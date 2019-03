Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

Yaşlı kadına çarptı, başında gözyaşı döktüAdana'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a(71), otomobil çarptı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uğur için olay yerine ambulans beklendiği sırada, sürücü Recep Ekici(58) kaldırıma oturup, gözyaşı döktü.Merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yaşanan kaza şöyle meydana geldi;Ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a, Recep Ekici'nin kullandığı 01 ARP 24 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Uğur için olay yerine ambulans istendi. Ambulansın gelmesi beklenirken sürücü Ekici, yaşlı kadının yanı başındaki kaldırıma oturup, gözyaşı döktü.Ambulasla özel hastaneye kaldırılan Kevser Uğur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ekici ise yapılan alkol kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye'de ilk defa kullanılan uzaktan kumanda merkeziyle 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan vinçlerle konteyner taşıyoruz" dedi.Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan dünyanın en büyük liman işletmecilerinden DP World'ün Yarımca Limanı'nda 500 milyon dolardan fazla yatırım tutarıyla 4 yıl önce hizmete girdi. DP World Yarımca Limanı'nda birçok teknolojik yatırımlar gerçekleşti. Yılda 1.3 milyon konteyner elleçleme kapasitesine sahip DP World Yarımca Limanı'nda kullanılan ileri teknolojiler sayesinde, dünya ticaretine sağlanan katkının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğine de önem veriliyor. Limanın bir ucundaki kontrol merkezinde bulunan operatörler, 1,5 kilometre uzaklıkta tonlarca ağırlıktaki yükü, bir kol yardımıyla gemilere yükleme-indirme işlemi yapabiliyor. Ayrıca aynı anda 2 tane gemiye hizmet verilebiliyor. Türkiye'de ilk kez elektrikli uzaktan kumandalı kara vinci DP World Limanı'nda kullanılıyor.1.5 KİLOMETRE UZAKLIKTAN VİNÇLER KUMANDA EDİLİYORUzaktan kumanda ettikleri vinçlerin iş güvenliği açısından da büyük katkı sağladığını söyleyen DP World Yarıımca Limani Operatör Eğitmeni Kenan Balcı, "Biz 2 tane rıhtımımızla ve rıhtım üzerinde bulunan 6 tane dev vinç ile yılda 1 milyon 300 bin konteyner kapasiteli bir terminaliz. Rıhtımda bulunan 6 tane vinci 1,5 kilometre uzaklıktaki kontrol merkezinden kumanda ediyoruz. Kontrol merkezi hem iş güvenliği anlamında hem de operatörün konforu anlamında çok ciddi bir katkı sağlıyor bize. Bu kontrol merkezi Türkiye'de ilk defa kullanılıyor. 4 yıldır bu sistemi biz burada kullanıyoruz. Buradaki çalışanlar, dünya üzerinde bulunan en büyük konteyner gemilerini hem kamera sistemlerini hem liman operasyon sistemlerini hem de vincin otomasyon sistemini kullanarak konteyner operasyonları gerçekleştiriyorlar. Yani gemilere yükleme, tahliye, indirme ve bindirme operasyonları gerçekleştiriyorlar. Vinç kapasitemiz toplamda 65 ton konteyneri tek seferde hareket ettirebiliyor. Operatörlerin eğitim süreçleri var, biz burada önce simülatör eğitimleri gerçekleştiriyoruz, daha sonra onlara bir iş üzerinde 500 saate yakın bir eğitim sürecinden geçerek operasyonlarda verimli hale gelene kadar onları burada iç eğitimlerle destekleyerek operasyona hazır hale getiriyoruz. Yani ilk önce simülatör eğitimleri alıyorlar, ardından gerçek vinçlerle eğitimleri tamamladıktan sonra operasyonlara hazır hale geliyorlar." dedi."BU VİNÇLER DÜNYA'DA İLK KEZ BURADA KULLANILDI"DP World Yarımca'nın, Doğu Marmara'nın en büyük terminali olduğunu belirten Kenan Balcı, şöyle konuştu:"Limanımız 1 milyon 300 bin saha kapasitesiyle 18 adet lastik tekerlekli saha vinci ile hizmet veriyoruz. RTG dediğimiz sistem lastik tekerlekli saha vinci olarak kullandığımız sistemdir. Bu RTG'leri dünyada ilk kez robot kontrol ile yani uzaktan kontrol ile kullanıyoruz. Bu bilgisayarlarda 1,5 kilometre uzaklıktaki 18 metre yüksekliğinde 20 metre genişliğindeki bir makineyi buradan kumanda ediyor. Bu sayede operasyon verimliliğimizi bir üst seviyeye taşıdık. Yapılan her işte mutlaka bir risk vardır ama bizler burada hem eğitimlerimizle hem kullandığımız teknolojilerle bu riskleri sıfıra indiriyoruz. Uzaktan kumanda bizler için çok daha elverişli çünkü vinç üzerinde çalışan personellerin bel ve omurga rahatsızlıkları söz konusu oluyordu. Uzun süreli aynı pozisyonda kaldıkları için sürekli onlara dinlenme molaları vermek zorunda kalıyorduk ama burada böyle bir durum söz konusu değil, hem konfor anlamında daha iyi bir alanda çalışıyorlar. Sanki bir ofiste oturur, bilgisayar ortamında oturur gibi çalışıyorlar. Bu da onlara konfor sağlıyor, daha verimli ve daha dikkatli olmalarını sağlıyor. Bu alanda 400 metrelik gemilere hizmet verebiliyoruz, dünya üzerinde bulunan en büyük gemiler 400 metre dünyanın farklı noktalarından buraya geliyorlar ve biz onlara burada hizmet veriyoruz. Aynı zamanda burada erkeklerin yaptığı görevlerde kadın arkadaşlarımız da var. Uzaktan kumandalı vinçleri 2 tane kadın arkadaşımız eğitimlerini tamamladıktan sonra kullanmaya başladı. Onlar da burada tıpkı erkekler gibi ağır tonajlı konteynerleri buradaki kumanda merkezinden hareket ettiriyorlar." Üniversite öğrencileri, yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkılara eşlik ederek, unutulmaz anlar yaşadı. AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu şehri sizinle beraber şahlandırdık ve şahlandırmaya da devam edeceğizö dedi.Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sema Doğan Yaşam Alanında düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, Grup Canca ve Karadeniz sanatçılarından Ekin Uzunlar da sahne alıp konser verdi. Uzunlar ve Grup Canca hayranları, yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkılara eşlik ederek, unutulmaz gün yaşadı. AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı da olan Çimen, öğrencilerin gözlerinin güldüğünü gördükçe kendi gözlerinin de güldüğü söyledi. Çimen, "Sizler bu şehirde huzurlu, güvenli okuyup, güzel hatıralarla mezun olmanız için bir ağabeyiniz olarak ve belediye başkanınız olarak her şeyi yapmaya hazırız. Bugüne kadar yaptığımız bütün projeler gençlerle ilgili. Bu şehirde yaşayan üç kişiden bir tanesi öğrenci ve çok kıymetlisiniz. Ben şehrimizin her noktasını bunu anlatıyorum. Gümüşhane Belediyesi olarak çalışmalarımız sizinle ilgili. Bundan sonrada böyle olacak. Bizden önce görev alan arkadaşlarımız oldu, onlara teşekkür ediyorum. Biz geldik bu şehri sizinle beraber şahlandırdık ve şahlandırmaya da devam edeceğizö diye konuştu.'YENİ PROJELERLE KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ'Çalışmalarımızı yaparken gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Çimen, "Sema Doğan Parkımızda bun projelerden bir tanesi. Biz yeni projeler tekrar karşınıza çıkacağız. Birçok projemiz var. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Projelerimizi sizlerin hizmetine sunacağız. Alışveriş merkezi inşallah önümüzde ki günlerde temelini atıyoruz. İnşallah bu yıl alışveriş merkezimizde bitiyor. Biz belediyeyi kazandığımız gün üniversite ve gençlik birimi kurduk. Bu birimi sizler için kurduk. Yaptığımız tüm yardımları birimimiz ve kulüplerimiz aracılığıyla yaptık. Belediye olarak üniversite meclisi kurduk. Meclisi 2019 yılında daha aktif hale getireceğiz. Sizlerle daha içi içe olacağız. Önümüzde ki günlerde yeni projelerimizi sizlere açıklayacağızö dedi. Kadınlar, "Zıkkımın kökü dolapta, isyan sokakta", "Kürekler elimizde, süpürge belimizde alana gidiyoruz, alana", "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadınlar artık susmayacaklar", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına özgürlük" sloganları attı. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'nda bendir, davul ve düdük çalarak şarkılar söyleyen kadınlar, daha sonra sessizce dağıldı.Görüntü Dökümü------------Yürüyüşten görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),=================Yeğenini öldüren dayı: Lüks içinde yaşıyordu, firmayı devretmeyince vurdumBursa'da Bağdat hurması tatlısı üreten bir firmanın sahibi olan yeğeni Fatih Karaman'ı(38), otomobili içinde eşiyle telefonda konuştuğu sırada tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç'in(53) savunması kan dondurdu. Cumhuriyet savcısı Feridun Yetkin tarafından hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan dayı, "Fatih lüks içinde yaşıyordu. Biz yanında çalışıyorduk. Çocuklarımızın eğitim masrafını bile ödemekte zorlanıyorduk. Defalarca bize devir etmesini istedik. Dinlemeyince vurdumö dedi.Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz 7 Temmuz günü meydana geldi.İddiaya göre, Bağdat hurması tatlısı yapan bir firmanın sahibi olan Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kendisine kırmızı yanması üzerine otomobili ile durdu. Eşiyle telefonda konuşan Karaman, otomobilinin yanına yaklaşan bir başka araçtan silahlı saldırıya uğradı. İki el ateş açılan ve başından vurularak ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kaçtı.Tedavi altına alındığı hastanede saldırıdan 1 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Fatih Karaman'ın organları, ailesi tarafından bağışlanarak, 7 kişiye umut oldu. Polis tarafından yakalanan saldırgan ise dayı Yılmaz Sevinç, çıktı. Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.FİRMASI İFLAS ETMİŞBursa Cumhuriyet Savcısı Feridun Yetkin, tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Yetkin'in, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile hazırladığı iddianame, Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianameye göre; Sanık Yılmaz Sevinç'in sahibi olduğu firma iflas etti. Firmaya ait üretim malzemeleri ile yeğen Fatih Kahraman, yeni belirlenen bir isim ile aynı işi devam ettirdi. İşi büyüten Kahraman, Bursa merkez ile birçok şehirde şube açtı. Dayı Yılmaz Sevinç ise yeğenine, sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Hatta yeğeninden şirketi kendisine devretmesini istedi. Fatih Kahraman ise dayısının hakaret ve tehditlerine çok sayıda dava açarak karşılık verdi. Dayı Yılmaz Sevinç, önümüzdeki ay Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak.