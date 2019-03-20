Dha Yurt Bülteni -5

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Ordu'ya şehit acısı düştüŞırnak'ın Silopi ilçesi yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı (29), şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Ordu'daki ailesine ulaştı.Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı'nda yürütülen Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonunda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Cizre Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, şehit oldu. Şehit askerin acı haberi memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve askeri yetkililer, annesi Emine ve babası Bahattin Damcı'ya oğullarının şahadet haberini verdi. Şehidin, 841 Sokak'taki evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın bekar olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü-------------Evden detaylarYetkililerin eve gelmesiDetaylarHaber-Kamera: Ahmet BAYRAK ORDU-DHA==================Denizli 5.5 büyüklüğünde deprem (3)VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMADenizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını biliyoruz. Kırsaldaki araştırmalarımız da sürüyor. Sarsıntıyı biz de bizzat yaşadık. Biraz uzun sürdü. Ardından 2 artçı oldu. Ardından halk panikle dışarı çıktı" dedi. Geçmişte Denizli'nin deprem yapamış bir kent olduğunu belirten Atlamaz, uzmanların bu küçük depremlerin büyük bir depreme oranla iyi olduğunu belirttiklerini hatırlattı.YEŞİLDERE VE UÇARI MAHALLELERİNDE HASAR VARDeprem sırasında Acıpayam'ın kırsal Yeşildere, Uçarı ve Yeniköy mahallerinde bazı evlerde hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre bu mahallelerde herhangi bir can kaybı ve yaralanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Öte yandan Denizli'de deprem sırasında 1'inci kattan atlayıp yaralanan kadının Feride Ordu olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-----------1'inci kattan atlayıp yaralanan Feride OrduPanik yaşayan vatandaştan görüntüHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ,==================İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltıİzmir'de, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen yangında 10 şüpheli, gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında Nevruz kutlamaları öncesi yakalama kararı çıkarttı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik kent merkezi ve Aliağa ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital deliller ele geçirildi.Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Görüntü Dökümü-----------Şüphelilerin hastaneden çıkartılmasıHaber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, DHA===================Tunceli 2018'de cari işlem vergi tahsilatında Türkiye birincisiTunceli Defterdarı Tahir Bayındır, 2018 yılı cari işlem vergi tahsilatında yüzde 97.5'lik oranla Türkiye birincisi, genel bütçe vergi tahsilatı bakımında ise yüzde 91'lik oranla Türkiye ikincisi olduklarını söyledi.Türkiye'de sanayinin en az olduğu kent olan Tunceli, cari işlem vergi tahsilatında ülke birincisi oldu. Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri gibi kentleri geçerek vergi tahsilatında Kocaali'den sonra Türkiye ikincisi oldu. Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır, kentin küçük olmasına ve yoğun bir sanayinin olmamasına rağmen halkta yüksek düzeyde bir vergi bilinci olduğunu söyledi.Tunceli'nin hem cari dönem vergi tahsilatı oranı, hem de vergi tahsilat oranı gerçekten gurur verici olduğunu belirten Bayındır, "Bu yüksek tahsilat oranının sağlanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Valimiz Tuncay Sonel, kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirlerinin ve fedakar vergi dairesi çalışanları ile defterdarlık çalışanlarımızın katkısı büyüktür. Tunceli küçük bir il olmasına rağmen çok yoğun bir sanayinin olmamasına rağmen yüksek düzeyde bir vergi bilinci vatandaşlarımızda mevcuttur. Dolayısıyla uzun yıllardan beri yüksek tahsilat oranlarının sağlanmasında bizlere katkılarını esirgemeyen, vergi ödeme bilincinin en yüksek olduğu illerden biri olan kadirşinas Tunceli halkına teşekkürlerimi bir borç bilirim. Tunceli'de 2017 ye göre 2018 yılı vergi tahakkuk ve tahsilat oranları yüzde 27-28 oranında artmıştır. Bu da ilimiz ekonomisinin bir önceki yıla göre ortalama ne düzeyde ilerlediğini göstermektedir. İlerleyen yıllarda da ilimizin gelişmesinin özellikle doğa turizminin gelişmesi sayesinde vergi gelirlerinin de daha artacağını düşünmekteyiz" dedi.Görüntü dökümü-----------Bayındır'ın açıklamalarıHükümet konağından görüntüGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 263 MBHaber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,=====================Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapisErzurum'da geçen yıl bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayan Abdulkadir Erdoğan, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.Erzurum'da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, 'ilklerin adamı' kullanıcı adıyla açtığı, 25 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, 17 Mayıs 2018 günü gözaltına alındı. Abdulkadir Erdoğan, işlemlerinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Abdulkadir Erdoğan hakkında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Erdoğan'ın ifadesine yer verildi. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten Abdulkadir Erdoğan'ın "Çekimleri tali asfalt yolda ben çekerek, sosyal paylaşım sitesinden yayınladım. O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği kaydedildi.İddianamede, Abdulkadir Erdoğan'ın ellerini kullanmadan trafiğe açık alanda ayaklarıyla araç sürdüğüne, bu halde güvenli sürüş yeteneğinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı. Şüphelinin suçunu inkar ettiği belirtilen iddianamede, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçunun 'tehlike' suçu olduğu, somut bir zararın meydana gelmesinin şart olmadığı belirtilerek, şüphelinin atılı suçu işlediğine işaret edildi.Fenomen olmak isteyen Abdulkadir Erdoğan, yargılandığı davada 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Erdoğan'ın cezasını 5 aya düşürdü. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını günlüğü 20 liradan 3 bin TL adli para cezasına dönüştürdü.Abdulkadir Erdoğan, aldığı ceza sonrası da otomobili içerisindeki ilginç paylaşımlarını yapmayı sürdürdü. Kendisinin otomobil kullandığı görüntülerde, yanında oturan arkadaşı ise bağlama çalıyor. Bir başka paylaşımında ise Erdoğan'ın, yan koltuğa koyduğu nargileyi içip otomobili sürdüğü görülüyor.Görüntü Dökümü-----------**ARŞİV-Abdulkadir Erdoğan'ın sosyal medya hesabında yayınladığı kliplerSÜRE: 03.52 BOYUT: 395 MBHaber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, -====================Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, törenle hizmete açıldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı, Çınaraltı Sulama Kooperatifi'nin ortak projesi ileÇınaraltı Göleti Toplu Damlama Sulama Tesisinin su dağıtım ağına ait enerji maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapılan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi' törenle açıldı. Açılışa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile davetliler katıldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, "Malkara'da hayata geçirdiğimiz Güneş Enerji Sistemi'nde her biri 270 kilowatt gücünde 378 adet panel bulunuyor. Malkara'nın iklimi dikkate alındığında günde 200 ile 600 kilowatt saat enerji, yılda da 150 megawatt elektrik üretebilecek. Güneş enerji sisteminden yılsonunda elde ettiğimiz gelir ile çiftçilerimizin elektrik harcamalarında kullanacağız" dedi.Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, tesisin hizmete girmesiyle birlikte çiftçilerin elektrik giderini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile karşılayacaklarını söyledi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Çınaraltı mahallemizin kapalı sistem sulama projesindeki en büyük girdi olan enerji maliyetini güneş enerjisi panelleri neredeyse yüzde 95 oranında aşağı indirecek" dedi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Burada üretilen enerji, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan abonelik vasıtasıyla ulusal dağıtım ağına aktarılacak ve yılsonunda mahsuplaşma yoluna gidilecektir. Toplu Damla Sulama Sistemi'nin kurulmasıyla çiftçilerimiz sulama faaliyetlerini daha modern yöntemlerle yapabilecekleri gibi, buğday ve ayçiçeğinin yanı sıra katma ekonomik değeri daha yüksek tarım ürünlerini yetiştirme imkanına kavuşacaktır. Ayrıca yıl içerisinde birden fazla ürün yetiştirilebilecek olması çiftçilerimizin ekonomik gücünü ve tarım alanında istihdam olanaklarını arttıracaktır. Beş temel vizyonumuzdan biri olan tarım ve hayvancılık vizyonumuz kapsamında böyle bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kırsal kalkınmaya ve tarım, hayvancılık alanındaki üretimi artırmaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra de devam edecek" dedi.Görüntü Dökümü--------Tesisten detaylarMahmut Şahin'in konuşmasıBaşkan Yurdakul'un konuşmasıBaşkan Albayrak'ın konuşmasıTesisten detaylarTesislerin gezilmesiDetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ), -