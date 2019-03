Dha Yurt Bülteni-5

Kaynak: DHA

1)SÜLEYMAN DEMİREL'İN ANIT MEZARI BİTME AŞAMASINA GELDİDOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel için mezarının bulunduğu Çalcatepe'ye inşa edilen anıt mezar, tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 58 bin metrekarelik Çalcatepe'deki 3 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen anıt mezara, 30 metrelik kulenin yanı sıra 9 ayrı bölmeden oluşan mini baraj ve yapay şelale yapıldı. Aralık 2017'de yapımına başlanan anıt mezarı da içine alan Çalcatepe, Anıtkabir'den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye'nin en büyük anıt mezarı özelliğini taşıyor.Türk siyasi hayatına damgasını vuran, 1965- 1993 yılları arasında 7 hükümette toplam 10 yıl 5 ay başbakanlık, 1993- 2000 yıllarında ise 7 yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşındayken yaşamını yitirdi. Süleyman Demirel ölümünün ardından doğduğu topraklar olan Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de, merhum kardeşi Şevket Demirel tarafından 2000 yılından itibaren oluşturulmaya başlanan Çalcatepe'deki anıt mezar alanına defnedildi.ANITKABİR'DEN SONRA EN BÜYÜK ANIT MEZAR ALANIBir zamanlar kayalıklar ve kıraç topraktan ibaret olan Çalcatepe'ye dünyanın dört bir yanında getirilen bölge iklimine uygun farklı türden ağaç ve fidanlar dikilerek, Demirel'in yarım yüzyıldan fazla siyaset ve dünya liderliği iddiasını simgeleyen 'Dünya Ormanı' adı verilen orman oluşturuldu. 58 bin metrekarelik alana kurulu Çalcatepe, Anıtkabir'den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye'nin en büyük anıt mezarı olarak planlandı. Çalcatepe'ye Demirel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmasını simgeleyen 9 ayrı suni gölet yapıldı.ANIT MEZAR PROJESİ BİTME AŞAMASINA GELDİAilesi tarafından Çalcatepe'de Süleyman Demirel defnedildiği noktaya anıt mezar yaptırılması için proje hazırlandı. 2017 yılında tamamlanan anıt mezar projesi, Demirel ailesi tarafından Isparta Valiliği'ne teslim edildi. Valilik öncülüğünde gerçekleştirilen ihalenin ardından Aralık 2017'de yapımına başlanan anıt mezar tamamlanma aşamasına getirildi.30 METRELİK KULE3 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen anıt mezarda, Süleyman Demirel'in kabrinin üzerine 2 'vav' harfinin birleşiminden oluşan simge konuldu. Bunun hemen yanında yükselen tavan bölümüne 10 bin çınar yaprağının kalıbı alınarak, 250 bin çiviyle tek tek monte edildi. Mezarın üzerini örten iç kolon yüksekliği 26 metre, toplam yüksekliği ise 30 metre olan bir kule inşa edildi. Anıt mezarın dışında ise Demirel'in 9'uncu Cumhurbaşkanlığını simgeleyen 9 ayrı bölmeden oluşan mini baraj ve yapay şelale konuldu.ISPARTA'YI KUŞBAKIŞI GÖRÜYORSüleyman Demirel için yaptırılan anıt mezar, Demirel Külliyesi'ni çaprazdan görüyor. Atabey ve İslamköy Ovası'na hakim mevkideki anıt mezar, Isparta'yı da kuş bakışı görüyor. Tepe, Selçuklu İmparatorluğu döneminden bu yana mezarlık olarak kullanılan ve Demirel'in ataları, eşi Nazmiye Demirel ve diğer hemşehrilerinin bulunduğu mezarlığı da görüyor. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nin de görüş açısında yer alan anıt mezarın Isparta'yı kuş bakışı görmesi, Demirel'in Isparta özlemini simgeliyor.DEMİREL ANIT MEZAR İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ?Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, hayattayken Isparta'ya gelişinde anıt mezar alanını incelemiş ve şunları söylemişti:"Bu proje dünyada bir numunedir. Çalcatepe geçmişte kayalıklardan ve kıraç topraktan ibaret bir alandı. Kardeşim önderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde bu hale geldi. Buradaki çamlar dünyanın en şanslı çamları. Çamın dünyada sulandığı tek yer burası. Burası Şevket Bey'in eseridir. Benim hemşehrilerim de kendisine kucak açmıştır. Hep yardımcı olmuşlardır. Kıraç tepe, bugün Türkiye'nin yeşil envanterine girmiştir. Bu bir ülkenin topraklarına yapılabilecek en büyük iyiliktir."PROJENİN DETAYLARINI ANLATTIAnıt mezarın yapımını üstlenen firmanın yetkilisi Gürsoy Akçay, projenin detaylarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Anıt mezarın betonarme anlamında çok özel bir yapı olduğunu belirten Akçay, yapımına Aralık 2017'de başlandığını ve Isparta'nın meteorolojik açıdan en soğuk alanlarından biri olması dolayısıyla inşaat yapımının zor olduğunu söyledi. Anıt mezarın özelliklerinden bahseden Akçay, şöyle dedi:"Sayın Cumhurbaşkanımızın mezarının başında lahit betonu var. Burada 2 'vav' harfi birleşiminden oluşmuş bir yapı var. Yaprak desenlerinin bulunduğu müzenin tavan kısmı var. Buraya yaklaşık 10 bin çınar yaprağını 250 bin çiviyle tek tek monte etmiş bulunmaktayız. Onun için işçilik olarak birebir brüt betonlarda tek tek işlenmiş yapılar görebilirsiniz. Betonarmenin mastırı burada yapılmış bulunmaktadır. Genelde akademisyenlerin gelip görmesi gereken çok önemli bir yapı oldu. Yukarıya doğru bakıldığında yuvarlak kolonlarımız var. Bunlar yaklaşık 26 metreye kadar çıplak bir şekilde çıkıyor. Tabi bu yapılar eğik olduğu için yapımı da oldukça zordu. Ama sonuç olarak çok güzel bir eser yaptığımızı düşünüyoruz."KULENİN YÜKSEKLİĞİ 30 METREAnıt mezarın kule yüksekliğinin 26 metre olduğunu kaydeden Gürsoy Akçay, en üstte bulunan kalkan ile birlikte yaklaşık 30 metreyi bulan bir yapı yüksekliği olduğunu söyledi. Betonarmenin yanında sadece ilave olarak titanyum çinko kaplama malzemesi kullandıklarını belirten Akçay, "Bu da çok uzun vadeli dayanımı olduğu ve betonun rengine yakın bir renk olduğu için çok güzel birleşim sağlıyor" dedi.Anıt mezarın dışında baraj kısmı olduğunu kaydeden Akçay, "9'uncu Cumhurbaşkanımız olduğu için 9 tane bölmeyle oluşmuş baraj kısımları var. Bunun yanında yapay şelale var. Su yukarı kısmından dökülerek geliyor, en son baraj kısmında sonlanıyor" diye konuştu.TEMİZLİK VE SON RÖTUŞLARI YAPILIYORAnıt mezarın bulunduğu alınan 3 bin 500 metrekare olduğunu vurgulayan Gürsoy Akçay, Çalcatepe'nin ise 58 bin metrekarelik alan olduğunu kaydetti. Anıt mezarın ince rötuş işlerinin yapıldığını belirten Akçay, "Yüzde 99 oranında tamamlamış durumdayız. Anıt mezar içinde elektrik kablolarının bulunduğu alanlara Sayın Cumhurbaşkanımızın özel sözlerinin bulunduğu tablolar gelecek. Genel temizlik ve rötuşları yapıldığı için zarar görmesin diye takmıyoruz. Ama daha sonra tablolar da yerini alacak."Görüntü Dökümü----------------------Anıt mezarın dışından görüntüSüleyman Demirel'in mezarından görüntüŞlaleden görüntüDHA Muhabiri Nurettin ARKAN'ın anonsuKuleden görüntüGürsoy Akçay röportajDetaylar211 MB/// 06.37"Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA,==================================================2)YAYAYA YASAK YERDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN ÖLDÜDENİZLİ'de yayaların girmesinin yasak olduğu yaya geçidi olmayan alt geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki kimliği henüz belirsiz kadın, otomobilin çarpması sonucu öldü. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, İzmir karayolu üzeri Sümer Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir kadın, yayaların bulunmasının yasak ve tehlikeli olduğu yaya geçidinin bulunmadığı alt geçide girdi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, 38 yaşındaki Kadir Özen yönetimindeki 20 GC 451 plakalı otomobil çarptı. Kanlar içinde yere düşen kadın için kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alt geçitte İzmir yönü, ulaşıma kapatıldı. Alt geçide gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının kaza yerinde öldüğü belirlendi. Kaza yerindeki inceleme sonrası kadının cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların ismini bilmediği ancak akli dengesinin yerinde olmadığını ifade ettiği kadının kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı. Otomobil sürücüsü Özen, kaza sonrası polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Köprülü kavşak alt geçidinden görüntüPolis araçlarından görüntüAkan trafikten görüntüPolis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasından görüntüTrafik polislerinden görüntülerHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,==================================================3)BEYAZ KÖPEK BALIĞINA YOĞUN İLGİMERSİN'de Akdeniz'in 12 mil açığında yakalanan yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki pamuk cinsi beyaz etli köpek balığı, getirildiği balık pazarında büyük ilgi gördü.Mersin'de Akdeniz'e açılan balıkçılar, 12 mil açıkta av için denize serdikleri ağ serpti. Teknelerinde kısmet bekleyen balıkçıların ağına Pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Balığı tekneye çeken balıkçılar daha sonra Mersin Balık Pazarı'na getirerek sergiledi. Yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki balığı görenler cep telefonuna sarılarak, fotoğraf ve görüntü çekti. Aileleri ile pazara gelen çocuklardan bazıları balıkla fotoğraf çektirirken, bazıları da korkudan yanına yaklaşmadı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, köpek balıklarının Akdeniz açıklarında normal şartlarda nisan ve mayıs ayında görülmesi gerektiğini dile getirerek, değişen hava koşulları ile artan sıcaklık nedeni ile denizde ve sahilde erken görülmeye başladığını söyledi. Mart ayında ilk kez denizde köpek balığı ile karşılaştıklarını belirten, "Mersin'de bu sezon yakaladığımız ilk köpek balığı. Devamının geleceğini umuyoruz. Havaların ısınmasıyla yakalanma oranı artacaktır. Pamuk cinsi köpek balığının eti, bembeyazdır. Antalya ve Bodrum gibi turistik yerlerde çok fazla talep görüyor" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Balık Pazarının girişi-Tezgahlardan görüntü-Köpek balığının görüntüsü-Köpek balığı çevresinde toplanan kalabalık-Cep telefonu ile fotoğraf çekenler-Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat ile röp-Genel ve detay(BOYUT: 378,87 mb) (SÜRE: 3,22 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,==================================================(ÖZEL)4)KAYISI AĞAÇLARINDA ÇİÇEK GÜZELLİĞİHava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, normalde mart ayı sonu veya nisan ayı başında açan kayısı çiçekleri, yüzünü gösterdi. Özellikle Karakaya Baraj Gölü'ne yakın olan kayısı bahçelerinde, tomurcuklanan ağaçlar çiçeklendi, ortaya seyirlik görüntüler çıktı. Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da geçen yıl 672 bin 670 ton kayısı toplandı. Hava sıcaklığının 13 derecenin üzerine çıktığı kent merkezinde, kayısı ağaçları çiçek açınca bahçeler beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı.Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kayısıdaki çiçeklenme süreci ile beraber çiftçinin ürün serüveninin başladığını söyledi. Mevsimin halen kış olduğu için kayısıdaki riskin devam ettiğini de belirten Fevzi Çiçek şunları söyledi:"Yer olarak 630- 640 rakımları baz alıyoruz. Bunu yaklaşık 20 yıldır takip ediyoruz. Geçen yıl 23 Şubat'ta ilk çiçeklenmeyi görmüştük bu bölgede. Yine bu yıl 5 Mart itibari ile gördük ve uzun yıllar ortalamasına baktığımızda normalde ilk çiçeklenmenin görüldüğü tarih 14- 15 Mart gibi. Bu tarihe baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık 10 gün geç açtı çiçek ve uzun yıllar ortalamasına göre de yaklaşık 10 gün erken açmış oldu. Şunu kabul etmek lazım; mevsim halen kış mevsimi devam ediyor. Mart ayında özellikle kayısı için riskli dönemler halen devam ediyor. 'Erken çiçeklenme' demeyeceğiz ama riskli bir periyodun içerisine girdik. Henüz yeni çiçeklenmenin görüldüğü tarih tam çiçeklendiği anlamına gelmiyor ve yine geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz tespitler ve tecrübelerimize göre; bugün itibari ile başlayan bu çiçeklenme yaklaşık 20- 25 günlük bir süreç. Baktığımızda önümüzdeki günlerde halen kış riskleri devam etmekte. Çiftçilerimiz özellikle bunları yakın takip etmesi gerekiyor. Sigorta yaptıran çiftçilerimizde tamamının sigorta şartlarında belirtilen şartlarda çiçeklenmenin olması tespit etmesi durumunda ve takip eden süreçte gerekli girişimlerin yapmasını bekliyoruz ama şu an için henüz birçok bölgede henüz çiçeklenme yok ama 'ilk çiçeklenme' dediğimiz için burada, bu mevsimde kayısı mevsimi başlamış oldu."Görüntü Dökümü-------------------------------------İlçeden ve barajdan görüntüÇiçek açan kayısı ağaçlarından detaylarBaşkan Fevzi Çiçek'in ağaçları incelemesiFevzi Çiçek röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 446 MB==================================================5)SİDE UNESCO YOLUNDAMANAVGAT Belediyesi tarafından Side Antik Kenti'nde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Hamam Müzesi çalışmaları sürdürülüyor.Manavgat Belediyesi'nin daha önce Antik Side Kentsel Düzenleme Projesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının yapıldığı 3 bin yıllık Side Antik Kenti'nin dünya çapında hak ettiği yere gelmesini sağlamak için UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Hamam Müzesi çalışmaları sürdürülüyor. Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen öncülüğünde Side Antik Kenti'nin tüm dünyada 845, Türkiye'den de yalnız 16 kültür varlığının bulunduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını sağlamak için girişim başlatıldı. Bu yolda uzmanların danışmanlığında hazırlanan bir dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildiği, 2019 yılı içinde de geçici listeye alınması sonrasında asıl liste için çalışmaların başlatılıp başvuru yapılacağı açıklandı.HAMAM MÜZESİBaşkan Şükrü Sözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Side'de yapılacak olan Hamam Müzesi Projesi'ne ilişkin olarak tahsis taleplerini ilettiğini de açıkladı. 3. Derece Kentsel ve Arkeolojik ve Sit alanı içerisindeki Liman Hamamı ve Büyük Hamam'ın önemli tarihi geçmişe sahip ve müzeleştirilmeye uygun olduğu belirtildi. Başkan Şükrü Sözen, "Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antik Side'miz turizm tanıtım kampanyalarında, çoğu kez diğer kültür varlıklarının gölgesinde kalmıştır. Side günümüze kadar bilim insanlarının yayınlarıyla tanındı. Yapacağımız UNESCO çalışması ile Side'miz artık dünyanın ilgi odağı olacaktır. Bunun doğal sonucu olarak da kültür turizminin yüksek getirisinden hep birlikte yararlanacağız. Ayrıca Hamam Müzesi çalışmamızı da son derece önemsiyoruz ve gerçekleştirmek için ilk adımlarımızı attık" dedi.LİMAN HAMAMI ve BÜYÜK HAMAMSide'de yer alan hamamlar içerisinde en büyük ölçütlere sahip olduğu için Büyük Hamam ismini alan yapı apoditerium (soyunma odası), frigidarium (soğukluk), tepidarium (ılıklık) ve caldarium (sıcaklık) bölümlerinden oluşmaktadır. Batısında bir galeri şeklinde inşa edilmiş salonla, palaestra olarak kullanılmış bir alan bulunmaktadır. Oldukça gösterişli bir yüzme havuzu bulunur. MS 2. yüzyılda inşa edilen hamam MS 5. yüzyılda yenilenerek ve bazı değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam edilmiştir. Helenistik dönemde liman kıyısında olmasına karşın limanın tarihsel süreç içerisinde dolmasından dolayı liman ile hamam arasında doğal olarak bir meydan (liman meydanı) oluşmuştur. MS 2. yüzyıla tarihlenen yapı, sıra odalar şeklinde planlanmıştır. Hamamın genelinde farklı boyutlarda on oda bulunmaktadır.Görüntü Dökümü------------------Side antik kentinin drone ile havadan çekilmiş görüntüleriMANAVGAT,