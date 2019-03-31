Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

1)AKSARAY'DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜSURİYE'nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) memleketi Aksaray'da ateş düştü. 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Ergen'in, 3 hafta önce sözlendiği ve Ramazan Bayramı'nda ise nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Melkiye bölgesine konuşlanan Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. 1 askerin yaralandığı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in, memleketi Aksaray'daki evine ateş düştü. Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan ve beraberindeki askeri heyet, Ergen'in, annesi Fadimeana Balkış'ın evine giderek acı haberi verdi. 1'i kız 3 kardeş olan şehit Ergen'in, annesi Fadimeana Balkış ile babası Erdal Ergen'in, boşandığı ve ayrı yaşadıkları belirtildi.3 HAFTA ÖNCE SÖZLENMİŞ1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Ergen'in, 3 hafta önce Aksaray'a gelerek sözlendiği ve Ramazan Bayramı'nda nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Ergen'in cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor. Şehit Ergen'in, geçen yıl sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında sırtı dönük bir şekilde Türk bayrağını tutarak, 'Bayrağımız bize dedelerimiz kanları ile armağan edildi. Gerekirse bizlerin kanları ile çocuklarımıza bırakılacaktır' yazılı mesaj paylaşması görenleri duygulandırdı.Görüntü Dökümü--------------Şehit evinin dışından genel ve detayHaber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))==========================================2)DENİZLİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Acıpayam ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.30'da meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Deprem bölgede paniğe neden oldu. Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Denizli'de 20 Mart günü merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, birçok ev hasar görürken, sonraki süreçte de bölge beşik gibi sallanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin ilçenin Karahüyük Mahallesi, büyüklüğünü ise 5.1 olarak açıkladı.Görüntü Dökümü:---------------Sokaktaki vatandaşlardan görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=============================================3)ÇAT DERESİ TAŞTI, AKINTIYA KAPILAN 2 KİŞİ KAYBOLDUGAZİANTEP'in Araban ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Çat Deresi taştı. Dere üzerindeki köprüden geçmeye çalışan Zahir Açıkgöz (33) ile Mehmet Hanifi Keser'in (25) otomobili taşkın sularına kapılınca ikili kayboldu. Araç olay yerine 4 kilometre uzaklıkta bulunurken, içindeki 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.Olay, dün gece saatlerinde, Araban merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Çat Deresi üzerinde meydana geldi. Kentte dün sabah başlayan ve gece yarısına kadar süren şiddetli yağmur nedeniyle Çat Deresi taştı. Bu sırada derenin üzerindeki geçici köprüden geçmeye çalışan Zahir Açıkgöz ile Mehmet Hanifi Keser'in otomobili, taşkın sularına kapıldı. İkili ise akıntıya kapılıp, kayboldu. Zahir Açıkgöz'ün eşi, kocası eve gelmeyince bu sabah polise haber verdi. Harekete geçen polis ekipleri, dere çevresinde otomobili aramaya başladı. Açıkgöz'ün kullandığı araç, 4 kilometre uzaklıkta çamura saplanmış bulundu. Açıkgöz ve Keser'in araçta olmadığını belirleyen ekipler, arama- kurtarma çalışma başlattı. İkilinin izine rastlanılmazken, çalışmalara havadan drone ile destek verildiği belirtildi. Zahir Açıkgöz ile Mehmet Hanifi Keser'in yakınları ise bölgede arama- kurtarma çalışmalarını üzüntüyle takip etti.Öte yandan taşan derenin geçici köprüyü yıkması nedeniyle ilçe merkezi ile kırsal mahalleler arasında ulaşım sağlanamıyor.Görüntü Dökümü:---------------Deredeki araçDalgıçların arama çalışmasıOlay yeriHavadan arama görüntüleriOlay yerinin havadan görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 539 MB====================================================4)KOZAN'DA KAZA: 5 KİŞİ YARALIADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kozan'dan Feke ilçesi istikametine giden Adem Küçüker yönetimindeki 01 ABK 317 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Adem Küçüker ile çocukları Umut (13), Mehmet (10), Yusuf (2), eşi Sultan (34), annesi Ayşe Küçüker (55) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Görüntü Dökümü------------------------Yaralıların ambulanslardan indirilmesiHastaneye taşınmasıKaza yapan araçtan fotoğraflarSÜRE: 42" BOYUT: 78 mbHaber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),====================================================5)EVİNDE KENDİNİ İPLE ASTIKAYSERİ'de Mustafa A. (37), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yeşilmahalle, İğdeli Sokakta meydana geldi. Kentte fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa A.'dan, haber alamayan arkadaşları yaşadığı eve gitti. Eve giren arkadaşları, Mustafa A.'yı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan yakınları eve gelerek gözyaşı döktü. Cenazesi hastane morguna kaldırılan Mustafa A.'nın 2 yıl önce annesini kaybettiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.Görüntü Dökümü----------------------------Olay yerinden görüntüKomşularının ölen kişi hakkındaki açıklamasıHaberi alıp eve koşturan yakınlarının görüntüsüDiğer görüntülerSüre: 2.32 Boyut: 286 MBHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO -KAYSERİ- DHA