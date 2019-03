Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

Bakan Varank: Türkiye bilim insanları için bir cazibe merkezi haline geliyorSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bilimin öncülerinin Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dediğini belirterek, "Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi. Artık Türkiye istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline geliyor. Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlemiz bu sağlam temeller üzerinde inşa edilecek." dedi.Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen 'Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü' imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Huawei Genel Müdürü Cem Zhao, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile bilişim vadisinde yer alan firmaların yetkilileri katıldı. Bakan Varank törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istediklerini söyleyerek, "Bakanlık olarak milli teknoloji, güçlü sana vizyonuyla yola çıktık. Vizyonumuzun temeline yüksek katma değerli üretimi yerleştirdik. Biz Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz.Tabi bunu yaparken; günceli çok iyi takip etmemiz, kabiliyetlerimizi sürekli geliştirmemiz ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bugün imzalayacağımız protokol, ülkemizi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapmak adına oldukça önemli bir adım. Huawei ve Bilişim Vadisi Tübitak'ın öncül Ar-Ge laboratuvarı destek programı çerçevesinde birlikle çalışacak. Biz bu programla, dünyanın önde gelen firmalarının Ar-Ge faaliyetlerini, ülkemizde yürütmelerini sağlıyoruz. Destekten faydalanan firmalar yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ülkemize taşıyorlar. Bugün imzaladığımız işbirliğinin ana teması 'akıllı şehirler' Nitekim seçim manifestomuzda da kentsel tasarıma ne denli önem verdiğimizi vurgulamıştık. Teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanıp, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açmak istiyoruz. Tabi bunları yaparken de milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik etmenin peşindeyiz. Çok somut bir adımı 2 hafta önce esenlerde attık. Burada örnek bir akıllı şehri hayata geçirerek, sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Esenler ayrıca ülkemizin ilk akıllı şehir ve mobilite uygulama test merkezine de ev sahipliği yapacak. Elektrikli ve otonom araçların en son uygulamaları burada gerçek bir şehir ortamında denenebilecek. Oldukça iddialı ve heyecan verici bir projeden bahsediyoruz." dedi.'KAZANAN TÜRKİYE'NİN GENÇ BEYİNLERİ OLACAK'Türkiye'nin güçlü bir Ar-Ge ekosistemine sahip olduğunu ifade eden Varank, "Burası coğrafi açıdan da çok avantajlı. Vadinin çevresinde Türkiye'nin en büyük araştırma kampüsü olan Tübitak Gebze yerleşkesi var. Kocaeli, Gebze Teknik, Sabancı Üniversitelerinin yanı sıra; Sakarya ve Bursa'da yer alan üniversiteler buranın en önemli artılarından. Çevredeki teknoparklar, serbest bölgeler ve sanayi bölgeleri müthiş bir potansiyel sunuyor. İstanbul'a yakınlığına değinmemize bile gerek yok. Dolayısıyla; yatırım yapacak Ar-Ge firmalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına zahmetsiz erişimi mümkün. Tüm bunlara; ulaşım kolaylığı ve çeşitliliğini de eklediğimizde, küresel oyuncular için eşsiz bir lokasyon ortaya çıkıyor. İşte Huawei, Bilişim Vadisinde yer alarak; bahsettiğim imkanlara çok rahat bir şekilde erişebilecek. Bu işbirliğinin oluşturacağı sinerji; yeni girişimlerin filizlenmesine ve yerlileşme sürecimizin küresel markalarla hızlanmasına da katkı sunacak. Aslında bugün verdiğimiz mesaj çok net. Türkiye güçlü bir Ar-Ge ekosistemine sahip. Sunduğumuz imkanlar hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından oldukça cazip. Biz bu ekosistemi çok daha ileriye taşıyacak; katma değerle ve teknolojiyle üretmek için tüm mesaimizi harcayacağız. Sonuçta da kazanan Türkiye olacak, Türkiye'nin genç beyinleri olacak." diye konuştu.'DÜNYANIN EN İYİ ARAŞTIRMACILARI ÜLKEMİZE TAŞINMAYA KARAR VERDİ'Varank bilimin öncülerinin Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dediğini belirterek, şöyle konuştu:"Bugün itibariyle gurur duyarak açıklıyoruz ki 30'u aşkın ülkeden 200'ün üzerinde başvuru aldık. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambrıdge, Imperıal College, Yale'den araştırmacılarımız, profesörlerimiz var. 2007'de hükümetler arası iklim değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülünü almış bir profesör de programımıza başvurdu. Araştırmacıların çalıştıkları yerler arasında Intel, Amazon, Sıemens gibi teknoloji şirketleri, Cern gibi araştırma merkezleri var. Başvuru sayısında Amerika 1'nci sırada yer alıyor, onu İngiltere ve Almanya takip ediyor. Özetle şunu söyleyeyim. Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya evet dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi. Bakın bu kıymetli araştırmacılar; milli teknolojilerin gelişimi ve ekonomik değere dönüşümünde kritik bir rol oynayacak. Karşılaştığımız bu yoğun ilgi; ülkemizde bilim yapma atmosferine yönelik temelsiz eleştirilere en güzel yanıt niteliğinde. Artık Türkiye istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline geliyor. Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlemiz bu sağlam temeller üzerinde inşa edilecek." dedi.'TÜRKİYE'DE FAALİYET BAŞLAMIŞTIR'Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao konuşmasında şu sözlere yer verdi:"Huawei, tamamen birbirine bağlı, akıllı bir dünya için her kişiye, aileye ve organizasyona dijitali getirmeyi taahhüt ediyor. Huawei 2002'den bu yana Türkiye'de faaliyete başlamıştır. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişimi sayesinde Huawei, kamu kurumlarıyla olan işbirliği, müşterilerin ve ekosistem ortaklarımızın desteğiyle, Türkiye'nin en yaygın bilişim sağlayıcısı haline gelmiştir. Türkiye için öncü bir iletişim altyapısı oluşturmaya ve Türkiye'de bilişim sektörünün sağlıklı gelişmesini teşvik etmeye kararlıyız. Karşılıklı yararlı bir ekosistem oluşturmak için müşterilerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Huawei, 5G, IOT, AI, Cloud, Akıllı ve Güvenli Şehir/ Kampüs gibi birçok çözüm ve akıllı teknolojiyi küresel tecrübesiyle birlikte Türkiye'ye getirmek ve uygulamak için isteklidir." diye konuştu.Konuşmaların ardından Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından imza töreni gerçekleştirildi.Görüntü Dökümü------------Bakan Varank konuşması-Cem Zhao konuşması-Katılanlar, imza töreniHaber: Ergün AYA - Kamera: Dinçer AKBİR/KOCAELİ,======================Tersanede çıkan yangın korkuttuMuğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce teknenin bulunduğu tersanede, bakım için bulunan lüks gulet yatta yangın çıktı. Yangın çevredeki teknelere sıçramadan söndürüldü.İçmeler Mevkisi'ndeki tersaneler bölgesinde bulunan özel bir tersanede, sezon öncesi bakımları yapılan lüks gulet yatta, bugün saat 07.00 sıralarında yangın başladı. Kazan dairesinden çıktığı düşünülen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzlerce yatın bakım için bulunduğu tersanedeki gulet yangını, tersane çalışanları ve Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin de desteğiyle yürütülen yoğun çabayla, başka yere sıçramadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------Tersane dışından çekilen görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),========================Feribotta bulduğu 16 bin 900 doları sahibine teslim ettiBalıkesir'in Edremit ilçesinde esnaf Hasan Şahin (53), 26 Mart günü İstanbul-Yalova feribotunda bulduğu 16 bin 900 doları, sahibi olan Iraklı Mustafa Muhanned'e (25) teslim etti.Edremit'te 'Şahpa' isimli zücaciyenin sahibi olan Hasan Şahin (53), İstanbul'da bindiği feribotun lavabosundan çıkarken, yerdeki poşeti fark etti. Poşette dolarlar olduğunu gören Şahin, etrafına baktı, ancak kimseyi göremedi. Bu sırada feribot iskeleye yanaştı. İnerek, evine gitti. Poşeti açtı ve içinde 16 bin 900 dolar olduğunu gördü. Sonrasında da polise giderek, durumu anlattı. Polis kendisini jandarmaya yönlendirdi.Hasan Şahin'in başvurusu üzerine, jandarma ve İDO yetkilileri, dolarların sahibi olan Irak uyruklu Mustafa Muhanned'e ulaştı. Mustafa Muhanned, dün akşam Edremit ilçesine gelerek, Haşan Şahin ile buluştu. Şahin, dolarları Körfez Polis Merkezi'nde yetkililer huzurunda tutanak ile Mustafa Muhanned'e teslim etti. Şahin, Mustafa Muhanned'in, kendisine 8 bin dolar vermesini söylemesine rağmen, paranın tamamını teslim ettiğini anlatttı.Esnaf Hasan Şahin, "Parayı teslim ettikten sonra şuan vicdanen çok rahatım. Para yanımdayken başına bir şey gelir diye sürekli bir huzursuzluk vardı" dedi.Irak'ta konfeksiyon işiyle uğraştığını söyleyen Mustafa Muhanned, ailesi ile hem alışveriş yapmak hem de kısa süre kalmak için Yalova'ya geldiklerini belirterek, "İstanbul'dan feribotla Yalova'ya gelirken poşet içerisindeki parayı düşürmüşüm. Sonradan eve geldiğimde fark ettim ve İDO yetkililerine haber verdim. Hasan abi de parayı bulmuş ve haber vermiş Allah razı olsun" dedi.Görüntü Dökümü------------Hasan Şahin ile röp.-Mustafa Muhanned ile röp.-Paranın teslim edilmesi.Görüntü: HD Süre: 02.06 Boyut: 186 MBHaber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıeksir),==================Çocuklara eğlendirerek İngilizce öğretiyorSakarya'nın Akyazı ilçesinde, Topağaç İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Emre Karakuş (30) kendi metotlarıyla öğrencileri eğlendirerek İngilizce öğretiyor. Gitar çalıp çocuklarla şarkılar söyleyen, İngilizce oyunlar oynayan çocukların 'Teachermen' diye hatip ettiği Emre Karakuş, "Öğrenciler eğlenmeyi seviyor, bende eğlenmeyi seviyorum. Eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.Akyazı Topağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İngilizce derslerine girmek için sabırsızlanıyor. 6 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş kendi metotlarıyla ders verince, öğrenciler tarafından çok sevildi. Derslerinde gitar çalıp öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyen Emre Karakuş, oyunlar aracılığıyla da çocukların İngilizceyi daha kolay öğrenmesini sağlamaya çalışıyor. İngilizcenin sadece ders olmadığını, ileri ki yıllarda öğrencilerin yaşamında kullanacağını belirten Emre Karakuş, "Mesleğe başladığım ilk yıldan beri ilk amacım aslında İngilizce sevdirmekti. Hep bunun için bir şeyler yapmaya çalıştım. İngilizce sadece ders değil, bunu göstermeye çalıştım. Ders olmadığını ileriki hayatlarında kullanacaklarını aşılamaya çalıştım. Derslerde bazen hip hop yapıyoruz, bazen gitarla şarkılar söylüyoruz. Drama yapıyoruz, kukla şovları yapıyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Öğrenciler eğlenmeyi seviyor, bende eğlenmeyi seviyorum. Eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz aslında işin özü bu. Etkinlikler yapıyoruz, İngilizce oyunlar oynuyoruz onlar mutlu olunca bende mutlu oluyorum." dedi.Öğrencilerin kendisine 'Teachermen' diye hitap ettiğini ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:"Öğrenciler için sadece bir öğretmen olmak değil, bir süper kahraman olmaya da çalıştım. O yüzden öğrenciler 'Teacherman' ismini taktılar bana ve hepsi bana şuanda 'Teacherman' diye sesleniyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bir köy okulu olmamıza rağmen bizim de diğer okullardan bir eksiğimiz olmadığını İngilizce açısından bunu göstermeye çalışıyoruz."Öğrenciler, öğretmenlerini çok sevdiklerini,İngilizce derslerini iple çektiklerini belirtti.Okul Müdürü Kemal Hilmi İnoğlu ise Emre Karakuş'un geçen yıl okullarına atandığını, okullarına farklılıklar getirdiğini belirterek, "Öğretmenimiz, öğrencilere İngilizce dersini sevdirebilmek için farklı metotlar hazırlıyor ve öğrenicileri oyun oynatarak ders işletiyor. Bizde öğretmenimize özel bir oda oluşturduk ve ders için getirdiği malzemeleri orada hazırlayabilmesi için yardımcı olduk." diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Okul müdürü Kemal Hilmi İnoğlu röportaj-İngilizce dersin görüntüleri-İngilizce Öğretmeni Emre Karakuş raportaj-Öğrencilerle röportajHaber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),=====================Çevreci Rektör, doğum günü hediyesi olarak fidan diktiriyorSivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitede eğitim gören öğrenciler ile personelin doğum günlerini SMS ile kutluyor. Doğum günü olan kişilerin adına kampüs çevresine 1 fidan dikiliyor. Uygulama, öğrenci ve personelin büyük ilgisini çekiyor.2016 yılında göreve gelen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, her öğrencinin ve kurum personelinin bir dikili ağacı olması için çalışma başlattı. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Sivas Fidanlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, personel ve öğrenciler için doğum günlerinde fidan dikimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında üniversitede eğitim gören öğrenciler ile personelin doğum günlerinde Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız adına 'Doğum gününüzü kutlar, sağlık ve mutlulukla nice yıllar dilerim. Doğum gününüz anısına bir fidan dikilmiştir' yazılı SMS gönderiliyor. Gönderilen SMS sonrasında üniversitenin belirlenen çeşitli noktalarına fidan dikimi gerçekleştiriliyor. 2017 yılında yaklaşık 100 bin, 2018 yılında yaklaşık 80 bin fidan dikildi. 2019 yılında ise 60 bin fidan dikilmesi hedefleniyor. Projede ayrıca doğum günü haricinde personel ve öğrenciler bağış yaparak da fidan diktirebiliyor. Projede SMS sonrasında mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan öğrenciler ve personel ise memnuniyetlerini dile getiriyor. Öğrencilerin sosyal medyada ise üniversiteyi ve Rektör Alim Yıldız'ı etiketleyerek, "Canım okulumdan en güzel doğum günü hediyesi. Bu anlamlı hediye için teşekkürler Sayın Rektörüm. İyi ki Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisiyim", " Doğum günümde bir canın daha toprakta hayat bulmasına vesile olan rektörümüz Alim Yıldız'a teşekkürler" gibi paylaşımlarda bulunuyorlar.'ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE BİR ESERLERİ OLSUN İSTİYORUZ'Etkinlik hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "2017 yılında yaklaşık 100 bine yakın fidan diktik. 2018 yılında yaklaşık 80 bin fidan diktik, bu sene de 60 binin üzerinde fidan dikeceğiz. Bu sadece şehir merkezinde olanlar, ilçelerdeki okullarımızda da fidan dikiyoruz. Böylece 3 yıldır burada olan her bir öğrencimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız için 3'üncü fidanlar dikildi. İnşallah gelecek yıl 4'üncü fidanları da dikeceğiz. Bu ilerleyen zamanlarda da devam edecek. Üniversitemizin boş alanlarına fidan dikiyoruz. Yine üniversitemizin üst kısımlarına da dikiyoruz. Bunlar çam fidanı olmasına rağmen üniversite içerisinde bu sene meyve fidanları da dikeceğiz. Öğrencilerimiz ve diğerler hocalarımız ve çalışanlarımızdan zaman zaman bize geri dönüşler oluyor. Çok şaşırdıklarını ve memnun olduklarını ifade ediyorlar. Doğum günlerinde 'Adınıza bir fidan dikilmiştir, doğum gününüzü kutluyoruz' şeklinde mesaj gönderiyoruz. Bir çoğu şaşırıyor, bir çoğu da teşekkür ediyor. İnşallah bu böyle devam eder. Daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. En azından hocalarımızın, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin üniversite içerisinde bir eserleri olsun istiyoruz. Yıllar sonra geldiğinde, bir öğrencimiz mezun olduğunda, kendi dikmiş olduğu ağaçları görebilsin isteriz"dedi.'DOĞUM GÜNÜNDE ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE'Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Tutar adına dikilen fidan nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "25 Mart benim doğum günüm. Sabah uyandığımda benim doğum günümü ilk kutlayan rektörümüz oldu. Öyle güzel bir hediye ile kutladı ki ben o anı hiçbir zaman unutmayacağım. Bir doğum gününde alınabilecek en güzel hediye bir ağaç ve o ağaç siz ölseniz dahi sizin adınıza dünyada var olmaya devam edecek. Rektörümüze ve bu projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok nazik ve ince düşünülmüş güzel bir hediyeydi" dedi.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı olan ve 23 Mart'ta doğan Mustafa Hilmi Bulut ise, "Her doğum günümde böyle hocamızdan mesaj gelmesi, adımıza ağaç dikiliyor olması ve doğum günümüzün kutlanması bizi çok gurur verici. Ben çok teşekkür ediyorum. Sadece dikili ağacımız değil, dikili ağaçlarımız olacak. O da ayrıca mutlu ediyor. Hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan ve 25 Mart'ta doğum günü mesajını alan Ayşe Mine Eğüz ise, "Doğum günümde rektör hocamdan böyle bir mesaj almak beni çok özel hissettirdi. Türkiye'nin başka bir yerinde böyle bir uygulama var mı bilmiyorum ama insanın dünyada dikili bir ağacı olduğunu bilmesi çok güzel bir his. Rektörümüze personeline, doğaya ve öğrencilerine gösterdiği sevgiden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü-----------Üniversiteden drone görüntüleri-Fidan dikimi için açılan çukurların havadan görüntüsü-Fidan dikim alanından görüntüler-Doğum günü olan kişiler için Rektör ve görevlilerin fidan dikmesi-Rektör Yıldız'ın konuşması-Adına fidan dikilen öğretim üyelerinin konuşmaları-Öğrencinin konuşması-Sosyal medya paylaşımları(663 mb)Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,==================Oğlak ile köpeğin kıskandıran dostluğuRize'nin Çayeli ilçesinde Kamil Yazıcı'nın (35) Sibirya kurdu cinsi köpeğiyle oğlağının birlikte zaman geçirmesi, görenleri şaşırtıyor.Çayeli ilçesi Madenli Beldesi Yazıcılar Mahallesi'nde yaşayan Kamil Yazıcı, bir arkadaşından oğlak aldı. Yazıcı, bahçeye çıkardığı oğlağın daha önce barınaktan alarak sahiplendiği köpekle iyi anlaştığını fark etti. Köpek ile oğlağın koşturup birlikte oynaması ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı. Bahçesinde tavuk beseleyip, arıcılık da yapan Yazıcı, kimi zaman ise hayvanlarına tulum çalıyor, zamanın çoğunu onlara ayırıyor.'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'Hayvanları çok sevdiğini belirten Kamil Yazıcı, "Köy hayatını ve hayvanları çok seviyorum. Burada yaşarken hayvanlarla ilgileniyorum, tavuklarım, arılarım da var. Köpeğimi de daha önceden barınaktan aldım. Şimdi oğlak da gelince birbirlerine çok alıştılar, dost oldular. Gece gündüz birlikteler, köpek oğlağı koruyor. Oğlağı besledikten sonra dışarı salıyorum. Köpekle birlikte oynuyorlar, geziyorlar. Köpeğim dişi, oğlağı yavrusu olarak görüyor herhalde, okşuyor, yalıyor devamlı. Aralarında imrenilecek bir bağ kuruldu. Onlarla güzel vakit geçiriyorum" dedi.Görüntü Dökümü-------------Yavru Keçi ile köpeğin videolarıYavru Keçi ile köpeğin birlikte oyun oynamasıYavru keçinin biberondan süt içmesiRöplerDetaylarBOYUT: 517 MBHaber Kamera: Arzu ERBAŞ/RİZE,====================Sıcak Çermik Kaplıcasında 'Aquapark' hizmete girdiSivas Belediyesi tarafından Sıcak Çermik bölgesinde 30 milyon lira bedelle yapılan 'Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi'nin bir bölümü hizmete girdi. Belediye Başkanı Sami Aydın il protokolüyle merkezi gezerek incelemelerde bulundu.Sivas Belediyesi tarafından kentteki sosyal yaşam alanındaki ihtiyacı gidermek için yapımına başlanılan 'Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi' projesinin bir kısmı hizmete girdi. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik Kaplıcası alanında, 15 bin metrekare olarak projelendirilen kompleks, kadın ve erkekler için iki ayrı tesisten oluşuyor. Tesiste yüzme havuzları, fin hamamı, sauna, tuz odası, su kaydırakları ve su oyunlarının bulunduğu alanlar yer alıyor. Bir bölümü hizmete giren ve projesinde sona yaklaşılan merkezi Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan merkezi gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Aydın, katılımcılara merkezi tanıtarak bilgiler verdi.Sivas'ın değer kazanmaya devam ettiğini söyleyen Vali Salih Ayhan, "Sivas'ın yaşanabilir bir şehir olma noktasındaki bütün ihtiyaçlar el birliği ile gideriliyor. Bir şehrin sosyal anlamda hizmetlere ihtiyacı var. Bu yaşam merkezinin 5 yıldızlı deniz kenarındaki otellerden daha iyi standartlara sahip olduğunu görmekteyiz. Sıcak Çermik bölgesinde olması da Sıcak Çermik'e büyük güç verecek. Bu bölge gelişmeye çok müsait bakir bir yer. Sıcak Çermik, Yıldız Dağı bağlantısıyla beraber yakın zamanda Sivas gerek termal turizmde gerekse kış turizminde çok önemli bir noktaya gelecek" dedi.'30 MİLYON LİRALIK YATIRIM'Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Burada yüzme havuzları var, çocuk havuzları var, aquapark eğlence merkezi var, hamam, sauna, fitness alanları var. Restoranlar ve kafelerden oluşan ve erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı simetrik iki bölümden oluşan yaklaşık 30 milyonluk bir yatırım burası. Sivas Sıcak Çermik Sivas'ın önemli kaplıca merkezlerinden bir tanesi burada özel sektörle beraber Sivas Belediyesi olarak böyle bir çekim merkezinin Sivas Sıcak Çermik Kaplıcalarına değer katacağını, şehre bir değer katacağını turizm noktasında şehrimizin gelişmesine katkı sunacağını öngörmüştük. Yaklaşık 1 ay süre içerisinde komple tesisinin açılacağını ön görüyoruz. Aynı zamanda Sıcak Çermik ile Yıldız Dağı Kış Turizmi'nin entegre olacağını ön görüyoruz. İnsanlar burada konaklayacaklar, termal turizmin imkanlarından faydalanacaklar sonra da gidip kayak yapabilecekler. Kış turizmi ile termal turizmin entegre olması da Sivas turizminin gelişmesi adına çok önemli bir adım diye düşünüyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-Aquaparkın genel görüntüler-İl protokolünün ziyareti-Vali Ayhan'ın açıklaması-Belediye Başkanı Sami Aydın'ın açıklaması-Aquaparkı kullananlar, havuzlardan görüntülerHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,====================Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapisErzurum'da, Y.K. isimli kız öğrencisine (16) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve lisede müdür yardımcısı olarak görev yaparken, açığa alınan M.Y. (36), tutuksuz yargılandığı davada, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen M.Y., hükümle birlikte tutuklandı.Erzurum'da yaşayan R.K., 28 Haziran 2017'de polise başvurarak, kızı Y.K.'nin eğitim gördüğü lisenin müdür yardımcısından 'istismar' iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvurulan Y.K., müdür yardımcısı M.Y.'nin tanıştıkları günden itibaren 'WhatsApp' üzerinden kendisine mesajlar yazdığını iddia etti. Bu mesajları halasının gördüğünü, ailesinin de bu sayede haberinin olduğunu belirten Y.K., "Okuldayken, odasında bana sarılıp, dokundu ve dudağımdan öptü. Okulun üst katında bulunan yerde beni istismar etti. Daha sonra beni aracıyla iki kez gezdirdi" dedi.Şikayet sonrası gözaltına alınan, evli ve 3 çocuk babası M.Y., 29 Haziran 2017'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada M.Y. hakkında, 'zincirleme şekilde eğitici, öğretici kişi tarafından çocuğun cinsel istismarı' suçundan 23 yıldan 52,5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Açığa alınan M.Y., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.SUÇLAMALARI REDDETTİ1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yılın Kasım ayında yargılanmasına başlanan M.Y., suçlamaları kabul etmedi. Branşının beden eğitimi olduğunu, Y.K.'nin sağlık bilgisi dersine girdiğini dile getiren M.Y., "İddianamede bahsedildiği gibi mağdura cinsel içerikli mesajlar göndermedim. Mağduru bir kez aracımla alıp, evine bıraktım ancak herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. Bana karşı duygularına karşılık vermediğim için bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 27 Mart'ta karar duruşmasına çıkarılan M.Y., suçlamaları yine kabul etmedi. Mahkeme heyeti, M.Y.'yi 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda hazır bulunan M.Y., hükümle birlikte tutuklandı.Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, -