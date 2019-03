Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedirİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. Soylu, yazısında "Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğimiz cevap, bugün hala birilerinin kulağına küpedir" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin seçim çalışmalarına katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Şehit mezarlarını ziyaret eden Soylu, şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Bakan Soylu'ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3'üncü Piyade ve Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları eşlik etti. Tören alayı tarafından 3 kez saygı atışının gerçekleştirildiği anmada Bakan Soylu, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. 'Aziz Şehitlerimiz' diye başladığı notunda Türk milletinin birer ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğimiz cevap, bugün hala birilerinin kulağına küpedir. Sizlerden sonra kurduğumuz güzel Cumhuriyetimiz, bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarak mazlumun duasındadır. Bu duaların en büyük pay sahiplerinden birisi de hiç şüphesiz ki sizlersiniz. Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir. Şimdi onlar da şehitliklerde yatmakta ve kendilerinden sonra geleceklere ilham vermektedirler."Bakan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerin önünde saygıyla eğildiğini belirtti.Törenin ardından şehit yakınları ve gaziler ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, şehit annelerinin ve babalarının elini öptü. Şehit amcası Çetin Çakmak'ın mezarı başında asker kıyafetiyle bekleyen 3,5 yaşındaki Enver Çakmak'ı da öpüp, başını okşayan Soylu, ilçe ziyaretleri için şehitlikten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Garnizon şehitliği dış plan görüntüŞehitlik görüntüsüBakan Süleyman Soylu ve protokol üyeleri çocuklarla sohbet ederkenBakan Soylu şehitliğe çelenk koymasıBakan Süleyman Soylu şeref defterini imzalaması ve okumasıBakan Süleyman Soylu ve protokol üyelerinin şehitlik ziyaretleri416 MB/// 03.45HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=================Vicdan azabına dayanamadı, 5 yıl sonra teslim olduAzerbaycan'da 6 kişinin öldüğü kazanın ardından kaçıp Türkiye'ye gelen TIR şoförü Yakup Yazıcı (38), tali kusurlu olduğu gerekçesiyle gıyabında yargılandığı davada 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çektiği vicdan azabına dayanamayarak kazadan 5 yıl sonra teslim olan Yazıcı'nın ailesi, TIR'a çarpan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirtti, oğullarının geri kalan cezasını, Türkiye'de çekmesini istedi.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2011 yılında içerisinde 8 kişinin bulunduğu otomobil, uluslararası bir taşımacılık şirketinde çalışan Yakup Yazıcı'nın kullandığı TIR'a çarptı. Kazada, 6 kişi öldü. Ölenlerin yakınlarının aracına saldırdığı TIR şoförü Yazıcı, şoka girip, kaçtı. Yazıcı, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geldi.Azerbaycan adli makamlarının kazayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, alkollü ve ehliyetsiz olan otomobil sürücüsünün 'asli kusurlu' olduğunu belirledi. Tali kusurlu olduğu saptanan Yakup Yazıcı, gıyabında yargılandığı davada 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yazıcı hakkında İnterpol aracılığı ile kırmızı bülten çıkarıldı.5 YIL SONRA TESLİM OLDUKazanın ardından Artvin'in Hopa ilçesindeki evine gelen Yazıcı'nın psikolojisi bozuldu, kabuslar görmeye başladı. Geceleri uyuyamayan Yazıcı, çektiği vicdan azabına daha fazla dayanamayarak, 5 yıl sonra teslim olmaya karar verdi. Ailesinden habersiz Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçen Yazıcı, 28 Aralık 2016'da gözaltına alındı. Gürcistan'da 9 ay cezaevinde tutulduktan sonra Azerbaycan'a iade edilen Yazıcı, Bakü'de cezaevine konuldu.'3 YILDIR AĞLIYORUZ'Zülkif (83) ve Meryem Yazıcı (78) çifti, oğullarının kalan cezasını çekmek üzere Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Evlat acısı çektiklerini belirten Zülkif Yazıcı, "Oğlum kazadan sonra can korkusuyla Türkiye'ye geldi. 5 yıl burada azap çekti. Bizden habersiz gidip teslim oldu. Evlat acısı çekiyoruz. Bu acıya dayanamıyoruz. Oğlumun Türkiye'ye iade edilmesini istiyoruz. 3 yıldır ağlıyoruz. Birisi ölür, ağlarız, sonra umudumuzu keseriz. Ama biz her gün ağlıyoruz. Oğlum çalışıyordu, biz geçiniyorduk. Zor durumda kaldık. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. O bizim durumumuzu bilse yardımcı olur" dedi.Gözü yaşlı oğlunun yolunu gözleyen Meryem Yazıcı da, "Benim fazla ömrüm kalmadı. Oğlumu görmek istiyorum. Bize yardımcı olsunlar, oğlumu Türkiye'ye getirsinler" diye konuştu.'VİCDAN AZABINDAN TESLİM OLDU'Ağabeyimin karıştığı kazada karşı taraftaki sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğunun belirlendiğini ifade eden Yunus Yazıcı ise, "Kazadan sonra ölenlerin yakınları TIR'a saldırmış. Ağabeyimde can korkusuyla Türkiye'ye geldi. 5 yıl evde ansızın yatağından kalkıyordu. Sürekli olayı sayıklıyordu. Bir süre psikolojisi düzelsin diye İstanbul'a gitti. Sonra döndü, geldi. Bir sabah kalktı, vicdan azabından dolayı gidip teslim oldu. Bize sürekli 'teslim olacağım' diyordu. Dediğini de yaptı. Suçu olmamasına rağmen kaza psikolojisini atlatamadı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık ama başaramadık. Karşı sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenmişti. Ağabeyim suçsuz. Devlet büyüklerimizden iadesi için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü----------Aileden detaylarYakup Yazıcı fotoğrafıAnne ve baba ile röp.Yunus Yazıcı ile röp.DetaylarHaber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER ARTVİN-DHA==================Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındı (ÖZEL)-Gaziantep'te, Mehmet Nuri Mergen (80) ve eşi Nazmiye Mergen'in (80) ev almak için 25 yılda biriktirdiği, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın, döviz ve Türk lirası, oturdukları eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Parayı, merdiven çıkamadıkları için asansörlü binadan daire almak amacıyla biriktirdiklerini dile getiren çift, polise başvurup, hırsız ya da hırsızların yakalanmasını istedi.Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında yaşayan emekli itfaiye amiri Mehmet Nuri Mergen ve eşi Nazmiye Mergen, 25 yıl boyunca kazançlarıyla altın ve döviz yaptı. Biriktirdikleri bir miktar Türk lirası ve 8 bin 600 dolar ile 8 altın bileziği karton kutu içine koyarak, kanepenin altında saklayan çiftin evine, önceki gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hırsızlık yapmak için girdi. Mergen çifti yokken, evdeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın, döviz ve Türk lirası çalındı. Eve gelince hırsızlık olayını fark eden çift, polise başvurdu. Eve gelen polisler, yaptıkları detaylı incelemenin ardından Mergen çiftinin parasını ve altınlarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.'25 YILLIK EMEĞİMDİ'Mehmet Nuri Mergen, çalınan para ile altınları merdiven çıkamadıkları için asansörlü binadan daire almak amacıyla biriktirdiklerini belirterek, "25 yıllık emekliyim. Yaşlılıktan dolayı merdivenleri kullanamıyoruz. Birikimlerimiz ile asansörlü bir ev almak istiyorduk. 8 bin 600 dolar, 10 bilezikten 2 tanesini düşürmüşler. 8 tanesini almışlar. Yaklaşık 100 bin TL paramızı çalmışlar. Bu benim 25 yıllık emeğimdi. 1996'dan bu yana biriktirdiğim paraydı. 1993'te emekli oldum, o günden bu güne birikimlerimdi. Zaten insan olsalar almazlardı" dedi.Nazmiye Mergen ise "25 yıldır kuruş kuruş biriktirdik. Ev almak istedik. Evimiz var ama merdivenleri çıkamıyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------Yaşlı çiftin parayı muhafaza ettikleri yerMehmet Nuri Mergen röportajNazmiye Mergen röportajxParanın çalındığı evGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 435 MBHaber-Kamera: EYYÜP BURUN-GAZİANTEP-DHA)===================Bin 400 öğrenciyle, 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı'Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki ortaokulun bahçesinde bir araya gelen bin 400 öğrenci, bedenleriyle 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı' oluşturdu. Öğrencilerin sosyal medyadan paylaştığı görüntü, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.Darıca'da bulunan 60. Yıl Ortaokulu ve Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde anlamlı bir hazırlık yaptı. Okul bahçesinde toplanan bin 400 öğrenci, bedenleriyle 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı' oluşturdu. Dev Türk bayrağı da açan öğrencilerin bu görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.Görüntü Dökümü-----------Öğrencileri hazırladığı video klipHaber: Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli),================Hataylı kadınların kar sevinciHatay'ın İskenderun ilçesine bağlı yaylada kar yağışına sevinen kadınların paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.İlçeye bağlı Kaledibi Yaylası'na yağan karı cep telefonu ile görüntüleyen 2 kadın, bu anları sosyal medyada paylaştı. Kadınlar, kar yağarken çektikleri görüntüler için, "Kar tam tutmuştur. Beklediğimiz an geldi. Biz bu anı bekliyorduk. Karda yürüyoruz. Soğuk yok. Soğuk var sanma. Kardan korkma. Üstümüze kar yağıyor" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.Görüntü Dökümü-------------İki kadının kar yağışını cep telefonu ile çekip yorum yapmalarıSÜRE: 45" BOYUT: 3,61 mbHaber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN(Hatay),==================Düştüğü derede sürüklenen köpeği itfaiye, böyle kurtardıŞanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.Hilvan'da dün ilçe merkezinden geçen dereye düşen köpeği gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, suda sürüklenen köpeği halat yardımı ile kurtararak kıyıya çıkardı.O anla ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Derede suya kapılan köpekKöpeğin sürüklenmesiİtfaiyenin köpeği çıkarmasıVatandaşların alkışlamasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MBHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)==================Kayseri'de müzayedede eski halılara yoğun ilgiKayseri'de, müzayede salonunda satışa çıkarılan ekinci el eski halılar yoğun ilgi gördü.Kayseri'de eski halıların satışı için açılan müzayede salonu ilgi gördü. İkinci el eski halı ve kilimlerini satmak isteyenler, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki salonda alıcılarla bir araya geliyor. Halı meraklıları müzayedede sunulan halıları pür dikkat inceleyip, fiyat veriyor. Mezatta en yüksek fiyatı veren halının sahibi oluyor.'GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUNUZ'Salonun işletmecisi Yusuf Eroğlu (66), yaklaşık 40 yıldır halı işiyle uğraştığını belirterek, "Bir süre önce müzayede salonumuzu faaliyete geçirdik. Şu an gösterilen ilgiden memnunuz. Müzayede salonu Türkiye'de de bu alanda bir ilk. Esnaf, tüccar, meraklılar, koleksiyoncular burada toplanıyor. Satışa sunulan halı en son fiyatı verene satılıyor ve alan kişinin ismi yazılıyor. Daha sonra halının sahibine bilgi veriyoruz. Eğer verilen fiyata satmak istiyorsa, satıyoruz. İstemiyorsa da halısını geri veriyoruz. Yani isteğe göre hareket ediyoruz. ya parayı alıyoruz ya da iade ediyoruz. Biz de satıştan yüzde 5 komisyon alıyoruz" dedi.İnternet üzerinden e-ticaret yoluyla satış yapıldığını belirten Eroğlu, "Amerika'dan eski halılara yoğun ilgi var. Bu konuda bir fiyat aralığı yok; ama yüksek fiyata da, normal fiyata da türüne, kalitesine göre satılan halılar var. Amerika bu konuda önde. Bunun yanında Avrupa ülkelerinden de ilgi var ve satışlarımız oluyor. Yani son tüketici grubu eski halılarda Amerika ve Avrupa oluyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Halı müzayedesinden görüntüler-İşletme sahibi Yusuf Eroğlu ile röportaj-DetaylarSüre: 5 dakika 14 saniye Boyut: 586 MBHaber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA===================PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim olduIrak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 3'ü kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, 3'ü kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Haber: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), -