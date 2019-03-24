Dha Yurt Bülteni-5

Kaynak: DHA

1)ADIYAMAN'DA, MEYDANA GELEN İKİ AYRI KAZADA 20 KİŞİ YARALANDI.İlk kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Şimşek yönetimindeki 44 S 531 plakalı minibüs, Rezip köyü yakınlarında Ali Tekyıldız'ın kullandığı 27 V 9872 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüsteki 14, otomobildeki 2 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Adıyaman-Çelikhan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.Ferdi Altun yönetimindeki 02 BB 720 plakalı minibüs ile Cengiz Akgün'ün kullandığı 55 NS 799 plakalı minibüs, çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüslerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri kazada araçlarda sıkışan yaralıları çıkarıp ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-------------------------------Olay yeriKazaya karışan minibüs ve otomobilJandarma önlem almasıKontrollü geçiş sağlanmasıMinibüs içinden yola savrulan parçalarİkinci kazaKazadan görüntüKazadan yola savrulan parçalarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB==================================================2)ABD KONVOYUNUN SURİYE'DEKİ HAREKETLİLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoyun, Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden Irak yönüne ilerlemesi Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönüne hareket eden 300 araçlık konvoyda, TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.Görüntü Dökümü:---------------------------Konvoydan görüntüTIR'lar üzerindeki zırhlı askeri araç,TIR'lar üzerindeki akaryakıt tankerleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 372 MB==================================================3)ÖZEL YOLCU TRENİ KARS'A GELDİANKARA-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni Kars'a geldi. Sabah saat 09.00'da Kars Garı'na gelen Özel Yolcu trenini karşılamaya gelenler arasında gelin ve damat da vardı.Avrupa-Asya arasında yolcu taşıyacak olan ilk özel yolcu treni Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden sonra Ankara'ya ulaştı. Pekin'den Londra'ya kesintisiz sefer yapılmasının hedeflendiği proje kapsamında Kars'a varan ilk özel yolcu trenini vatandaşlar karşıladı. Treni karşılayanlar arasında yeni düğün eden bir çift de vardı. Merkeze bağlı Yağkesen köyünde ikamet eden Kasım Sait, Bingöllü gelin Gülsüm ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek için tren garına geldi. Treni de gezen Sait çifti, Bakü hayalleri kurdukları ve ilk fırsatta Bakü'ye gitmek istediklerini söyledi.Görüntü Dökümü--------------------------------Anons-Trenin gelişi-Detaylar-Anons-Gar ve tren-Gelin ve demat-Damatın konuşması-Treni gezmeleri-AnonsGar detaylarıHaber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,Kaset DV. 486 MB – 4 DK 27 SN -