Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildirDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyetin yalnız olmadığını belirterek, "O zihniyet Müslümanları hedef alırken neden sadece Türkiye'yi, ecdadımızı ve Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor? Onlar da biliyor ki Kudüs'ün, Bosna'nın, Myanmar'ın, Uygur Türklerinin ve dünyadaki tüm soydaşlarımızın, Müslümanların, Türklerin ve mazlumların tek savunucusu Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde Gazipaşa Toptancı Hali'nde esnafla bir araya gelen Çavuşoğlu, büyük bir milletin temsilcisi olduklarını unutmadan bayrağı her yerde dalgalandırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Güçlü Türkiye'nin dünyada sözü geçen bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, kararlara nüfuz eden, yanlış kararların karşısında dik duran, mazlumların hakkını her platformda savunan bir ülke olduğunu vurguladı.'YENİ ZELENDA'DAKİ ZİHNİYET YALNIZ DEĞİLDİR'Dünyada söz sahibi olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle dedi:"Sadece Türk milletinin değil, tüm mazlumların Türkiye'den beklentisi ve umudu var. Yeni Zelanda'da gördük ki sadece Türkiye'ye güveniyorlar. Çok daha güçlü bir ülke olmamız lazım. Tehditlerin boyutu değişebilir, güçlendikçe engeller çıkarmaya çalışanlar çok olacaktır. Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir. O zihniyet Müslümanları hedef alırken, neden sadece Türkiye'yi, ecdadımızı ve Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor? Onlar da biliyor ki Kudüs'ün, Bosna'nın, Myanmar'ın, Uygur Türklerinin ve dünyadaki tüm soydaşlarımızın, Müslümanların, Türklerin ve mazlumların tek savunucusu Türkiye Cumhuriyeti'dir. 2 Nisan'da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu topluyoruz ve önemli kararlar aldıracağız. Orada milletimizin sesi olacağız."'BU PLANI MİLLET BOZAR'Hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, bu sebeplerden dolayı Cumhur İttifakı dediklerini söyledi. Cumhur İttifakı'nın ömür boyu olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "'Zillet İttifakı'nın içinde hainler var. Biz İYİ Parti ve CHP'ye 'terörist' demiyoruz ki, ama siz de Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa onlarla aynı ittifakın içindesiniz. Olmadığınızı söyleyin. Antalya'da HDP adına o ittifakın içinde adaylar var. Hepsi istisnasız PKK tarafından belirlenmiştir. İYİ Parti'nin listesinde, CHP'nin listesinde ve Saadet Partisi'nin listesinde PKK'nın belirlediği adaylar var. Önceleri bazı illerde HDP'nin belediye başkanları vardı. Milletin paralarını terör örgütlerine götürüyorlardı. Kayyum atadık, paralar hizmete gitti. Şimdi de şehirlere belediye meclis üyeleri yerleştirerek kaynaklar oraya gönderilecek. Bu planı millet bozar. Hain emellerinin önüne geçeceğiz" dedi.GAZİPAŞA'DA İLK 5 YILDIZLI OTELİN TEMELİ ATILACAKGazipaşa Belediyesi'nin ilçedeki yatırımlarında da bahseden Çavuşoğlu, Gazipaşa'nın Belek gibi bir turizm bölgesi olacağını kaydetti. Çavuşoğlu, "Seçimden sonra Gazipaşa'da ilk 5 yıldızlı otelin temelini atacağız. Turizm ve tarımı birleştirdiğimiz zaman Gazipaşa kalkınacak. Hal ve çiftçi üzerinden tartışmalar var. Bir gayemiz var, çiftçinin ürünleri hak ettiği fiyatlar üzerinden satılacak. Girdilerin yüksek olduğunu biliyoruz. Destekler artacak. Halde 3 liraya satılan ürün 9 liraya İstanbul'da satılıyor. Çiftçi de mağdur, tüketici de. Aradaki farkı kim yiyor, bulmaya çalışıyoruz. O rantı kaldıracağız. Hal esnafı ile bir problemimiz yok. Hallerin yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------Bakan Çavuşoğlu esnafla buluşmasıGenel detaylarBakan Çavuşoğlu'nun konuşmasıHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Yücel BULUT- Kamera: Alparslan ÇINAR- ANTALYA-DHA)===================Babaları ölen, anneleri cezaevinde olan 3 kardeşe muhtar sahip çıktıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde babalarını yaklaşık 40 gün önce kaybeden, anneleri ise cezaevinde olan 3 kardeşe mahalle muhtarı Selim Genç, destek oluyor.İlçenin Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Kader (17), Doğan (15) ve Rojbin Koyu (12) kardeşlerin anneleri Sera Koyu (48), 2 yıl önce bir suçtan cezaevine girdi. Çocuklar hasta olan babaları Kazım Koyu ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak çocuklar 40 gün önce de kanser hastası olan babalarını kaybetti. Annesiz ve babasız zor günler geçirmeye başlayan çocukların yardımına Mahalle Muhtarı Selim Genç koştu.Kapalı cezaevinden, Sivas Açık Cezaevi'ne geçen ve kocasının ölümünden dolayı izinli olarak evine gelen Sera Koyu, çocuklarının ortada kaldığını belirterek, yardım istedi.Kardeşlerine bakmaya çalışan lise 2'nci sınıf öğrencisi Kader Koyu, annesiz ve babasız yaşamanın zor olduğunu belirterek, "Kız kardeşim Rojbin 5'inci sınıfa, erkek kardeşim Doğan ise lise 1'e gidiyor. Babamızı da kaybettikten sonra çaresiz kaldık. Bize mahallemizin muhtarı bakıyor. Onların evinde yaşıyoruz. İzinli olarak yanımıza gelen annem yine cezaevine gidecek. Babamız da vefat ettikten sonra tutunacak dalımız kalmadı. Annemizin serbest bırakmasını istiyoruz" dedi.Görüntü Dökümü----Çocuklarıyla son gecesini beraber geçiren anne-Gözyaşları arasında bir birlerine bakmaları-Anne Sera Koyu'nun konuşması-Kader Koyun'nun gözyaşları içinde konuşması-Anne ve çocuklarıdan genel detaylar-Esentepe Mahalle Muhtarı Selim Genç'in konuşması-Çocukların ders çalışması ve detaylar375 MB/3.21Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA===================Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıAksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi toptancılar sitesi kavşağında meydana geldi. Aydın Çetinkaya (45) yönetimindeki 68 DT 563 plakalı kamyon kavşakta Murat Aygüner'in .(37) kullandığı 68 HL 534 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon ve otomobil, çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Aygüner, eşi Sultan Aygüner (29), çocukları Ecrin Aygüner(4), Ahmet Aygüner(8) ve Durdane Aygüner (11) yaralandı. Kamyon şoförü Çetinkaya da kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Murat Aygüner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-----------Kaza yerinden detalYaralıların acil servise alınması-Genel ve detayHaber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))===================Ahır yangınında 100 küçükbaş hayvan telef olduAdana'nın Kozan ilçesindeki ahır yangınında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.Yangın, Henüzçakırı Mahallesi kırsalında bulunan Ömer Onaç'a ait ahırda çıktı. Sabah saatlerinde çocuğuyla birlikte hayvanlarını kontrol etmeye gelen Onaç, içinde 120 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın yandığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Gece çıktığı ancak nedeni henüz belirlenemeyen yangında ilk belirlemelere göre 100 hayvanın telef olduğu tespit edildi. 20 hayvanın ahırın açık kısmında olduğu için yanmak kurtulduğu öğrenilirken, telef olan bazı hayvanlarının ise gebe olduğu belirtildi. Ömer Onaç'ın tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu aktaran Henüzçakırı Mahallesi Muhtarı Adem Avcı, zararın 100 bin TL civarında olduğunu söyledi. Ahırın dağlık alanda olduğu için yangının geç fark edildiğini anlatan Avcı, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını bildirdi.Görüntü Dökümü-------------Telef olan hayvanlardan görüntüler-Muhtarın konuşmasıSÜRE: 47" BOYUT: 87 mbHaber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),=====================Kilis'te bisiklet dağıtımı tamamlandıKilis Belediyesi tarafından düzenlenen '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası bugün yapılan dağıtım ile sona erdi.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki öğrencilere karne hediyesi olarak 15 bin bisiklet dağıtma kararı aldı. Başlatılan kampanya kapsamında yarı yıl tatilinden itibaren öğrencilere gruplar halinde bisikletlerinin teslim edilmesine başlandı. 7 Aralık Stadyumunda bugün yapılan son törenle bisiklet dağıtımı yapılarak kampanya sonlandırıldı.Stadyumda yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, "Benim belediye başkanlığı açısından da bugün bisiklet dağıtımının son günüdür. Bisiklet dağıtımında üç tane şartımız var; çocukların karnesinde zayıf olmayacak, artık zayıf getirmeyecek, anneler babalar bunu takip edecek. Teşekkür alan takdir alacak, takdir alan takdir almaya devam edecek. Sigara içenler, çocuklar tarafından engellenecek. Sigara bıraktıracak, çünkü sigara kadar kötü bir şey yok. Hiçbir anne baba çocuğunun sigara içmesini istemez, çocuklar annelerden babalardan sigara içmeyi öğreniyorlar. Bu nedenle çocuklar evlerinde sigara içtirmeyeceksiniz. Son olarak günde bir saat en az bisiklete bineceksiniz, sağlıklı nesillere ihtiyacımız var" diye konuştu.Yapılan konuşmaların bazı çocuklar tribünden atlayarak bisikletlerini alarak evlerinin yolunu tuttu.Görüntü Dökümü---------Sahadan görüntüBaşkan Karan'ın KonuşmasıBisikletlerini almaya koşan çocuklarTribünden atlayanlarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 236MBHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)====================Çukurcalı gençler milli takıma Zap Suyu'nda hazırlanıyorHakkari'nin Çukurca ilçesinde yeni kurulan rafting takımının sporcuları, milli takım seçmelerine Zap Suyu'nda hazırlanıyor.Çukurca Kaymakamlığı tarafından Narlı köyünde yaptırılan Rafting Geliştirme Merkezi'nin açılmasının ardından, ilçede 4 kişilik rafting takımı kuruldu. Sporcular Emir Çakır, Muhammet Ayar, Furkan Sevi ve İbrahim Kanat'tan oluşan rafting takımı, aylardır kar- yağmur demeden Zap Suyu'nda milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Antrenörlerinin eşliğinde haftanın 7 günü saatlerce antrenman yapan takımın kaptanı Emir Çakır, "Bir yıl öncesine kadar Zap Suyu'nda sadece yüzüyorduk. Rafting merkezi açıldığında müracaat ederek çalışmalara katıldık. Kısa sürede çok sevdik. Her gün düzenli antrenman yaparak milli takıma seçilmeye çalışıyoruz. Bize güvenenleri mahcup etmek istemiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera: Ali AKSOYER/ -