığı günden bu yana 300 binin üzerinde turisti ağırladı. Yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Ters Ev, yeni dekorasyonuyla dikkati çekti. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen Ters Ev, açıldığı günden bu yana farklı milletlerden ziyaretçi ağırladı. Fotoğraf tutkunları başta olmak üzere Ters Ev'in iç mimarisini merak edenler, tesisi görmeye geliyor. Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan Ters Ev, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ters Ev'in giriş ücreti 15 TL.Ters Ev'in işletme müdürü Ayhan Bilal, açıldığı günden bu yana 6'ncı dekor yeniliğini yaptıklarını söyledi. İçindeki eşyaların ve tasarımın tamamen değiştiğini anlatan Ayhan Bilal, çocukları unutmadıklarının altını çizdi. Çocuklara yönelik vizyon odanın tamamlandığını söyleyen Bilal, "Burayı bizler bir fotoğraf stüdyosu ve aksiyon fotoğraf stüdyosu olarak adlandırıyoruz. Ters Ev'i gezmeye gelenler yüzlerce fotoğraf çekerek hatıra biriktiriyor. Gelinler, damatlar, çiftler aileler akın akın geliyor. Şehir dışından burayı görmeye gelen çiftler oluyor" dedi. Ters Ev'in bir diğer özelliğinin 3 boyut hissi veren 15 derece eğimli yapısı olduğunu hatırlatan Bilal, "Buraya ilk giren dengesini kaybeder, baş dönme hissi yaşar. Havada ve su altında olmanın dışında üç boyut hissini yaşayabileceğiniz bir yer" diye konuştu.Ters Ev'i gezmek için eşi Engin Karabacak ile birlikte Denizli'den geldiğini söyleyen Nurdan Çetin Karabacak, evin içine girdiğinde çok şaşırdığını anlattı. Antalya tatiline çıkmayı planladığında nerelere gidebileceğini araştırdığını ve Ters Ev ile karşılaştığını söyleyen Karabacak, "Dünyada 13, Türkiye'de ise 3 tane olduğunu öğrendim. Eşime mutlaka gitmeliyiz dedim. Tatilimizin ikinci günü ve buradayım. Çok orijinal bir yer. Tüm eşyalar tepede, çok şaşırdım" dedi.Görüntü Dökümü-------------Ters ev drone genel görüntüEv içine ters montaj yapılan eşyalardan görüntüDHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsuTers ev içinde resim çektirenlerden görüntüRÖP 1: Ayhan BinayRÖP 2: Rus vatandaşıDetaylar528 MB -- 04.46/// HDHaber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,======================Rus Savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'nden bugün 07.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', saat 08.50 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra gözden kaybolan Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------Çanakkale Boğazı'ndan geçen rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.-Sahil Güvenlik botundan görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,