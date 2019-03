Dha Yurt Bülteni - 5

Kaynak: DHA

İzmir'de seçim hazırlıkları tamamlandıİzmir'de 31 Mart yerel seçimleri için okullar ve seçim kurullarındaki hazırlıklar tamamlandı.İzmir'de vatandaşların oy kullanacağı paravan ve seçim sandıkları sınıflara yerleştirildi. Seçim kurullarında sandık sonuçlarının girişinin yapılacağı bilgisayarlar da hazır hale getirildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni bir gün kala, Kültürpark'taki 4 Nolu Hol'de yer alan İzmir İl Seçim Kurulu ile Konak 1 ve 2 İlçe Seçim Kurulları son hazırlıklarını tamamladı. Yarın akşam saatlerinde, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sandık kurullarından gelen sonuçlar, bilgisayara girilerek kayıt altına alınacak ve daha sonra birleştirilecek. Oy pusulalarının bulunduğu çuvallar yarın saat 05.00'ten itibaren oyların kullanılacağı okullara gönderilecek.Kültürpark'taki seçim kurullarında yarın yaklaşık 100 kamu çalışanının görevlendirilmesi planlanıyor. Her masada veri girişi için 3'er kişi görev yapacak. Seçmenlerin oy kullanacağı her okuldaki sınıflar ise oy verme işleminin en rahat biçimde yapılması için hazırlandı.Görüntü Dökümü--------Bilgisayarların kurulduğu masalardan detay görüntü,-Pusulaların durduğu çuvallardan görüntü,-Görevlilerin masaları taşımasından görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,=====================Bakan Pakdemirli: Milletin terazisi en iyi terazidirTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'de yaptığı açıklamada, "Barış, huzur ve istikrar ortamında Türkiye büyümeli, istikrar sürmeli. İzmir, çamur, çöp, çukur siyasetinden kurtulmalı. İzmir, Nihat Zeybekci başkanına kavuşmalı. Ayda başkanına (Ayda Maç) kavuşmalı. İlçedeki adaylarına kavuşmalı. Milletimiz ne karar verirse başımızın üzerinde yeri var. Milletin terazisi en iyi terazidir" dedi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde İzmir'deki programını sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, partisinin adaylarına destek için çalışmalarına devam etti. Kentte ilk olarak Konak Vapur İskelesi'ne gelen Bakan Pakdemirli, buradan Karşıyaka'ya geçmek üzere vapura bindi. Vapurda AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, yolcuların yanına oturdu, onlarla sohbet etti. Bir ara vapurun açık alanına çıkan Pakdemirli, burada da körfezden İzmir'i izledi, martılara simit atmayı ihmal etmedi.ESNAFI ZİYARET ETTİ, KAHVE İÇTİKarşıyaka Vapur İskelesi'nde partililer tarafından karşılanan Bakan Bekir Pakdemirli, ardından çarşı esnafını ziyaret etti. AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç'ın eşlik ettiği Bekir Pakdemirli, esnafı dinledi, partisinin adayları için destek istedi. Çarşıda tarihi kahvecide Türk kahvesi içen Pakdemirli, yanına gelen çocuklara da yakın ilgi gösterdi, onlara hediyeler verdi. Bakan Pakdemirli bir seyyar satıcıdan 60 TL'ye 12 çift çorap satın aldı.Gezisi sırasında açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, "Barış, huzur ve istikrar ortamında Türkiye büyümeli, istikrar sürmeli. İzmir, çamur, çöp, çukur siyasetinden kurtulmalı. İzmir, Nihat Zeybekci başkanına kavuşmalı. Ayda başkanına kavuşmalı. İlçedeki adaylarına kavuşmalı. Milletimiz bir karar verecek. Milletimiz ne karar verirse başımızın üzerinde yeri var. Milletin terazisi en iyi terazidir" dedi.Bakan Pakdemirli programı kapsamında Bayraklı, Bornova, Gaziemir ve Buca ilçelerini de ziyaret edecek.Görüntü Dökümü--------Vapura binmesinden görüntü.Martılara simit atmasından görüntü.Sohbetten görüntü.Açıklamalardan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR===================Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralıKayseri-Malatya karayolunda gizli buzlanma ve sis nedeniyle, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 81'inci kilometresinde meydana geldi. Gizli buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasına, 8 otomobil karıştı. Bazı araçlar kaygan zemin nedeniyle refüje düşerken, bazıları da araçlarda şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası Ramazan Özdemir'in (58) kullandığı 34 BC 054 plakalı otomobilde bulunan Remziye Özdemir (55), Ferit Özdemir (54), Azat Özdemir (20), Zozan Özdemir (23), Elif Özdemir (22) ve sürücü Ramazan Özdemir yaralandı. Halis Boztaş (29) idaresindeki 38 YP 734 plakalı otomobilde ise Uyar Eğdemir (35), Mustafa Eğdemir (31), Vasfi Eğdemir (32), Ecrin Boztaş (5), İsmail Özlü (23), Fırat Girgin (22) ve sürücü Halis Boztaş yaralandı.Kazaya karışan diğer 6 araçta ise şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada yaralananlar Pınarbaşı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-----------Olay yeriSüre: 50 saniye Boyut: 4.66MBKAYSERİ,===================Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyorRize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dede yadiğarı kültür varlığı 182 yıllık tescilli konak, varisleri arasında paylaşılamıyor. Dedesinden kendisine kalan konağın akrabalarınca tapusunun üzerine geçirildiğini iddia eden Güngör Ofluoğlu, konağa alınmayınca tepkisini göstermek için konak önünde kurduğu çadırda yaşamaya başladı. Konağı dedelerinin yaptırdığını anlatan Ofluoğlu, "Beni buradan kimse atamaz" dedi.Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Çamlıca Mahallesi'nde 1837 yılında Hüseyin Efendi'nin yaptırdığı kültür varlığı tescilli konak, 4 oğlunun torunlarına kaldı. Torunlardan Güngör Ofluoğlu da yaz aylarında yıllarca konakta yaşadı. Günümüze kadar ortaklaşa kullanılan konağın tapusu iddiaya göre 1999 yılında Hüseyin Efendi'nin torunlarından Zeliha Ofluoğlu'nun annesi Emine Ofluoğlu ve 3 kardeşi adına kayıt edildi. Olayı öğrenen Güngör Ofluoğlu, 5 yıl önce tapu iptal davası açtı. Mahkeme, 1930'lu yıllarda noter kanalıyla konağın, kendilerine satıldığı belgesini sunan Zeliha Ofluoğlu'nun annesi ve 3 kardeşine ait olduğu yönünde karar verdi. Güngör Ofluoğlu, Yargıtay'a başvurarak karara itiraz etti. Konağa alınmayan Güngör Ofluoğlu tepkisini göstermek için konak önünde kurduğu çadırda yaşamaya başladı.'BENİ BURADAN KİMSE ATAMAZ'Tarihi konağın tapusuyla ilgili davaların sürdüğünü söyleyen Güngör Ofluoğlu, baba ocağına tekrar kavuşmak için bütün yasal haklarını kullanacağını belirtti. Ofluoğlu, "Ankara'da oturan akrabalarım konağı üzerlerine aldılar. Açtığım davalar sürerken beni kapıya koydular. Ben de çadır kurup konak önünde yaşamaya başladım. Bu kararın düzeltilmesini istiyorum, aksi takdirde buradan ayrılmayacağım. Bu konağı dedelerimiz yaptırmış ve senelerdir bu konakta hep beraber yaşıyorduk. 2013 yılında bu konağın tescili için Kültür Bakanlığı'na ben başvuruda bulundum. Ellerindeki tapuya dayanarak kapıların kilitlerini değiştirdiler. Fakat bu konakta yaşayan benim, kimse gelmesin diye de bir derdim yok. Adres tespit tutanağının varlığına rağmen ben sokağa atıldım. Benim emekli olup buraya gelmem suç oldu. Bu evde kendilerinden başka kimseyi istemiyorlar. Ben bu konuda bütün yasal haklarımı kullanacağım. Beni buradan kimse atamazö dedi.Görüntü Dökümü----------Tarihi konaktan görüntülerEvin önüne kurulan çadırdan görüntülerDetaylarBOYUT: 388 MBHaber Kamera: Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize),=====================Filmde muhtar olan tiyatrocu, mahallesinde adayBalıkesir'in Susurluk ilçesinde tiyatrocu Onur Bozhan (32), rol icabı 'muhtar' olduğu kısa film sonrası olumlu tepkiler alınca, arkadaşlarının baskısı üzerine oturduğu Orta Mahallesi'nde muhtar adayı oldu.Susurluk ilçesinde yaşayan tiyatro oyuncusu Onur Bozhan ve arkadaşları bir kısa film çekti. Filmde rol icabı muhtar olan Bozhan, videoyu sosyal medyada paylaşınca olumlu tepkiler aldı. Arkadaşları ve yakın çevresinin baskısı üzerine Onur Bozhan, oturduğu bin 200 seçmenin bulunduğu Orta Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 5 muhtar adayına karşı yarışacak olan Bozhan, kısa filmdeki görüntülerle seçim şarkısı hazırlayıp, seçim kampanlarına başladı. Mizahi yönleriyle dikkat çeken klip, sosyal medyada da ilgi gördü.Gençlerin sesini duyurabilmesi için aday olduğunu belirten Bozhan, seçilirse şeffaf bir muhtar olacağını söyledi. Bozhan, "Mizah anlayışı olan bir toplumuz. Seçildikten sonra vaatlerini yerine getirmeyen adaylar oluyor, biraz da onlara eleştirilerimizle bu klibi hazırladık. Sıradan vaatlere de yer vermedik, 'Hizmet vermeye değil, para yemeye geliyorum', 'İcraat değil, laf yapmaya geliyoruz' gibi ironik vaatlerimiz var. Video klip için de olumlu tepkiler aldık, sosyal alemde çok fazla izlendi" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü---------Muhtar Bozhan'ın klibinden detaylar-Muhtar Bozhan'ın açıklamalarıSüre: 3.13, Boyut: 304 MBHaber-Kamera: İbrahim PAMUKCU/SUSURLUK,(Balıkesir),=====================Güvenlik müdürü cinayetinde 4 sanık için müebbet istemiAntalya'da eğlence mekanında güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu (39) cinayetiyle ilgili görülen davada, savcı 4 sanık için ömür boyu hapis cezası istedi.Kemer'de bir eğlence mekanının güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu, geçen yıl 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün otoparkında, önceden husumetli olduğu grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, yaşamını yitirdi.Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezinde, 4'ü ise Belek'te yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşdelen ve Cırık'ı 'kasten öldürme', Ekşi'yi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya'yı da 'kasten öldürmeye yardım' suçundan tutukladı.Şüpheliler hakkında hazırlanan, mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Halil Sarıkaya ile Hakan Çopuroğlu arasında, Sarıkaya'nın eğlence mekanında çiçek satmak isterken kovulması üzerine husumet başladığı anlatıldı. İkilinin daha sonra başka bir gece kulübünde karşılaştıkları, sahnedeki şarkıcıya şampanya gönderilip, 'Halil Sarıkaya'dan Hakan Çopuroğlu'na gelsin' anonsu ile gerginliğin arttığı ve husumetin Çopuroğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlandığı kaydedildi.Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar ile öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun eşi Şeyda Çopuroğlu ve ağabeyi Taner Hüsamettin Çopuroğlu katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Sanıkların olayın başından beri birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettiğini, tüm delillerin olayı doğruladığını mütalaasında belirten Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya'nın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında ayrıca tutuksuz sanık A.K. hakkında ise delilleri karartmak suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.Sanıklar ve avukatları mütalaaya katılmadıklarını, savunma için süre istediklerini beyan etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.Görüntü Dökümü-----------Olaya ilişkin ARŞİV görüntülerHaber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -=================Kahraman köpek Gofi, sevgiyle karın doyuruyorAntalya'da 2 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpek Gofi, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. Sahibinin mama masrafını karşılamakta zorlandığı Gofi, kendisini sevdirdiği vatandaşlardan 1 TL toplayarak hem kendi hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılar hale geldi.Antalya'da sıkma meyve suyu satan Zeynel Yılmaz (28), Golden Retriever cinsi köpeği Gofi'yi beslemek için her ay 120 TL'ye bir paket mama alıyor. Yılmaz, bu mama ile hem Gofi'yi hem de sokakta yaşayan diğer kedi ve köpekleri besliyordu. Sokakta beslenen kedi ve köpeklerin sayısının zamanla artmasıyla bir aylık mama paketi 10 günde bitmeye başladı. Her ay 3 paket mama alması gereken Yılmaz, masrafların artması üzerine arayış içine girdi. Zeynel Yılmaz, Gofi'nin hem kendi mama masrafını hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılaması için bir adım attı. Gofi'yi her zaman beslediği ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde mama kabının yanına bir kutu koydu.'MERHABA BEN GOFİ, BENİ SEVMEK 1 TL'DİR'Kutuya Türkçe ve İngilizce 'Merhaba ben Gofi, beni sevmek 1 TL'dir. Sokaktaki arkadaşlarım için yardım edin lütfen. Teşekkürler' yazılı döviz asan Yılmaz, hayvanseverlerden destek istedi. Yılmaz'ın geçen perşembe günü başlattığı uygulama ilgi gördü. İlk gün 1 aylık mama masrafını çıkaran Gofi, yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. Özellikle çocuklar Gofi ile yakından ilgileniyor. Gofi'nin ise sevimli halleri bölgedeki esnafın da eğlence kaynağı oldu.Gofi'nin artık hem kendi hem de arkadaşlarının masraflarını karşılayacak bir kahraman haline geldiğini belirten Zeynel Yılmaz, "Mama parasıyla baş edemeyince bu yola başvurduk. Artık Gofi arkadaşlarının da karnını rahatça doyuruyor. Akşamları Gofi'yle gidip diğer sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. İlgiden de oldukça memnunuz. Bir akım başlatacağımızı düşünmüyordum" dedi.Görüntü Dökümü----------------Gofi'den detayGofi'nin yardım kutusundan detayGofi'yi vatandaşların sevmesiKutuya para atanlardan detayZeynel Yılmaz röpHaber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet Kılıçaslan/ANTALYA,