Dha Yurt Bülteni-5

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1)MHP LİDERİ BAHÇELİ, ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bahçeli, Söğüt'te yapacağı miting öncesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti. Girişte Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izleyen MHP lideri Bahçeli ardından türbeye girerek dua okudu. Bahçeli türbe ziyaretinin ardından Ertuğrul Gazi türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak dua etti. Ardından Bahçeli yerel seçimlerin ilk mitingi için Söğüt Meydanı'na geçti.Görüntü Dökümü:------------------------Bahçeli'nin karşılanması-Kalabalık partililer-Türbe ziyareti-Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimi-Türbede dua etmesi-Devlet Bahçeli detay-Türbeden çıkışıHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/BİLECİK(CHA)-===================================================2)DEDESİNDEN KALAN ARSA YÜZÜNDEN BABASINI VURAN AMCASINI ÖLDÜRDÜBursa'da geçtiğimiz gün 2 kardeş arasında arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada Hasan Bozkurt başına isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İsmail Bozkurt ise bacağından vurularak yaralanmıştı. Cinayeti İsmail Bozkurt'un değil, oğlu Halit Bozkurt'un işlediği ortaya çıktı. Halit Bozkurt sevk edildiğini mahkemece tutuklandı.Olay geçtiğimiz gün, Osmangazi İlçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dedelerinden miras kalan arsayı bölüşmek için arsanın olduğu bölgeye gelen Hasan Bozkurt ile kardeşi İsmail Bozkurt, pay dağıtımı sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Hasan Bozkurt yanında getirdiği av tüfeği ile kardeşi İsmail Bozkurt'u bacaklarından vurarak yaraladı. Bu sırada otomobil içerisinde bekleyen İsmail Bozkurt'un oğlu Halit Bozkurt silah seslerini duyarak olay yerine koştu. Babasının yerde kanlar içinde yattığını gören Halit Bozkurt, belinden çıkardığı silahı ile amcası Hasan Bozkurt'u başından vurdu. Ağır yaralanan Hasan Bozkurt, kaldılırdığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Halit Bozkurt, olay yerinde verdiği ilk ifadede amcası ile babasının birbirini vurduğunu, silah seslerini duyarak geldiğini ve ikisininde yerde yattığını söylemişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Halit Bozkurt'un tavırlarından şüphe ederek gözaltına aldı. Halit Bozkurt'un alınan el svabında barut izine rastlandı. Daha sonra cinayeti itiraf eden Halit Bozkurt, "Babam ve amcam dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Bende silah sesini duyunca koşarak gittim. Babamı yerde kanlar içinde yattığını görünce, benide vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş, cinayeti babam değil ben işledim" dedi. Halit Bozkurt, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Şüphelinin adiyeye sevk edilmesi-Emniyetten detaylarSüre: 01: 00 Boyut: 116 MBHaber Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,=================================================3)SULTAN TAVUĞU 5 BİN LİRADAN SATILDIBursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezadı yapıldı. Osmanlı döneminin sembolü olan sultan tavuğu açık artırmayla 5 bin liraya satıldı. İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezadı gerçekleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen cins tavuklar, mezat alanına alınarak görücüye çıkarıldı. 200 lira ile 5 bin lira arasında fiyatları değişen 50 cins süs tavuğu, görsel şölen oluşturdu.5 BİN LİRAYA SATILDIMezat sonrasında açıklama yapan İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Talat Korkut, Türkiye genelinde 2019 yılının ilk mezadının İnegöl'de yaptıklarını söyledi. Korkut, " Ülke genelindeki 50 dernekten biriyiz. Tavuk severler olarak bu görsel şenliği başlattık. Bu günki etkinliğimizde 50 cins tavuk var. Osmanlı tavuğu olarak bilinen sultan tavuğumuz da var. Türkiye'ye özel bir tavuktur. Sultan tavuğu, müzayede de bu 5 bin liraya satıldı. Türkiye'nin 30 ilinden tavuk severler katılıyor. Sektör haline gelen süs tavukçuluğu, Türkiye'ye yayıldı. Bu etkinliğimizde 500 civarında tavuk severi buluşturuyoruz." diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------------Mezattan görüntüler-Tavuklardan ve yumurtalardan görüntüler-RöportajSüre: 3.03 Boyut: 341 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,===============================================4)DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA CAN VERDİDENİZLİ'nin Çal ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 30 yaşındaki Habip Batu, yaşamını yitirdi.Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Çal'ın kırsal Alfaklar Mahallesi, Sakızlı Mevkisi'nde meydana geldi. Tarlasını sürdükten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Habip Batu, kullandığı 20 ND 402 plakalı traktörüyle yola çıktı. Batu, tarlalar arasından geçen yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, devrildi. Batu, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki tarlalarda bulunan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Batu, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Batu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Batu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü---------------------Batu'nun cesedinin devrilen traktörün altından çıkartılmasından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,